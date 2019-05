Accueil Zone bourse > Actions > Nyse > Hecla Mining Company HL HECLA MINING COMPANY (HL) Ajouter à ma liste Gérer les listes Rapport Rapport Temps Différé Nyse - 30/05 22:02:34 1.29 USD -2.27% 05:31 HECLA MINING : Annonce ses résultats du premier trimestre 2019 BU 23/05 HECLA MINING COMPANY : Détachement de dividende FA 15/03 HECLA MINING : Déclare ses résultats pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2018 BU Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Hecla Mining : ANNONCE SES RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 2019 0 31/05/2019 | 05:31 Envoyer par e-mail :

Les activités au Nevada sont en cours d'examen. Hecla Mining Company (NYSE:HL) (Hecla ou la société) a dévoilé aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation du premier trimestre 2019. FAITS SAILLANTS Chiffre d'affaires de 152,6 millions de dollars.

Trésorerie issue des activités d’exploitation de 20 millions de dollars.

Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires de 25,7 millions de dollars, soit 0,05 $ par action ordinaire.

Perte nette rajustée applicable aux actionnaires ordinaires de 18,5 millions de dollars, ou 0,04 $ par action ordinaire. 1

Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement (« coût des ventes ») de 149,2 millions de dollars.

Bénéfice brut de 3,4 millions de dollars et BAIIA rajusté de 33,4 millions de dollars. Ratio dette nette/BAIIA rajusté (12 derniers mois) de 2,8. 2,3

Coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, de 2,26 $ par once d’argent. 4

Coût de maintien opérationnel total (CMOT), déduction faite des crédits liés aux sous-produits, de 9,34 $ par once d’argent. 5

Trésorerie, équivalents de trésorerie et investissements à court terme de 11,8 millions de dollars.

Maintien des estimations annuelles relatives aux dépenses en immobilisations et aux dépenses d’exploration pour l’ensemble de la société.

Suspension des estimations relatives à la production et aux coûts des mines au Nevada dans l’attente des résultats de l’examen global. « Sous l’effet des résultats exceptionnels de Greens Creek, la société a enregistré un premier trimestre globalement conforme aux prévisions financières, » affirme Phillips S. Baker Jr., président et directeur général de Hecla. « Greens Creek a dépassé nos attentes concernant la production d’or et d’argent, grâce à des teneurs et des taux de récupération plus élevés. Nos activités à Casa Berardi et au Nevada ont cependant généré moins de flux de trésorerie que prévu. » « La production d’or à Casa Berardi a été inférieure en partie en raison de teneurs moins élevées, ce qui était prévu, et en raison de la baisse de débit de l’usine, laquelle a connu des difficultés passagères aujourd’hui résolues. Nous nous attendons à une amélioration des résultats au cours de l’exercice, » explique M. Baker. « Malgré une progression accrue des travaux d’aménagement, les mines du Nevada n’ont pas affiché de résultats d’exploitation satisfaisants, sur le plan des coûts, des teneurs ou des flux de trésorerie. Nous avons donc entrepris de réexaminer nos activités au Nevada afin d’établir la meilleure voie à suivre. Nous devrions connaître les conclusions de cet examen au deuxième trimestre. En attendant, nous avons décidé de suspendre nos estimations annuelles relatives à la production et aux coûts des mines du Nevada. Nous conservons cependant nos estimations annuelles relatives aux dépenses en immobilisations et aux dépenses d’exploration afin de maintenir notre situation de liquidité et notre bilan. » APERÇU FINANCIER Premier trimestre terminé le FAITS SAILLANTS 31 mars 2019 31 mars 2018 DONNÉES FINANCIÈRES Ventes (milliers de dollars) $ 152 617 $ 139 709 Marge brute (milliers de dollars) $ 3 444 $ 38 786 Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires (milliers de dollars) $ (25 671 ) $ 8 102 Bénéfice (perte) de base et dilué par action ordinaire $ (0,05 ) $ 0,02 Bénéfice (perte) net (milliers de dollars) $ (25 533 ) $ 8 240 Encaisse issue des activités d’exploitation (000) $ 20 030 $ 16 383 La perte nette de 25,5 millions de dollars enregistrée au premier trimestre est principalement imputable aux pertes d’exploitation de nos mines au Nevada qui se chiffrent à 13,8 millions de dollars, découlant d’une hausse des coûts et d’une baisse des teneurs et des taux de récupération par rapport aux prévisions. En outre, le bénéfice brut accuse une baisse de 15,4 millions de dollars à Casa Berardi étant donné des ventes inférieures de 11 000 onces d’or, comparativement avec le premier trimestre 2018; environ la moitié s’explique par des teneurs moins élevées, ce qui était prévu, et le reste par les activités d’entretien menées au sein de l’usine. Nos flux de trésorerie d’exploitation de 20 millions de dollars représentent une hausse de 22 % par rapport au premier trimestre 2018, ce qui est principalement attribuable aux moments de la variation du fonds de roulement, compensée par la baisse de la marge brute. Le BAIIA rajusté de 33,4 millions de dollars a diminué de 40 % par rapport au premier trimestre 2018, principalement en raison de la baisse des marges à Casa Berardi et des marges négatives de nos mines au Nevada.2 Les dépenses en immobilisations se sont établies à 36,4 millions de dollars au premier trimestre 2019, contre 20 millions de dollars pour la même période de l’exercice précédent. Cette hausse s’explique principalement par l’ajout des mines au Nevada et la hausse des dépenses à San Sebastian de 1,5 million de dollars et à Lucky Friday de 0,7 million de dollars, partiellement atténuée par une baisse des dépenses à Greens Creek de 4,2 millions de dollars et à Casa Berardi de 3,4 millions de dollars. Les dépenses au Nevada, à Casa Berardi, à Greens Creek, à San Sebastian et à Lucky Friday se sont élevées à 21,8 millions, 5,7 millions, 5,3 millions, 1,9 million et 1,7 million de dollars, respectivement. Prix des métaux Le prix réalisé pour l’argent au premier trimestre 2019 était en moyenne de 15,70 $ l’once, soit 7 % de moins que le prix de 16,84 $ réalisé au premier trimestre 2018. Les prix réalisés pour l’or, le plomb et le zinc ont connu des baisses respectives de 2 %, 22 % et 13 %. APERÇU DES OPÉRATIONS Le tableau suivant résume la production sur une base consolidée pour les trimestres ayant pris fin le 31 mars 2019 et 2018. Premier trimestre terminé le 31 mars 2019 31 mars 2018 RÉSUMÉ DE LA PRODUCTION Argent – Onces produites 2 923 131 2 534 095 Onces payables vendues 2 898 083 2 091 464 Or – Onces produites 60 021 57 808 Onces payables vendues 60 936 54 839 Plomb – Tonnes produites 5 784 5 627 Tonnes payables vendues 4 848 3 868 Zinc – Tonnes produites 13 944 15 211 Tonnes payables vendues 9 533 10 104 Le tableau ci-dessous présente un résumé de la production, du coût des ventes, du coût décaissé par once d’argent ou d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, et du CMOT par once d’argent ou d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits pour les trimestres et exercices terminés aux 31 mars 2019 et 2018. Premier trimestre terminé le 31 mars 2019 Greens Creek Lucky

