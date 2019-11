Accueil Zone bourse > Actions > Nyse > Hecla Mining Company HL HECLA MINING COMPANY (HL) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps Différé Nyse - 27/11 22:02:00 2.39 USD -0.42% 11:01 HECLA MINING : Annonce ses résultats du troisième trimestre 2019 BU 21/11 HECLA MINING COMPANY : Détachement de dividende FA 29/08 HECLA MINING : Annonce ses résultats du deuxième trimestre 2019 BU Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Hecla Mining : ANNONCE SES RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2019 0 28/11/2019 | 11:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les résultats d'exploitation sont solides, tout comme la génération de flux de trésorerie disponibles, et on en arrive à un accord provisoire à Lucky Friday Hecla Mining Company (NYSE:HL) annonce aujourd’hui ses résultats financiers et d’exploitation du troisième trimestre, dont des ventes de 161,5 millions de dollars, une perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires de 19,7 millions de dollars ou 0,04 $ par action, une trésorerie issue des activités d’exploitation de 54,9 millions de dollars et un coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et amortissement (« coût des ventes ») de 57,3 millions de dollars pour l’argent. FAITS SAILLANTS Production d'argent de 3,3 millions d'onces et production d’or de 77 311 onces.

Perte nette rajustée applicable aux actionnaires ordinaires de 11,8 millions de dollars, ou 0,02 $ par action. 1

BAIIA rajusté de 69,8 millions de dollars. 2

Réduction d’environ 40 % des coûts décaissés par once d’argent et du coût de maintien opérationnel total (CMOT) par once d’argent par rapport au troisième trimestre 2018, déduction faite, dans les deux cas, des crédits liés aux sous-produits. 3,4

Flux de trésorerie disponible de 28,8 millions de dollars. 6

Trésorerie et équivalents de trésorerie de 33,0 millions de dollars, avec une ponction dans la marge de crédit à la hauteur de 50 millions de dollars au 30 septembre 2019.

À Lucky Friday, l’entreprise et les comités de négociation des syndicats ont conclu un accord de principe qui devra toutefois être ratifié par les syndiqués.

La National Mining Association a remis un prix « Sentinels of Safety » à la mine Lucky Friday en raison de son dossier de sécurité exemplaire en 2018. L’État de l’Idaho a de plus décerné le titre de « Pollution Prevention Champion » à la mine pour la même période.

Nous confirmons nos estimations annuelles de la production, des coûts et des dépenses. « Notre performance du troisième trimestre, qui comprend notre BAIIA rajusté, démontre notre nette progression vers nos deux objectifs financiers qui consistent à ne plus utiliser notre crédit renouvelable d’ici la fin de l’exercice et à refinancer nos billets de premier rang », affirme Phillips S. Baker Jr., président et chef de la direction. « Nous avons réduit notre utilisation du crédit renouvelable d’environ 26 millions de dollars entièrement à partir de nos flux de trésorerie disponible, et notre BAIIA rajusté de 70 millions de dollars est supérieur à la combinaison de nos résultats des deux premiers trimestres. Nous prévoyons que le BAIIA du quatrième trimestre sera semblable à celui du troisième trimestre. Toujours selon M. Baker, « Nous avons conclu un accord provisoire à Lucky Friday avec les comités de négociation des syndicats, et il ne reste plus qu’aux syndiqués à ratifier cet accord. Nous nous attendons à ce que la mine puisse revenir à sa capacité de production en un an environ, ce qui sera bénéfique pour notre personnel, pour nos actionnaires et pour la collectivité. Je tiens également à féliciter notre mine Lucky Friday à qui on a décerné non seulement le prix « Sentinels of Safety », la plus prestigieuse récompense en matière de sécurité dans le secteur minier aux États-Unis, mais aussi le prix « Pollution Prevention Champion » de l’Idaho. APERÇU FINANCIER Troisième trimestre terminé le Période de neuf mois terminée le FAITS SAILLANTS 30 septembre 2019 30 septembre 2018 30 septembre 2019 30 septembre 2018 DONNÉES FINANCIÈRES Ventes (milliers de dollars) 161 532$ 143 649$ 448 321$ 430 617$ Marge brute (milliers de dollars) 14 880$ 6 576$ (1 919$ ) 80 364$ Perte applicable aux actionnaires ordinaires (milliers de dollars) (19 654$ ) (23 322$ ) (91 995$ ) (3 284$ ) Perte de base et diluée par action ordinaire (0,04$ ) (0,05$ ) (0,19$ ) (0,01$ ) Perte nette (milliers de dollars) (19 516$ ) (23 184$ ) (91 581$ ) (2 870$ ) Encaisse issue des activités d’exploitation (milliers de dollars) 54 896$ 28 192$ 63 609$ 75 210$ Flux de trésorerie disponible (milliers de dollars) 28 803$ (11 789$ ) (33 729$ ) (8 075$ ) Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires pour le troisième trimestre de 19,7 millions de dollars, soit 0,04$ par action, à comparer à une perte nette de 23,3 millions de dollars, ou 0,05 $ par action, pour la période correspondante de l’exercice précédent. L’écart s'explique principalement par les éléments suivants : Nos ventes de 161,5 millions de dollars ont été touchées par la hausse de notre production d’argent et d’or et des prix réalisés des mêmes métaux.

Baisse de 7,9 millions de dollars des coûts d’exploration et de pré-exploitation par rapport au troisième trimestre 2018 en vertu du programme d’austérité appliqué par l’entreprise.

Coûts d’acquisition de 6,1 millions de dollars au troisième trimestre 2018.

