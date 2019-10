Hays : Liberum reste à 'achat', réduit sa cible

15/10/2019 | 11:49

Liberum maintient son conseil 'achat' sur Hays, mais réduit son objectif de cours de 185 à 160 pence, après l'annonce d'un revenu de commissions net stable en organique sur son premier trimestre, là où le broker et le consensus attendaient un repli de 1%.



'Une pression supplémentaire au Royaume Uni et en Allemagne, combiné à un investissement continu sur les marchés de croissance, nous conduit à réduire de 6,1% notre estimation de profit opérationnel pour l'exercice 2020', indique le broker.



S'il reconnait que le titre du prestataire de services de recrutement se traite avec une prime sur son secteur, Liberum estime que 'ceci reflète une exposition géographique étendue, des positions de marché fortes et un potentiel de croissance à plus long terme'.