Friday San Sebastian Casa Berardi Mines au Nevada Argent Or Argent Or Argent Argent Or Or Argent Or Argent Production (onces) 2 923 131 60 021 2 232 747 14 328 173 627 441 079 3 530 31 799 8 240 10 364 67 438 Hausse/(baisse) 15 % 4 % 17 % 9 % 74 % (14 )% (22 )% (21 )% (7 )% s.o. s.o. Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement (en milliers) $ 68 645 $ 80 528 $ 54 113 — $ 2 181 $ 12 351 — $ 49 081 — $ 31 447 — Hausse/(baisse) 33 % 64 % 29 % s.o. (47 ) % 114 % s.o. — % s.o. s.o. s.o. Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent ou d’or 4, 6 $ 2,26 $ 1 277 $ 0,49 — $ — $ 11,23 — $ 1 113 — $ 1 782 — Hausse/(baisse) 167 % 54 % 110 % s.o. s.o. 300 % s.o. 35 % s.o. s.o. s.o. CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent ou d’or5 $ 9,34 $ 1 760 $ 3,24 — — $ 16,55 — 1 338 — $ 3 056 — Hausse/(baisse) 65 % 62 % 449 % s.o. s.o. 98 % s.o. 23 % s.o. s.o. s.o. Mine Greens Creek – Alaska Nous avons produit 2,2 millions d’onces d’argent et 14 328 onces d’or à la mine Greens Creek lors du premier trimestre 2019, par rapport à 1,9 million d’onces et 13 118 onces, respectivement, au premier trimestre 2018. Cette augmentation s’explique par des teneurs et des taux de récupération plus élevés pour l’or et l’argent, ce qui a été atténué partiellement par une baisse du débit de minerai traité. L’usine a traité en moyenne 2 298 tonnes par jour (tpj) au premier trimestre comparativement à 2 349 tonnes au premier trimestre 2018. Le coût des ventes pour le premier trimestre a été de 54,1 millions de dollars et le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent s’est établi à 0,49 $, comparativement à 41,9 millions de dollars et 4,99 $, respectivement, pour la même période en 2018.4 Le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, s’est établi à 3,24 $ par once d’argent pour le trimestre, à comparer à 0,59 $ pour le premier trimestre 2018.5 La hausse des coûts par once d’argent est principalement attribuable à la baisse des prix et de la production des sous-produits des métaux, ainsi qu’à la hausse des coûts de la production d’électricité sur place, ce qui a été en partie compensé par la hausse de la production d’argent. Mine Casa Berardi – Québec À la mine Casa Berardi, 31 799 onces d’or ont été produites, dont 6 535 onces tirées de la fosse East Mine Crown Pillar (EMCP), par rapport à 40 177 onces au premier trimestre 2018. Cette baisse était prévue, du fait de la diminution des teneurs, du débit de l’usine et des taux de récupération découlant des ajustements apportés aux équipements de l’usine en vue d’augmenter le débit et de gérer le remplacement d’une transmission sur un réservoir du circuit de lixiviation au carbone (CIL), lequel a été installé début mai. L’écart de production enregistré au premier trimestre devrait être compensé pendant le reste de l’exercice. L’usine a traité en moyenne 3 664 tonnes par jour au cours du premier trimestre, soit une baisse de 5 % par rapport à la même période de l’exercice 2018. Le coût des ventes s’est établi à 49,1 millions de dollars, alors que le coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, s’est chiffré à 1 113 $, par rapport à 49,2 millions de dollars et 827 $, respectivement, pour le premier trimestre 2018.4,6 La hausse du coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits s’explique principalement par la diminution de la production d’or. La diminution de la production, partiellement compensée par un recul des dépenses en immobilisations, a entraîné une hausse du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, à 1 338 $ l’once d’or, comparativement à 1 086 $ au premier trimestre 2018.5 Mine San Sebastian – Mexique À la mine San Sebastian, 441 079 onces d’argent et 3 530 onces d’or ont été extraites au cours du premier trimestre, comparativement à 512 192 onces d’argent et 4 513 onces d’or au cours de la même période de l’exercice précédent. Cette réduction s’explique par une baisse des teneurs, laquelle était prévue, attribuable à la transition vers un débit supérieur de traitement de matériau provenant de la mine souterraine et non plus de la mine à ciel ouvert, à teneur plus élevée. L’usine a traité en moyenne 494 tonnes par jour au cours du premier trimestre, soit une baisse de 29 % par rapport au premier trimestre 2018. Le coût des ventes pour le premier trimestre s’est chiffré à 12,4 millions de dollars alors que le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, a été de 11,23 $ par once d’argent, par rapport à 5,8 millions de dollars et 2,81 $, respectivement, au premier trimestre 2018.4 Le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, a augmenté, ce qui est attribuable à une baisse de la production d’argent et à une baisse de la production des sous-produits d’or. Le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, a été de 16,55 $ par once d’argent, comparativement à 8,37 $ pour le premier trimestre 2018, ce qui est principalement attribuable aux mêmes facteurs et à une hausse des dépenses en immobilisations, partiellement atténuée par une réduction des coûts d’exploration.5 L’analyse du minerai sulfuré se poursuit. Nous avons notamment prélevé un échantillon en vrac afin de tester les capacités d’une usine tierce et savoir si le gisement se prête à un abattage par longs trous. Nous devrions avoir les résultats d’ici le quatrième trimestre 2019. Mines au Nevada Nos mines au Nevada nous ont permis d’extraire 10 364 onces d’or et 67 438 onces d’argent. Le taux de progression du développement a augmenté de 27 % par rapport au quatrième trimestre 2018, mais le nombre de tonnes usinées a baissé de 30 %. Les dépenses d’investissement ont augmenté par rapport au quatrième trimestre, passant de 4 à 21,8 millions de dollars. De ce montant, 15,8 millions ont servi à des travaux d’aménagement à Fire Creek et à Hollister, dont 4,2 millions pour la rampe d’accès de la zone Hatter Graben. La société est en train de démobiliser l’entrepreneur minier, d’exploiter des chantiers préalablement développés à Midas et d’étudier d’autres options en vue de réduire les dépenses et d’augmenter les flux de trésorerie des mines au Nevada. Parmi les options possibles, citons la sous-traitance des activités de traitement, la réduction des activités de développement et la modification des procédures de contrôle des teneurs. Dans l’attente des conclusions de l’examen, nous suspendons les estimations annuelles relatives à la production et aux coûts de nos mines au Nevada. Mine Lucky Friday – Idaho La production d’argent de 173 627 onces marque une hausse de 74 % par rapport à la même période lors de l’exercice précédent, principalement imputable à une réorientation du personnel salarié des activités de développement aux activités de production. Le coût des ventes pour le premier trimestre s’est établi à 2,2 millions de dollars comparativement à 4,1 millions de dollars au premier trimestre 2018, en raison d’une baisse du volume des ventes liée au calendrier d’expédition des concentrés. La hausse du niveau de production permet de couvrir plus de coûts que prévu à la suite de la grève survenue à Lucky Friday. La mine vient de célébrer deux ans d’activité sans blessure entraînant de travail en accomodation ou de perte de temps. En Suède, la construction de la machine d’extraction commandée à distance se poursuit. La livraison est prévue au premier semestre 2020. EXPLORATION Les dépenses d’exploration (y compris l’expansion des activités) se sont établies à 4,4 millions au premier trimestre 2019, soit 3 millions de dollars de moins qu’au premier trimestre 2018. Un sommaire complet des activités d’exploration pour le premier trimestre a été publié le 8 mai 2019 sous forme d’un communiqué de presse intitulé « Hecla Reports Drilling Success at Casa Berardi, San Sebastian, Greens Creek and Nevada ». PRÉ-EXPLOITATION Les dépenses de pré-exploitation se sont chiffrées à 0,9 million de dollars ce trimestre et ont principalement servi aux procédures d’obtention de permis pour Rock Creek et Montanore. ESTIMATIONS 20197 Dans l’attente des résultats de l’examen global, nous avons suspendu nos perspectives annuelles relatives à la production et aux coûts de nos mines au Nevada. Perspectives sur la production 2019 Production d’argent

(millions d’onces) Production d’or

(milliers d’onces) Équivalent d’argent

(millions d’onces) Équivalent d’or

(milliers d’onces) Original

(si révisé) Actuel Original

(si révisé) Actuel Original

(si révisé) Actuel Original

(si révisé) Actuel Greens Creek 7,7 7,7 50 50 24,0 24,0 305 305 Lucky Friday 0,2 0,2 s.o. s.o. 0,2 0,2 s.o. s.o. San Sebastian 2,0 2,0 14 14 3,0 3,0 40 40 Casa Berardi s.o. s.o. 150 150 11,7 11,7 150 150 Mines au Nevada 0,1 En attente 76 En attente 6,1 En attente 77 En attente Total8 10,0 9,9 290 s.o. 45,0 s.o. 572 s.o. Perspectives sur les coûts de 2019 Coût des ventes (millions de

dollars) Coût décaissé, déduction faite des

crédits liés aux sous-produits, par once

d’argent et d’or2,4 CMOT, déduction faite des crédits liés

aux sous-produits, par once

d’argent et d’or3 Original

(si révisé) Actuel Original

(si révisé) Actuel Original

(si révisé) Actuel Greens Creek 202 $ 202 $ 0 $ 0 $ 5,50 $ 5,50 $ Lucky Friday s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. San Sebastian 41 $ 41 $ 9,00 $ 9,00 $ 12,00 $ 12,00 $ Total pour l’argent 243 $ 243 $ 1,10 $ 1,10 $ 11,00 $ 11,00 $ Casa Berardi 210 $ 210 $ 850 $ 850 $ 1 150 $ 1 150 $ Mines au Nevada 90 $ En attente 900 $ En attente 1 325 $ En attente Total pour l’or8 300 $ s.o. 875 $ s.o. 1 250 $ s.o. Perspectives en immobilisations et exploration pour 2019 Original

