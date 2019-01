Hays : Blue Monday? Pas si la culture de l'entreprise correspond à celle du salarié

Hays s'est intéressé aux facteurs de bonheur au travail

Vendredi 18 janvier 2019 - En marge du Blue Monday, le jour le plus déprimant de l'année, le bureau de recrutement Hays a lancé un sondage en ligne pour déterminer ce qui rend les salariés heureux sur leur lieu de travail. Pour près de 4 personnes sur 10 (37,8 %), la culture de l'entreprise est le principal facteur de bonheur, avant le contenu de la fonction (36,7 %), les collègues (24,8 %) et les infrastructures (0,7 %).

En marge du Blue Monday (ou jour le plus déprimant de l'année), Hays, le spécialiste du recrutement, s'est demandé ce qui rendait les salariés belges heureux sur leur lieu de travail.

Les valeurs de l'entreprise importent, pas son image

Pour 37,8 % des répondants au sondage, la culture de l'entreprise est la principale source de bonheur au travail. « Une culture d'entreprise dynamique séduit non seulement de nouveaux candidats, mais aussi le personnel existant. Une correspondance culturelle est synonyme d'implication et d'engagement accru. Les salariés qui se reconnaissent dans les valeurs et l'esprit d'équipe de leur entreprise ont une attitude plus positive au travail, y compris le Blue Monday », explique Robby Vanuxem, Managing Director de Hays.

La culture d'une entreprise reflète toutes ses particularités : ses valeurs, sa vision et sa mission, mais aussi l'ambiance qui y règne, ses systèmes de rémunération, ses activités de teambuilding et ses feed-back. « Les entreprises doivent être suffisamment attentives à l'amélioration ou à l'instauration d'une agréable culture. En effet, ce n'est pas tant leur image que leur caractère qui importe. » Seul 0,7 % des répondants ont indiqué que les locaux et infrastructures disponibles étaient les principaux facteurs de bonheur.

L'envie de travailler

De même, le contenu de la fonction et les collègues sont des sources de bonheur pour les salariés belges : 36,7 % d'entre eux indiquent que le contenu de leur fonction influence leur sentiment de bonheur. Robby Vanuxem nous en dit plus : « Les salariés sont heureux et satisfaits quand ils peuvent exploiter leurs compétences et talents et que leur fonction rejoint leurs centres d'intérêt. Cela les encourage à progresser et à relever des défis. L'énergie que leur emploi leur apporte les rend heureux. »

Enfin, un peu moins de 25 % des répondants ont déclaré que leurs collègues les rendaient heureux au travail. « Les équipes soudées garantissent non seulement une foule d'idées et une agréable ambiance, mais aussi le bonheur personnel.Les salariés peuvent alors être eux-mêmes et ressentent moins de pression », conclut Robby Vanuxem.