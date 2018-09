Accueil Zone bourse > Actions > Nyse > Hecla Mining Company HL HECLA MINING COMPANY (HL) Ajouter à ma liste Mes dernières consult. Top consult. Gérer les listes Rapport Rapport Temps Différé - 05/09 22:02:08 2.81 USD +1.81% 09:16 HECLA MINING : Annonce ses résultats du deuxième trimestre 2018 BU 23/08 HECLA MINING CO : Détachement de dividende FA 01/06 HECLA MINING : Annonce ses résultats du premier trimestre 2018 BU Synthèse Cotations Graphiques Actualités Analyses Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse actualité Toute l'actualité Interviews Communiqués société Publications officielles Actualités du secteur Hecla Mining : ANNONCE SES RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2018 0 0 06/09/2018 | 09:16 Envoyer par e-mail :

Hecla Mining Company (NYSE:HL) a dévoilé aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation du deuxième trimestre 2018. FAITS SAILLANTS Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 11,9 millions de dollars, soit 0,03 $ par action ordinaire.

Bénéfice net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires de 3,0 millions de dollars, soit 0,01 $ par action ordinaire. 1

Chiffre d’affaires de 147,3 millions de dollars.

BAIIA rajusté de 57,7 millions de dollars et rapport dette nette/BAIIA rajusté (12 derniers mois) de 1,2. 2,3

Flux de trésorerie d’exploitation de 30,6 millions de dollars, par rapport à 7,5 millions de dollars au deuxième trimestre 2017

Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement (« coût des ventes ») de 112,3 millions de dollars.

Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits de (0,57) $, soit une diminution de 319 % par rapport au deuxième trimestre de 2017. 4

Coût de maintien opérationnel total (CMOT), déduction faite des crédits liés aux sous-produits, de 11,40 $ par once d’argent. 5

Trésorerie, équivalents de trésorerie et investissements à court terme de 245 millions de dollars au 30 juin.

L’acquisition de Klondex Mines Ltd. et de ses mines d’or à teneur élevée situées au Nevada est maintenant conclue, et nous avons amorcé l’intégration et l’optimisation des actifs.

Cote de crédit rehaussée de B à B+ par S&P Global, avec des perspectives stables. « Hecla a offert un solide rendement au deuxième trimestre, ce qui témoigne de l’argent que nous avons investi dans nos mines et nos programmes d’exploration », affirme Phillips S. Baker Jr., président et chef de la direction. « La diminution significative de notre coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, témoigne des prix élevés des métaux communs, et d’une diminution de nos coûts de traitement. La diminution de notre coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, témoigne quant à elle de la hausse du débit à Casa Berardi. Notre programme d’exploration nous permet également de découvrir des minéraux à teneur élevée près de nos installations et de progresser en ce qui a trait à l’exploration de nos autres propriétés. Nous avons maintenant bouclé l’acquisition de mines à teneur élevée au Nevada, et en sommes à l’étape d’intégration aux activités d’Hecla », ajoute M. Baker. « Nous prévoyons exploiter les mines et l’usine de traitement comme une seule entité en affectant la main-d’œuvre et en attribuant le capital en vue de générer des marges positives et une rentabilité à long terme. Nos visées vont au-delà de la simple production. Parmi les trois mines, Fire Creek est de loin celle qui présente la meilleure marge, et c’est donc sur celle-ci que nous allons axer nos efforts afin d’accroître le débit. Nous allons également saisir les occasions exceptionnelles que recèle ce bloc de 285 kilomètres carrés sur le plan de l’exploration. » APERÇU FINANCIER Deuxième trimestre terminé le Semestre terminé le FAITS SAILLANTS 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2018 30 juin 2017 DONNÉES FINANCIÈRES Ventes (milliers de dollars) $ 147 259 $ 134 279 $ 286 968 $ 276 823 Marge brute (milliers de dollars) $ 35 002 $ 31 207 $ 73 788 $ 66 123 Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires (milliers de dollars) $ 11 936 $ (24 154 ) $ 20 038 $ 2 542 Bénéfice (perte) de base et dilué par action ordinaire $ 0,03 $ (0,06 ) $ 0,05 $ 0,01 Bénéfice (perte) net (milliers de dollars) $ 12 074 $ (24 016 ) $ 20 314 $ 2 818 Encaisse issue des activités d’exploitation (000) $ 30 635 $ 7 536 $ 47 018 $ 45 821 Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le deuxième trimestre 2018 était de 11,9 millions de dollars, soit 0,03 $ par action, à comparer à une perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires de 24,2 millions de dollars, soit 0,06 $ par action, pour la période correspondante de 2017. Les résultats du deuxième trimestre sont principalement attribuables aux éléments ci-dessous : Bénéfice sur les contrats dérivés portant sur les métaux de base de 16,8 millions de dollars, par rapport à un bénéfice de 2,5 millions de dollars au deuxième trimestre 2017.

Gain net sur les opérations de change de 2,5 millions de dollars au deuxième trimestre 2018, par rapport à une perte de 3,9 millions de dollars pour la période correspondante de 2017.

Notre provision pour impôts s’est établie à 0,4 million de dollars par rapport à 16,1 millions de dollars au deuxième trimestre 2017, l’écart étant attribuable à la réduction des impôts à l’étranger et aux États-Unis. Nos flux de trésorerie d'exploitation se sont établis à 30,6 millions de dollars, par rapport à 7,5 millions de dollars au deuxième trimestre 2017, cette hausse s’expliquant principalement par la hausse des prix de l’or et des métaux communs et de la production, ce qui a été partiellement atténué par une hausse de nos investissements en recherche et développement. Le BAIIA rajusté s’est établi à 57,7 millions de dollars, une hausse par rapport aux 48,5 millions de dollars enregistrés au deuxième trimestre 2017 qui est attribuable à la hausse des prix de l’or et des métaux communs. Les dépenses en immobilisations (hors intérêts capitalisés) pour nos activités se chiffrent à 26,8 millions de dollars au total pour le deuxième trimestre, ce qui est semblable à la période correspondante de 2017. Les dépenses à Greens Creek et Lucky Friday ont affiché des hausses respectives de 2,7 millions et 0,3 million de dollars, ce qui a été compensé par des baisses respectives des dépenses de 2,3 millions de dollars et de 0,7 million de dollars à Casa Berardi et à San Sebastian. Les dépenses à Greens Creek, à Casa Berardi, à Lucky Friday et à San Sebastian se sont élevées à 14,2 millions, à 9,1 millions, à 1,7 million et à 1,1 million de dollars respectivement. Prix des métaux Le prix réalisé moyen pour l’argent au deuxième trimestre s'élève à 16,61 $ l'once, soit 3 % de moins que le prix de 17,14 $ enregistré au deuxième trimestre 2017. Les prix moyens réalisés pour l’or, le plomb et le zinc ont connu des hausses respectives de 3 %, 19 % et 13 %. Contrats de vente à terme de métaux communs Le tableau suivant résume les quantités de métaux communs engagées aux termes de contrats de vente à terme réglés financièrement au 30 juin 2018 : Livres sous contrat

(en milliers) Prix moyen par livre Zinc Plomb Zinc Plomb Contrats sur ventes prévues Règlements 2018 9 039 5 787 $ 1,34 $ 1,09 Règlements 2019 48 502 20 283 $ 1,40 $ 1,10 Règlements 2020 42 329 19 401 $ 1,40 $ 1,13 Règlements 2021 — 4 409 s.o. $ 1,07 Les contrats représentent 44 % de la production payable prévue de zinc pour une période de trois ans prenant fin le 30 juin 2021 à un prix moyen de 1,39 $ la livre et 51 % de la production payable prévue de plomb pour la même période de trois ans conclue le 30 juin 2021 à un prix moyen de 1,11 $ la livre. APERÇU DES OPÉRATIONS Aperçu Le tableau suivant résume la production sur une base consolidée pour les deuxièmes trimestres et les semestres ayant pris fin le 30 juin 2018 et 2017 : Deuxième trimestre terminé le Semestre terminé le 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2018 30 juin 2017 RÉSUMÉ DE LA PRODUCTION Argent – Onces produites 2 596 423 2 807 474 5 130 518 6 176 901 Onces payables vendues 2 313 753 2 688 721 4 405 217 5 557 835 Or – Onces produites 60 313 52 561 118 121 108 674 Onces payables vendues 59 643 53 170 114 482 104 541 Plomb – Tonnes produites 5 522 4 420 11 149 13 056 Tonnes payables vendues 4 745 4 250 8 613 10 676 Zinc – Tonnes produites 14 299 12 966 29 510 28 503 Tonnes payables vendues 10 686 8 978 20 790 20 825 Les tableaux ci-dessous offrent un résumé final de la production, du coût des ventes, du coût décaissé par once d’argent et d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et du CMOT par once d’argent et d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits pour le deuxième trimestre et le semestre terminés au 30 juin 2018, avec des comparaisons avec les périodes correspondantes de l’exercice précédent : Deuxième trimestre terminé le Greens Creek Lucky