Coûts liés à la suspension des activités réduits de 2,8 millions de dollars à Lucky Friday en raison d’une hausse de la production. Flux de trésorerie d’exploitation de 54,9 millions de dollars par rapport à 28,2 millions de dollars au troisième trimestre 2018, la hausse étant attribuable à une hausse du chiffre d’affaires rajusté en fonction des éléments non monétaires et à une réduction des sorties d’argent associées aux fluctuations du fonds de roulement. BAIIA rajusté de 69,8 millions de dollars, par rapport à 64,4 millions de dollars de dollars au troisième trimestre 2018. Dépenses en immobilisations de 29,0 millions de dollars au troisième trimestre 2019 par rapport à 40,7 millions de dollars à la même période de 2018, la baisse étant principalement attribuable à une réduction des dépenses au Nevada, à Greens Creek et à Lucky Friday qui a été partiellement atténuée par la hausse des dépenses à Casa Berardi. Dépenses d’exploitation de 2,5 millions de dollars à Hecla Nevada, 9,0 millions de dollars à Greens Creek, 13,2 millions de dollars à Casa Berardi (ce qui comprend 6,3 millions de dollars pour rehausser la capacité du bassin de retenue des résidus), 2,7 millions de dollars à Lucky Friday et 1,5 million de dollars à San Sebastian. Prix des métaux Le prix réalisé moyen pour l’argent au troisième trimestre s'élève à 18,18 $ par once, soit 24 % de plus que le prix réalisé de 14,68 $ enregistré au troisième trimestre 2018. Le prix réalisé moyen pour l’or au troisième trimestre s'élève à 1 475 $ par once, soit 22 % de plus qu'à la même période de l'exercice précédent. Les prix réalisés pour le plomb et le zinc ont affiché des baisses respectives de 2 % et de 14 % par rapport au troisième trimestre 2018. Contrats de vente à terme de métaux Le tableau suivant résume les quantités de métaux engagées aux termes de contrats de vente à terme réglés financièrement au 30 septembre 2019. Onces/livres sous contrat (milliers) Prix moyen par once/livre Argent Or Zinc Plomb Argent Or Zinc Plomb Contrats sur ventes prévues Contrats à terme Règlements 2019 — — — 4 409 — — — $ 0,95 Règlements 2020 — — — 4 960 — — — $ 0,96 Les contrats à terme couvrent 14 % de la production de plomb payable prévue pour la période de 36 mois conclue le 30 septembre 2022 à un prix moyen de 0,95 $ la livre. Établir un plancher à court terme pour les prix de l’argent et de l’or La société a acquis des options de vente pour une quantité équivalant aux ventes d’argent et d’or prévues pour le premier semestre 2020 de façon à établir un prix minimal moyen entre 1400 $ et 1450 $ par once d’or et entre 15,00 $ et 16,00$ par once d’argent. Ces options de vente permettent à la société de fixer un prix plancher pour une large part de sa production à très court terme tout en demeurant en mesure de profiter de toute hausse en n’ayant à assumer que les frais de négociation. La société a ainsi acquis de la certitude en ce qui a trait aux prix minimaux qu’elle peut s’attendre à recevoir. APERÇU DES OPÉRATIONS Le tableau ci-dessous résume la production consolidée pour le troisième trimestre et la période de neuf mois terminés le 30 septembre 2019 et 2018 : Troisième trimestre terminé le Période de neuf mois terminée le 30 septembre 2019 30 septembre 2018 30 septembre 2019 30 septembre 2018 RÉSUMÉ DE LA PRODUCTION Argent – Onces produites 3 251 350 2 523 691 9 193 246 7 654 118 Onces payables vendues 2 232 691 2 588 478 7 549 360 6 993 695 Or – Onces produites 77 311 72 995 198 100 191 116 Onces payables vendues 69 760 68 568 189 823 183 050 Plomb – Tonnes produites 6 107 4 238 17 406 15 387 Tonnes payables vendues 3 817 3 986 12 628 12 599 Zinc – Tonnes produites 15 413 12 795 42 672 42 312 Tonnes payables vendues 7 878 9 282 27 234 30 072 Sur la base des équivalents d’or ou d’argent, la production du troisième trimestre se chiffre à 12,5 millions d’onces d’équivalent d’argent ou à 144 629 onces d’équivalent d’or, alors que la production pour les neuf premiers mois correspond à 34,6 millions d’onces d’équivalent d’argent ou à 401 774 onces d’équivalent d’or. Les tableaux ci-dessous offrent un résumé final de la production, du coût des ventes, du coût décaissé par once d’argent et d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et du CMOT par once d’argent et d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits pour le troisième trimestre et la période de neuf mois terminés au 30 septembre 2019 : Troisième trimestre terminé le Greens Creek Lucky Friday San Sebastian Casa Berardi Mines du Nevada 30 septembre 2019 Argent Or Argent Or Argent Argent Or Or Argent Or Argent Production (onces) 3 251 350 77 311 2 544 018 13 684 115 682 541 636 4 699 36 547 6 637 22 381 43 377 Hausse (baisse) par rapport à 2018 727 659 4 316 667 601 2 125 84 043 19 705 1 033 (7 434) (2 922) 8 592 (40 768) Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et amortissement (milliers de dollars) 57 335$ 89 317$ 40 475$ — 4 018$ 12 842$ — 53 006$ — 36 311$ — Hausse (baisse) par rapport à 2018 (9 152) $ 18 731$ (11 688) $ — 4 019$ (1 483) $ — 1 739$ — 16 992$ — Coût décaissé par once d'argent ou d'or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits3,5 2,34$ 909$ 2,05$ — — 3,70$ — 966$ — 817$ — Hausse (baisse) par rapport à 2018 (1,78) $ 106$ 0,13$ — — (8,32) $ — 280$ — (362) $ — CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits par once d’argent ou d’or4 8,89$ 1 213$ 6,05$ — — 7,21$ — 1 348$ — 992$ — Hausse (baisse) par rapport à 2018 (6,79) $ 70$ (3,15) $ — — (9,74) $ — 452$ — (940) $ — Période de neuf mois terminée le Greens Creek Lucky Friday San Sebastian Casa Berardi Mines du Nevada 30 septembre 2019 Argent Or Argent Or Argent Argent Or Or Argent Or Argent Production (onces) 9 193 246 198 100 7 149 035 41 269 416 456 1 446 450 11 776 99 616 21 041 45 439 160 264 Hausse (baisse) par rapport à 2018 1 539 128 6 984 1 359 595 2 873 260 441 (147 320) (275) (27 264) (9 707) 31 650 76 119 Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et amortissement(en milliers) 187 724$ 262 516$ 140 237$ — 11 149$ 36 338$ — 157 239$ — 105 277$ — Hausse (baisse) par rapport à 2018 8 940$ 91 047$ (1 526) $ — 5 305$ 5 161$ — 5 089$ — 85 958$ — Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent ou d’or3,5 2,70$ 1 089$ 1,67$ — — 7,77$ — 1 055$ — 1 165$ — Hausse (baisse) par rapport à 2018 2,65$ 287$ 3,89$ — — (0,51) $ — 295$ — (14) $ — CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent et d’or4 9,70$ 1 520$ 5,28$ — — 12,14$ — 1 373$ — 1 841$ — Hausse (baisse) par rapport à 2018 (1,01) $ 425$ 0,57$ — — (1,20) $ — 369$ — (91) $ — Mine Greens Creek – Alaska Nous avons produit 2,5 millions d’onces d’argent et 13 684 onces d’or à la mine Greens Creek lors du troisième trimestre 2019, par rapport à 1,9 million d’onces et 11 559 onces, respectivement, au troisième trimestre 2018. La hausse de la production d’argent s’explique par de meilleures teneurs issues de la séquence d’extraction. L’usine a traité en moyenne 2321 tonnes par jour au cours du troisième trimestre, ce qui est semblable au débit de la même période de 2018. Le coût des ventes a été de 40,5 millions de dollars au troisième trimestre et le coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, s’est établi à 2,05 $, par rapport respectivement à 52,2 millions de dollars et 1,92 $ au troisième trimestre 2018.3 Le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, s’est établi à 6,05 $ par once d’argent pour le trimestre, à comparer à 9,20 $ pour le troisième trimestre 2018.4 La hausse des coûts décaissés par once d’argent est principalement attribuable à la chute des prix des métaux communs, alors que la baisse du CMOT s’explique par une réduction de nos dépenses en immobilisations. En septembre 2019, la société a vendu deux cargaisons de concentré et a reçu le paiement, mais les conditions météorologiques ont retardé le départ du navire jusqu’au début d’octobre. On a inscrit au bilan un produit constaté d’avance de 20,1 millions de dollars. Mine Casa Berardi – Québec À la mine Casa Berardi, 36 547 onces d’or ont été produites, dont 6080 onces tirées de la fosse East Mine Crown Pillar (ECMP), par rapport à 43 981 onces au troisième trimestre 2018. Ce déclin de la production est principalement dû à une chute des teneurs du minerai et des taux de récupération à l’usine de traitement. La production d’or du premier semestre est supérieure à celle de la même période à l’exercice précédent, car nous avons utilisé un système de pré-concassage pour traiter le minerai laissé de côté durant le premier semestre. Pour le quatrième trimestre, on prévoit une hausse des teneurs et de la production. L’usine a traité en moyenne 3667 tonnes par jour au cours du troisième trimestre, soit une baisse de 5 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le coût des ventes s’est établi à 53,0 millions de dollars, alors que le coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, s’est chiffré à 966 $, par rapport à 51,3 millions de dollars et 686 $, respectivement, pour la même période de l’exercice précédent.3,5 La hausse du coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits s’explique par la diminution de la production d’or. Le CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, a été de 1348 $, comparativement à 896 $ pour le troisième trimestre 2018, ce qui est principalement attribuable à une chute de la production d’or et à une hausse prévue des dépenses en immobilisations, notamment en vue d’accroître la capacité de stockage des résidus.4 Mine San Sebastian — Mexique Nous avons produit 541 636 onces d’argent et 4699 onces d’or à San Sebastian lors du troisième trimestre 2019, par rapport à 521 931 onces et 3666 onces, respectivement, au troisième trimestre 2018. La hausse de la production d’argent et d’or était prévue en raison d’une hausse du débit. L’usine située près de Velardeña a traité en moyenne 492 tonnes par jour au cours du troisième trimestre, soit une augmentation de 14 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le coût des ventes s’est établi à 12,8 millions de dollars au troisième trimestre alors que le coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits a été de 3,70 $, par rapport à 14,3 millions de dollars et 12,02 $, respectivement, au troisième trimestre 2018.3 Le CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, s’est établi à 7,21 $, par rapport à 16,95 $ au troisième trimestre 2018, ce qui est principalement attribuable à une hausse de notre production d’argent et d’or et à une hausse des cours de ces métaux.4 L’analyse du minerai sulfuré se poursuivra en 2019. Nous avons notamment prélevé un échantillon en vrac afin de tester les capacités d’une usine d’une tierce partie et savoir si le gisement se prête à une exploration par gradins et trous profonds. Nous devrions avoir les résultats d’ici le début 2020. Jusqu’ici, nous avons extrait environ 20 000 tonnes de minerai sur l’échantillon prévu total de 26 000 tonnes. Les résultats issus de l’exploration par gradins et trous profonds sont supérieurs à ce qu’indiquaient nos modèles en ce qui a trait au taux de récupération et à la dilution. Nous avons traité environ 13 000 tonnes de minerai à l’usine d’une tierce partie, et les résultats à cet endroit indiquaient pour leur part un taux de récupération correspondant à nos attentes. Mines au Nevada Nous avons produit 22 381 onces d’or et 43 377 onces d’argent à nos mines du Nevada lors du troisième trimestre 2019, par rapport à 13 789 onces et 84 145 onces, respectivement, au troisième trimestre 2018. Hecla est propriétaire des installations depuis le 20 juillet 2018. Le coût des ventes s’est établi à 36,3 millions de dollars et le coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, a été de 817 $, par rapport à 19,3 millions de dollars et 1179 $, respectivement, au troisième trimestre 2018.3,5 Le CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, s'est pour sa part établi à 992 $, par rapport à 1932 $ au troisième trimestre 2018. La baisse s’explique principalement par une hausse de la production d’or et une baisse des dépenses en immobilisations et d’exploration.4 Les ressources extraites avaient été exposées par des activités de développement antérieures, et on ne prévoit pas de hausse des dépenses au quatrième trimestre. Nous nous attendons à ce que l’extraction se termine à la mine Midas durant le quatrième trimestre. Quelques forages d'exploration en surface et quelques études hydrologiques nous ont permis d’être toujours mieux renseignés sur les dépôts afin de faciliter tout programme de développement futur. Nous cherchons encore à conclure des accords de traitement du minerai avec des tierces parties pour réduire les coûts associés au transport et au traitement du minerai. Cela pourrait prendre la forme d’installations capables de traiter du minerai considéré réfractaire. Mine Lucky Friday – Idaho À la mine Lucky Friday, nous avons produit 115 682 onces d’argent au troisième trimestre, par rapport à 31 639 onces au troisième trimestre 2018. La hausse de la production permet de couvrir une plus grande part que prévu des coûts associés à la grève à la mine Lucky Friday. Le coût des ventes s'est établi à 4,0 millions de dollars, alors que nous n’avions rien déclaré au troisième trimestre 2018 durant lequel aucune expédition de concentré n’a eu lieu. La fabrication de notre machine d’extraction commandée à distance est terminée, et des