(si révisé) Actuel Dépenses en immobilisations 2019E (hors intérêts incorporés) 150 millions de dollars 150 millions de dollars Dépenses en exploration 2019E (y compris l’expansion des activités) 25 millions de dollars 25 millions de dollars Dépenses en pré-exploitation 2019E 2,5 millions de dollars 2,5 millions de dollars Dépenses en recherche et développement 2019E 3,5 millions de dollars 3,5 millions de dollars 1,2,4,6 Mesures non conformes aux PCGR. Veuillez vous reporter aux pages 7 et 8 pour de plus amples renseignements. DIVIDENDES Actions ordinaires Le conseil d’administration a décidé de déclarer un dividende trimestriel en numéraire de 0,0025 $ par action ordinaire, à verser le ou vers le 9 juin 2019 aux actionnaires inscrits au registre au 24 mai 2019. Le prix réalisé pour l’argent a été de 15,70 $ au premier trimestre et par conséquent, il n’a pas satisfait aux critères permettant de déclarer un dividende plus élevé selon la politique de la société en matière de dividendes. Actions privilégiées Le conseil d’administration a décidé de déclarer un dividende trimestriel en numéraire de 0,875 $ par action privilégiée, à verser le ou vers le 1er juillet 2019 aux actionnaires inscrits au registre au 14 juin 2019. TÉLÉCONFÉRENCE ET WEBÉMISSION Une téléconférence et une webémission sont prévues le jeudi 9 mai à 10 h, heure de l’Est, pour discuter de ces résultats. Vous pouvez participer à la téléconférence en composant le numéro sans frais 1 855 760-8158 ou, pour les appels internationaux, le 1 720 634-2922. Le mot de passe des participants est HECLA. Ils pourront accéder à la webémission en direct et archivée de Hecla sur www.hecla-mining.com sous « Investors » ou via Thomson StreetEvents Network. À PROPOS DE HECLA Fondée en 1891, Hecla Mining Company (NYSE:HL) est un producteur d’argent à faible coût américain de premier plan qui exploite des mines en Alaska, en Idaho et au Mexique. La société est aussi un producteur d’or, grâce à des mines situées au Québec (Canada) et au Nevada. Hecla possède également des propriétés en phase d’exploration et de pré- exploitation dans sept districts d’exploitation minière aurifère et argentifère de classe internationale aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ainsi qu’un bureau d’exploration et des investissements dans des projets d’exploration argentifères au stade préliminaire au Canada. NOTES Mesures financières ne correspondant pas aux PCGR Les mesures financières ne correspondant pas aux PCGR ont pour objectif de fournir des renseignements supplémentaires, et ne sont associées à aucune signification précise en fonction des principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. On ne devrait ni analyser ces mesures par elles-mêmes ni les utiliser comme substituts des mesures du rendement créées en fonction des PCGR. (1) Le bénéfice (perte) net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires est une mesure non conforme aux PCGR. Un rapprochement de cette mesure avec le bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires ordinaires, la mesure conforme aux PCGR qui y correspond le mieux lors de la publication du présent document, est présenté à la fin du présent communiqué. Le bénéfice (perte) net rajusté est une mesure qu’emploie la direction pour évaluer le rendement de l’exploitation de l’entreprise, mais on ne devrait pas la considérer comme une solution de rechange au bénéfice net ou à la perte nette, ou à la trésorerie tirée des activités d’exploitation, car ces termes sont définis dans les PCGR, et ils ne permettent pas nécessairement d’établir si les flux de trésorerie seront suffisants pour satisfaire aux besoins de trésorerie. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme d’encouragement. (2) Le BAIIA rajusté est une mesure non conforme aux PCGR et le rapprochement de celle-ci avec le bénéfice (perte) net, la mesure conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du communiqué. Le BAIIA rajusté est une mesure qu’emploie la direction pour évaluer le rendement de l’exploitation de l’entreprise, mais on ne devrait pas la considérer comme une solution de rechange au bénéfice net ou à la perte nette, ou à la trésorerie tirée des activités d’exploitation, car ces termes sont définis dans les PCGR, et ils ne permettent pas nécessairement d’établir si les flux de trésorerie seront suffisants pour satisfaire aux besoins de trésorerie. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme d’encouragement. (3) Le ratio dette nette/BAIIA rajusté est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement entre d’une part la dette nette et le BAIIA rajusté, et d’autre part le bénéfice (perte) net et la dette nette, les mesures conformes aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du communiqué. Il s’agit d’une mesure importante qui permet à la direction de mesurer l’endettement relatif et la capacité d’assurer le service de la dette par rapport aux pairs. Elle est calculée en soustrayant l’encaisse de l’encours de la dette et en divisant le résultat par le BAIIA rajusté. (4) Le coût décaissé par once d’or ou d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement avec le coût des ventes et autres coûts de production directs et l’amortissement pour dépréciation et épuisement (que l’on appelle parfois « coût des ventes » dans le présent document) est présenté à la fin du présent communiqué. Il s’agit d’une importante statistique sur l’exploitation que la direction emploie pour mesurer le rendement d’exploitation de chacune des mines. Cette mesure est également utilisée pour établir des données de référence en matière de rendement permettant de comparer chacune des mines à celles de nos concurrents. Puisque la société extrait principalement de l’argent et de l’or, la direction emploie également cette statistique de façon globale en combinant les mines Greens Creek, Lucky Friday et San Sebastian en vue de comparer le rendement d’Hecla à celui des autres sociétés argentifères. Nous regroupons les activités au Nevada et de la mine Casa Berardi pour comparer nos résultats à ceux des autres sociétés aurifères. Cette statistique peut également s’avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elle permet de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme d’encouragement. Le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent n’est pas présenté pour Lucky Friday pour les premiers trimestres de 2019 et de 2018, car la production a été limitée en raison de la grève. Les résultats ne sont donc pas comparables à ceux des périodes précédentes et ne sont pas indicatifs des futurs résultats d’exploitation en pleine production. (5) Le coût de maintien opérationnel total (CMOT), déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement avec le coût des ventes et autres coûts de production directs et l’amortissement pour dépréciation et épuisement, la mesure conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du présent communiqué. Le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend le coût des ventes et autres coûts de production directs, les frais de réhabilitation et d’exploration et les réinvestissements de maintien aux sites miniers. Le calcul du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend également une déduction de l’amortissement pour dépréciation et épuisement. Le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent n’est pas présenté pour Lucky Friday pour les premiers trimestres de 2019 et 2018, car la production a été limitée en raison de la grève. Les résultats ne sont donc pas comparables à ceux des périodes précédentes et ne sont pas indicatifs des résultats d’exploitation en pleine production à l’avenir. Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l’heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût des produits vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l’or et de l’argent, aménager les sites et maintenir la production. La direction est d’avis que le coût de maintien opérationnel total est une mesure non conforme aux PCGR qui offre des renseignements supplémentaires à la direction, aux investisseurs et aux analystes, ce qui les aide à comprendre les éléments économiques de notre exploitation et de notre rendement et à les comparer à ceux d’autres producteurs. Cette mesure aide de plus les investisseurs à mieux définir la totalité des coûts associés à la production. Cette statistique peut également s’avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elle permet de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme d’encouragement. (6) Le coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, concerne uniquement la production de la mine Casa Berardi et des mines du Nevada. L’or produit aux mines Greens Creek et San Sebastian est déduit des coûts décaissés de la production d’argent à titre de crédit lié aux sous-produits. Autres (7) Nos attentes en matière de production d’argent, d’or, de plomb et de zinc à Greens Creek, San Sebastian, Casa Berardi et à nos mines du Nevada pour 2019 ont été converties en utilisant les prix suivants : Au 1 250 $/oz, Ag 16,00 $/oz, Zn 1,25 $/lb, Pb 1,00 $/lb. Nous suspendons les attentes portant sur Lucky Friday à l’heure actuelle en raison de la grève qui y a lieu. Il est possible que les nombres soient arrondis. (8) Nous avons suspendu nos estimations relatives à la production et aux coûts des mines du Nevada en 2019, de même que nos estimations annuelles relatives à l’or, en attendant la fin de l’examen global de ces activités. Mise en garde pour les investisseurs concernant les énoncés prospectifs Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs au sens où le terme « forward-looking statements » est défini à l’article 27A de la Securities Act of 1933 et ses modifications successives, et à l’article 21E de la Securities Exchange Act of 1934 et ses modifications successives, qui sont assujettis aux règles d’exonération établies par ces lois et d’autres lois applicables dont les lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs peuvent notamment comprendre les éléments suivants : i) estimations relatives à la production et aux ventes futures; ii) réussite de l’intégration des mines que nous venons d’acquérir au Nevada et son incidence sur les activités et les résultats de Hecla; iii) prévisions concernant l’aménagement, le potentiel de croissance et d’exploration et le rendement financier des projets de la société; iv) réserves et ressources minérales de la société; v) capacité d’optimiser les opérations à Casa Berardi; vi) capacité d’achever la construction de la machine d’extraction commandée à distance et de l’employer avec succès; vii) impact de la grève à Lucky Friday sur la production et les flux de trésorerie; viii) capacité de générer de la valeur grâce aux innovations introduites dans les mines; ix) impact des prix des métaux sur les coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits; et x) estimation de la demande future des fonderies. Les estimations et les prévisions relatives à des événements ou des résultats futurs sont fondées sur certaines hypothèses qui pourraient s’avérer erronées. Ces hypothèses comprennent notamment les suivantes : i) il n’y aura aucun changement important en ce qui concerne les conditions géotechniques, métallurgiques et hydrologiques et les autres conditions matérielles; ii) l’obtention des permis et l’aménagement, l’exploitation et l’expansion des projets de la société seront conformes aux prévisions et aux plans d’exploitation actuels; iii) l’évolution des paysages politique et réglementaire dans les pays où la société est présente sera conforme aux prévisions actuelles; iv) le taux de change entre les dollars canadien et américain se maintiendra plus ou moins aux niveaux actuels; v) certaines hypothèses de prix concernant l’or, l’argent, le plomb et le zinc; vi) le prix des principales fournitures se maintiendra plus ou moins aux niveaux actuels; vii) l’exactitude de nos estimations actuelles en ce qui concerne les réserves minérales et les ressources minérales; viii) les plans d’aménagement et de production de la société se dérouleront comme prévu, et il ne sera pas nécessaire de les modifier pour tenir compte de certains risques ou éléments incertains connus, inconnus ou imprévus. Lorsque la société présente explicitement ou implicitement une prévision ou une opinion concernant des événements ou des résultats futurs, elle exprime cette prévision ou cette opinion en étant convaincue de bonne foi que cette prévision ou cette opinion est raisonnablement fondée. Toutefois, ces énoncés sont assujettis à certains risques, éléments incertains et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient notablement différents des résultats futurs exprimés, projetés ou présumés dans ces énoncés prospectifs. Ces risques comprennent entre autres la volatilité du prix de l’or, de l’argent et des autres métaux, les risques opérationnels, la fluctuation des taux de change, la hausse des coûts de production et des teneurs du minerai, ou des taux de récupération différents de ceux prévus dans les plans d’exploitation, les relations avec la collectivité, la résolution des litiges et l’issue des projets ou des oppositions, les litiges, les risques politiques, réglementaires et environnementaux et les risques en matière de travail, de même que les risques et les résultats d’exploration, ce qui comprend le risque que les ressources minérales ne soient pas des réserves minérales, que leur viabilité économique ne soit pas établie et que les ressources minérales ne soient pas converties en réserves minérales avec la poursuite des efforts d’exploration. Pour obtenir une description plus complète de ces risques et des autres facteurs, consultez les formulaires 10-K et 10-Q que la société a déposés le 9 mai 2019 et le 22 février 2019, respectivement, auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour l’exercice 2018. La société ne s’engage pas à diffuser publiquement des versions mises à jour des énoncés prospectifs, y compris notamment les perspectives, pour tenir compte des événements ou des circonstances ultérieurs à la publication du présent communiqué, ou pour tenir compte de la survenue de tout événement imprévu, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Les investisseurs ne doivent pas présumer que l’absence de mise à jour de tout énoncé prospectif diffusé antérieurement constitue une reconduction de cet énoncé. Les investisseurs utilisent les énoncés prospectifs à leur propre risque. Mise en garde au sujet des réserves et des ressources à l’intention des investisseurs Les exigences d’information aux États-Unis en ce qui concerne les actifs miniers sont régies par la SEC et elles sont décrites dans le guide no 7 publié par la SEC à l’intention du secteur des valeurs mobilières, intitulé « Description of Property by Issuers Engaged or to be Engaged in Significant Mining Operations » (le guide no 7). Bien que la SEC ait récemment publié de nouvelles règles qui abrogent le guide no 7, ces règles ne deviendront contraignantes que le 1er janvier 2021. Pour l’instant, les documents d’information de la Société sont toujours rédigés conformément au guide no 7. Toutefois, la société est également un « émetteur assujetti » sous le régime des lois sur les valeurs mobilières canadiennes, et ces lois exigent que des estimations des ressources et des réserves minérales soient préparées conformément au Règlement 43-101. Le Règlement 43-101 exige que toutes les estimations de ressources et réserves minérales éventuelles soient divulguées conformément aux exigences de ce règlement. Ces renseignements canadiens figurent aux présentes afin de satisfaire aux obligations d’information de la société en vertu de la réglementation de la SEC relative à la divulgation loyale (Regulation Fair Disclosure), et afin de faciliter aux investisseurs américains l’accès à l’information accessible au public au Canada. Les exigences d’information aux États-Unis en ce qui concerne la divulgation des actifs miniers en vertu du guide no 7 sont notablement différentes des exigences du Règlement 43-101 au Canada. Le présent document contient un résumé de certaines estimations de la société portant non seulement sur les réserves prouvées et probables au sens du guide no 7 (document américain rédigé en anglais seulement), mais également sur les estimations de ressources et réserves minérales calculées conformément aux normes de définition de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole mentionnées dans le Règlement 43-101. En vertu du guide no 7, le terme « réserve » renvoie, dans le cadre de la détermination des réserves, à la part d’un gisement minéralisé qu’il est possible d’extraire ou de produire de façon légale et justifiée sur le plan économique. Dans le cadre de la définition des « réserves », l’expression « justifiée sur le plan économique » signifie qu’on a établi ou démontré de façon analytique que l’extraction est viable et justifiable selon des hypothèses raisonnables en matière de marchés et d’investissement. Dans le cadre de la définition des « réserves », l’expression « légal » ne suggère pas que tous les permis touchant l’extraction et le traitement ont été obtenus ou que les autres questions juridiques ont été entièrement résolues. Mais pour que des réserves existent, Hecla doit avoir des attentes raisonnables, en fonction des lois et règlements applicables, selon lesquelles les permis seront émis et que les questions juridiques seront résolues en ce qui a trait à l’extraction et au traitement pour un gisement en particulier dans un délai qui correspond aux plans de mine actuels d’Hecla. Les termes « ressources mesurées », « ressources indiquées » et « ressources inférées » sont des termes miniers canadiens définis conformément au Règlement 43-101. Ces termes ne sont pas définis dans le guide n°7 et leur utilisation n’est habituellement pas autorisée dans les rapports et les déclarations d’enregistrement déposés auprès de la SEC aux États-Unis, à moins qu’une loi étrangère ne l’exige. Le terme « ressource » n’a pas la même signification que le terme « réserve ». Selon les exigences du guide n°7, le matériel décrit comme des « ressources indiquées » ou des « ressources mesurées » serait plutôt désigné par le terme « matériel minéralisé », et il ne pourrait être présenté que sous forme de tonnes et de teneurs seulement, et non en onces. La catégorie des « ressources inférées » n’est pas reconnue par le guide n°7. Les investisseurs sont invités à ne pas présumer que les gisements minéraux de cette catégorie seront nécessairement convertis en réserves prouvées ou probables. Les « ressources » comportent un niveau élevé d’incertitude quant à leur existence et quant à la faisabilité de leur exploitation sur les plans économique et juridique. On ne peut présumer que toute partie ou la totalité de ces « ressources » sera nécessairement reclassée dans une catégorie supérieure, ou qu’elle sera nécessairement exploitée de manière rentable. Les investisseurs sont invités à ne pas présumer que toute partie ou la totalité d’une « ressource » existe ou peut être exploitée de manière rentable ou conformément à la loi. Les investisseurs sont plus particulièrement mis en garde sur le fait que même si ces ressources peuvent être exprimées en onces d’argent ou d’or, plutôt qu’en tonnes de minerai et en teneurs d’argent ou d’or estimatives par tonne, cela ne signifie pas que ces matières donneront nécessairement lieu à du minerai exploité et transformé en argent ou en or commercialisable. Personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 Dean McDonald, Ph. D., P. Géo., premier vice-président, Exploration de Hecla Mining Company, qui agit en qualité de Personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101, a supervisé la préparation des informations scientifiques et techniques relatives aux projets miniers de Hecla de ce communiqué de presse. Les renseignements relatifs à la vérification des données, aux relevés et