Friday Casa Berardi San Sebastian Argent Or Argent Or Argent Or Argent Argent Or Production (onces) 30 juin 2018 2 596 423 60 313 1 999 791 13 719 24 687 42 722 12 298 559 647 3 872 Hausse/(baisse) (211 051 ) 7 752 67 744 1 015 24 687 9 461 3 821 (307 303 ) (2 724 ) Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement (en milliers) 30 juin 2018 $ 60 562 $ 51 695 $ 47 742 $ — $ 1 744 $ 51 695 $ — $ 11 076 $ — Hausse/(baisse) $ 1 170 $ 8 015 $ (6 576 ) $ — $ 1 744 $ 8 015 $ — $ 6 002 $ — Coût décaissé par once d'argent ou d'or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits 4, 6 30 juin 2018 $ (0,57 ) $ 775 $ (3,47 ) $ — $ — $ 775 $ — $ 9,79 $ — Hausse/(baisse) $ (0,83 ) $ (197 ) $ (5,33 ) $ — $ — $ (197 ) $ — $ 13,10 $ — CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent ou d’or5 30 juin 2018 $ 11,40 $ 1 039 $ 4,43 $ — $ — $ 1 039 $ — $ 17,15 $ — Hausse/(baisse) $ 1,43 $ (334 ) $ (4,28 ) $ — $ — $ (334 ) $ — $ 17,09 $ — Semestre terminé le Greens Creek Lucky

Friday Casa Berardi San Sebastian Argent Or Argent Or Argent Or Argent Argent Or Production (onces) 30 juin 2018 5 130 518 118 121 3 913 023 26 837 124 467 82 899 21 189 1 071 839 8 385 Hausse/(baisse) (1 046 383 ) 9 447 51 679 111 (556 315 ) 13 831 4 167 (545 914 ) (4 495 ) Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement (en milliers) 30 juin 2018 $ 112 298 $ 100 882 $ 89 602 $ — $ 5 844 $ 100 882 $ — $ 16 852 $ — Hausse/(baisse) $ (12 255 ) $ 14 735 $ (8 712 ) $ — $ (8 698 ) $ 14 735 $ — $ 5 155 $ — Coût décaissé par once d'argent ou d'or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits 4, 6 30 juin 2018 $ (1,92 ) $ 800 $ (4,22 ) $ — $ — $ 800 $ — $ 6,46 $ — Hausse/(baisse) $ (2,50 ) $ (127 ) $ (5,48 ) $ — $ — $ (127 ) $ — $ 9,75 $ — CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent ou d’or5 30 juin 2018 $ 8,61 $ 1 062 $ 2,56 $ — $ — $ 1 062 $ — $ 12,95 $ — Hausse/(baisse) $ (0,22 ) $ (250 ) $ (3,72 ) $ — $ — $ (250 ) $ — $ 12,71 $ — Mine Greens Creek – Alaska Nous avons produit 2,0 millions d’onces d’argent et 13 719 onces d’or à la mine Greens Creek lors du deuxième trimestre, par rapport à 1,9 million d’onces et 12 704 onces, respectivement, au deuxième trimestre 2017. La hausse de la production d’argent s’explique par des teneurs plus élevées qu’au deuxième trimestre 2017. L’usine a traité en moyenne 2 290 tonnes par jour au cours du deuxième trimestre, ce qui est de 4 % supérieur au résultat de la même période de 2017. Le coût des ventes pour le deuxième trimestre a été de 47,7 millions de dollars et le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent s’est établi à (3,47) $, comparativement à 54,3 millions de dollars et 1,86 $, respectivement, pour la même période en 2017.4 Le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, s’est établi à 4,43 $ par once d’argent pour le trimestre, à comparer à 8,71 $ pour le deuxième trimestre 2017.5 La baisse des coûts par once d’argent est principalement attribuable à la hausse de la production et des prix des métaux précieux et de l’or. Environ 5 % de notre production provient de galeries d’avancement creusées automatiquement. Notre CMOT a été poussé à la hausse pour des crédits liés aux sous-produits plus élevés et par des dépenses en exploration réduites au deuxième trimestre, et poussé à la baisse par une hausse de nos dépenses en immobilisations. Notre estimation du coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits est passée de 0,50 $ à (0,50) $, alors que le CMOT par once d’argent, des crédits liés aux sous-produits, est passé de 7,75 $ à 7,00 $. Mine Lucky Friday – Idaho Nous continuons à mettre l’accent sur les préparations à l’entrée en service de la machine d’extraction opérée à distance (RVM), prévue pour la fin 2019, à Lucky Friday. Le projet de RVM se déroule comme prévu, et pourrait bien constituer une révolution de l’extraction à Lucky Friday en rendant nos activités plus efficaces et sécuritaires. De plus, le personnel salarié continue de nous permettre de réaliser une forme limitée de production et d’amélioration des immobilisations. Notre production est limitée depuis le 13 mars 2017 en raison de la grève qui se poursuit, mais nous mettons maintenant l’accent sur les travaux d’aménagement qui nous permettront d’accueillir la RVM en 2019. Nous déclarons les coûts associés à l’entretien et à la maintenance de la mine dans une rubrique distincte de notre état consolidé condensé des résultats d’exploitation. Ces coûts sont également exclus du calcul du coût des ventes, du coût décaissé et du CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits. Casa Berardi – Québec À la mine Casa Berardi, 42 722 onces d’or ont été produites au deuxième trimestre, dont 8 979 onces tirées de la fosse East Mine Crown Pillar (EMCP), par rapport à 33 261 onces au deuxième trimestre de l’exercice précédent, l’augmentation s’expliquant principalement par des teneurs plus élevées. L’usine a traité en moyenne 3 845 tonnes par jour au cours du deuxième trimestre 2018, soit une augmentation de 6 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le coût des ventes s’est établi à 51,7 millions de dollars pour le deuxième trimestre, alors que le coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, s’est chiffré à 775 $ par rapport à 43,7 millions de dollars et 972 $, respectivement, pour les périodes correspondantes de l’année précédente.4,6 La baisse du coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, s’explique en partie par une production d’or accrue et une baisse des coûts associés au décapage dans la fosse EMCP. Le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, a été de 1039 $ par once d’or au deuxième trimestre comparativement à 1373 $ au deuxième trimestre 2017, la baisse étant principalement attribuable à une hausse de la production d’or et à une réduction des dépenses en immobilisations.5 Le projet d’automatisation dans la galerie 985 avance bien, le camion autonome fonctionnant mieux et offrant une disponibilité supérieure aux prévisions. La livraison d’un deuxième camion autonome Sandvik de 40 tonnes est prévue d’ici la fin de l’année. L’utilisation de ces deux camions autonomes devrait se traduire par des économies d’exploitation de plusieurs millions de dollars par année. San Sebastian – Mexique Nous avons produit 559 647 d’onces d’argent et 3872 onces d’or à San Sebastian lors du deuxième trimestre, par rapport à 866 950 onces et 6 596 onces, respectivement, pour la période correspondante de l'exercice précédent. Bien que la production d’argent et d’or ait été inférieure à celle du deuxième trimestre 2017, la production de ces deux trimestres a tout de même dépassé nos prévisions en raison des stocks de minerai à teneur élevée qui ont été traités. L’usine a traité en moyenne 415 tonnes par jour au cours du deuxième trimestre, ce qui est légèrement inférieur au résultat de la période correspondante de 2017. Le coût des ventes pour le deuxième trimestre a été de 11,1 millions de dollars alors que le coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, a été de 9,79 $, comparativement à 5,1 millions de dollars et (3,31) $, respectivement, pour le deuxième trimestre 2017. Le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, a augmenté comme prévu, en raison d’une baisse de la production d’argent et d’une hausse des coûts d'extraction qui s'expliquent par le passage de fosses à ciel ouvert offrant des minéraux à teneur élevée à une exploitation souterraine. Le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, a été de 17,15 $ par once d’argent au deuxième trimestre comparativement à 0,06 $ au deuxième trimestre 2017, ce qui est principalement attribuable aux mêmes facteurs, dont une hausse des investissements dans les aménagements. Nous prévoyons une réduction du coût par once durant le second semestre en parallèle à la hausse de la production souterraine. La société planifie toujours le prélèvement d’un échantillon en vrac dans la zone Hugh du filon Francine au quatrième trimestre et le traitement à l’usine d’Excellon afin de déterminer la pertinence d’une entente à plus long terme. Activités au Nevada Hecla a pris contrôle le 20 juillet 2018 d’actifs au Nevada qui appartenaient à Klondex. La société lance rapidement une multitude d’initiatives visant à améliorer les opérations. Voici les priorités en ce qui a trait aux opérations intégrées au Nevada : Tous les établissements relèvent maintenant de Kevin Shiell, vice-président et directeur général

Des travaux sont en cours pour créer un plan de mine unifié comprenant Fire Creek, Midas, Hollister et Hatter Graben, tous alimentant l'usine Midas.

Nous commencerons par une hausse de la production à Fire Creek et par des travaux d’aménagement à Hatter Graben. Nous réduisons nos activités d’extraction à Midas, le personnel et les machines seront déplacés à Hollister et Fire Creek. Voici nos priorités pour l’usine de traitement Midas : Achèvement du circuit de lixiviation au carbone (CIL) en vue d’améliorer le taux de récupération associé au minerai d’Hollister.

Installation de nouvel équipement d’échantillonnage afin qu’il soit plus facile d’établir des correspondances entre les résultats des mines et de l’usine de traitement.

Construction d’une nouvelle usine de traitement des résidus. Priorités à Fire Creek : Remise en état d’un accès existant à la mine afin d’accélérer l’aménagement et de faire passer le débit de traitement de 350 à 550 tonnes par jour.