essais ont maintenant lieu à la mine d’essai d’EPIROC en Suède, ce qui donne lieu à des modifications. Nous prévoyons une livraison à la mine Lucky Friday en 2020. L’entreprise et les comités de négociation syndicaux en sont arrivés à une entente de principe, et il ne reste donc aux syndiqués qu’à signer l’entente. Nous prévoyons qu’il nous faudra environ un an pour arriver à notre capacité de production maximale. La National Mining Association a décerné à la mine l’édition 2018 de son prix « Sentinels of Safety », le prix le plus prestigieux pouvant être remis à une mine aux États-Unis. C’est la première fois en plus de 60 années d’activité qu’une mine d’Hecla obtient cet honneur. De plus, le Department of Environmental Quality (ministère de la protection de l’environnement) de l’Idaho a récemment cité la mine comme un bon exemple de leadership environnemental en raison des efforts qu’elle a déployés pour créer des installations de traitement des déchets qui réduisent de plus de 95 % la concentration de zinc et de plomb dans l’eau résiduelle rejetée et en raison d’un programme de recyclage de l’eau qui réduit de 95 % la quantité moyenne d’eau douce utilisée par l’usine de concentration. EXPLORATION ET PRÉ-EXPLOITATION Les dépenses d’exploration (y compris l’expansion des activités) se sont établies à 4,8 millions de dollars au troisième trimestre, soit 7,6 millions de dollars de moins qu’au troisième trimestre 2018. Casa Berardi – Québec Nous avons utilisé un maximum de neuf foreuses (sept souterraines et deux en surface) dans les secteurs est et ouest de la mine en vue d’élargir les zones de ressources et de les reclasser dans une catégorie supérieure dans divers secteurs prometteurs, et en vue de potentiellement accroître la production de la mine souterraine. Notre forage de délimitation s’est concentré dans les zones 148, 152 et EMCP dans le secteur est de la mine, et dans les zones 119, 123 et 124 du secteur principal. Le forage d'exploration était axé sur l’extension ouest de la zone 118 et sur les extensions en profondeur de la zone 128 du secteur principal de la mine ainsi que dans les extensions en profondeur des zones 148 et 152 du secteur est de la mine. Les deux foreuses en surface ont terminé le forage de délimitation et d’exploration dans la zone 128, à l’est et plus en profondeur que le secteur de la fosse principale, sous la fosse 160 et sous la fosse 160 afin de définir les ressources de la zone 157 et le long de la faille de la fosse à ciel ouvert de la zone 160. Le secteur de la mine Est est associé à des antécédents de production à teneur élevée et depuis qu’on a rétabli l’accès à cette zone, le forage souterrain a confirmé et élargi une série de lentilles à teneur élevée entre les zones 148 et 160. Les résultats des activités de forage de délimitation et d’exploration dans le secteur de la mine Est ont été relatés dans le communiqué de presse publié le 5 novembre 2019 et intitulé « Hecla Expands High-Grade at Casa Berardi's East Mine ». Les résultats font état de teneurs élevées à des largeurs importantes. Parmi les résultats les plus favorables, nous pouvons mentionner 0,45 oz d’or par tonne sur 4,9 m, 0,65 oz d’or par tonne sur 6,8 m (dont une section de 1,05 oz d’or par tonne sur 3,9 m), 0,63 oz d’or par tonne sur 8,1 m (dont une section de 1,12 oz d’or par tonne sur 4,1 m), 0,78 oz d’or par tonne sur 4,6 m et 1,03 oz d’or par tonne sur 4,5 m. Nos activités de forage nous ont aussi révélé la présence de minéralisation à teneur élevée sur la lentille 148-08 qui se prolonge vers la surface et vers l’ouest à partir des lentilles connues de la fosse EMCP. Cette minéralisation comprend des intersections de 0,03 oz d’or par tonne sur 19,5 m et de 0,06 oz d’or par tonne sur 14,8 m. Le forage se poursuit dans le secteur de la mine est et les résultats font état de teneurs élevées et de la présence d’or visible dans de nombreux trous de forage, avec les analyses à venir. Ces lentilles à teneur élevée présentent plus en profondeur des ouvertures descendantes. Les résultats enregistrés jusqu’ici devraient avoir une incidence nettement positive sur l’exercice 2020, alors que nous nous efforçons d’accélérer la modélisation et la planification de la mine pour ces riches zones. Le forage de délimitation dans le secteur de la mine Ouest a eu lieu dans les zones 119, 123 et 124 et à la fosse West Mine Crown PIllar (WMCP). Dans la partie inférieure de la zone 123, le forage d’extension et intercalaire aux niveaux 1010 et 1030 à l’ouest ont démontré la continuité d’une minéralisation à teneur élevée descendante sur plus de 122 mètres et indiquent que cette minéralisation demeure ouverte vers l’ouest et en profondeur. Les derniers résultats d’intersections font état d'or à 0,33 oz/tonne sur 3,6 m et à 0,35 oz/tonne sur 9,8 m. Dans les zones supérieures de la mine maintenant, mentionnons que le forage dans la zone 119 à partir du niveau 550 poursuit la définition de la prolongation est de la lentille 119-01, au sud de la faille Casa Berardi. Nos dernières analyses ont généré des sections à 0,14 oz d’or par tonne sur 4,2 m qui prolongent la lentille 119-01 sur plus de 49 m en direction est. Le forage dans la zone 124 a démontré la continuité vers le haut de la lentille 124-22 au sein du secteur principal de la mine, avec des résultats récents qui indiquent 0,37 oz d’or par tonne sur 3,5 m. Les résultats du forage dans la fosse WMCP indiquent que la minéralisation à teneur élevée se prolonge jusqu’à la surface et comprend des intersections à 0,04 oz d’or par tonne sur 13,0 m et de 0,03 oz d’or par tonne sur 7,9 m. Le forage d’exploration dans le secteur ouest de la mine a eu lieu durant le trimestre dans les zones 113, 118 et 128. Le forage dans la zone 113 du secteur de la mine Ouest à partir de la rampe au niveau 1010 est maintenant terminé et les résultats indiquent un potentiel d’accroissement des ressources recensées dans la zone 113. Un forage supplémentaire sera toutefois nécessaire pour mieux définir ces zones, et plus particulièrement le côté nord de la faille Casa Berardi. Le forage d’exploration dans la zone 118, qui avait comme objectif de confirmer ou d’infirmer les connexions entre les zones 113 et 118, a démontré que la zone 118 est ouverte vers l’ouest, des intersections de forage récentes faisant état de 0,13 oz d’or par tonne sur 2,4 m et de 0,16 oz d’or par tonne sur 4,0 m. Le forage dans la zone 128 a commencé en septembre et est axé sur le domaine sud de la zone, au sud de la faille Casa Berardi, en vue de mettre à l’essai la prolongation à l’est de la minéralisation principale de la région Upper Principal. Vous pouvez voir au tableau 1 une sélection des résultats des analyses réalisées à la mine Casa Berardi. San Sebastian – Mexique Nous avons utilisé jusqu’à trois foreuses à San Sebastian dans des activités de forage d’exploration des filons El Toro et El Toro Hanging Wall, et de forage de délimitation visant le filon Middle. Ces activités de forage nous ont permis d’ajouter de la nouvelle minéralisation et ont rehaussé notre confiance à l’égard des filons El Toro en raison du potentiel d’extraction d’oxydes qui pourrait prolonger la vie de la mine. Le filon El Toro, que nous avons découvert à la fin 2018, se trouve à environ 1,9 km au sud-ouest des installations de la mine San Sebastian. Nous avons poursuivi en réalisant du forage d’exploration durant la plupart de l’exercice 2019, et jusqu’ici nous avons identifié de la minéralisation sur plus de 1500 mètres le long de la faille du filon El Toro, sur plus de 488 mètres le long de la faille El Toro Hanging Wall et sur 275 m au maximum en descente dans les deux filons. Les résultats des forages aux filons El Toro et El Toro Hanging Wall durant le troisième trimestre ont été porteurs de teneurs alléchantes sur d’importantes largeurs, dont 0,32 oz d’or par tonne et 33 oz d’argent par tonne sur 2,1 m, 0,38 oz d’or par tonne et 21,2 oz d’argent par tonne sur 2,0 m, et enfin 0,13 oz d’or par tonne et 8,5 oz d’argent par tonne sur 5,2 m. Nous avons creusé deux trous de délimitation dans la zone 100 du filon Middle, ce qui nous a permis d’affiner la conception de notre travail dans les chambres avant que les activités commencent. Mentionnons parmi les résultats une section comportant 22,5 oz d’argent par tonne et 0,08 oz d’or par tonne sur 1,5 m et une autre comportant 7,5 oz d’argent par tonne et 0,13 oz d’or par tonne sur 1,2 m. Vous pouvez voir au tableau 1 une sélection des résultats d’analyses pour les filons El Toro, El Toro Hanging Wall et Middle. Greens Creek – Alaska À Greens Creek, le forage se poursuit afin d’augmenter la valeur des zones de minerai Est, NWW et 9A. Dans la zone de minéralisation Est, des intersections de forage ciblaient la portion centrale de la ressource et ont confirmé la minéralisation. Les résultats prometteurs des analyses font état de 31,7 oz d'argent et 0,35 oz d'or par tonne, 9,9 % de zinc et 4,0 % de plomb sur 3,2 m, et 114,4 oz d'argent et 0,23 oz d'or par tonne, 4,9 % de zinc et 1,7 % de plomb sur 0,7 m. Le forage dans la zone NWW s’est concentré le long de la faille à une profondeur de 183 m. Les résultats prometteurs des analyses font état de minéralisation à teneur élevée en métaux précieux et en métaux communs. Mentionnons 29,5 oz d’argent et 0,21 oz d’or par tonne avec 10,0 % de zinc et 5,7 % de plomb sur 9,8 m et 42,8 oz d’argent et 0,20 oz d’or par tonne avec 30,3 % de zinc et 21,1 % de plomb sur 2,7 m. Les résultats issus de la zone NNW devraient suffire à augmenter la valeur du minerai dans les portions inférieures du modèle, en plus de prolonger une branche de minéralisation en profondeur dans la portion centrale de la zone. Le forage dans la zone 9A visait les parties nord et sud de la zone. Les résultats font état de 17,5 oz d'argent et 0,16 oz d'or par tonne avec 18,2 % de zinc et 4,0 % de plomb sur 2,3 m, et 13,6 oz d'argent et 0,03 oz d'or par tonne avec 18,5 % de zinc et 10,1 % de plomb sur 1,1 m. La zone 9A est associée à une structure complexe et de nombreux forages ont croisé diverses bandes minéralisées. Vous pouvez voir au tableau 1 une sélection des résultats des analyses réalisées à la mine Greens Creek. Nevada Nous avons utilisé un maximum de deux foreuses à Fire Creek afin de poursuivre l’évaluation du potentiel des secteurs Spiral 2, Spiral 3 et Spiral 9 en vue de passer à la production dans le très court terme. Nous avons également utilisé un appareil à la surface pour forer deux trous d’exploration dans le Hatter Graben à Hollister. Voici sur quoi portaient les activités de forage à Fire Creek : 1) L’extension inférieure de la minéralisation Spiral 2; 2) La prolongation en ascendance des ressources de Spiral 2 dans les zones Karen et Joyce; 3) Des essais visant la portion sud de la minéralisation Spiral 9; 4) Les extensions du filon 20 de la minéralisation Spiral 2. Les intersections à teneur élevée dans la zone Spiral 2 comprennent 4,65 oz d’or par tonne sur 0,9 m au point de divergence Joyce, 1,06 oz d’or par tonne sur 3,6 m dans le filon Vonnie et 2,87 oz d’or par tonne sur 0,4 m, également sur le filon Vonnie. Le forage dans la partie supérieure de la minéralisation Spiral 2 était axé sur l’expansion des ressources en ascendance dans les zones Karen et Joyce. Les résultats des analyses font état de 0,57 oz d’or par tonne sur 1,9 m et de 0,43 oz d’or par tonne sur 2,3 m au filon 31 et de 1,07 oz d’or par tonne sur 0,5 m au filon 20. Les résultats des analyses des forages dans le secteur Spiral 4 qui ciblaient la minéralisation en profondeur dans la partie nord ont été les plus prometteurs, notamment avec 2,37 oz d’or par tonne sur 1,6 m. Nous avons foré deux trous d’exploration du filon Hatter Graben afin de mettre à l’essai le potentiel des filons en direction est, où il est possible qu’ils aient dévié vers le nord et le long de la faille d’un filon historique atteinte par le trou H7-246 qui offrait 1,13 oz d’or par tonne et 0,42 oz d’argent par tonne sur 1,0 m. Sur le plan géologique, ces deux trous de forage indiquent que le filon atteint par le trou H7-246 ne constitue pas une prolongation déviée du filon Hatter Graben, mais plutôt un nouveau système de filons potentiellement parallèle à l’ancien dans le mur de la faille Northern Boundary. Le trou de forage HSC-00007 a pour sa part croisé deux zones assimilables à de minces filons. La première intersection traversait un filon de quartz présentant peu de bandes qui offrait 0,45 oz d’or et 1,0 oz d’argent par tonne sur 0,2 m. La deuxième intersection traversait deux filons de quartz présentant des bandes et une structure cataclastique qui offraient 0,16 oz d’or et 0,8 oz d’argent par tonne sur 0,4 m. Nous jugeons selon les données actuelles que ces intervalles se situent plus profondément dans le système épithermal et que les zones à teneurs plus élevées se situent probablement en descente ou encore le long de la faille. Nous attendons toujours les résultats des analyses pour le trou HSC-00008. Vous pouvez voir au tableau 1 une sélection des résultats des analyses réalisées à nos mines du Nevada. PRÉ-EXPLOITATION Nos dépenses de pré-exploitation visaient l’obtention de permis à Rock Creek et Montanore et se sont chiffrées à 0,9 million de dollars pour le trimestre. ESTIMATIONS 20197 La société n’a modifié aucune des estimations annuelles communiquées en août. Perspectives sur la production 2019 Production