investigations, au programme d’assurance de la qualité et aux mesures de contrôle de la qualité, ainsi qu’un résumé des procédures d’analyse ou d’essai sont présentés dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report for the Greens Creek Mine, Juneau, Alaska, USA » du 28 mars 2013 pour la mine Greens Creek dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report on the Lucky Friday Mine Shoshone County, Idaho, USA » du 2 avril 2014 pour la mine Lucky Friday, dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report on the Mineral Resource and Mineral Reserve Estimate for the Casa Berardi Mine, Northwestern Quebec, Canada » du 31 mars 2014 pour la mine Casa Beradi (le « rapport technique de Casa Berardi »), et dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report for the San Sebastian Ag-Au Property, Durango, Mexico » du 8 septembre 2015. Ces trois rapports techniques contiennent également une description des principales hypothèses et méthodes et des principaux paramètres utilisés pour évaluer les réserves et les ressources minérales, ainsi qu’une analyse générale expliquant en quoi certains facteurs connus en matière d’environnement, de permis, de titres ou de commercialisation, certains aspects juridiques, fiscaux ou sociopolitiques, ou d’autres facteurs pertinents pourraient avoir une incidence sur les estimations. Ces rapports techniques sont disponibles dans le profil de Hecla sur le site de SEDAR à www.sedar.com. Le programme de forage actuel à Casa Berardi a été réalisé sur des carottes sciées en deux et comprenait l’ajout d’échantillons de contrôle et de référence de teneurs variables dans les 24 échantillons de carotte. Les échantillons de référence ont été fournis essentiellement par Analytical Solutions ltée et préparés dans des sacs de 30 grammes. Les échantillons ont été envoyés à Swastika Laboratories à Swastika, en Ontario, un laboratoire agréé autorisé, où ils ont été séchés, écrasés et fendus à des fins d’analyse de l’or. L’analyse de l’or a été effectuée au moyen d’essais pyrognostiques avec fini AA. Les teneurs très élevées d’or ont été analysées au moyen d’essais pyrognostiques avec fini gravimétrique. Les données transmises par le laboratoire ont été validées au moyen de déclencheurs intégrés au programme, afin de repérer les essais de contrôle ou de référence hors limite qui nécessitent de nouvelles analyses. Plus de 5 % des pulpes et des rejets originaux ont été envoyés pour subir de nouveaux essais à ALS Chemex, à Val-d’Or, à des fins de contrôle de la qualité. Le Dr McDonald a examiné et vérifié les renseignements concernant les prélèvements de forage, les données collectées de façon numérique, les levés de forage et les déterminations de la gravité spécifique concernant la mine Casa Berardi. L’examen comprenait des programmes d’assurance de la qualité et des mesures de contrôle de la qualité, notamment des pratiques de test et d’analyse, des procédures relatives à la chaîne de possession et au stockage d’échantillons, ainsi qu’une prise et une analyse indépendantes d’échantillons. Cet examen a permis de conclure que les renseignements et les procédures étaient conformes aux normes de l’industrie et pouvaient servir aux fins de l’estimation des ressources et des réserves minérales, ainsi qu’à l’aménagement minier. HECLA MINING COMPANY État consolidé condensé des bénéfices (pertes) (dollars et actions en milliers, sauf données par action – non audité) Trimestre terminé le 31 mars 2019 31 mars 2018 Ventes de produits $ 152 617 $ 139 709 Coût des ventes et autres coûts de production directs 110 386 72 869 Amortissement pour dépréciation et épuisement 38 787 28 054 149 173 100 923 Bénéfice brut 3 444 38 786 Autres dépenses d’exploitation : Frais généraux et administratifs 9 959 7 735 Exploration 4 402 7 360 Pré-exploitation 856 1 005 Recherche et développement 403 1 436 Autres dépenses d’exploitation 587 515 Provision pour mines fermées et questions environnementales 570 1 262 Coûts liés à la suspension 2 778 5 017 Coûts d’acquisition 13 2 507 19 568 26 837 Bénéfice (perte) issu des opérations (16 124 ) 11 949 Autre produit financier (dépense) : Gain (perte) sur les contrats d’instruments dérivés (1 799 ) 4 007 Autres dépenses (1 124 ) (56 ) Gain non réalisé sur les placements 96 310 Gain (perte) net sur les opérations de change (3 133 ) 2 592 Frais d’intérêt (10 665 ) (9 794 ) (16 625 ) (2 941 ) Bénéfice (perte) avant impôts (32 749 ) 9 008 Économie (provision) d’impôts 7 216 (768 ) Bénéfice (perte) net (25 533 ) 8 240 Dividende sur actions privilégiées (138 ) (138 ) Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires $ (25 671 ) $ 8 102 Bénéfice (perte) non dilué par action ordinaire après dividendes sur actions privilégiées $ (0,05 ) $ 0,02 Bénéfice (perte) dilué par action ordinaire après dividendes sur actions privilégiées $ (0,05 ) $ 0,02 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – non dilué 482 829 399 322 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – dilué 482 829 401 923 HECLA MINING COMPANY Bilans consolidés condensés (dollars et actions en milliers – non audité) 31 mars 2019 31 décembre 2018 ACTIF Actif à court terme : Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 11 797 $ 27 389 Comptes clients : Opérations 9 586 4 184 Impôts 16 831 14 191 Autres, net 5 162 7 443 Stocks 78 674 87 533 Impôts payés d’avance 13 818 12 231 Autre actif à court terme 8 239 11 179 Total de l’actif à court terme 144 107 164 150 Investissements à long terme 6 768 6 583 Encaisse et investissements à long terme soumis à des restrictions 1 025 1 025 Immobilisations corporelles et intérêts miniers, nets 2 508 981 2 520 004 Actif lié au droit d’utilisation au titre d’un contrat de location simple 20 647 — Impôts reportés à long terme 3 058 1 987 Autre actif à long terme 10 019 10 195 Total de l’actif $ 2 694 605 $ 2 703 944 PASSIF Passif à court terme : Comptes fournisseurs et charges à payer $ 61 680 $ 77 861 Salaires et avantages connexes à payer 36 435 30 034 Dettes fiscales 9 109 7 727 Portion à court terme des contrats de location-financement 5 858 5 264 Portion à court terme des contrats de location simple 6 701 — Partie à court terme des charges comptabilisées pour la remise en état et la fermeture 5 325 3 410 Autre passif à court terme 21 713 11 898 Total du passif à court terme 146 821 136 194 Obligations à long terme découlant de contrats de location‐financement 9 302 7 871 Obligations à long terme découlant de contrats de location simple 13 964 — Dette à long terme 533 723 532 799 Charge d’impôts différés à long terme 159 425 173 537 Charges de remise en état et de fermeture à payer 104 186 104 979 Dette consolidée au titre du régime de retraite 49 821 47 711 Autre passif à long terme 6 793 9 890 Total du passif 1 024 035 1 012 981 FONDS PROPRES Actions privilégiées 39 39 Actions ordinaires 122 052 121 956 Excédent de capital 1 882 613 1 880 481 Déficit accumulé (275 188 ) (248 308 ) Cumul des pertes du résultat étendu (38 210 ) (42 469 ) Actions autodétenues (20 736 ) (20 736 ) Total des fonds propres 1 670 570 1 690 963 Total du passif et des fonds propres $ 2 694 605 $ 2 703 944 Actions ordinaires en circulation 482 988 482 604 HECLA MINING COMPANY Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie (dollars en milliers – non audité) Trimestre terminé le 31 mars 2019 31 mars 2018 ACTIVITÉS D’EXPLOITATION Bénéfice (perte) net $ (25 533 ) $ 8 240 Éléments non monétaires inclus dans le bénéfice (perte) net : Amortissement pour dépréciation et épuisement 40 267 29 490 Gain non réalisé sur les placements (96 ) (310 ) Rajustement des stocks à la valeur marchande 1 399 — Gain sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers — (129 ) Provision pour coûts de remise en état et fermeture 1 594 1 323 Rémunération à base d’actions 1 580 1 089 Impôts reportés (8 293 ) (438 ) Amortissement des commissions de montage de prêts 625 449 Perte (gain) sur les contrats d’instruments dérivés 3 686 (9 094 ) Perte (gain) sur les opérations de change 5 550 (3 399 ) Autres charges non monétaires, nettes 2 2 Variation de l’actif et du passif : Comptes clients (5 063 ) (7 266 ) Stocks 3 171 (6 762 ) Autre actif à court et à long terme 1 124 (3 171 ) Comptes fournisseurs et charges à payer (9 496 ) 13 956 Salaires et avantages connexes à payer 7 212 (3 927 ) Dettes fiscales 1 237 218 Charges comptabilisées pour la remise en état et la fermeture et autre passif à long terme 1 064 (3 888 ) Trésorerie issue des activités d’exploitation 20 030 16 383 ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT Ajouts aux immobilisations corporelles et intérêts miniers (33 071 ) (17 635 ) Placements arrivant à échéance — 30 501 Produit de la cession d’immobilisations corporelles 1 151 Achat de placements — (31 182 ) Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement (33 070 ) (18 165 ) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Actions rachetées — (1 225 ) Dividendes versés aux actionnaires ordinaires (1 209 ) (998 ) Dividendes versés aux actionnaires privilégiés (138 ) (138 ) Commissions de montage de prêts (39 ) — Emprunts sur titres de créance 58 000 31 024 Remboursement de la dette (58 000 ) — Remboursements des contrats de location-financement (1 261 ) (1 322 ) Flux de trésorerie nets issus des activités de financement (utilisés dans le cadre des activités de financement) (2 647 ) 27 341 Incidence des taux de change sur les flux de trésorerie 95 876 Augmentation (réduction) nette de trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à des restrictions et des équivalents de liquidités soumises à des restrictions (15 592 ) 26 435 Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à des restrictions et équivalents de trésorerie en début de période 28 414 187 139 Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à des restrictions et équivalents de trésorerie en fin de période $ 12 822 $ 213 574 HECLA MINING COMPANY Données de production Trimestre terminé le 31 mars 2019 31 mars 2018 