Plus précisément, la remise en état comprend l’amélioration des conditions routières passant par un aménagement sophistiqué de la couche de base, ainsi que l’arrivée du gunitage sans interruption du cycle qui facilitera l’aménagement et permettra de mieux gérer l’état des sols.

Amélioration du rapprochement des activités de la mine et de l’usine de traitement. IMMOBILISATIONS Nous avons rehaussé nos prévisions d’investissements en immobilisations pour 2018 qui passent d’une fourchette de 95 à 105 millions de dollars à une fourchette de 140 à 145 millions de dollars, ce qui témoigne en gros des investissements d’environ 20 millions de dollars visant nos activités au Nevada qui comprennent 11 millions de dollars pour l’aménagement et le forage de délimitation à Fire Creek, 5 millions de dollars pour la nouvelle usine de traitement des résidus à Midas et 2 millions de dollars pour l’achèvement de l’usine de lixiviation au carbone. Le reste de l’écart par rapport à nos prévisions antérieures s’explique par une nouvelle répartition des coûts de 10 millions de dollars associés à la RVM qui est en cours d’assemblage en Suède et qui ne fait donc plus partie de nos activités de recherche et développement, ainsi que par une hausse de 4 millions de dollars des dépenses en immobilisations à Greens Creek, et de 4 autres millions de dollars à San Sebastian. EXPLORATION Les dépenses d’exploration (y compris l’expansion des activités) se sont établies à 7,8 millions de dollars au deuxième trimestre 2018, soit 2,0 millions de dollars de plus qu’au deuxième trimestre 2017. Les dépenses d’exploration (y compris l’expansion des activités) s’établiront entre 34 et 37 millions de dollars pour l’ensemble de l’exercice, ce qui témoigne des 10 millions de dollars investis dans les propriétés au Nevada et une hausse des activités de forage à San Sebastian. Vous pouvez trouver un compte rendu plus exhaustif de nos activités d’exploration du deuxième trimestre dans le communiqué de presse publié le 7 août 2018 et intitulé « Hecla Reports Continued Discoveries at the Mines, Integrates Nevada, and Advances Key Projects ». PRÉ-EXPLOITATION Les dépenses de pré-exploitation se sont élevées à 1,4 million de dollars au deuxième trimestre, ce qui est légèrement mieux que le résultat de 1,1 million de dollars enregistré à la période correspondante de l’exercice précédent. La variation s’explique principalement par la progression vers l’obtention de permis pour les propriétés Rock Creek et Montanore. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT Les dépenses en recherche et développement se sont établies à 2,3 millions de dollars pour le deuxième trimestre, avec l’achèvement de la phase de conception et d’approvisionnement du projet de machine d’extraction commandée à distance (RVM). La fabrication de la machine a commencé à la fin du deuxième trimestre et est censée se terminer au quatrième trimestre 2018. On prévoit une phase d’essais en Suède durant le premier semestre 2019. La machine devrait être livrée à Lucky Friday fin 2019. Nos prévisions de dépenses en recherche et développement pour 2018 ont passé d’une fourchette de 12 à 16 millions de dollars à une fourchette de 6 à 10 millions de dollars, car à l’avenir, les investissements dans le projet de RVM seront enregistrés comme des dépenses en immobilisations. PRÉVISIONS 20187 Les prévisions révisées ci-dessous tiennent compte des conséquences prévues des activités supplémentaires au Nevada issues de la transaction avec Klondex qui couvrent la période allant du 1er août au 31 décembre 2018. Perspectives sur la production 2018 Production d'argent

(millions d'onces) Production d'or

(milliers d'onces) Équivalent d'argent

(millions d'onces) Équivalent d'or

(milliers d'onces) Original

(si révisé) Actuel Original

(si révisé) Actuel Original

(si révisé) Actuel Original

(si révisé) Actuel Greens Creek 7,5 à 8,0 7,5 à 8,1 50 à 55 21,0 à 22,5 300 à 313 300 à 315 Lucky Friday San Sebastian 2,0 à 2,5 13 à 17 15 à 17 3,0 à 3,5 2,9 à 3,7 40 à 52 41 à 52 Casa Berardi 155 à 160 157 à 162 11,0 à 11,5 155 à 160 157 à 162 Activités au Nevada 0,1 à 0,2 40 à 50 2,9 à 3,8 41 à 52 Total 9,5 à 10,5 9,6 à 10,8 218 à 232 262 à 284 35,0 à 37,5 37,8 à 41,5 495 à 525 539 à 581 Perspectives sur les coûts 2018 Coût des ventes

(millions de dollars) Coût décaissé, déduction faite des

crédits liés aux sous-produits, par

once d’argent et d’or2,5 CMOT, déduction faite des crédits

liés aux sous-produits, par once

d’argent et d’or3 Original

(si révisé) Actuel Original

(si révisé) Actuel Original

(si révisé) Actuel Greens Creek 198 $ 0,50 $ (0,50) $ 7,75 $ 7,00 $ Lucky Friday San Sebastian 44 $ 8,50 $ 12,50 $ Total pour l’argent 242 $ 2,25 $ 1,50 $ 12,75 $ 12,25 $ Casa Berardi 185 $ 800 $ 1100 $ Activités au Nevada 68 $ 800 $ 1 100 $ Total pour l'or 253 $ 800 $ 1100 $ Perspectives immobilisations et exploration 2018 Original