d'argent

(millions d'onces) Production d'or

(milliers d'onces) Équivalent

d’argent

(millions d’onces) Équivalent d’or

(milliers d’onces) Greens Creek 9,0 52 27,0 278 Lucky Friday 0,5 s.o. 1,3 s.o. San Sebastian 2,0 14 3,0 40 Casa Berardi s.o. 146 12,7 146 Mines au Nevada 0,2 62 5,5 64 Total 11,7 274 49,5 528 Perspectives sur les coûts de 2019 Coût des ventes

(millions de dollars) Coût décaissé, déduction

faite des crédits liés aux

sous-produits, par once

d’argent et d’or1,4 CMOT, déduction faite

des crédits liés aux

sous-produits, par

once d’argent et d’or2 Greens Creek 202$ 2,25$ 7,50$ Lucky Friday s.o. s.o. s.o. San Sebastian 46$ 9,00$ 13,00$ Total pour l’argent 248$ 3,25$ 12,50$ Casa Berardi 210$ 950$ 1 250$ Mines au Nevada 147$ 1 300$ 1 600$ Total pour l’or 357$ 1 100$ 1 425$ Perspectives en immobilisations et exploration pour 2019 Dépenses en immobilisations 2019E (hors intérêts incorporés) 138 millions de dollars Dépenses en exploration 2019E (y compris l’expansion des activités) 15 millions de dollars Dépenses en pré-exploitation 2019E 2,5 millions de dollars Dépenses en recherche et développement 2019E 1 million de dollars DIVIDENDES Le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel en numéraire de 0,0025 $ par action ordinaire, à verser le ou vers le 3 décembre 2019 aux actionnaires inscrits au registre au 22 novembre 2019. Le prix réalisé pour l’argent a été de 17,98$ au troisième trimestre et par conséquent, il n’a pas satisfait aux critères permettant de déclarer un dividende plus élevé selon la politique de la société en matière de dividendes. Le conseil d’administration a annoncé un dividende trimestriel régulier de 0,875 $ par action pour les 157 816 actions privilégiées convertibles à dividende cumulatif de série B en circulation. Ce dividende représente un montant total à verser d’environ 138 000 $. Le dividende en numéraire est payable le 2 janvier 2020, ou dans les environs de cette date, aux actionnaires inscrits au registre au 13 décembre 2019. TÉLÉCONFÉRENCE ET WEBÉMISSION Une téléconférence et une webémission sont prévues le jeudi 7 novembre à 10 h, heure de l’Est, pour discuter des résultats. Vous pouvez participer à la téléconférence en composant le numéro sans frais 1 855 760-8158 ou, pour les appels internationaux, le 1 720 634-2922. Le mot de passe des participants est HECLA. Ils pourront accéder à la webémission en direct et archivée de Hecla sur www.hecla-mining.com sous « Investors » ou via Thomson StreetEvents Network. À PROPOS DE HECLA Fondée en 1891, Hecla Mining Company (NYSE:HL) est un producteur d’argent à faible coût américain de premier plan qui exploite des mines en Alaska, en Idaho et au Mexique. La société produit également de plus en plus d’or, grâce à des mines situées au Québec (Canada) et au Nevada. La société détient également des propriétés qui en sont à des phases d’exploration et de pré-exploitation dans huit districts aurifères et argentifères de calibre international aux États-Unis, au Canada et au Mexique. NOTES Mesures financières ne correspondant pas aux PCGR Les mesures financières ne correspondant pas aux PCGR ont pour objectif de fournir des renseignements supplémentaires, et ne sont associées à aucune signification précise en fonction des principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. On ne devrait ni analyser ces mesures par elles-mêmes ni les utiliser comme substituts des mesures du rendement créées en fonction des PCGR. (1) Le bénéfice (perte) net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires est une mesure non conforme aux PCGR. Un rapprochement de cette mesure avec le bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires ordinaires, la mesure conforme aux PCGR qui y correspond le mieux lors de la publication du présent document, est présenté à la fin du présent communiqué. Le bénéfice (perte) net rajusté est une mesure qu’emploie la direction pour évaluer le rendement de l’exploitation de l’entreprise, mais on ne devrait pas la considérer comme une solution de rechange au bénéfice net ou à la perte nette, ou à la trésorerie tirée des activités d’exploitation, car ces termes sont définis dans les PCGR, et ils ne permettent pas nécessairement d’établir si les flux de trésorerie seront suffisants pour satisfaire aux besoins de trésorerie. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme de primes. 2 Le BAIIA rajusté est une mesure non conforme aux PCGR et le rapprochement de celle-ci avec le bénéfice net, la mesure conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du présent communiqué. Le BAIIA rajusté est une mesure qu’emploie la direction pour évaluer le rendement de l’exploitation de l’entreprise, mais on ne devrait pas la considérer comme une solution de rechange au bénéfice net, ou à la trésorerie tirée des activités d’exploitation, car ces termes sont définis dans les PCGR, et ils ne permettent pas nécessairement d’établir si les flux de trésorerie seront suffisants pour satisfaire aux besoins de trésorerie. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme de primes. 3 Le coût décaissé par once d’or ou d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement avec le coût des ventes et autres coûts de production directs et l’amortissement pour dépréciation et épuisement (que l’on appelle parfois « coût des ventes » dans le présent document) est présenté à la fin du présent communiqué. Il s’agit d’une importante statistique sur l’exploitation que la direction emploie pour mesurer le rendement d’exploitation de chacune des mines. Cette mesure est également utilisée pour établir des données de référence en matière de rendement permettant de comparer chacune des mines à celles de nos concurrents. Puisque la société qui extrait principalement de l’argent, la direction emploie également cette statistique de façon globale en combinant les mines Greens Creek, Lucky Friday et San Sebastian en vue de comparer le rendement d’Hecla à celui des autres sociétés principalement argentifères. En ce qui a trait à Casa Berardi et aux activités d’Hecla au Nevada, la direction emploie les coûts décaissés par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, pour comparer le rendement de la mine à celui d’autres mines d’or. Cette statistique peut également s’avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elle permet de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme de primes. Le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent n’est pas présenté pour Lucky Friday pour les troisièmes trimestres et depuis le début des exercices 2019 et 2018, car la production a été limitée en raison de la grève. Les résultats ne sont donc pas comparables à ceux des périodes précédentes et ne sont pas indicatifs des futurs résultats d’exploitation associés à une production à plein rendement. La juste valeur estimée des stocks de Hollinger que nous avons acquis a été retirée du calcul des coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits. 4 Le coût de maintien opérationnel total (CMOT), déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement avec le coût des ventes et autres coûts de production directs et l’amortissement pour dépréciation et épuisement, la mesure conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du présent communiqué. Le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend le coût des ventes et autres coûts de production directs, les frais de réhabilitation et d’exploration et les réinvestissements de maintien aux sites miniers. Le calcul du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend également une déduction de l’amortissement pour dépréciation et épuisement. Le CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, n’est pas présenté pour Lucky Friday pour les deuxièmes trimestres et les neuf premiers mois de 2019 et 2018, car la production a été limitée en raison de la grève. Les résultats ne sont donc pas comparables à ceux des périodes précédentes et ne sont pas indicatifs des futurs résultats d’exploitation associés à une production à plein rendement. Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l’heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût des produits vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l’or et de l’argent, aménager les sites et maintenir la production. La direction est d’avis que le coût de maintien opérationnel total est une mesure non conforme aux PCGR qui offre des renseignements supplémentaires à la direction, aux investisseurs et aux analystes, ce qui les aide à comprendre les éléments économiques de notre exploitation et de notre rendement et à les comparer à ceux d’autres producteurs. Cette mesure aide de plus les investisseurs à mieux définir la totalité des coûts associés à la production. Cette statistique peut également s’avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elle permet de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme de primes. 5 Le coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, concerne uniquement la production de la mine Casa Berardi et des mines du Nevada. L’or produit aux mines Greens Creek et San Sebastian est déduit des coûts décaissés de la production d’argent à titre de crédit lié aux sous-produits. 6 Les flux de trésorerie disponible sont une mesure non conforme aux PCGR utilisée pour évaluer notre performance d'exploitation qui est calculée comme la trésorerie issue des activités d'exploitation (PCGR) dont on soustrait les immobilisations corporelles et les intérêts miniers (PCGR). Vous pouvez trouver à la fin du présent communiqué le calcul des flux de trésorerie disponible grâce à ces mesures conformes aux PCGR. Autres 7 Nos attentes en matière de production d’argent, d’or, de plomb et de zinc à Greens Creek, San Sebastian, Casa Berardi et à nos mines du Nevada pour 2019 ont été converties en utilisant les prix suivants : Au 1400 $/oz, Ag 16,00 $/oz, Zn 1,10 $/lb, Pb 0,90 $/lb. Il est possible que les nombres soient arrondis. Mise en garde pour les investisseurs concernant les énoncés prospectifs Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs au sens où le terme « forward-looking statements » est défini à l’article 27A de la Securities Act of 1933 et ses modifications successives, et à l’article 21E de la Securities Exchange Act of 1934 et ses modifications successives, qui sont assujettis aux règles d’exonération établies par ces lois et d’autres lois applicables dont les lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Lorsqu’un énoncé prospectif présente explicitement ou implicitement une prévision ou une opinion concernant des événements ou des résultats futurs, elle exprime cette prévision ou cette opinion en étant convaincue de bonne foi que cette prévision ou cette opinion est raisonnablement fondée. Toutefois, ces énoncés sont assujettis à certains risques, éléments incertains et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient notablement différents des résultats futurs exprimés, projetés ou présumés dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs portent souvent sur nos activités sur et notre situation et performance financières futures et emploient souvent des mots comme « pourrait », « sera », «devrait », « s’attend à », « a l’intention de », « prévoit », « croit », « estime », « vise », « anticipe » et d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs du présent communiqué peuvent comprendre ce qui suit, de façon non limitative : i) des estimations de la production d’or et d’argent pour l’ensemble de l'exercice 2019, du coût des ventes, des coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et des flux de trésorerie, et des estimations des dépenses d’exploration, en immobilisations, en pré-exploitation et en recherche et développement; ii) l’établissement de prix minimaux pour la production prévue d’or et d’argent de la société jusqu’au deuxième trimestre 2020; iii) la capacité de ne plus avoir de crédit renouvelable net d’ici la fin de l’exercice; iv) l’incidence de l’évolution des prix des métaux sur les coûts et les flux de trésorerie; v) l’estimation selon laquelle le BAIIA rajusté du quatrième trimestre 2019 sera semblable à celui du troisième trimestre; vi) la capacité de refinancer nos billets de premier rang d’ici la fin du deuxième trimestre 2020; vii) les résultats d’exploration du secteur est de la mine Casa Berardi pouraient avoir une forte incidence sur les résultats de 2020; viii) la capacité de réduire les coûts liés au camionnage et au traitement au Nevada en concluant des accords de traitement avec des tierces parties pour le minerai réfractaire et non réfractaire; ix) la capacité de mettre à l’essai la machine d’extraction commandée à distance et de la livrer à la mine Lucky Friday en 2020; x) la capacité de faire signer par les syndiqués l’accord provisoire conclu avec les comités; xi) la capacité d’atteindre la pleine capacité de production à la mine Lucky Friday en environ un an; xii) la capacité de prolonger la vie de la mine en prolongeant le filon El Toro et en rendant possible l’extraction d’oxydes et la capacité d’achever avec succès les essais visant l’échantillon en vrac à la mine San Sebastian. Les hypothèses et les facteurs importants qui ont servi à élaborer ces énoncés ou ces renseignements de nature prospective partent du principe que les projets de développement et de production de la société se dérouleront comme prévu et ne nécessiteront pas de révision conséquemment aux risques ou aux incertitudes, qu’ils soient connus, inconnus ou imprévus, découlant des activités de la société. Les attentes ou estimations visant les événements ou résultats futurs se fondent sur certaines hypothèses qui pourraient s’avérer inexactes, ce qui pourrait faire que les résultats réels ne correspondent pas aux énoncés prospectifs. Ces hypothèses comprennent notamment les suivantes : i) il n’y aura aucun changement important en ce qui concerne les conditions géotechniques, métallurgiques et hydrologiques et les autres conditions matérielles; ii) l’obtention des permis et l’aménagement, l’exploitation et l’expansion des projets de la société seront conformes aux prévisions et aux plans d’exploitation actuels; iii) l’évolution des environnements politique et réglementaire dans les pays où la société est présente sera conforme aux prévisions actuelles; iv) les taux de change entre les dollars canadien et américain et le peso mexicain se maintiendront plus ou moins aux niveaux actuels; v) certaines hypothèses de prix concernant l’or, l’argent, le plomb et le zinc; vi) le prix des principales fournitures se maintiendra plus ou moins aux niveaux actuels; vii) l’exactitude de nos estimations actuelles en ce qui concerne les réserves minérales et les ressources minérales; viii) les plans d’aménagement et de production de la société se dérouleront comme prévu, et il ne sera pas nécessaire de les modifier pour tenir compte de certains risques ou éléments incertains connus, inconnus ou imprévus; ix) nos contreparties s’acquitteront de leurs obligations en vertu de nos titres de couverture et de nos contrats d’option de vente; x) nous disposerons de suffisamment de main-d’œuvre formée adéquatement pour accomplir les tâches affectées; xi) la météo et les précipitations (pluie et neige) resteront fidèles aux normales saisonnières, de façon à ne pas avoir d’impact sur nos activités; xii) les relations avec les parties intéressées, y compris les autochtones, demeureront productives; xiii) il sera possible d’en arriver à des ententes financières avec des exploitants tiers d’usines de traitement ayant la capacité nécessaire pour traiter notre minerai; xiv) nous allons maintenir nos droits de captation d’eau; xv) aucun facteur ne viendra réduire notre encaisse disponible; xvi) il n’y aura pas d’augmentation importante des nos exigences actuelles en ce qui a trait à fournir ou à maintenir des cautionnements d’exécution ou de remise en état et aux garanties connexes; xvii) les plans d’émission de billets à rendement élevé de la société se dérouleront tel que prévu. Il existe en outre plus d’importants risques qui, s’ils se concrétisent, pourraient entraîner des écarts entre les énoncés prospectifs et les résultats réels. Voici une liste non limitative de certains de ces risques : i) la volatilité du prix de l’or, de l’argent et des autres métaux; ii) les risques opérationnels; iii) la fluctuation des taux de change; iv) la hausse des coûts de production et des teneurs du minerai, ou des taux de récupération différents de ceux prévus dans les plans d’exploitation; v) les relations avec les collectivités; vi) la résolution des litiges et l’issue des projets ou des oppositions; vii) les risques de litiges, de relations de travail, politiques, réglementaires et environnementaux; viii) les risques et les résultats d’exploration, ce qui comprend le risque que les ressources minérales ne soient pas des réserves minérales, que leur viabilité économique ne soit pas établie et que les ressources minérales ne soient pas converties en réserves minérales avec la poursuite des efforts d’exploration; ix) le risque que les contreparties de nos titres de couverture, ce qui comprend des contrats d’option de vente, ne s’acquittent pas de leurs obligations; x) le risque que nos plans d’amélioration de nos mines du Nevada, dont Fire Creek, ne soient pas couronnés de succès; xi) le risque que nos estimations pour le troisième et le quatrième trimestres ne soient pas