MINE GREENS CREEK Tonnes de minerai broyé 206 825 211 430 Coût d’extraction par tonne de minerai $ 78,83 $ 68,99 Coût de traitement par tonne de minerai $ 35,86 $ 32,64 Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne) 13,46 11,71 Teneur du minerai broyé – Or (oz/tonne) 0,10 0,10 Teneur du minerai broyé – Plomb (%) 2,83 2,96 Teneur du minerai broyé – Zinc (%) 7,32 8,05 Argent produit (oz) 2 232 747 1 913 232 Or produit (oz) 14 328 13 118 Plomb produit (tonnes) 4 782 5 021 Zinc produit (tonnes) 13 518 14 799 Coûts décaissés par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ 0,49 $ (4,99 ) CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ 3,24 $ 0,59 Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 5 312 $ 9 482 MINE LUCKY FRIDAY Tonnes de minerai traitées 13 803 9 559 Coût d’extraction par tonne de minerai $ 131,25 $ 114,76 Coût de traitement par tonne de minerai $ 36,45 $ 21,67 Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne) 13,33 11,10 Teneur du minerai broyé – Plomb (%) 7,97 6,92 Teneur du minerai broyé – Zinc (%) 3,54 4,79 Argent produit (oz) 173 627 99 780 Plomb produit (tonnes) 1 002 606 Zinc produit (tonnes) 426 412 Coûts décaissés par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ — $ — CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ — $ — Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 1 726 $ 988 MINE CASA BERARDI Tonnes de minerai traité – souterrain 189 352 191 333 Tonnes de minerai traité – ciel ouvert 140 399 157 216 Tonnes de minerai traité – total 329 751 348 549 Tonnes traitées en surface – minerai et résidus 2 160 123 1 676 434 Coût d’extraction par tonne de minerai – souterrain $ 106,47 $ 108,50 Coût d’extraction par tonne de minerai – combiné $ 86,14 $ 76,95 Coûts d’extraction par tonne extraite (minerai et résidus) – ciel ouvert $ 3,82 $ 3,62 Coût de traitement par tonne de minerai $ 15,77 $ 15,96 Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – souterrain 0,130 0,18 Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – ciel ouvert 0,05 0,08 Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – combinaison 0,120 0,135 Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne) 0,03 0,03 Or produit (oz) – souterrain 25 264 29 522 Or produit (oz) – ciel ouvert 6 535 10 655 Or produit (oz) – total 31 799 40 177 Argent produit (oz) 8 240 8 891 Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ 1 113 $ 827 CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits (1) $ 1 338 $ 1 086 Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 5 679 $ 9 067 MINE SAN SEBASTIAN Tonnes de minerai broyé 44 475 34 397 Coût d’extraction par tonne de minerai $ 125,59 $ 115,12 Coût de traitement par tonne de minerai $ 62,21 $ 67,13 Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne) 10,94 16,1 Teneur du minerai broyé – Or (oz/tonne) 0,095 0,142 Argent produit (oz) 441 079 512 192 Or produit (oz) 3 530 4 513 Coûts décaissés par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits (1) $ 11,23 $ 2,81 CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ 16,55 $ 8,37 Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 1 896 $ 430 MINES AU NEVADA Tonnes de minerai broyé $ 41 365 s.o. Coût d’extraction par tonne de minerai $ 212,56 s.o. Coût de traitement par tonne de minerai $ 112,35 s.o. Teneur du minerai broyé – Or (oz/tonne) 0,300 s.o. Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne) 2,49 s.o. Or produit (oz) 10 364 s.o. Argent produit (oz) 67 438 s.o. Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits (1) $ 1 782 s.o. CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ 3 056 s.o. Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 21 805 s.o. (1) Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits représentent une mesure non conforme aux PCGR aux États-Unis. Le rapprochement du coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, et du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, avec le coût des ventes et autres coûts de production directs et l’amortissement pour dépréciation et épuisement (mesures PCGR) est présenté dans la section sur le rapprochement des coûts décaissés totaux par once de ce communiqué. L’or, le plomb et le zinc produits ont été traités en tant que crédits liés aux sous-produits pour calculer les coûts par once d’argent. Le principal métal produit à la mine Casa Berardi et à nos mines du Nevada étant l’or, le crédit lié aux sous-produits concerne la valeur de la production d’argent. Rapprochement du coût des ventes et autres coûts de production directs et de l’amortissement pour dépréciation et épuisement (mesures conformes aux PCGR) au coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, au coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, au coût de maintien opérationnel total, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et au coût de maintien total, déduction faite des crédits liés aux sous-produits (mesures non conformes aux PCGR). Les tableaux ci-dessous présentent des rapprochements entre les mesures conformes aux PCGR qui sont les plus similaires au coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement et les mesures non conformes aux PCGR que sont le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits pour nos activités à Greens Creek, Lucky Friday, San Sebastian et Casa Berardi durant les trimestres ayant pris fin les 31 mars 2019 et 2018. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits est une statistique d’exploitation importante que nous utilisons pour mesurer le rendement opérationnel de chacune de nos mines. Le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits est une statistique d’exploitation importante que nous utilisons à titre de mesure des flux de trésorerie nets de nos mines, déduction faite des coûts associés à l’exploration, à la pré-exploitation, à la réhabilitation et au réinvestissement de maintien. Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l’heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût des produits vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l’or et de l’argent, aménager les sites et maintenir la production. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, nous permettent de comparer le rendement de nos mines à celui des mines de nos concurrents. Puisque la société extrait principalement de l’argent et de l’or, nous employons également cette statistique de façon globale en combinant les mines Greens Creek, Lucky Friday et San Sebastian en vue de comparer le rendement d’Hecla à celui des autres sociétés argentifères. Nous regroupons les activités au Nevada et de la mine Casa Berardi à des fins de comparaison aux autres sociétés aurifères. Ces statistiques peuvent également s’avérer utiles pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elles permettent de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. Le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits comprennent tous les coûts d’exploitation décaissés directs et indirects se rapportant directement aux activités matérielles de production de métaux, incluant l’extraction, le traitement et les autres coûts de transformation, les frais d’affinage et de commercialisation par des tiers, les frais généraux et administratifs sur place, les redevances et les taxes sur la production minière. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits pour chacune des mines comprend également les coûts d’exploration sur le site et de réhabilitation et les réinvestissements de maintien. Le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques pour la totalité des frais d’administration, de réhabilitation, d’exploration et de pré-exploitation. Les crédits liés aux sous-produits comprennent les recettes tirées de tous les métaux, exception faite du métal primaire produit par chacune des mines. Comme l’indiquent les tableaux ci-dessous, les crédits liés aux sous-produits sont un élément essentiel de la structure des coûts de nos mines d’argent, ce qui distingue nos opérations d’extraction d’argent en raison de la nature polymétallique de leurs gisements. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits offrent à la direction et aux investisseurs, après une détermination du prix moyen, une indication des flux de trésorerie d’exploitation tirés de la production. Nous utilisons également ces mesures pour le suivi comparatif du rendement des opérations minières de période en période du point de vue des flux de trésorerie. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits est une mesure créée par des sociétés d’exploitation de métaux précieux (dont le Silver Institute) à titre de norme commune à des fins de comparaison. Nous ne pouvons toutefois pas garantir que notre façon de déclarer ces mesures non conformes aux PCGR est la même que celle des autres sociétés minières. Les sections des activités à Casa Berardi et au Nevada et de nos propriétés aurifères combinées ci-dessous communiquent le coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, l’or constituant la production primaire. Les crédits liés aux sous-produits comprennent donc les produits de l’extraction d’argent, qui est considéré comme un sous-produit à Casa Berardi et au Nevada. Seuls les coûts et les onces produites associés aux mines produisant le même métal primaire sont combinés pour représenter le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits. L’or produit à la mine Casa Berardi et à nos mines du Nevada ne fait donc pas partie des crédits liés aux sous-produits figurant dans le calcul du coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et du CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits totaux pour nos propriétés argentifères que sont Greens Creek, Lucky Friday et San Sebastian. De la même façon, l’argent produit à nos trois autres unités d’exploitation ne fait pas partie des crédits liés aux sous-produits lors du calcul des paramètres portant sur l’or de Casa Berardi et du Nevada. En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 31 mars 2019 Greens