(si révisé) Actuel Dépenses en immobilisations 2018E (hors intérêts incorporés) 95 M$ à 105 M$ 140 M$ à 145 M$ Dépenses en exploration 2018E (y compris l’expansion des activités) 30 M$ à 37 M$ 34 M$ à 37 M$ Dépenses en pré-exploitation 2018E 5 M$ Dépenses en recherche et développement 2018E 12 M$ à 16 M$ 6 M$ à 10 M$ DIVIDENDES Actions ordinaires Le conseil d’administration a décidé de déclarer un dividende trimestriel en numéraire de 0,0025 $ par action ordinaire, à verser le ou vers le 31 août 2018 aux actionnaires inscrits au registre au 24 août 2018. Le prix réalisé pour l’argent a été de 16,61 $ au second trimestre et par conséquent, il n’a pas satisfait aux critères permettant de déclarer un dividende plus élevé selon la politique de la société en matière de dividendes. Le conseil d’administration a annoncé un dividende trimestriel régulier de 0,875 $ par action pour les 157 816 actions privilégiées convertibles à dividende cumulatif de série B en circulation. Ce dividende représente un montant total à verser d’environ 138 000 $. Le dividende en numéraire est payable le 1er octobre 2018 aux actionnaires inscrits au registre au 14 septembre 2018. TÉLÉCONFÉRENCE ET WEBÉMISSION Une téléconférence et une webémission sont prévues le jeudi 9 août à 10 h, heure de l’Est, pour discuter de ces résultats. Vous pouvez participer à la téléconférence en composant le numéro sans frais 1 855 760-8158 ou, pour les appels internationaux, le 1 720 634-2922. Le mot de passe des participants est HECLA. Ils pourront accéder à la webémission en direct et archivée de Hecla sur www.hecla-mining.com sous « Investors » ou via Thomson StreetEvents Network. À PROPOS DE HECLA Fondée en 1891, Hecla Mining Company (NYSE:HL) est un producteur d’argent à faible coût américain de premier plan qui exploite des mines en Alaska, en Idaho et au Mexique. La société est aussi un producteur d’or, grâce à des mines situées au Québec (Canada) et au Nevada. La société détient également des propriétés qui en sont à des phases d’exploration et de pré-exploitation dans huit districts aurifères et argentifères de calibre international aux États-Unis, au Canada et au Mexique. NOTES Mesures financières ne correspondant pas aux PCGR Les mesures financières ne correspondant pas aux PCGR ont pour objectif de fournir des renseignements supplémentaires, et ne sont associées à aucune signification précise en fonction des principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. On ne devrait ni analyser ces mesures par elles-mêmes ni les utiliser comme substituts des mesures du rendement créées en fonction des PCGR. 1 Le bénéfice (perte) net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires est une mesure non conforme aux PCGR. Un rapprochement de cette mesure avec le bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires ordinaires, la mesure conforme aux PCGR qui y correspond le mieux lors de la publication du présent document, est présenté à la fin du présent communiqué. Le bénéfice (perte) net rajusté est une mesure qu’emploie la direction pour évaluer le rendement de l’exploitation de l’entreprise, mais on ne devrait pas la considérer comme une solution de rechange au bénéfice net ou à la perte nette, ou à la trésorerie tirée des activités d’exploitation, car ces termes sont définis dans les PCGR, et ils ne permettent pas nécessairement d’établir si les flux de trésorerie seront suffisants pour satisfaire aux besoins de trésorerie. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme d’encouragement. 2 Le BAIIA rajusté est une mesure non conforme aux PCGR et le rapprochement de celle-ci avec le bénéfice (perte) net, la mesure conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du présent communiqué. Le BAIIA rajusté est une mesure qu’emploie la direction pour évaluer le rendement de l’exploitation de l’entreprise, mais on ne devrait pas la considérer comme une solution de rechange au bénéfice net ou à la perte nette, ou à la trésorerie tirée des activités d’exploitation, car ces termes sont définis dans les PCGR, et ils ne permettent pas nécessairement d’établir si les flux de trésorerie seront suffisants pour satisfaire aux besoins de trésorerie. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme d’encouragement. 3 Le ratio dette nette/BAIIA rajusté est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement entre d’une part la dette nette et le BAIIA rajusté, et d’autre part le bénéfice (perte) net et la dette nette, les mesures conformes aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du communiqué. Il s’agit d’une mesure importante qui permet à la direction de mesurer l’endettement relatif et la capacité d’assurer le service de la dette par rapport aux pairs. Elle est calculée en soustrayant l’encaisse de l’encours de la dette et en divisant le résultat par le BAIIA rajusté. 4 Le coût décaissé par once d’or ou d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement avec le coût des ventes et autres coûts de production directs et l’amortissement pour dépréciation et épuisement (que l’on appelle parfois « coût des ventes » dans le présent document) est présenté à la fin du présent communiqué. Il s’agit d’une importante statistique sur l’exploitation que la direction emploie pour mesurer le rendement d’exploitation de chacune des mines. Cette mesure est également utilisée pour établir des données de référence en matière de rendement permettant de comparer chacune des mines à celles de nos concurrents. Puisque la société qui extrait principalement de l’argent, la direction emploie également cette statistique de façon globale en combinant les mines Greens Creek, Lucky Friday et San Sebastian en vue de comparer le rendement d’Hecla à celui des autres sociétés principalement argentifères. En ce qui a trait à Casa Berardi et aux activités d’Hecla au Nevada, la direction emploie les coûts décaissés par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, pour comparer le rendement de la mine à celui d’autres mines d’or. Cette statistique peut également s’avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elle permet de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme d’encouragement. Le coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, n’est pas présenté pour Lucky Friday pour les deuxièmes trimestres 2017 et 2018 ou pour le premier semestre 2018, car la production a été limitée en raison de la grève. Les résultats ne sont donc pas comparables à ceux des périodes précédentes et ne sont pas indicatifs des futurs résultats d’exploitation associés à une production maximale. La juste valeur estimée des stocks de Hollinger que nous avons acquis a été retirée du calcul des coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits. 5 Le coût de maintien opérationnel total (CMOT), déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement avec le coût des ventes et autres coûts de production directs et l’amortissement pour dépréciation et épuisement, la mesure conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du présent communiqué. Le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend le coût des ventes et autres coûts de production directs, les frais de réhabilitation et d’exploration et les réinvestissements de maintien aux sites miniers. Le calcul du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend également une déduction de l’amortissement pour dépréciation et épuisement. Le CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, n’est pas présenté pour Lucky Friday pour les deuxièmes trimestres 2017 et 2018 ou pour le premier semestre, car la production a été limitée en raison de la grève. Les résultats ne sont donc pas comparables à ceux des périodes précédentes et ne sont pas indicatifs des résultats d’exploitation en pleine production à l’avenir. Le CMOT par once d’or de 2018 au Nevada, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, exclut des dépenses en immobilisations de 5 millions de dollars, car ces dernières faussent les prévisions du CMOT pour le reste de l’exercice. La juste valeur estimée des stocks de Hollinger que nous avons acquis a été retirée du calcul du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits. Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l’heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût des produits vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l’or et de l’argent, aménager les sites et maintenir la production. La direction est d’avis que le coût de maintien opérationnel total est une mesure non conforme aux PCGR qui offre des renseignements supplémentaires à la direction, aux investisseurs et aux analystes, ce qui les aide à comprendre les éléments économiques de notre exploitation et de notre rendement et à les comparer à ceux d’autres producteurs. Cette mesure aide de plus les investisseurs à mieux définir la totalité des coûts associés à la production. Cette statistique peut également s’avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elle permet de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme d’encouragement. 6 Les coûts décaissés par once d'or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, concernent uniquement la production de la mine Casa Berardi. L’or produit aux mines Greens Creek et San Sebastian est déduit des coûts décaissés de la production d’argent à titre de crédit lié aux sous-produits. Autres 7 Nos attentes en matière de production d'argent, d'or, de plomb et de zinc à Greens Creek, San Sebastian, Casa Berardi et au Nevada pour 2018 ont été converties en utilisant les prix suivants : Au 1225 $/oz, Ag 17,25 $/oz, Zn 1,30 $/lb, Pb 1,00 $/lb. Nous suspendons les attentes portant sur Lucky Friday à l’heure actuelle en raison de la grève qui y a lieu. Il est possible que les nombres soient arrondis. Mise en garde pour les investisseurs concernant les énoncés prospectifs Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs au sens où le terme « forward-looking statements » est défini à l’article 27A de la Securities Act of 1933 et ses modifications successives, et à l’article 21E de la Securities Exchange Act of 1934 et ses modifications successives, qui sont assujettis aux règles d’exonération établies par ces lois et d’autres lois applicables dont les lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs peuvent notamment comprendre les éléments suivants : i) estimations relatives à la production et aux ventes futures; ii) conséquences de l’acquisition de Klondex sur les activités et les résultats de Hecla; iii) prévisions concernant l’aménagement, le potentiel de croissance et d’exploration et le rendement financier des projets de la société; iv) capacité d’achever la construction de la machine d’extraction commandée à distance et de l’employer avec succès; v) impact de la grève à Lucky Friday sur la production et les flux de trésorerie; vi) capacité de générer de la valeur grâce aux innovations introduites dans les mines; vii) impact des prix des métaux sur les coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits. Les estimations et les prévisions relatives à des événements ou des résultats futurs sont fondées sur certaines hypothèses qui pourraient s’avérer erronées. Ces hypothèses comprennent notamment les suivantes : i) il n’y aura aucun changement important en ce qui concerne les conditions géotechniques, métallurgiques et hydrologiques et les autres conditions matérielles; ii) l’obtention des permis et l’aménagement, l’exploitation et l’expansion des projets de la société seront conformes aux prévisions et aux plans d’exploitation actuels; iii) l’évolution des paysages politique et réglementaire dans les pays où la société est présente sera conforme aux prévisions actuelles; iv) les taux de change entre les dollars canadien et américain et le peso mexicain se maintiendront plus ou moins aux niveaux actuels; v) certaines hypothèses de prix concernant l’or, l’argent, le plomb et le zinc; vi) le prix des principales fournitures se maintiendra plus ou moins aux niveaux actuels; vii) l’exactitude de nos estimations actuelles en ce qui concerne les réserves minérales et les ressources minérales; viii) les plans d’aménagement et de production de la société se dérouleront comme prévu, et il ne sera pas nécessaire de les modifier pour tenir compte de certains risques ou éléments incertains connus, inconnus ou imprévus. Lorsque la société présente explicitement ou implicitement une prévision ou une opinion concernant des événements ou des résultats futurs, elle exprime cette prévision ou cette opinion en étant convaincue de bonne foi que cette prévision ou cette opinion est raisonnablement fondée. Toutefois, ces énoncés sont assujettis à certains risques, éléments incertains et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient notablement différents des résultats futurs exprimés, projetés ou présumés dans ces énoncés prospectifs. Ces risques comprennent entre autres la volatilité du prix de l’or, de l’argent et des autres métaux, les risques opérationnels, la fluctuation des taux de change, la hausse des coûts de production et des teneurs du minerai, ou des taux de récupération différents de ceux prévus dans les plans d’exploitation, les relations avec la collectivité, la résolution des litiges et l’issue des projets ou des oppositions, les litiges, les risques politiques, réglementaires et environnementaux et les risques en matière de travail, de même que les risques et les résultats d’exploration, ce qui comprend le risque que les ressources minérales ne soient pas des réserves minérales, que leur viabilité économique ne soit pas établie et que les ressources minérales ne soient pas converties en réserves minérales avec la poursuite des efforts d’exploration. Pour obtenir une description plus complète de ces risques et des autres facteurs, consultez les formulaires 10-K et 10-Q que la société a déposés le 10 mai 2018 et le 9 août 2018, respectivement, auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour l’exercice 2017. La société ne s’engage pas à diffuser publiquement des versions mises à jour des énoncés prospectifs, y compris notamment les perspectives, pour tenir compte des événements ou des circonstances ultérieurs à la publication du présent communiqué, ou pour tenir compte de la survenue de tout événement imprévu, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Les investisseurs ne doivent pas présumer que l’absence de mise à jour de tout énoncé prospectif diffusé antérieurement constitue une reconduction de cet énoncé. Les investisseurs utilisent les énoncés prospectifs à leur propre risque. HECLA MINING COMPANY État consolidé condensé des résultats (perte) (dollars et actions en milliers, sauf données par action – non audité) Deuxième trimestre terminé le Semestre terminé le 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2018 30 juin 2017 Ventes de produits $ 147 259 $ 134 279 $ 286 968 $ 276 823 Coût des ventes et autres coûts de production directs 80 440 77 503 153 309 156 179 Amortissement pour dépréciation et épuisement 31 817 25 569 59 871 54 521 112 257 103 072 213 180 210 700 Bénéfice brut 35 002 31 207 73 788 66 123 Autres dépenses d’exploitation : Frais généraux et administratifs 9 787 10 309 17 522 19 515 Exploration 7 838 5 853 15 198 10 367 Pré-exploitation 1 415 1 052 2 420 2 304 Recherche et développement 2 337 312 3 773 995 Autres dépenses d’exploitation 638 699 1 153 1 362 Provision pour mines fermées et questions environnementales 1 420 985 2 682 2 104 Coûts liés à la suspension des activités à Lucky Friday 6 801 8 024 11 818 9 605 Coûts d’acquisition 1 010 (2 ) 3 517 25 31 246 27 232 58 083 46 277 Bénéfice issu des opérations 3 756 3 975 15 705 19 846 Autres produits financiers (dépenses) : Perte sur la vente de placements — — — (167 ) Gain (perte) non réalisé sur les placements (564 ) (276 ) (254 ) 51 Gain (perte) sur les contrats dérivés 16 804 2 487 20 811 (5 322 ) Intérêts et autres Produits d’exploitation 108 319 52 644 Gain (perte) net sur les opérations de change 2 476 (3 883 ) 5 068 (6 145 ) Intérêts débiteurs, déduction faite du montant incorporé (10 079 ) (10 543 ) (19 873 ) (19 065 ) 8 745 (11 896 ) 5 804 (30 004 ) Bénéfice (perte) avant impôts 12 501 (7 921 ) 21 509 (10 158 ) Économie (provision) d’impôts (427 ) (16 095 ) (1 195 ) 12 976 Bénéfice (perte) net 12 074 (24 016 ) 20 314 2 818 Dividende sur actions privilégiées (138 ) (138 ) (276 ) (276 ) Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires $ 11 936 $ (24 154 ) $ 20 038 $ 2 542 Gain de base et dilué (perte) par action ordinaire après dividendes sur actions privilégiées $ 0,03 $ (0,06 ) $ 0,05 $ 0,01 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – non dilué 400 619 396 178 399 972 395 774 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – dilué 403 610 396 178 402 873 399 236 HECLA MINING COMPANY Bilans consolidés condensés (dollars et actions en milliers – non audité) 30 juin 2018 31 décembre 2017 ACTIF Actif à court terme : Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 239 722 $ 186 107 Placements et titres réalisables à court terme 5 556 33 758 Comptes clients : Opérations 9 717 14 805 Autres, net 19 307 17 385 Stocks 61 054 54 555 Autre actif à court terme 17 006 13 715 Total de l’actif à court terme 352 362 320 325 Investissements à long terme 7 449 7 561 Encaisse et investissements à long terme soumis à des restrictions 1 005 1 032 Immobilisations corporelles et intérêts miniers, nets 2 006 592 2 020 021 Impôts reportés à long terme 1 179 1 509 Autre actif à long terme et charges reportées 24 007 14 509 Total de l’actif $ 2 392 594 $ 2 364 957 PASSIF Passif à court terme : Comptes fournisseurs et charges à payer $ 53 835 $ 46 549 Salaires et avantages connexes à payer 23 661 31 259 Dettes fiscales 6 143 5 919 Partie à court terme des contrats de location-acquisition 6 015 5 608 Portion à court terme de la dette — — Autre passif à court terme 7 364 16 116 Partie à court terme des charges comptabilisées pour la remise en état et la fermeture 8 315 6 679 Total du passif à court terme 105 333 112 130 Contrats de location-acquisition 8 757 6 193 Charges de remise en état et de fermeture à payer 78 102 79 366 Dette à long terme 533 230 502 229 Charge d’impôts différés à long terme 112 462 121 546 Dette consolidée au titre du régime de retraite 48 973 46 628 Autre passif à long terme 4 438 12 983 Total du passif 891 295 881 075 FONDS PROPRES Actions privilégiées 39 39 Actions ordinaires 101 643 100 926 Excédent de capital 1 628 440 1 619 816 Déficit accumulé (176 158 ) (195 484 ) Cumul des pertes du résultat étendu (31 929 ) (23 373 ) Actions autodétenues (20 736 ) (18 042 ) Total des fonds propres 1 501 299 1 483 882 Total du passif et des fonds propres $ 2 392 594 $ 2 364 957 Actions ordinaires en circulation 401 322 399 176 HECLA MINING COMPANY Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie (dollars en milliers – non audité) Semestre terminé le 30 juin 2018 30 juin 2017 ACTIVITÉS D’EXPLOITATION Bénéfice net $ 20 314 $ 2 818 Éléments non monétaires inclus dans le bénéfice net : Amortissement pour dépréciation et épuisement 62 852 56 908 Perte non réalisée sur les placements 254 117 Gain sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers (166 ) (94 ) Provision pour coûts de remise en état et fermeture 2 640 2 247 Rémunération à base d’actions 2 441 2 831 Impôts reportés (2 977 ) (22 113 ) Amortissement des commissions de montage de prêts 898 967 Perte (gain) sur les contrats dérivés (30 236 ) 5 386 Perte (gain) sur les opérations de change (5 348 ) 5 201 Autres éléments non monétaires, net (35 ) 2 Variation de l’actif et du passif : Comptes clients 2 471 (1 150 ) Stocks (6 865 ) 1 594 Autre actif à court et à long terme (2 507 ) 3 896 Comptes fournisseurs et charges à payer 8 701 (10 937 ) Salaires et avantages connexes à payer (337 ) (4 901 ) Dettes fiscales (672 ) 4 408 Charges comptabilisées pour la remise en état et la fermeture et autre passif à long terme (4 410 ) (1 359 ) Trésorerie issue des activités d’exploitation 47 018 45 821 ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT Ajouts aux immobilisations corporelles et intérêts miniers (43 304 ) (45 964 ) Produit de la cession d’immobilisations corporelles 463 142 Achat de placements (31 682 ) (23 280 ) Placements arrivant à échéance 59 336 14 356 Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement (15 187 ) (54 746 ) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Produit de l’émission d’actions, déduction faite des coûts associés — 9 610 Actions rachetées (2 694 ) (2 474 ) Dividendes versés aux actionnaires ordinaires (2 000 ) (1 981 ) Dividendes versés aux actionnaires privilégiés (276 ) (276 ) Frais payés pour l’émission de titres de créance et la disponibilité du crédit (3 ) (91 ) Remboursement de dettes — (470 ) Émission de titres de créance 31 024 — Remboursements des contrats de location-acquisition (3 762 ) (3 245 ) Montant net des flux de trésorerie issus des activités de financement 22 289 1 073 Incidence des taux de change sur les flux de trésorerie (532 ) 1 086 Augmentation (diminution) nette de trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à des restrictions 53 588 (6 766 ) Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à des restrictions en début de période 187 139 171 977 Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à des restrictions en fin de période $ 240 727 $ 165 211 HECLA MINING COMPANY Données de production Trimestre terminé le Semestre terminé le 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2018 30 juin 2017 MINE GREENS CREEK Tonnes de minerai broyé 208 409 210 788 419 839 407 917 Coût d’extraction par tonne de minerai $ 69,83 $ 68,17 $ 69,41 $ 69,74 Coût de traitement par tonne de minerai $ 33,59 $ 32,56 $ 33,11 $ 33,12 Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne) 12,46 12,11 12,08 12,40 Teneur du minerai broyé – Or (oz/tonne) 0,100 0,097 0,097 0,099 Teneur du minerai broyé – Plomb (%) 3,17 2,68 3,06 2,86 Teneur du minerai broyé – Zinc (%) 7,84 7,20 7,95 7,50 Argent produit (oz) 1 999 791 1 932 047 3 913 023 3 861 344 Or produit (oz) 13 719 12 704 26 837 26 726 Plomb produit (tonnes) 5 305 4 420 10 326 9 229 Zinc produit (tonnes) 14 179 12 966 28 978 26 372 Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ (3,47 ) $ 1,86 $ (4,22 ) $ 1,26 CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ 4,43 $ 8,71 $ 2,56 $ 6,28 Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 14 183 $ 11 451 $ 23 665 $ 16 685 MINE LUCKY FRIDAY Tonnes de minerai broyé 3 447 — 13 006 57 069 Coût d’extraction par tonne de minerai $ 89,54 $ — $ 108,08 $ 104,72 Coût de traitement par tonne de minerai $ 6,15 $ — $ 17,56 $ 27,16 Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne) 10,63 — 10,98 12,39 Teneur du minerai broyé – Plomb (%) 7,28 — 7,01 7,05 Teneur du minerai broyé – Zinc (%) 3,43 — 4,43 3,99 Argent produit (oz) 24 687 — 124 467 680 782 Plomb produit (tonnes) 217 — 823 3 827 Zinc produit (tonnes) 120 — 532 2 131 Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ — $ — $ — 5,93 CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ — $ — $ — $ 12,06 Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 1 061 $ 805 $ 2 049 $ 4 792 Trimestre terminé le Semestre terminé le 30 juin 2018 30 juin 2017 30 juin 2018 30 juin 2017 MINE CASA BERARDI Tonnes de minerai traité – souterrain 184 373 195 039 375 706 399 992 Tonnes de minerai traité – ciel ouvert 165 564 135 070 322 780 223 809 Tonnes de minerai traité – total 349 937 330 109 698 486 623 801 Tonnes traitées en surface – minerai et résidus 1 961 171 2 106 308 3 637 605 4 416 543 Coût d’extraction par tonne de minerai – souterrain $ 106,75 $ 99,01 $ 106,28 $ 99,23 Coût d’extraction par tonne – combiné $ 73,61 $ 76,83 $ 75,28 $ 81,42 Coûts d’extraction par tonne extraite (minerai et résidus) – ciel ouvert $ 3,10 $ 2,53 $ 3,48 $ 2,58 Coût de traitement par tonne de minerai $ 16,71 $ 15,50 $ 16,34 $ 16,33 Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – souterrain 0,209 0,148 0,195 0,155 Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – ciel ouvert 0,062 0,078 0,070 0,082 Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – combinaison 0,140 0,119 0,137 0,129 Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne) 0,04 0,03 0,03 0,03 Or produit (oz) – souterrain 33 743 23 780 63 265 52 430 Or produit (oz) – ciel ouvert 8 979 9 481 19 634 16 638 Or produit (oz) – total 42 722 33 261 82 899 69 068 Argent produit (oz) 12 298 8 477 21 189 17 022 Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ 775 $ 972 $ 800 $ 927 CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ 1 039 $ 1 373 $ 1 062 $ 1 312 Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 9 809 $ 12 063 $ 18 876 $ 24 474 SAN SEBASTIAN Tonnes de minerai broyé 37 780 38 478 72 177 75 141 Coût d’extraction par tonne de minerai $ 180,12 $ 41,63 $ 149,14 $ 40,16 Coût de traitement par tonne de minerai $ 65,46 $ 66,97 $ 66,25 $ 65,29 Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne) 15,93 23,87 16,01 22,85 Teneur du minerai broyé – Or (oz/tonne) 0,115 0,182 0,127 0,182 Argent produit (oz) 559 647 866 950 1 071 839 1 617 753 Or produit (oz) 3 872 6 596 8 385 12 880 Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ 9,79 $ (3,31 ) $ 6,46 $ (3,29 ) CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ 17,15 $ 0,06 $ 12,95 $ 0,24 Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 1 680 $ 2 423 $ 2 110 $ 4 130 1 Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits représentent des mesures non conformes aux PCGR aux États-Unis. Le rapprochement du coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissements pour dépréciation et épuisement (mesure PCGR) et du coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits est présenté dans la section sur le rapprochement du coût décaissé total par once de ce communiqué. L’or, le plomb et le zinc produits ont été traités en tant que crédits liés aux sous-produits pour calculer les coûts par once d’argent. Le principal métal produit à la mine Casa Berardi étant l’or, le crédit lié aux sous-produits concerne la valeur de la production d’argent. Mesures non conformes aux PCGR