exactes; xii) le risque que nous fassions l’objet d’une importante charge pour perte de valeur pour nos activités au Nevada; xiii) le risque que nous ne soyons pas en mesure de respecter les termes de la convention qui nous donne accès à du crédit renouvelable; xiv) le risque que nous ne soyons pas en mesure d’obtenir un crédit équivalent à l’échéance de nos billets de premier rang. Pour obtenir une description plus complète de ces risques et des autres facteurs, consultez les formulaires 10-K et 10-Q que la société a déposés le 9 mai 2019 et le 7 août 2019, respectivement, et les autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour l’exercice 2018. La société ne s’engage pas à diffuser des versions mises à jour des énoncés prospectifs, incluant, mais sans s’y limiter, les perspectives, pour tenir compte des événements ou des circonstances ultérieurs à la date de la présentation, ou pour tenir compte de la survenue de tout événement imprévu, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Les investisseurs ne doivent pas présumer que l’absence de mise à jour de tout énoncé prospectif diffusé antérieurement constitue une reconduction de cet énoncé. Les investisseurs utilisent les énoncés prospectifs à leur propre risque. Mise en garde au sujet des réserves et des ressources à l’intention des investisseurs Les exigences d’information aux États-Unis en ce qui concerne les actifs miniers sont régies par la SEC et elles sont décrites dans le guide no 7 publié par la SEC à l’intention du secteur des valeurs mobilières, intitulé « Description of Property by Issuers Engaged or to be Engaged in Significant Mining Operations » (le guide no 7). Bien que la SEC ait récemment publié de nouvelles règles qui abrogent le guide no 7, ces règles ne deviendront contraignantes que le 1er janvier 2021. Pour l’instant, les documents d’information de la Société sont toujours rédigés conformément au guide no 7. Toutefois, la société est également un « émetteur assujetti » sous le régime des lois sur les valeurs mobilières canadiennes, et ces lois exigent que des estimations des ressources et des réserves minérales soient préparées conformément au Règlement 43-101. Le Règlement 43-101 exige que toutes les estimations de ressources et réserves minérales éventuelles soient divulguées conformément aux exigences de ce règlement. Ces renseignements canadiens figurent aux présentes afin de satisfaire aux obligations d’information de la société en vertu de la réglementation de la SEC relative à la divulgation loyale (Regulation Fair Disclosure), et afin de faciliter aux investisseurs américains l’accès à l’information accessible au public au Canada. Les exigences d’information aux États-Unis en ce qui concerne la divulgation des actifs miniers en vertu du guide no 7 sont notablement différentes des exigences du Règlement 43-101 au Canada. Le présent document contient un résumé de certaines estimations de la société portant non seulement sur les réserves prouvées et probables au sens du guide no 7 (document américain rédigé en anglais seulement), mais également sur les estimations de ressources et réserves minérales calculées conformément aux normes de définition de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole mentionnées dans le Règlement 43-101. En vertu du guide no 7, le terme « réserve » renvoie, dans le cadre de la détermination des réserves, à la part d’un gisement minéralisé qu’il est possible d’extraire ou de produire de façon légale et justifiée sur le plan économique. Dans le cadre de la définition des « réserves », l’expression « justifiée sur le plan économique » signifie qu’on a établi ou démontré de façon analytique que l’extraction est viable et justifiable selon des hypothèses raisonnables en matière de marchés et d’investissement. Dans le cadre de la définition des « réserves », l’expression « légal » ne suggère pas que tous les permis touchant l’extraction et le traitement ont été obtenus ou que les autres questions juridiques ont été entièrement résolues. Mais pour que des réserves existent, Hecla doit avoir des attentes raisonnables, en fonction des lois et règlements applicables, selon lesquelles les permis seront délivrés et que les questions juridiques seront résolues en ce qui a trait à l’extraction et au traitement pour un gisement en particulier dans un délai qui correspond aux plans de mine actuels d’Hecla. Les termes « ressources mesurées », « ressources indiquées » et « ressources inférées » sont des termes miniers canadiens définis conformément au Règlement 43-101. Ces termes ne sont pas définis dans le guide n°7 et leur utilisation n’est habituellement pas autorisée dans les rapports et les déclarations d’enregistrement déposés auprès de la SEC aux États-Unis, à moins qu’une loi étrangère ne l’exige. Le terme « ressource » n’a pas la même signification que le terme « réserve ». Selon les exigences du guide n°7, le matériel décrit comme des « ressources indiquées » ou des « ressources mesurées » serait plutôt désigné par le terme « matériel minéralisé », et il ne pourrait être présenté que sous forme de tonnes et de teneurs seulement, et non en onces. La catégorie des « ressources inférées » n’est pas reconnue par le guide n°7. Les investisseurs sont invités à ne pas présumer que les gisements minéraux de cette catégorie seront nécessairement convertis en réserves prouvées ou probables. Les « ressources » comportent un niveau élevé d’incertitude quant à leur existence et quant à la faisabilité de leur exploitation sur les plans économique et juridique. On ne peut présumer que toute partie ou la totalité de ces « ressources » sera nécessairement reclassée dans une catégorie supérieure, ou qu’elle sera nécessairement exploitée de manière rentable. Les investisseurs sont invités à ne pas présumer que toute partie ou la totalité d’une « ressource » existe ou peut être exploitée de manière rentable ou conformément à la loi. Les investisseurs sont plus particulièrement mis en garde sur le fait que même si ces ressources peuvent être exprimées en onces d’argent ou d’or, plutôt qu’en tonnes de minerai et en teneurs d’argent ou d’or estimatives par tonne, cela ne signifie pas que ces matières donneront nécessairement lieu à du minerai exploité et transformé en argent ou en or commercialisable. Personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 Kurt D. Allen, CPG, directeur de l’exploration de Hecla Limited et Keith Blair, CPG, géologue en chef de Hecla Limited, agissant en qualité de personne habilitée au sens de la norme nationale 43-101 (la « norme 43-101 »), ont supervisé la préparation des renseignements scientifiques et techniques concernant les projets miniers de Hecla dans ce communiqué, notamment en ce qui a trait aux nouvelles installations acquises au Nevada. Les renseignements relatifs à la vérification des données, aux relevés et investigations, au programme d’assurance de la qualité et aux mesures de contrôle de la qualité, ainsi qu’un résumé des procédures d’analyse ou d’essai sont présentés dans un rapport technique intitulé « Technical Report for the Greens Creek Mine » du 31 décembre 2018 pour la mine Greens Creek, dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report on the Lucky Friday Mine Shoshone County, Idaho, USA » du 2 avril 2014 pour la mine Lucky Friday, dans un rapport technique intitulé « Technical Report on the Mineral Resource and Mineral Reserve Estimate for the Casa Berardi Mine, Northwestern Quebec, Canada » du 31 décembre 2018 pour la mine Casa Beradi (le « rapport technique de Casa Berardi »), et dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report for the San Sebastian Ag-Au Property, Durango, Mexico » du 8 septembre 2015. Ces quatre rapports techniques contiennent également une description des principales hypothèses et méthodes et des principaux paramètres utilisés pour évaluer les réserves et les ressources minérales, ainsi qu’une analyse générale expliquant en quoi certains facteurs connus en matière d’environnement, de permis, de titres ou de commercialisation, certains aspects juridiques, fiscaux ou sociopolitiques, ou d’autres facteurs pertinents pourraient avoir une incidence sur les estimations. Il est possible de trouver de l’information au sujet de la vérification des données, des relevés et investigations, et du programme et des mesures d’assurance qualité ainsi qu’un résumé des procédures d’analyses et essais dans un rapport technique publié par Klondex Mines en date du 31 mars 2018 pour la mine Fire Creek, dans un rapport technique en date du 31 mai 2017 et modifié le 9 août 2017 pour la mine Hollister et dans un rapport technique publié en date du 31 août 2014 et modifié le 2 avril 2015 pour la mine Midas. Des copies de ces rapports techniques sont disponibles sous les profils de Hecla et de Klondex sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. M. Allen et M. Blair ont examiné et vérifié les renseignements concernant les prélèvements de forage, les données collectées de façon numérique, les levés de forage et les déterminations de la gravité spécifique concernant la mine Casa Berardi. L’examen comprenait des programmes d’assurance de la qualité et des mesures de contrôle de la qualité, notamment des pratiques d'essais et d’analyses, des procédures relatives à la chaîne de possession et au stockage d’échantillons, ainsi qu’une prise et une analyse d’échantillons indépendantes. Cet examen a permis de conclure que les renseignements et les procédures étaient conformes aux normes de l’industrie et pouvaient servir aux fins de l’estimation des ressources et des réserves minérales, ainsi qu’à l’aménagement minier. HECLA MINING COMPANY État consolidé condensé des pertes (dollars et actions en milliers, sauf données par action – non audité) Troisième trimestre terminé le Période de neuf mois terminée le 30 septembre 2019 30 septembre 2018 30 septembre 2019 30 septembre 2018 Ventes de produits $ 161 532 $ 143 649 $ 448 321 $ 430 617 Coût des ventes et autres coûts de production directs 95 878 93 609 311 202 246 918 Amortissement pour dépréciation et épuisement 50 774 43 464 139 038 103 335 146 652 137 073 450 240 350 253 Bénéfice brut 14 880 6 576 (1 919 ) 80 364 Autres dépenses d’exploitation : Frais généraux et administratifs 7 978 10 327 26 855 27 849 Exploration 4 808 12 411 13 556 27 609 Pré-exploitation 881 1 195 2 535 3 615 Recherche et développement 53 1 269 614 5 042 Autres dépenses d’exploitation 437 448 1 681 1 767 Gain sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers 24 (3 208 ) 4 666 (3 374 ) Provision pour exploitations fermées et remise en état 1 907 1 852 3 529 4 534 Coûts liés à la suspension 3 722 6 519 8 766 18 337 Coûts d’acquisition 183 6 139 593 9 656 19 993 36 952 62 795 95 035 Bénéfice issu des opérations (5 113 ) (30 376 ) (64 714 ) (14 671 ) Autre produit financier (dépense) : Gain (perte) sur les contrats d’instruments dérivés (4 718 ) 19 460 (2 719 ) 40 271 Gains (pertes) sur la vente de placements 927 (36 ) 927 (36 ) Gain (perte) non réalisé sur les placements (126 ) (2 207 ) (1 159 ) (2 461 ) Gain (perte) sur les opérations de change 773 (2 212 ) (6 741 ) 2 856 Autres dépenses (1 096 ) (346 ) (3 407 ) (294 ) Frais d’intérêt (11 777 ) (10 146 ) (33 777 ) (30 019 ) (16 017 ) 4 513 (46 876 ) 10 317 Perte avant impôts (21 130 ) (25 863 ) (111 590 ) (4 354 ) Économies d’impôts 1 614 2 679 20 009 1 484 Perte nette (19 516 ) (23 184 ) (91 581 ) (2 870 ) Dividende sur actions privilégiées (138 ) (138 ) (414 ) (414 ) Perte attribuable aux actionnaires ordinaires $ (19 654 ) $ (23 322 ) $ (91 995 ) $ (3 284 ) Perte de base par actionnaire ordinaire après dividendes sur actions privilégiées $ (0,04 ) $ (0,05 ) $ (0,19 ) $ (0,01 ) Perte diluée par actionnaire ordinaire après dividendes sur actions privilégiées $ (0,04 ) $ (0,05 ) $ (0,19 ) $ (0,01 ) Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – non dilué 489 971 452 636 486 298 417 532 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – dilué 489 971 452 636 486 298 417 532 HECLA MINING COMPANY Bilan consolidé condensé (dollars et actions en milliers – non audité) 30 septembre 2019 31 décembre 2018 ACTIF Actif à court terme : Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 32 995 $ 27 389 Comptes clients : Opérations 6 222 4 184 Impôts 22 902 14 191 Autres, net 8 056 7 443 Stocks 98 251 87 533 Impôts payés d’avance 100 12 231 Autre actif à court terme 10 400 11 179 Total de l’actif à court terme 178 926 164 150 Investissements à long terme 7 349 6 583 Encaisse et investissements à long terme soumis à des restrictions 1 025 1 025 Immobilisations corporelles et intérêts miniers, nets 2 455 511 2 520 004 Actifs liés au droit d’utilisation au titre d’un contrat de location simple 17 313 — Impôts reportés à long terme 3 701 1 987 Autre actif à long terme et charges reportées 9 353 10 195 Total de l’actif $ 2 673 178 $ 2 703 944 PASSIF Passif à court terme : Comptes fournisseurs et charges à payer $ 57 860 $ 77 861 Salaires et avantages connexes à payer 23 147 30 034 Dettes fiscales 2 160 7 727 Portion à court terme des contrats de location-financement 5 704 5 264 Portion à court terme des contrats de location simple 5 864 — Partie à court terme des charges comptabilisées pour la remise en état et la fermeture 7 457 3 410 Intérêts courus 15 039 5 961 Produit constaté d’avance 20 084 — Autre passif à court terme 8 528 5 937 Total du passif à court terme 145 843 136 194 Contrats de location-acquisition 8 569 7 871 Contrats de location simple 11 466 — Charges de remise en état et de fermeture à payer 103 821 104 979 Dette à long terme 584 618 532 799 Charge d’impôts différés à long terme 143 442 173 537 Dette consolidée au titre du régime de retraite 50 662 47 711 Autre passif à long terme 8 113 9 890 Total du passif 1 056 534 1 012 981 FONDS PROPRES Actions privilégiées 39 39 Actions ordinaires 124 133 121 956 Excédent de capital 1 897 363 1 880 481 Déficit accumulé (343 958 ) (248 308 ) Cumul des pertes du résultat étendu (37 958 ) (42 469 ) Actions autodétenues (22 975 ) (20 736 ) Total des fonds propres 1 616 644 1 690 963 Total du passif et des fonds propres $ 2 673 178 $ 2 703 944 Actions ordinaires en circulation 490 251 482 604 HECLA MINING COMPANY Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie (dollars en milliers – non audité) Période de neuf mois terminée le 30 septembre 2019 30 septembre 2018 ACTIVITÉS D’EXPLOITATION Perte nette $ (91 581 ) $ (2 870 ) Éléments non monétaires compris dans la perte nette : Amortissement pour dépréciation et épuisement 143 040 108 814 Perte sur la vente de placements (927 ) — Perte (bénéfice) sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers 4 666 (3 374 ) Perte non réalisée sur les placements 1 159 2 461 Rajustement des stocks à la valeur marchande 1 399 7 232 Provision pour coûts de remise en état et fermeture 5 298 3 957 Rémunération à base d’actions 4 758 4 672 Impôts reportés (26 616 ) (4 637 ) Amortissement des commissions de montage de prêts 1 919 1 471 Perte (gain) sur les contrats d’instruments dérivés 5 824 (15 208 ) Perte (gain) sur les opérations de change 6 263 (2 032 ) Autres éléments non monétaires, net — (37 ) Variation de l’actif et du passif : Comptes clients (10 215 ) (4 424 ) Stocks (6 501 ) (18 954 ) Autre actif à court et à long terme 14 913 (5 569 ) Comptes fournisseurs et charges à payer 5 616 12 308 Salaires et avantages connexes à payer 4 506 (4 207 ) Dettes fiscales (5 733 ) 845 Charges comptabilisées pour la remise en état et la fermeture et autre passif à long terme 5 821 (5 238 ) Trésorerie issue des activités d’exploitation 63 609 75 210 ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT Ajouts aux immobilisations corporelles et intérêts miniers (97 338 ) (83 285 ) Acquisition de Klondex, sans tenir compte des liquidités et liquidités soumises à des restrictions acquises — (139 326 ) Produit de la vente de placements 1 760 — Produit de la cession d’immobilisations corporelles 86 722 Produits d’assurance en raison de biens endommagés — 4 377 Achat de placements (389 ) (31 971 ) Placements à court terme arrivant à échéance — 64 895 Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement (95 881 ) (184 588 ) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Produit de l’émission d’actions, déduction faite des coûts associés — 3 085 Actions rachetées (2 239 ) (2 694 ) Dividendes versés aux actionnaires ordinaires (3 655 ) (3 193 ) Dividendes versés aux actionnaires privilégiés (414 ) (414 ) Commissions de montage de prêts (587 ) (2 460 ) Remboursement de dettes (195 000 ) (82 036 ) Emprunts sur titres de créance 245 000 78 024 Versements au titre des contrats de location-acquisition (5 484 ) (5 992 ) Flux de trésorerie nets fournis par (utilisés dans) les activités de financement 37 621 (15 680 ) Incidence des taux de change sur les flux de trésorerie 257 (215 ) Augmentation nette de trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à des restrictions et des équivalents de liquidités soumises à des restrictions 5 606 (125 273 ) Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à des restrictions et équivalents de trésorerie en début de période 28 414 187 139 Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à des restrictions et équivalents de trésorerie en fin de période $ 34 020 $ 61 866 HECLA MINING COMPANY Données de production Trimestre terminé le Période de neuf mois terminée le 30 septembre