Creek Lucky

Friday2 San

Sebastian Siège social3 Total

pour

l’argent Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 54 113 $ 2 181 $ 12 351 $ 68 645 Amortissement pour dépréciation et épuisement (12 370 ) (169 ) (1 760 ) (14 299 ) Coûts de traitement 10 352 810 131 11 293 Variation des stocks de produits (3 865 ) 1 483 (853 ) (3 235 ) Remise en état et autres coûts (415 ) — (312 ) (727 ) Exclusion des coûts reliés à Lucky Friday — (4 305 ) — (4 305 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 47 815 — 9 557 57 372 Remise en état et autres coûts 737 — 123 860 Exploration 81 — 1 717 441 2 239 Réinvestissements de maintien 5 312 — 506 61 5 879 Frais généraux et administratifs 9 959 9 959 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 53 945 — 11 903 76 309 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (23 285 ) — — (23 285 ) Or (16 518 ) — (4 602 ) (21 120 ) Plomb (6 917 ) — — (6 917 ) Total des crédits liés aux sous-produits (46 720 ) — (4 602 ) (51 322 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1 095 $ — $ 4 955 $ 6 050 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 7 225 $ — $ 7 301 $ 24 987 Divisé par les onces produites 2 233 — 441 2 674 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 21,41 $ — $ 21,67 $ 21,45 Crédits liés aux sous-produits par once (20,92 ) — (10,44 ) (19,19 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 0,49 $ — $ 11,23 $ 2,26 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 24,16 $ — $ 26,99 $ 28,53 Crédits liés aux sous-produits par once (20,92 ) — (10,44 ) (19,19 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 3,24 $ — $ 16,55 $ 9,34 En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 31 mars 2019 Casa Berardi Mines au

Nevada (4) Total pour

l’or Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 49 081 $ 31 447 $ 80 528 Amortissement pour dépréciation et épuisement (16 155 ) (8 333 ) (24 488 ) Coûts de traitement 442 38 480 Variation des stocks de produits 2 268 (3 246 ) (978 ) Remise en état et autres coûts (129 ) (379 ) (508 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 35 507 19 527 55 034 Remise en état et autres coûts 129 378 507 Exploration 1 346 118 1 464 Réinvestissements de maintien 5 692 12 707 18 399 Frais généraux et administratifs — CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 42 674 32 730 75 404 Crédits liés aux sous-produits : Zinc — — — Or — — — Plomb — — — Argent (126 ) (1 057 ) (1 183 ) Total des crédits liés aux sous-produits (126 ) (1 057 ) (1 183 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 35 381 $ 18 470 $ 53 851 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 42 548 $ 31 673 $ 74 221 Divisé par les onces produites 32 10 42 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 1 116,59 $ 1 884,17 $ 1 305,27 Crédits liés aux sous-produits par once (3,96 ) (101,99 ) (28,06 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1 112,63 $ 1 782,18 $ 1 277,21 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 1 341,95 $ 3 158,05 $ 1 788,37 Crédits liés aux sous-produits par once (3,96 ) (101,99 ) (28,06 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1 337,99 $ 3 056,06 $ 1 760,31 En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 31 mars 2019 Total pour

l’argent Total pour l’or Total Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 68 645 $ 80 528 $ 149 173 Amortissement pour dépréciation et épuisement (14 299 ) (24 488 ) (38 787 ) Coûts de traitement 11 293 480 11 773 Variation des stocks de produits (3 235 ) (978 ) (4 213 ) Remise en état et autres coûts (727 ) (508 ) (1 235 ) Exclusion des coûts reliés à Lucky Friday (4 305 ) — (4 305 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 57 372 55 034 112 406 Remise en état et autres coûts 860 507 1 367 Exploration 2 239 1 464 3 703 Réinvestissements de maintien 5 879 18 399 24 278 Frais généraux et administratifs 9 959 — 9 959 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 76 309 75 404 151 713 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (23 285 ) — (23 285 ) Or (21 120 ) — (21 120 ) Plomb (6 917 ) — (6 917 ) Argent — (1 183 ) (1 183 ) Total des crédits liés aux sous-produits (51 322 ) (1 183 ) (52 505 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 6 050 $ 53 851 $ 59 901 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 24 987 $ 74 221 $ 99 208 Divisé par les onces produites 2 674 42 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 21,45 $ 1 305,27 Crédits liés aux sous-produits par once (19,19 ) (28,06 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 2,26 $ 1 277,21 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 28,53 $ 1 788,37 Crédits liés aux sous-produits par once (19,19 ) (28,06 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 9,34 $ 1 760,31 En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 31 mars 2018 Greens

Creek Lucky

Friday2 San

Sebastian Siège social3 Total

pour

l’argent Casa

Berardi

(or) Total Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 41 861 $ 4 100 $ 5 775 $ 51 736 $ 49 187 $ 100 923 Amortissement pour dépréciation et épuisement (10 639 ) (621 ) (684 ) (11 944 ) (16 110 ) (28 054 ) Coûts de traitement 11 388 572 204 12 164 535 12 699 Variation des stocks de produits 5 154 (1 022 ) 2 638 6 770 (101 ) 6 669 Remise en état et autres coûts (912 ) (45 ) (494 ) (1 451 ) (142 ) (1 593 ) Exclusion des coûts reliés à Lucky Friday — (2 984 ) — (2 984 ) — (2 984 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 46 852 — 7 439 54 291 33 369 87 660 Remise en état et autres coûts 849 — 106 955 143 1 098 Exploration 360 — 2 312 444 3 116 1 190 4 306 Réinvestissements de maintien 9 482 — 430 117 10 029 9 067 19 096 Frais généraux et administratifs 7 735 7 735 7 735 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 57 543 — 10 287 76 126 43 769 119 895 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (32 142 ) — — (32 142 ) — (32 142 ) Or (15 292 ) — (5 998 ) (21 290 ) — (21 290 ) Plomb (8 974 ) — — (8 974 ) — (8 974 ) Argent — — — (148 ) (148 ) Total des crédits liés aux sous-produits (56 408 ) — (5 998 ) (62 406 ) (148 ) (62 554 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ (9 556 ) $ — $ 1 441 $ (8 115 ) $ 33 221 $ 25 106 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1 135 $ — $ 4 289 $ 13 720 $ 43 621 $ 57 341 Divisé par les onces produites 1 913 — 512 2 425 40 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 24,49 $ — $ 14,52 $ 22,38 $ 831 Crédits liés aux sous-produits par once (29,48 ) — (11,71 ) (25,73 ) (4 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ (4,99 ) $ — $ 2,81 $ (3,35 ) $ 827 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 30,07 $ — $ 20,08 $ 31,39 $ 1 090 Crédits liés aux sous-produits par once (29,48 ) — (11,71 ) (25,73 ) (4 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 0,59 $ — $ 8,37 $ 5,66 $ 1 086 En milliers (sauf les montants par once) Estimation pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2019 Greens