(non audité) Rapprochement du coût des ventes et autres coûts de production directs et de l’amortissement pour dépréciation et épuisement (mesures conformes aux PCGR) au coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, au coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, au coût de maintien opérationnel total, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et au coût de maintien total, déduction faite des crédits liés aux sous-produits (mesures non conformes aux PCGR). Les tableaux ci-dessous présentent des rapprochements entre les mesures conformes aux PCGR qui sont les plus similaires au coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement et les mesures non conformes aux PCGR que sont le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits pour nos activités à Greens Creek, Lucky Friday, San Sebastian, Casa Berardi durant les trimestres et semestres ayant pris fin les 30 juin 2018 et 2017 et pour les prévisions de résultats de l’exercice 2018. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits est une statistique d’exploitation importante que nous utilisons pour mesurer le rendement opérationnel de chacune de nos mines. Le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits est une statistique d’exploitation importante que nous utilisons à titre de mesure des flux de trésorerie nets de nos mines, déduction faite des coûts associés à l’exploration, à la pré-exploitation, à la réhabilitation et au réinvestissement de maintien. Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l’heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût des produits vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l’or et de l’argent, aménager les sites et maintenir la production. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, nous permettent de comparer le rendement de nos mines à celui des mines de nos concurrents. Puisque la société extrait principalement de l’argent, nous employons également cette statistique de façon globale en combinant les mines Greens Creek, Lucky Friday et San Sebastian en vue de comparer le rendement d’Hecla à celui des autres sociétés principalement argentifères. En ce qui a trait à Casa Berardi, nous employons les coûts décaissés par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits pour comparer le rendement de la mine à celui des autres mines d’or. Ces statistiques peuvent également s’avérer utiles pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elles permettent de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. Le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits comprennent tous les coûts d’exploitation décaissés directs et indirects se rapportant directement aux activités matérielles de production de métaux, incluant l’extraction, le traitement et les autres coûts de transformation, les frais d’affinage et de commercialisation par des tiers, les frais généraux et administratifs sur place, les redevances et les taxes sur la production minière. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits pour chacune des mines comprend également les coûts d’exploration sur le site et de réhabilitation et les réinvestissements de maintien. Le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques pour la totalité des frais d’administration, de réhabilitation, d’exploration et de pré-exploitation. Les crédits liés aux sous-produits comprennent les recettes tirées de tous les métaux, exception faite du métal primaire produit par chacune des mines. Comme l’indiquent les tableaux ci-dessous, les crédits liés aux sous-produits sont un élément essentiel de la structure des coûts de nos mines d’argent, ce qui distingue nos opérations d’extraction d’argent en raison de la nature polymétallique de leurs gisements. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits offrent à la direction et aux investisseurs, après une détermination du prix moyen, une indication des flux de trésorerie d’exploitation tirés de la production. Nous utilisons également ces mesures pour le suivi comparatif du rendement des opérations minières de période en période du point de vue des flux de trésorerie. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits est une mesure créée par des sociétés d’exploitation de métaux précieux (dont le Silver Institute) à titre de norme commune à des fins de comparaison. Nous ne pouvons toutefois pas garantir que notre façon de déclarer ces mesures non conformes aux PCGR est la même que celle des autres sociétés minières. La section Casa Berardi ci-dessous communique le coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, l’or constituant sa production primaire. Les crédits liés aux sous-produits comprennent donc les produits de l’extraction d’argent, qui est considéré comme un sous-produit à Casa Berardi. Seuls les coûts et les onces produites associés aux mines produisant le même métal primaire sont combinés pour représenter le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits. L’or produit à notre mine Casa Berardi ne fait donc pas partie des crédits liés aux sous-produits figurant dans le calcul du coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et du CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits totaux pour nos propriétés argentifères que sont Greens Creek, Lucky Friday et San Sebastian. En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 30 juin 2018 Greens