2019 30 septembre

2018 30 septembre

2019 30 septembre

2018 MINE GREENS CREEK Tonnes de minerai broyé 213 557 213 037 629 752 632 876 Coût d’extraction par tonne $ 81,16 $ 68,76 $ 80,15 $ 69,19 Coût de broyage par tonne $ 36,67 $ 31,97 $ 35,89 $ 32,73 Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne) 15,01 11,65 14,28 11,94 Teneur du minerai broyé – Or (oz/tonne) 0,095 0,087 0,095 0,094 Teneur du minerai broyé – Plomb (%) 3,00 % 2,40 % 2,86 % 2,84 % Teneur du minerai broyé – Zinc (%) 7,70 % 6,87 % 7,28 % 7,58 % Argent produit (oz) 2 544 018 1 876 417 7 149 035 5 789 440 Or produit (oz) 13 684 11 559 41 269 38 396 Plomb produit (tonnes) 5 258 4 026 14 668 14 352 Zinc produit (tonnes) 15 073 12 695 41 330 41 673 Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ 2,05 $ 1,92 $ 1,67 $ (2,22 ) CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ 6,05 $ 9,20 $ 5,28 $ 4,71 Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 8 966 $ 11 029 $ 22 943 $ 34 694 MINE LUCKY FRIDAY Tonnes de minerai broyé 13 254 3 006 40 754 16 012 Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne) 9,33 11,41 10,95 11,06 Teneur du minerai broyé – Plomb (%) 7,01 % 8,06 % 7,40 % 7,21 % Teneur du minerai broyé – Zinc (%) 3,13 % 3,64 % 3,91 % 4,28 % Argent produit (oz) 115 682 31 639 416 456 156 015 Plomb produit (tonnes) 849 212 2 738 1 035 Zinc produit (tonnes) 340 100 1 342 639 Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 2 739 $ 4 840 $ 5 946 $ 6 889 SAN SEBASTIAN Tonnes de minerai broyé 45 232 39 739 135 576 111 916 Coût d’extraction par tonne $ 102,94 $ 171,87 $ 112,17 $ 157,21 Coût de broyage par tonne $ 62,85 $ 65,98 $ 62,16 $ 66,16 Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne) 13,36 14,16 11,78 15,36 Teneur du minerai broyé – Or (oz/tonne) 0,122 0,108 0,103 0,12 Argent produit (oz) 541 636 521 931 1 446 450 1 593 770 Or produit (oz) 4 699 3 666 11 776 12 051 Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ 3,70 $ 12,02 $ 7,77 $ 8,28 CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ 7,21 $ 16,95 $ 12,14 $ 13,34 Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 1 513 $ 1 582 $ 5 493 $ 3 692 MINE CASA BERARDI Tonnes de minerai traité – souterrain 193 130 181 285 582 631 556 991 Tonnes de minerai traité – ciel ouvert 144 221 172 555 432 067 495 335 Tonnes de minerai traité – total 337 351 353 840 1 014 698 1 052 326 Tonnes traitées en surface – minerai et résidus 3 509 638 1 492 041 7 532 163 5 129 646 Coût d’extraction par tonne de minerai – souterrain $ 98,29 $ 104,31 $ 99,53 $ 102,56 Coût d’extraction par tonne de minerai – combiné $ 80,67 $ 65,97 $ 80,97 $ 72,15 Coûts d’extraction par tonne extraite (minerai et résidus) – ciel ouvert $ 2,35 $ 4,10 $ 3,21 $ 3,66 Coût de broyage par tonne $ 18,39 $ 15,05 $ 17,50 $ 15,91 Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – souterrain 0,186 0,229 0,170 0,204 Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – ciel ouvert 0,050 0,050 0,052 0,064 Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – combinaison 0,128 0,140 0,120 0,138 Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne) 0,02 0,03 0,03 0,03 Or produit (oz) – souterrain 30 467 36 367 80 315 99 632 Or produit (oz) – ciel ouvert 6 080 7 614 19 301 27 248 Or produit (oz) – total 36 547 43 981 99 616 126 880 Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ 966 $ 686 $ 1 055 $ 760 CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ 1 348 $ 896 $ 1 373 $ 1 004 Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 13 239 $ 8 244 $ 28 360 $ 27 120 Mines au Nevada Tonnes de minerai broyé 63 954 55 899 163 736 55 899 Coût d’extraction par tonne $ 149,16 $ 186,12 $ 158,25 $ 186,12 Coût de broyage par tonne $ 67,66 $ 70,39 $ 81,73 $ 70,39 Teneur du minerai broyé – Or (oz/tonne) 0,389 0,288 0,320 0,288 Argent produit (oz) 43 377 84 145 160 264 84 145 Or produit (oz) 22 381 13 789 45 439 13 789 Coûts décaissés par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ 817 $ 1 179 $ 1 165 $ 1 179 CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ 992 $ 1 932 $ 1 841 $ 1 932 Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 2 502 $ 14 998 $ 41 576 $ 14 998 (1) Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits représentent des mesures non conformes aux PCGR aux États-Unis. Le rapprochement du coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement (mesure PCGR) et du coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits est présenté dans la section sur le rapprochement du coût décaissé total par once de ce communiqué. L’or, le plomb et le zinc produits ont été traités en tant que crédits liés aux sous-produits pour calculer les coûts par once d’argent. Le principal métal produit à la mine Casa Berardi étant l’or, le crédit lié aux sous-produits concerne la valeur de la production d’argent. Mesures non conformes aux PCGR (non audité) Rapprochement du coût des ventes et autres coûts de production directs et de l’amortissement pour dépréciation et épuisement (mesures conformes aux PCGR) au coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, au coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, au coût de maintien opérationnel total, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et au coût de maintien total, déduction faite des crédits liés aux sous-produits (mesures non conformes aux PCGR). Les tableaux ci-dessous présentent des rapprochements entre les mesures conformes aux PCGR qui sont les plus similaires au coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement et les mesures non conformes aux PCGR que sont le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits pour nos activités à Greens Creek, Lucky Friday, San Sebastian, Casa Berardi et à nos mines du Nevada durant les trimestres et les périodes de 9 mois ayant pris fin les 30 septembre 2019 et 2018. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits est une statistique d’exploitation importante que nous utilisons pour mesurer le rendement opérationnel de chacune de nos mines. Le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits est une statistique d’exploitation importante que nous utilisons à titre de mesure des flux de trésorerie nets de nos mines, déduction faite des coûts associés à l’exploration, à la pré-exploitation, à la réhabilitation et au réinvestissement de maintien. Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l’heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût des produits vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l’or et de l’argent, aménager les sites et maintenir la production. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, nous permettent de comparer le rendement de nos mines à celui des mines de nos concurrents. Puisque la société extrait principalement de l’argent et de l’or, nous employons également cette statistique de façon globale en combinant les mines Greens Creek, Lucky Friday et San Sebastian en vue de comparer le rendement d’Hecla à celui des autres sociétés principalement argentifères. Nous regroupons les activités au Nevada et de la mine Casa Berardi à des fins de comparaison aux autres sociétés aurifères. Ces statistiques peuvent également s’avérer utiles pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elles permettent de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. Le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits comprennent tous les coûts d’exploitation décaissés directs et indirects se rapportant directement aux activités matérielles de production de métaux, incluant l’extraction, le traitement et les autres coûts de transformation, les frais d’affinage et de commercialisation par des tiers, les frais généraux et administratifs sur place, les redevances et les taxes sur la production minière. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits pour chacune des mines comprend également les coûts d’exploration sur le site et de réhabilitation et les réinvestissements de maintien. Le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques pour la totalité des frais d’administration, de réhabilitation, d’exploration et de pré-exploitation. Les crédits liés aux sous-produits comprennent les recettes tirées de tous les métaux, exception faite du métal primaire produit par chacune des mines. Comme l’indiquent les tableaux ci-dessous, les crédits liés aux sous-produits sont un élément essentiel de la structure des coûts de nos mines d’argent, ce qui distingue nos opérations d’extraction d’argent en raison de la nature polymétallique de leurs gisements. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits offrent à la direction et aux investisseurs, après une détermination du prix moyen, une indication des flux de trésorerie d’exploitation tirés de la production. Nous utilisons également ces mesures pour le suivi comparatif du rendement des opérations minières de période en période du point de vue des flux de trésorerie. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits est une mesure créée par des sociétés d’exploitation de métaux précieux (dont le Silver Institute) à titre de norme commune à des fins de comparaison. Nous ne pouvons toutefois pas garantir que notre façon de déclarer ces mesures non conformes aux PCGR est la même que celle des autres sociétés minières. Les sections des activités à Casa Berardi et au Nevada ci-dessous communiquent le coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, l’or constituant la production primaire. Les crédits liés aux sous-produits comprennent donc les produits de l’extraction d’argent, qui est considéré comme un sous-produit à Casa Berardi et au Nevada. Seuls les coûts et les onces produites associés aux mines produisant le même métal primaire sont combinés pour représenter le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits. L’or produit à la mine Casa Berardi et à nos mines du Nevada ne fait donc pas partie des crédits liés aux sous-produits figurant dans le calcul du coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et du CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits totaux pour nos propriétés argentifères que sont Greens Creek, Lucky Friday et San Sebastian. En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 30 septembre 2019 Greens

Creek Lucky

Friday2 San

Sebastian Siège social3 Total pour

l’argent Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 40 475 4 018 $ 12 842 $ 57 335 Amortissement pour dépréciation et épuisement (9 008 ) (300 ) (3 326 ) (12 634 ) Coûts de traitement 13 003 500 63 13 566 Variation des stocks de produits 8 456 (134 ) (335 ) 7 987 Remise en état et autres coûts (92 ) — (294 ) (386 ) Exclusion des coûts reliés à Lucky Friday — (4 084 ) — (4 084 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 52 834 — 8 950 61 784 Remise en état et autres coûts 737 — 123 860 Exploration 465 — 1 252 167 1 884 Réinvestissements de maintien 8 966 — 528 — 9 494 Frais généraux et administratifs 7 978 7 978 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 63 002 — 10 853 82 000 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (22 452 ) — (22 452 ) Or (17 517 ) — (6 946 ) (24 463 ) Plomb (7 649 ) — (7 649 ) Total des crédits liés aux sous-produits (47 618 ) — (6 946 ) (54 564 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 5 216 $ — $ 2 004 $ 7 220 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 15 384 $ — $ 3 907 $ 27 436 Divisé par les onces d’argent produites 2 544 — 541 3 085 Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 20,77 $ — $ 16,54 $ 20,03 Crédits liés aux sous-produits par once (18,72 ) — (12,84 ) (17,69 ) Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 2,05 $ — $ 3,70 $ 2,34 CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 24,77 $ — $ 20,05 $ 26,58 Crédits liés aux sous-produits par once (18,72 ) — (12,84 ) (17,69 ) CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 6,05 $ — $ 7,21 $ 8,89 En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 30 septembre 2019 Casa Berardi Mines au Nevada (4) Total pour l’or Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 53 006 $ 36 311 $ 89 317 Amortissement pour dépréciation et épuisement (19 090 ) (19 050 ) (38 140 ) Coûts de traitement 561 45 606 Variation des stocks de produits 1 070 2 118 3 188 Remise en état et autres coûts (129 ) (377 ) (506 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 35 418 19 047 54 465 Remise en état et autres coûts 130 378 508 Exploration 603 1 232 1 835 Réinvestissements de maintien 13 237 2 305 15 542 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 49 388 22 962 72 350 Crédits liés aux sous-produits : Argent (111 ) (755 ) (866 ) Total des crédits liés aux sous-produits (111 ) (755 ) (866 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 35 307 $ 18 292 $ 53 599 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 49 277 $ 22 207 $ 71 484 Divisé par les onces d’or produites 37 22 59 Coût décaissé par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 969 $ 851 $ 924 Crédits liés aux sous-produits par once (3 ) (34 ) (15 ) Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 966 $ 817 $ 909 CMOT par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 1 351 $ 1 026 $ 1 228 Crédits liés aux sous-produits par once (3 ) (34 ) (15 ) CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1 348 $ 992 $ 1 213 En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 30 septembre 2019 Total pour