Creek Lucky

Friday2 San

Sebastian Siège social3 Total

pour

l’argent Casa

Berardi

(or) Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 202 000 $ 41 000 $ 243 000 $ 210,000 Amortissement pour dépréciation et épuisement (45 000 ) (4 000 ) (49 000 ) (80 000 ) Coûts de traitement 38 000 1 000 39 000 Variation des stocks de produits (1 000 ) — (1 000 ) (2 000 ) Remise en état et autres coûts (1 000 ) (1 000 ) (2 000 ) 1 000 Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 193 000 37 000 230 000 129 000 Remise en état et autres coûts 1 000 1 000 2 000 1 000 Exploration 2 000 3 500 5 500 4 000 Réinvestissements de maintien 42 000 1 500 43 500 43 000 Frais généraux et administratifs — — 40 000 40 000 — CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 238 000 43 000 321 000 177 000 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (109 000 ) — (109 000 ) — Or (55 000 ) (19 000 ) (74 000 ) — Plomb (34 000 ) — (34 000 ) — Argent — — (2 000 ) Total des crédits liés aux sous-produits (198 000 ) (19 000 ) (217 000 ) (2 000 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ (5 000 ) $ 18 000 $ 13 000 $ 127 000 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 40 000 $ 24 000 $ 104 000 $ 175 000 Divisé par les onces produites 7 700 2 000 9 700 150 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 25,06 $ 18,50 $ 23,71 $ 860 Crédits liés aux sous-produits par once (25,71 ) (9,50 ) (22,37 ) (13 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ (0,65 ) $ 9,00 $ 1,34 $ 847 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 30,91 $ 21,50 $ 33,09 $ 1 180 Crédits liés aux sous-produits par once (25,71 ) (9,50 ) (22,37 ) (13 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 5,20 $ 12,00 $ 10,72 $ 1 167 (1) Comprend tous les coûts d’exploitation directs et indirects liés directement aux activités physiques de production de métaux, y compris l’extraction, le traitement, et autres coûts d’usine, dépenses de raffinage tiers et de marketing, coûts généraux et administratifs sur le site, redevances et taxes de production minière, déduction faite des Produits d’exploitation de sous-produits générés de tous les métaux autres que le métal primaire produit par chacune des mines. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits comprend également les coûts d’exploration sur le site et de réhabilitation et les réinvestissements de maintien. (2) Les employés syndiqués de la mine Lucky Friday sont en grève depuis le 13 mars 2017, et la production à Lucky Friday a été réduite depuis ce moment. Par conséquent, pour le premier trimestre 2018, le coût décaissé, avant la déduction des crédits liés aux sous-produits, le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, le CMOT, avant la déduction des crédits liés aux sous-produits, et le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, ne sont pas présentés pour Lucky Friday, et les coûts liés à la production limitée à Lucky Friday sont exclus du calcul du coût décaissé, avant la déduction des crédits liés aux sous-produits, du coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, du CMOT, avant la déduction des crédits liés aux sous-produits, et du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, pour nos exploitations argentifères. (3) Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques pour la totalité des frais d’administration et d’exploration et les réinvestissements de maintien. (4) Les mines au Nevada ont été acquises le 20 juillet 2018 à la suite de l’acquisition de Klondex. Rapprochement du bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires ordinaires, une mesure conforme aux PCGR, et du bénéfice (perte) net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires, une mesure non conforme aux PCGR Dans le présent communiqué, il est fait mention du bénéfice (perte) net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires et du bénéfice (perte) net ajusté par action, des mesures non conformes aux PCGR qui sont des indicateurs de notre rendement. Ces mesures excluent certaines incidences qui selon nous, en raison de leur nature, ne reflètent pas fidèlement notre rendement sous-jacent. La direction pense que le bénéfice (perte) net ajusté par action ordinaire permet aux investisseurs de mieux évaluer notre rendement opérationnel sous-jacent. En milliers de dollars (sauf les montants par action) Trimestre terminé le 31 mars 2019 2018 Bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires ordinaires $ (25 671 ) $ 8 102 Rajustements : Perte (gain) sur les contrats d’instruments dérivés 1 799 (4 007 ) Coûts liés à la suspension 2 778 5 017 Pertes (gains) sur les prix provisoires (524 ) 65 Perte nette (gain net) sur les opérations de change 3 133 (2 592 ) Gain sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers — (129 ) Coûts d’acquisition 13 2 507 Bénéfice (perte) net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires $ (18 472 ) $ 8 963 Nombre moyen pondéré d’actions – avant dilution 482 829 399 322 Nombre moyen pondéré d’actions – dilué 482 829 401 923 Bénéfice (perte) net rajusté dilué et non dilué par action ordinaire $ (0,04 ) $ 0,02 Rapprochement du bénéfice (perte) net et du ratio dette/BAIIA rajusté (mesures conformes aux PCGR) et de la dette nette (mesure non conforme aux PCGR) Le présent communiqué fait référence à des mesures non conformes aux PCGR : le bénéfice rajusté avant les intérêts, les taxes, la dépréciation et l’amortissement (« BAIIA rajusté ») qui mesure notre rendement opérationnel, et le ratio dette nette/BAIIA rajusté des 12 derniers mois (« BAIIA rajusté DDM »), que sert à évaluer notre capacité d’assurer le service de notre dette. Le BAIIA rajusté se définit comme le bénéfice (perte) net avant les postes suivants : intérêts débiteurs, provision pour impôts (économie d’impôts), dépréciation, amortissement pour épuisement et dépenses d’amortissement, dépenses d’exploration, dépenses de pré-exploitation, coûts d’acquisition, gains et pertes sur les opérations de change, gains et pertes sur les contrats dérivés, coûts liés à la suspension, coûts d’acquisition, gains et pertes sur les prix provisoires, rémunération à base d’actions, gains non réalisés sur les placements, provisions pour mines fermées et intérêts et autres produits d’exploitation (dépenses). On calcule la dette nette en prenant la dette totale, qui est composée des soldes de passif de nos billets de premier rang, de nos billets, de nos contrats de location-acquisition et des effets à payer et en en déduisant le total de notre trésorerie et équivalents de trésorerie et nos investissements à court terme. La direction est d’avis que lorsqu’ils sont présentés en compagnie de mesures conformes aux PCGR semblables, le BAIIA rajusté et le ratio dette nette/BAIIA rajusté DDM sont utiles aux investisseurs pour évaluer notre rendement opérationnel et notre capacité d’assurer le service de notre dette. Le tableau suivant rapproche le bénéfice (perte) net avec le rapport dette nette/BAIIA rajusté et la dette nette : En milliers de dollars Trimestre terminé le

31 mars Exercice terminé le

31 mars 2019 2018 2019 2018 Bénéfice (perte) net $ (25 533 ) $ 8 240 $ (60 336 ) $ (45 362 ) Plus : Frais d’intérêt 10 665 9 794 41 815 39 284 Plus : Impôts sur les bénéfices (7 216 ) 768 (14 685 ) 50 531 Plus : Amortissement pour dépréciation et épuisement 38 787 28 054 144 777 118 218 Plus : Dépenses d’exploration 4 402 7 360 32 737 26 356 Plus : Dépenses de pré-exploitation 856 1 005 4 738 5 201 Plus : Coûts d’acquisition 13 2 507 7 551 2 505 Plus/(moins) : Perte (gain) sur les opérations de change 3 133 (2 592 ) (4 585 ) 4 828 Plus/(moins) : Perte (gain) sur les contrats d’instruments dérivés 1 799 (6 654 ) 517 4 555 Plus : Coûts liés à la suspension 2 778 5 017 18 454 24 737 Moins : Gain sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers — (129) (2 664 ) (6 171 ) Plus/(moins) : Pertes (gains) sur les prix provisoires (524 ) 65 3 214 (50 ) Plus : Rémunération à base d’actions 1 580 1 090 6 732 6 072 Plus : Provision pour mines fermées et questions environnementales 1 594 1 323 6 361 4 805 Plus/(moins) : Perte (gain) non réalisée sur les placements (96 ) (310 ) 3 030 264 Plus/(moins) : Autres 1 124 56 2 009 (1 312 ) BAIIA rajusté $ 33 362 $ 55 723 $ 189 665 $ 234 461 Total des dettes $ 548 883 $ 546 329 Moins : Trésorerie, équivalents de trésorerie et investissements à court terme $ (11 797 ) $ (246 927 ) Dette nette $ 537 086 $ 299 402 Dette nette/BAIIA rajusté DDM (non conforme aux PCGR) 2,8 1,3 Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190530005821/fr/