Creek Lucky

Friday2 San

Sebastian Siège social3 Total

pour

l’argent Casa

Berardi

(or) Total Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 47 742 1 744 $ 11 076 $ 60 562 $ 51 695 $ 112 257 Amortissement pour dépréciation et épuisement (11 813 ) (182 ) (1 107 ) (13 102 ) (18 715 ) (31 817 ) Coûts de traitement 9 481 55 116 9 652 559 10 211 Variation des stocks de produits 321 (1 160 ) 769 (70 ) (78 ) (148 ) Remise en état et autres coûts (449 ) (58 ) (319 ) (826 ) (139 ) (965 ) Exclusion des coûts décaissés liés à Lucky Friday — (399 ) — (399 ) — (399 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 45 282 — 10 535 55 817 33 322 89 139 Remise en état et autres coûts 850 103 953 140 1 093 Exploration 778 2 334 434 3 546 1 330 4 876 Réinvestissements de maintien 14 183 1 680 517 16 380 9 809 26 189 Frais généraux et administratifs 9 787 9 787 9 787 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits 1 61 093 — 14 652 86 483 44 601 131 084 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (27 492 ) — (27 492 ) (27 492 ) Or (15 716 ) — (5 057 ) (20 773 ) (20 773 ) Plomb (9 022 ) — (9 022 ) (9 022 ) Argent (201 ) (201 ) Total des crédits liés aux sous-produits (52 230 ) — (5 057 ) (57 287 ) (201 ) (57 488 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ (6 948 ) $ — $ 5 478 $ (1 470 ) $ 33 121 $ 31 651 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 8 863 $ — $ 9 595 $ 29 196 $ 44 400 $ 73 596 Divisé par les onces produites 2 000 — 560 2 560 43 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 22,65 $ — $ 18,82 $ 21,81 $ 779,96 Crédits liés aux sous-produits par once (26,12 ) — (9,03 ) (22,38 ) (4,70 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ (3,47 ) $ — $ 9,79 $ (0,57 ) $ 775,26 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 30,55 $ — $ 26,18 $ 33,78 $ 1 043,97 Crédits liés aux sous-produits par once (26,12 ) — (9,03 ) (22,38 ) (4,70 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 4,43 $ — $ 17,15 $ 11,40 $ 1 039,27 En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 30 juin 2017 Greens