l’argent Total pour

l’or Total Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 57 335 89 317 $ 146 652 Amortissement pour dépréciation et épuisement (12 634 ) (38 140 ) (50 774 ) Coûts de traitement 13 566 606 14 172 Variation des stocks de produits 7 987 3 188 11 175 Remise en état et autres coûts (386 ) (506 ) (892 ) Exclusion des coûts reliés à Lucky Friday (4 084 ) — (4 084 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 61 784 54 465 116 249 Remise en état et autres coûts 860 508 1 368 Exploration 1 884 1 835 3 719 Réinvestissements de maintien 9 494 15 542 25 036 Frais généraux et administratifs 7 978 — 7 978 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 82 000 72 350 154 350 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (22 452 ) — (22 452 ) Or (24 463 ) — (24 463 ) Plomb (7 649 ) — (7 649 ) Argent (866 ) (866 ) Total des crédits liés aux sous-produits (54 564 ) (866 ) (55 430 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 7 220 $ 53 599 $ 60 819 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 27 436 $ 71 484 $ 98 920 Divisé par les onces produites 3 085 59 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 20,03 $ 924 Crédits liés aux sous-produits par once (17,69 ) (15 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 2,34 $ 909 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 26,58 $ 1 228 Crédits liés aux sous-produits par once (17,69 ) (15 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 8,89 $ 1 213 En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 30 septembre 2018 Greens

Creek Lucky

Friday2 San

Sebastian Siège social3 Total pour

l’argent Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 52 163 $ (1 ) $ 14 325 $ 66 487 Amortissement pour dépréciation et épuisement (12 428 ) — (1 795 ) (14 223 ) Coûts de traitement 8 267 134 205 8 606 Variation des stocks de produits (4 480 ) — (1 549 ) (6 029 ) Remise en état et autres coûts (965 ) 103 (458 ) (1 320 ) Exclusion des coûts reliés à Lucky Friday — (236 ) (236 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 42 557 — 10 728 53 285 Remise en état et autres coûts 849 — 105 954 Exploration 1 771 — 1 982 473 4 226 Réinvestissements de maintien 11 029 — 486 704 12 219 Frais généraux et administratifs 10 327 10 327 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 56 206 — 13 301 81 011 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (20 674 ) — (20 674 ) Or (12 229 ) — (4 450 ) (16 679 ) Plomb (6 041 ) — (6 041 ) Total des crédits liés aux sous-produits (38 944 ) — (4 450 ) (43 394 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 3 613 $ — $ 6 278 $ 9 891 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 17 262 $ — $ 8 851 $ 37 617 Divisé par les onces produites 1 876 522 2 398 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 22,67 $ 20,55 $ 22,22 Crédits liés aux sous-produits par once (20,75 ) (8,53 ) (18,10 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1,92 $ — $ 12,02 $ 4,12 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 29,95 $ 25,48 $ 33,78 Crédits liés aux sous-produits par once (20,75 ) (8,53 ) (18,10 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 9,20 $ — $ 16,95 $ 15,68 En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 30 septembre 2018 Casa Berardi Mines au Nevada (4) Total pour l’or Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 51 267 $ 19 319 $ 70 586 Amortissement pour dépréciation et épuisement (20 054 ) (9 187 ) (29 241 ) Coûts de traitement 535 42 577 Variation des stocks de produits (1 303 ) 7 311 6 008 Remise en état et autres coûts (140 ) — (140 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 30 305 17 485 47 790 Remise en état et autres coûts 138 — 138 Exploration 854 3 322 4 176 Réinvestissements de maintien 8 244 7 061 15 305 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 39 541 27 868 67 409 Crédits liés aux sous-produits : Argent (142 ) (1 232 ) (1 374 ) Total des crédits liés aux sous-produits (142 ) (1 232 ) (1 374 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 30 163 $ 16 253 $ 46 416 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 39 399 $ 26 636 $ 66 035 Divisé par les onces produites 44 14 58 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 689 $ 1 268 $ 827 Crédits liés aux sous-produits par once (3 ) (89 ) (24 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 686 $ 1 179 $ 803 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 899 $ 2 021 $ 1 167 Crédits liés aux sous-produits par once (3 ) (89 ) (24 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 896 $ 1 932 $ 1 143 En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 30 septembre 2018 Total pour

l’argent Total pour

l’or Total Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 66 487 70 586 $ 137 073 Amortissement pour dépréciation et épuisement (14 223 ) (29 241 ) (43 464 ) Coûts de traitement 8 606 577 9 183 Variation des stocks de produits (6 029 ) 6 008 (21 ) Remise en état et autres coûts (1 320 ) (140 ) (1 460 ) Exclusion des coûts reliés à Lucky Friday (236 ) (236 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 53 285 47 790 101 075 Remise en état et autres coûts 954 138 1 092 Exploration 4 226 4 176 8 402 Réinvestissements de maintien 12 219 15 305 27 524 Frais généraux et administratifs 10 327 — 10 327 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 81 011 67 409 148 420 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (20 674 ) — (20 674 ) Or (16 679 ) — (16 679 ) Plomb (6 041 ) — (6 041 ) Argent (1 374 ) (1 374 ) Total des crédits liés aux sous-produits (43 394 ) (1 374 ) (44 768 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 9 891 $ 46 416 $ 56 307 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 37 617 $ 66 035 $ 103 652 Divisé par les onces produites 2 398 58 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 22,22 $ 827 Crédits liés aux sous-produits par once (18,10 ) (24 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 4,12 $ 803 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 33,78 $ 1 167 Crédits liés aux sous-produits par once (18,10 ) (24 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 15,68 $ 1 143 En milliers (sauf les montants par once) Période de neuf mois terminée le 30 septembre 2019 Greens

Creek Lucky

Friday2 San

Sebastian Siège social3 Total pour

l’argent Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 140 237 $ 11 149 $ 36 338 $ 187 724 Amortissement pour dépréciation et épuisement (32 228 ) (891 ) (6 934 ) (40 053 ) Coûts de traitement 34 319 1 834 432 36 585 Variation des stocks de produits 9 168 708 (1 378 ) 8 498 Remise en état et autres coûts (1 439 ) — (1 030 ) (2 469 ) Exclusion des coûts reliés à Lucky Friday — (12 800 ) — (12 800 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 150 057 — 27 428 177 485 Remise en état et autres coûts 2 212 — 369 2 581 Exploration 625 — 4 452 1 105 6 182 Réinvestissements de maintien 22 943 — 1 496 73 24 512 Frais généraux et administratifs 26 855 26 855 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 175 837 — 33 745 237 615 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (67 957 ) — (67 957 ) Or (49 385 ) (16 193 ) (65 578 ) Plomb (20 764 ) — (20 764 ) Total des crédits liés aux sous-produits (138 106 ) — (16 193 ) (154 299 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 11 951 $ — $ 11 235 $ 23 186 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 37 731 $ — $ 17 552 $ 83 316 Divisé par les onces d’argent produites 7 149 — 1 446 8 595 Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 20,99 $ — $ 18,97 $ 20,65 Crédits liés aux sous-produits par once (19,32 ) — (11,20 ) (17,95 ) Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1,67 $ — $ 7,77 $ 2,70 CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 24,60 $ — $ 23,34 $ 27,65 Crédits liés aux sous-produits par once (19,32 ) — (11,20 ) (17,95 ) CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 5,28 $ — $ 12,14 $ 9,70 En milliers (sauf les montants par once) Période de neuf mois terminée le 30 septembre 2019 Casa Berardi Mines au Nevada (4) Total pour l’or Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 157 239 $ 105 277 $ 262 516 Amortissement pour dépréciation et épuisement (53 806 ) (45 179 ) (98 985 ) Coûts de traitement 1 429 119 1 548 Variation des stocks de produits 971 (3 097 ) (2 126 ) Remise en état et autres coûts (385 ) (1 641 ) (2 026 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 105 448 55 479 160 927 Remise en état et autres coûts 386 1 134 1 520 Exploration 2 890 2 048 4 938 Réinvestissements de maintien 28 360 27 565 55 925 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 137 084 86 226 223 310 Crédits liés aux sous-produits : Argent (328 ) (2 551 ) (2 879 ) Total des crédits liés aux sous-produits (328 ) (2 551 ) (2 879 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 105 120 $ 52 928 $ 158 048 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 136 756 $ 83 675 $ 220 431 Divisé par les onces d’or produites 100 45 145 Coût décaissé par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 1 058 $ 1 221 $ 1 109 Crédits liés aux sous-produits par once (3 ) (56 ) (20 ) Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1 055 $ 1 165 $ 1 089 CMOT par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 1 376 $ 1 897 $ 1 540 Crédits liés aux sous-produits par once (3 ) (56 ) (20 ) CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1 373 $ 1 841 $ 1 520 En milliers (sauf les montants par once) Période de neuf mois terminée le

30 septembre 2019 Total pour

l’argent Total pour

l’or Total Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 187 724 262 516 $ 450 240 Amortissement pour dépréciation et épuisement (40 053 ) (98 985 ) (139 038 ) Coûts de traitement 36 585 1 548 38 133 Variation des stocks de produits 8 498 (2 126 ) 6 372 Remise en état et autres coûts (2 469 ) (2 026 ) (4 495 ) Exclusion des coûts reliés à Lucky Friday (12 800 ) — (12 800 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 177 485 160 927 338 412 Remise en état et autres coûts 2 581 1 520 4 101 Exploration 6 182 4 938 11 120 Réinvestissements de maintien 24 512 55 925 80 437 Frais généraux et administratifs 26 855 — 26 855 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 237 615 223 310 460 925 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (67 957 ) — (67 957 ) Or (65 578 ) — (65 578 ) Plomb (20 764 ) — (20 764 ) Argent (2 879 ) (2 879 ) Total des crédits liés aux sous-produits (154 299 ) (2 879 ) (157 178 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 23 186 $ 158 048 $ 181 234 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 83 316 $ 220 431 $ 303 747 Divisé par les onces produites 8 595 145 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 20,65 $ 1 109 Crédits liés aux sous-produits par once (17,95 ) (20 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 2,70 $ 1 089 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 27,65 $ 1 540 Crédits liés aux sous-produits par once (17,95 ) (20 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 9,70 $ 1 520 En milliers (sauf les montants par once) Période de neuf mois terminée le 30 septembre 2018 Greens

Creek Lucky

Friday2 San

Sebastian Siège social3 Total pour

l’argent Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 141 763 $ 5 844 $ 31 177 $ 178 784 Amortissement pour dépréciation et épuisement (34 880 ) (803 ) (3 586 ) (39 269 ) Coûts de traitement 29 136 761 627 30 524 Variation des stocks de produits 995 (2 182 ) 1 858 671 Remise en état et autres coûts (2 323 ) — (1 374 ) (3 697 ) Exclusion des coûts reliés à Lucky Friday — (3 620 ) (3 620 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 134 691 — 28 702 163 393 Remise en état et autres coûts 2 548 — 314 2 862 Exploration 2 909 — 6 628 1 351 10 888 Réinvestissements de maintien 34 694 — 1 119 1 338 37 151 Frais généraux et administratifs 27 849 27 849 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 174 842 — 36 763 242 143 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (80 308 ) — (80 308 ) Or (43 237 ) — (15 505 ) (58 742 ) Plomb (24 037 ) — (24 037 ) Total des crédits liés aux sous-produits (147 582 ) — (15 505 ) (163 087 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ (12 891 ) $ — $ 13 197 $ 306 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 27 260 $ — $ 21 258 $ 79 056 Divisé par les onces produites 5 789 — 1 594 7 383 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 23,27 $ — $ 18,01 $ 22,14 Crédits liés aux sous-produits par once (25,49 ) — (9,73 ) (22,09 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ (2,22 ) $ — $ 8,28 $ 0,05 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 30,20 $ 23,07 $ 32,80 Crédits liés aux sous-produits par once (25,49 ) (9,73 ) (22,09 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 4,71 $ — $ 13,34 $ 10,71 En milliers (sauf les montants par once) Période de neuf mois terminée le 30 septembre 2018 Casa Berardi Mines au

