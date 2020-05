Hays : Credit Suisse n'est plus à 'sous-performance'

28/05/2020 | 14:27

Credit Suisse relève son opinion de 'sous-performance' à 'neutre' et son objectif de cours de 105 à 120 pence sur Hays, réduisant son estimation de BPA de 6% pour 2020, mais redressant de 12% celle pour 2022, de façon à refléter un plus grand levier opérationnel.



'Nous pensons que Hays est bien financé, et dispose d'une activité à retours élevés avec des positions dominantes sur des marchés finaux clés qui peuvent gagner des parts lorsque les marchés progressent', juge-t-il dans sa note sur le groupe de services de recrutement.



