Hays : Morgan Stanley dégrade son conseil

09/04/2019 | 14:34

Morgan Stanley dégrade son conseil sur Hays de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours abaissé de 200 à 185 pence sur le titre du prestataire britannique de services de recrutement spécialisé.



Dans sa note sectorielle, le broker estime que les groupes de ressources humaines généralistes, le néerlandais Randstad en particulier, 'offrent un potentiel méconnu par rapport aux valorisations prohibitives de noms perçus comme de qualité'.