Creek Lucky

Friday2 San

Sebastian Siège social3 Total

pour

l’argent Casa

Berardi

(or) Total Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 54 318 $ — $ 5 074 $ 59 392 $ 43 680 $ 103 072 Amortissement pour dépréciation et épuisement (13 503 ) — (722 ) (14 225 ) (11 344 ) (25 569 ) Coûts de traitement 11 423 — 259 11 682 554 12 236 Variation des stocks de produits (5 542 ) — 815 (4 727 ) (212 ) (4 939 ) Remise en état et autres coûts (694 ) — (5 ) (699 ) (212 ) (911 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 46 002 — 5 421 51 423 32 466 83 889 Remise en état et autres coûts 667 — 117 784 213 997 Exploration 1 117 — 1 957 452 3 526 1 071 4 597 Réinvestissements de maintien 11 451 — 845 256 12 552 12 059 24 611 Frais généraux et administratifs 10 309 10 309 10 309 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits 1 59 237 — 8 340 78 594 45 809 124 403 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (21 647 ) — (21 647 ) (21 647 ) Or (13 917 ) (8 287 ) (22 204 ) (22 204 ) Plomb (6 847 ) — (6 847 ) (6 847 ) Argent (142 ) (142 ) Total des crédits liés aux sous-produits (42 411 ) — (8 287 ) (50 698 ) (142 ) (50 840 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 3 591 $ — $ (2 866 ) $ 725 $ 32 324 $ 33 049 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 16 826 $ — $ 53 $ 27 896 $ 45 667 $ 73 563 Divisé par les onces produites 1 932 — 867 2 799 33 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 23,81 $ — $ 6,25 $ 18,37 $ 976,07 Crédits liés aux sous-produits par once (21,95 ) — (9,56 ) (18,11 ) (4,25 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1,86 $ — $ (3,31 ) $ 0,26 $ 971,82 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 30,66 $ — $ 9,62 $ 28,08 $ 1 377,21 Crédits liés aux sous-produits par once (21,95 ) — (9,56 ) (18,11 ) (4,25 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 8,71 $ — $ 0,06 $ 9,97 $ 1 372,96 En milliers (sauf les montants par once) Semestre terminé le 30 juin 2018 Greens

Creek Lucky

Friday2 San

Sebastian Siège social3 Total

pour

l’argent Casa

Berardi

(or) Total Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 89 602 $ 5 844 $ 16 852 $ 112 298 $ 100 882 $ 213 180 Amortissement pour dépréciation et épuisement (22 452 ) (803 ) (1 791 ) (25 046 ) (34 825 ) (59 871 ) Coûts de traitement 20 869 627 320 21 816 1 094 22 910 Variation des stocks de produits 5 475 (2 182 ) 3 407 6 700 (179 ) 6 521 Remise en état et autres coûts (1 360 ) (103 ) (814 ) (2 277 ) (281 ) (2 558 ) Exclusion des coûts décaissés liés à Lucky Friday — (3 383 ) — (3 383 ) — (3 383 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 92 134 — 17 974 110 108 66 691 176 799 Remise en état et autres coûts 1 699 — 209 1 908 283 2 191 Exploration 1 138 — 4 646 878 6 662 2 520 9 182 Réinvestissements de maintien 23 665 — 2 110 634 26 409 18 876 45 285 Frais généraux et administratifs 17 522 17 522 17 522 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits 1 118 636 — 24 939 162 609 88 370 250 979 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (59 634 ) — (59 634 ) (59 634 ) Or (31 008 ) (11 055 ) (42 063 ) (42 063 ) Plomb (17 996 ) — (17 996 ) (17 996 ) Argent (349 ) (349 ) Total des crédits liés aux sous-produits (108 638 ) — (11 055 ) (119 693 ) (349 ) (120 042 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ (16 504 ) $ — $ 6 919 $ (9 585 ) $ 66 342 $ 56 757 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 9 998 $ — $ 13 884 $ 42 916 $ 88 021 $ 130 937 Divisé par les onces produites 3 913 — 1 072 4 985 83 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 23,54 $ — $ 16,77 $ 22,09 $ 804,44 Crédits liés aux sous-produits par once (27,76 ) — (10,31 ) (24,01 ) (4,17 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ (4,22 ) $ — $ 6,46 $ (1,92 ) $ 800,27 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 30,32 $ — $ 23,26 $ 32,62 $ 1 065,95 Crédits liés aux sous-produits par once (27,76 ) — (10,31 ) (24,01 ) (4,17 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 2,56 $ — $ 12,95 $ 8,61 $ 1 061,78 En milliers (sauf les montants par once) Semestre terminé le 30 juin 2017 Greens

Creek Lucky

Friday2 San

Sebastian Siège social3 Total

pour

l’argent Casa

Berardi

(or) Total Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 98 314 $ 14 542 $ 11 697 $ 124 553 $ 86 147 $ 210 700 Amortissement pour dépréciation et épuisement (26 835 ) (2 433 ) (1 395 ) (30 663 ) (23 858 ) (54 521 ) Coûts de traitement 25 554 3 817 484 29 855 1 092 30 947 Variation des stocks de produits (2 277 ) (149 ) 435 (1 991 ) 1 169 (822 ) Remise en état et autres coûts (1 080 ) (181 ) (595 ) (1 856 ) (230 ) (2 086 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 93 676 15 596 10 626 119 898 64 320 184 218 Remise en état et autres coûts 1 333 179 234 1 746 230 1 976 Exploration 1 395 1 3 489 830 5 715 1 868 7 583 Réinvestissements de maintien 16 685 3 990 1 977 1 170 23 822 24 470 48 292 Frais généraux et administratifs 19 515 19 515 19 515 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits 1 113 089 19 766 16 326 170 696 90 888 261 584 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (45 426 ) (4 060 ) (49 486 ) (49 486 ) Or (28 769 ) (15 944 ) (44 713 ) (44 713 ) Plomb (14 629 ) (7 496 ) (22 125 ) (22 125 ) Argent (289 ) (289 ) Total des crédits liés aux sous-produits (88 824 ) (11 556 ) (15 944 ) (116 324 ) (289 ) (116 613 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 4 852 $ 4 040 $ (5 318 ) $ 3 574 $ 64 031 $ 67 605 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 24 265 $ 8 210 $ 382 $ 54 372 $ 90 599 $ 144 971 Divisé par les onces produites 3 861 681 1 618 6 160 69 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 24,27 $ 22,90 $ 6,56 $ 19,46 $ 931,26 Crédits liés aux sous-produits par once (23,01 ) (16,97 ) (9,85 ) (18,88 ) (4,18 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1,26 $ 5,93 $ (3,29 ) $ 0,58 $ 927,08 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 29,29 $ 29,03 $ 10,09 $ 27,71 $ 1 315,92 Crédits liés aux sous-produits par once (23,01 ) (16,97 ) (9,85 ) (18,88 ) (4,18 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 6,28 $ 12,06 $ 0,24 $ 8,83 $ 1 311,74 En milliers (sauf les montants par once) Estimation actuelle pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2018 Greens

Creek Lucky

Friday2 San

Sebastian Siège

social3 Total

pour

l’argent Casa

Berardi Nevada4 Total

pour l'or Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 198 000 $ 44 000 $ 242 000 $ 185 000 $ 68 000 $ 253 000 Amortissement pour dépréciation et épuisement (50 000 ) (6 000 ) (56 000 ) (58 000 ) (16 000 ) (74 000 ) Coûts de traitement 44 000 550 44 550 400 — 400 Ajustement en fonction des stocks acquis (14 000 ) Variation des stocks de produits — (1 000 ) (1 000 ) — — — Remise en état et autres coûts (2 900 ) (500 ) (3 400 ) (800 ) — (800 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 189 100 37 050 226 150 126 600 38 000 178 600 Remise en état et autres coûts 2 500 240 2 740 450 — 450 Exploration 3 500 4 800 2 500 10 800 5 000 5 000 10 000 Réinvestissements de maintien 51 000 3 700 2 000 56 700 45 000 18 000 63 000 Frais généraux et administratifs 35 000 35 000 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits 1 246 100 45 790 331 390 177 050 61 000 252 050 Crédits liés aux sous-produits (193 000 ) (18 000 ) (211 000 ) (800 ) (3 000 ) (3 800 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ (3 900 ) $ 19 050 $ 15 150 $ 125 800 $ 35 000 $ 174 800 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 53 100 $ 27 790 $ 120 390 $ 176 250 $ 58 000 $ 248 250 Divisé par les onces produites 7 800 2 250 10 050 160 50 210 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 24,24 $ 16,47 $ 22,50 $ 791 $ 760 $ 850 Crédits liés aux sous-produits par once (24,74 ) (8,00 ) (21,00 ) (5 ) (60 ) (18 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ (0,50 ) $ 8,47 $ 1,50 $ 786 $ 700 $ 832 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 31,55 $ 20,35 $ 32,97 $ 1 107 $ 1 220 $ 1 200 Crédits liés aux sous-produits par once (24,74 ) (8,00 ) (21,00 ) (5 ) (60 ) (18 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 6,81 $ 12,35 $ 11,97 $ 1 102 $ 1 160 $ 1 182 En milliers (sauf les montants par once) Estimation originale pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2018 Greens

Creek San

Sebastian Siège

social3 Total pour

l’argent Casa

Berardi Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 198 000 $ 44 000 $ 242 000 $ 185 000 Amortissement pour dépréciation et épuisement (50 000 ) (6 000 ) (56 000 ) (58 000 ) Coûts de traitement 44 000 550 44 550 400 Variation des stocks de produits — (1 000 ) (1 000 ) — Remise en état et autres coûts (2 900 ) (500 ) (3 400 ) (800 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 189 100 37 050 226 150 126 600 Remise en état et autres coûts 2 500 240 2 740 450 Exploration 3 500 4 800 2 500 10 800 5 000 Réinvestissements de maintien 51 000 3 700 2 000 56 700 45 000 Frais généraux et administratifs 35 000 35 000 — CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits 1 246 100 45 790 331 390 177 050 Crédits liés aux sous-produits (186 000 ) (18 000 ) (204 000 ) (800 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 3 100 $ 19 050 $ 22 150 $ 125 800 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 60 100 $ 27 790 $ 127 390 $ 176 250 Divisé par les onces produites 7 750 2 250 10 000 158 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 24,40 $ 16,47 $ 22,62 $ 801 Crédits liés aux sous-produits par once (24,00 ) (8,00 ) (20,40 ) (5 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 0,40 $ 8,47 $ 2,22 $ 796 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 31,75 $ 20,35 $ 33,14 $ 1 121 Crédits liés aux sous-produits par once (24,00 ) (8,00 ) (20,40 ) (5 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 7,75 $ 12,35 $ 12,74 $ 1 116 (1) Comprend tous les coûts d’exploitation directs et indirects liés aux activités physiques de production de métaux, y compris l’extraction, le traitement, et autres coûts d’usine, dépenses de raffinage tiers et de marketing, coûts généraux et administratifs sur le site, redevances et taxes de production minière, avant déduction des produits d’exploitation de sous-produits générés de tous les métaux autres que le métal primaire produit par chacune des mines. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits comprend également les coûts d’exploration sur le site et de réhabilitation et les réinvestissements de maintien. (2) Les employés syndiqués de la mine Lucky Friday sont en grève depuis le 13 mars 2017, et la production à Lucky Friday a été réduite depuis ce moment. Par conséquent, pour le premier trimestre 2017 et 2018 et le premier semestre 2018, le coût décaissé, avant la déduction des crédits liés aux sous-produits, le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, le CMOT, avant la déduction des crédits liés aux sous-produits, et le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, ne sont pas présentés pour Lucky Friday, et les coûts liés à la production limitée à Lucky Friday sont exclus du calcul du coût décaissé, avant la déduction des crédits liés aux sous-produits, du coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, du CMOT, avant la déduction des crédits liés aux sous-produits, et du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, pour nos exploitations argentifères. (3) Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques pour la totalité des frais d’administration et d’exploration et les réinvestissements de maintien. (4) La prévision 2018 pour le Nevada vise la période allant du 20 juillet au 31 décembre 2018. Rapprochement du bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires ordinaires, une mesure conforme aux PCGR, et du bénéfice (perte) net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires, une mesure non conforme aux PCGR Dans le présent communiqué, il est fait mention du bénéfice (perte) net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires et du bénéfice (perte) net ajusté par action, des mesures non conformes aux PCGR qui sont des indicateurs de notre rendement. Ces mesures excluent certaines incidences qui selon nous, en raison de leur nature, ne reflètent pas fidèlement notre rendement sous-jacent. La direction pense que le bénéfice (perte) net rajusté par action ordinaire permet aux investisseurs de mieux évaluer notre rendement opérationnel sous-jacent. En milliers de dollars (sauf les montants par action) Trimestre terminé le 30 juin Semestre terminé le 30 juin 2018 2017 2018 2017 Bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires ordinaires (PCGR) $ 11 936 $ (24 154 ) $ 20 038 $ 2 542 Rajustements : (Gains) pertes sur les contrats dérivés (16 804 ) (2 487 ) (20 811 ) 5 322 Pertes sur les prix provisoires 2 517 1 308 2 582 680 Perte (gain) sur les opérations de change (2 476 ) 3 883 (5 068 ) 6 145 Coûts liés à la suspension des activités à Lucky Friday 6 801 8 024 11 818 9 605 Coûts d’acquisition 1 010 (2 ) 3 517 25 Coûts d’émission d’obligations — 1 050 — 1 050 Rajustements fiscaux reportés ponctuels — — — (17 486 ) Bénéfice (perte) net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires $ 2 984 $ (12 378 ) $ 12 076 $ 7 883 Nombre moyen pondéré d’actions – avant dilution 400 619 396 178 399 972 395 774 Nombre moyen pondéré d’actions – dilué 403 610 396 178 402 873 399 236 Bénéfice (perte) net rajusté non dilué par action ordinaire $ 0,01 $ (0,03 ) $ 0,03 $ 0,02 Bénéfice (perte) net rajusté dilué par action ordinaire $ 0,01 $ (0,03 ) $ 0,03 $ 0,02 Rapprochement du bénéfice (perte) net et du ratio dette/BAIIA rajusté (mesures conformes aux PCGR) et de la dette nette (mesure non conforme aux PCGR) Le présent communiqué fait référence à des mesures non conformes aux PCGR : le bénéfice rajusté avant les intérêts, les taxes, la dépréciation et l’amortissement (« BAIIA rajusté ») qui mesure notre rendement opérationnel, et le ratio dette nette/BAIIA rajusté des 12 derniers mois (« BAIIA rajusté DDM »), que sert à évaluer notre capacité d’assurer le service de notre dette. Le BAIIA rajusté se définit comme le bénéfice (perte) net avant les postes suivants : intérêts débiteurs, provision pour impôts, dépréciation, amortissement pour épuisement et dépenses d’amortissement, dépenses d’exploration, dépenses de pré-exploitation, coûts d’acquisition, gains et pertes sur les opérations de change, gains et pertes sur les contrats dérivés, coûts liés à la suspension des activités à Lucky Friday gains et pertes sur les prix provisoires, rémunération à base d’actions, gains non réalisés sur les placements, provisions pour mines fermées et intérêts et autres produits d’exploitation (dépenses). On calcule la dette nette en prenant la dette totale, qui est composée des soldes de passif de nos billets de premier rang, nos contrats de location-acquisition et des autres effets à payer et en en déduisant le total de notre trésorerie et équivalents de trésorerie et nos investissements à court terme. La direction est d’avis que lorsqu’ils sont présentés en compagnie de mesures conformes aux PCGR semblables, le BAIIA rajusté et le ratio dette nette/BAIIA rajusté DDM sont utiles aux investisseurs pour évaluer notre rendement opérationnel et notre capacité d’assurer le service de notre dette. Le tableau suivant rapproche le bénéfice (perte) net avec le rapport dette nette/BAIIA rajusté et la dette nette : En milliers de dollars Trimestre terminé le

30 juin Semestre terminé le

30 juin Période de 12 mois

terminée le 30 juin 2018 2017 2018 2017 2018 2017 Bénéfice (perte) net $ 12 074 $ (24 016 ) $ 20 314 $ 2 818 $ (6 023 ) $ 48 867 Plus : Intérêts débiteurs, déduction faite du montant incorporé 10 079 10 543 19 873 19 065 38 820 29 780 Plus/(moins) : Impôts sur les bénéfices 427 16 095 1 195 (12 976 ) 34 050 1 302 Plus : Amortissement pour dépréciation et épuisement 31 817 25 569 59 871 54 521 121 412 114 217 Plus : Dépenses d’exploration 7 838 5 853 15 198 10 367 28 341 18 775 Plus : Dépenses de pré-exploitation 1 415 1 052 2 420 2 304 5 564 4 516 Plus/(moins) : Perte (gain) sur les opérations de change (2 476 ) 3 883 (5 068 ) 6 145 (913 ) (1 017 ) Plus : Coûts liés à la suspension des activités à Lucky Friday 6 801 8 024 11 818 9 605 23 514 9 605 Plus/(moins) : Pertes (gains) sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers (36 ) — (166 ) — — — Plus : Coûts d’acquisition 1 010 (2 ) 3 517 25 3 517 2 318 Plus : Rémunération à base d’actions 1 314 1 482 2 404 2 831 5 904 5 549 Plus/(moins) : Pertes (gains) sur les contrats dérivés (16 804 ) (2 487 ) (20 811 ) 5 322 (4 883 ) 893 Plus : Perte sur les prix provisoires 2 517 1 308 2 582 680 1 160 3 115 Plus : Provision pour mines fermées et questions environnementales 1 317 1 221 2 640 2 247 4 901 5 055 Plus/(moins) : Perte (gain) non réalisée sur les placements 564 276 254 (51 ) 552 565 Autres (108 ) (319 ) (52 ) (644 ) (934 ) (1 116 ) BAIIA rajusté $ 57 749 $ 48 482 $ 115 989 $ 102 259 $ 254 982 $ 242 424 Total des dettes $ 548 002 $ 514 702 Moins : Trésorerie, équivalents de trésorerie et investissements à court terme $ (245 278 ) $ (201 929 ) Dette nette $ 302 724 $ 312 773 Dette nette/BAIIA rajusté DDM (non conforme aux PCGR) 1,2 1,3 Rapprochement de la trésorerie tirée des activités d'exploitation, une mesure conforme aux PCGR, et des flux de trésorerie disponibles, une mesure non conforme aux PCGR Le présent communiqué fait référence à une mesure non conforme aux PCGR, le flux de trésorerie disponible, qui est calculé en prenant la trésorerie tirée des activités d'exploitation et en en soustrayant les immobilisations corporelles et les intérêts miniers. La direction considère que, présentés de pair avec des mesures PCGR comparables, les flux de trésorerie disponibles sont utiles, car cette mesure permet aux investisseurs d’évaluer notre rendement en matière d’exploitation. Le tableau ci-dessous présente un rapprochement des flux de trésorerie disponibles et de la trésorerie tirée des activités d'exploitation. En milliers de dollars Trimestre terminé le

30 juin 2018 2017 Trésorerie issue des activités d’exploitation $ 30 635 $ 7 536 Moins : Ajouts aux immobilisations corporelles et intérêts miniers (25 669 ) (24 306 ) Flux de trésorerie disponible $ 4 966 $ (16 770 ) Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180906005126/fr/