Nevada (4) Total pour l’or Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 152 150 $ 19 319 $ 171 469 Amortissement pour dépréciation et épuisement (54 879 ) (9 187 ) (64 066 ) Coûts de traitement 1 628 42 1 670 Variation des stocks de produits (1 482 ) 7 311 5 829 Remise en état et autres coûts (421 ) — (421 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 96 996 17 485 114 481 Remise en état et autres coûts 421 — 421 Exploration 3 374 3 322 6 696 Réinvestissements de maintien 27 120 7 061 34 181 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 127 911 27 868 155 779 Crédits liés aux sous-produits : Argent (491 ) (1 232 ) (1 723 ) Total des crédits liés aux sous-produits (491 ) (1 232 ) (1 723 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 96 505 $ 16 253 $ 112 758 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 127 420 $ 26 636 $ 154 056 Divisé par les onces produites 127 14 141 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 764 $ 1 268 $ 814 Crédits liés aux sous-produits par once (4 ) (89 ) (12 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 760 $ 1 179 $ 802 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 1 008 $ 2 021 $ 1 107 Crédits liés aux sous-produits par once (4 ) (89 ) (12 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1 004 $ 1 932 $ 1 095 En milliers (sauf les montants par once) Période de neuf mois terminée le

30 septembre 2018 Total pour l’argent Total pour l’or Total Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 178 784 171 469 $ 350 253 Amortissement pour dépréciation et épuisement (39 269 ) (64 066 ) (103 335 ) Coûts de traitement 30 524 1 670 32 194 Variation des stocks de produits 671 5 829 6 500 Remise en état et autres coûts (3 697 ) (421 ) (4 118 ) Exclusion des coûts reliés à Lucky Friday (3 620 ) — (3 620 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 163 393 114 481 277 874 Remise en état et autres coûts 2 862 421 3 283 Exploration 10 888 6 696 17 584 Réinvestissements de maintien 37 151 34 181 71 332 Frais généraux et administratifs 27 849 — 27 849 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 242 143 155 779 397 922 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (80 308 ) — (80 308 ) Or (58 742 ) — (58 742 ) Plomb (24 037 ) — (24 037 ) Argent (1 723 ) (1 723 ) Total des crédits liés aux sous-produits (163 087 ) (1 723 ) (164 810 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 306 $ 112 758 $ 113 064 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 79 056 $ 154 056 $ 233 112 Divisé par les onces produites 7 383 141 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 22,14 $ 814 Crédits liés aux sous-produits par once (22,09 ) (12 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 0,05 $ 802 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 32,80 $ 1 107 Crédits liés aux sous-produits par once (22,09 ) (12 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 10,71 $ 1 095 (1) Comprend tous les coûts d’exploitation directs et indirects liés aux activités physiques de production de métaux, y compris l’extraction, le traitement, et autres coûts d’usine, dépenses de raffinage tiers et de marketing, coûts généraux et administratifs sur le site, redevances et taxes de production minière, avant déduction des produits d’exploitation de sous-produits générés de tous les métaux autres que le métal primaire produit par chacune des mines. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits comprend également les coûts d’exploration sur le site et de réhabilitation et les réinvestissements de maintien. (2) Les employés syndiqués de la mine Lucky Friday sont en grève depuis le 13 mars 2017, et la production à Lucky Friday a été réduite depuis ce moment. Pour les neuf premiers mois de 2019, des coûts associés à la réduction de la production totalisant environ 5,7 millions de dollars et une dotation aux amortissements sans effet sur la trésorerie d’une valeur de 3,1 millions de dollars pour la même période ont été exclus du calcul du coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement, le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits. (3) Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques pour la totalité des frais d’administration et d’exploration et les réinvestissements de maintien. (4) Mines au Nevada acquises le 20 juillet 2018. Rapprochement de la perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires, une mesure conforme aux PCGR, et de la perte nette rajustée attribuable aux actionnaires ordinaires, une mesure non conforme aux PCGR Dans le présent communiqué, il est fait mention de la perte nette rajustée attribuable aux actionnaires ordinaires et de la perte nette rajustée par action, des mesures non conformes aux PCGR, mais qui sont des indicateurs de notre rendement. Ces mesures excluent certaines incidences qui selon nous, en raison de leur nature, ne reflètent pas fidèlement notre rendement sous-jacent. La direction pense que la perte nette rajustée par action ordinaire permet aux investisseurs de mieux évaluer notre rendement opérationnel sous-jacent. En milliers de dollars (sauf les montants par action) Trimestre terminé le

30 septembre Période de neuf mois terminée le

30 septembre 2019 2018 2019 2018 Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires (PCGR) $ (19 654 ) $ (23 322 ) $ (91 995 ) $ (3 284 ) Rajustements : Perte (gain) sur les contrats d’instruments dérivés 4 718 (19 460 ) 2 719 (40 271 ) Charges à payer en matière d’environnement 472 — 472 — Perte (gain) sur les opérations de change (773 ) 2 212 6 741 (2 856 ) Pertes (gains) sur les prix provisoires (619 ) 640 81 3 272 Coûts liés à la suspension 3 722 6 519 8 766 18 337 Coûts d’acquisition 183 6 139 593 9 656 Perte (bénéfice) sur la cession ou la perte de valeur d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers 24 (3 208 ) 4 666 (3 374 ) Perte non réalisée sur les placements 126 2 207 1 159 2 461 Perte nette rajustée attribuable aux actionnaires ordinaires $ (11 801 ) $ (28 273 ) $ (66 798 ) $ (16 059 ) Nombre moyen pondéré d’actions – avant dilution 489 971 452 636 486 298 417 532 Nombre moyen pondéré d’actions – dilué 489 971 452 636 486 298 417 532 Perte nette rajustée par action ordinaire – avant dilution $ (0,02 ) $ (0,06 ) $ (0,14 ) $ (0,04 ) Perte nette rajustée par action ordinaire – diluée $ (0,02 ) $ (0,06 ) $ (0,14 ) $ (0,04 ) Rapprochement de la perte nette (mesure conforme aux PCGR) et du ratio dette (mesure conforme aux PCGR)/BAIIA rajusté (mesure conforme aux PCGR) et de la dette nette (mesure non conforme aux PCGR) Le présent communiqué fait référence à des mesures non conformes aux PCGR : le bénéfice rajusté avant les intérêts, les taxes, la dépréciation et l’amortissement (« BAIIA rajusté ») qui mesure notre rendement opérationnel, et le ratio dette nette/BAIIA rajusté des 12 derniers mois (« BAIIA rajusté DDM »), que sert à évaluer notre capacité d’assurer le service de notre dette. Le BAIIA rajusté se définit comme la perte nette avant les postes suivants : intérêts débiteurs, provision pour impôts, dépréciation, amortissement pour épuisement et dépenses d’amortissement, coûts d’acquisition, gains et pertes sur les opérations de change, gains et pertes non réalisés sur les contrats dérivés, coûts liés à la suspension des activités à Lucky Friday gains et pertes sur les prix provisoires, rémunération à base d’actions, gains non réalisés sur les placements, provisions pour mines fermées et intérêts et autres produits d’exploitation (dépenses). On calcule la dette nette en prenant la dette totale, qui est composée des soldes de passif de nos billets de premier rang, de nos billets de Ressources Québec, de notre facilité de crédit renouvelable, de nos contrats de location-acquisition et des autres effets à payer et en en déduisant notre trésorerie et nos équivalents de trésorerie. La direction est d’avis que lorsqu’ils sont présentés en compagnie de mesures conformes aux PCGR semblables, le BAIIA rajusté et le ratio dette nette/BAIIA rajusté DDM sont utiles aux investisseurs pour évaluer notre rendement opérationnel et notre capacité d’assurer le service de notre dette. Le tableau suivant rapproche la perte nette avec le rapport dette nette/BAIIA rajusté et la dette nette : En milliers de dollars Trimestre terminé le Période de neuf mois terminée le Exercice terminé le 30 septembre

2019 30 septembre

2018 30 septembre

2019 30 septembre

2018 30 septembre

2019 30 septembre

2018 Perte nette $ (19 516 ) $ (23 184 ) $ (91 581 ) $ (2 870 ) $ (115 274) $ (31 837) Plus : Frais d’intérêt 11 777 10 146 33 777 30 019 44 702 39 608 Plus/(moins) : Impôts sur les bénéfices (1 614 ) (2 679 ) (20 009 ) (1 484 ) (25 226) 37 043 Plus : Amortissement pour dépréciation et épuisement 50 774 43 464 139 038 103 335 169 747 136 948 Plus : Coûts d’acquisition 183 6 139 593 9 656 982 9 656 Plus : Coûts liés à la suspension des activités à Lucky Friday 3 722 6 519 8 766 18 337 11 122 25 253 Plus : Produit constaté d’avance, moins les coûts de production 10 912 — 10 912 — 10 912 — Moins : Perte (bénéfice) sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers 24 (3 208 ) 4 666 (3 374 ) 5 247 (4 492) Plus : Rémunération à base d’actions 1 206 2 232 4 758 4 636 6 364 6 016 Plus : Provision pour mines fermées et questions environnementales 2 089 1 317 5 298 3 957 7 431 5 086 Plus/(moins) : Perte (gain) sur les opérations de change (773 ) 2 212 6 741 (2 856 ) (713) (3 434) Plus/(moins) : Pertes (gains) non réalisées sur les contrats d’instruments dérivés 11 326 18 253 8 924 (7 955 ) 8 943 (4 109) Plus (moins) : Pertes (gains) sur les prix provisoires (619 ) 640 81 3 272 612 3 094 Plus (moins) : Autres 295 2 589 3 639 2 791 4 605 2 457 BAIIA rajusté $ 69 786 $ 64 440 $ 115 603 $ 157 464 $ 129 454 $ 221 289 Total des dettes $ 598 891 $ 548 774 Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie $ (32 995) $ (60 856) Dette nette $ 565 896 $ 487 918 Dette nette/BAIIA rajusté DDM (non conforme aux PCGR) 4,4 2,2 Rapprochement de la trésorerie tirée des activités d'exploitation, une mesure conforme aux PCGR, et des flux de trésorerie disponibles, une mesure non conforme aux PCGR Le présent communiqué fait référence à une mesure non conforme aux PCGR, le flux de trésorerie disponible, qui est calculé en prenant la trésorerie tirée des activités d'exploitation et en en soustrayant les immobilisations corporelles et les intérêts miniers. La direction considère que, présentés de pair avec des mesures PCGR comparables, les flux de trésorerie disponibles sont utiles, car cette mesure permet aux investisseurs d’évaluer notre rendement en matière d’exploitation. Le tableau ci-dessous présente un rapprochement des flux de trésorerie disponibles et de la trésorerie tirée des activités d'exploitation. En milliers de dollars Trimestre terminé le Période de neuf mois terminée le 30 septembre

2019 30 septembre

2018 30 septembre

2019 30 septembre

2018 Trésorerie issue des activités d’exploitation $ 54 896 $ 28 192 $ 63 609 $ 75 210 Moins : Ajouts aux immobilisations corporelles et intérêts miniers (26 093 ) (39 981 ) (97 338 ) (83 285 ) Flux de trésorerie disponible $ 28 803 $ (11 789 ) $ (33 729 ) $ (8 075 ) Tableau 1 – Résultats des analyses Casa Berardi (Québec) Zone Trou de forage no Section du

trou de forage Trou de forage

Azm/inclinaison Échantillon à partir de

(pieds) Échantillon jusqu’à

(pieds) Largeur réelle

(pieds) Or

(oz/tonne) Profondeur à partir

de la surface

de la mine

(pieds) Secteur ouest, surface, zone 105 CBF-105-039 10704 360/--65 472,3 629,8 42,6 0,04 525 105 CBF-105-040 10545 360/--68 460,5 526,4 25,9 0,03 482 105 CBF-105-041 10525 360/--45 324,7 340,8 11,8 0,06 259 105 CBF-105-042 10420 360/--48 329,3 342,1 8,2 0,12 273 105 Ce qui comprend 331,0 334,6 2,3 0,25 271 105 CBF-105-042 10418 360/--48 472,3 478,9 4,6 0,17 374 105 CBF-105-042 10418 360/--48 511,7 521,5 7,2 0,15 403 Secteur principal, souterrain, zone 119 CBP-0780 11895 200/-42 265,7 280,4 13,8 0,14 1548 123 CBP-0808 12253 183/-1 246,0 284,7 32,0 0,35 3328 123 CBP-0808 12250 183/-1 334,6 359,2 24,3 0,14 3322 123 CBP-0844 12275 189/--16 270,6 300,1 28,6 0,10 1838 123 CBP-0845 12265 199/-29 310,3 324,7 11,9 0,33 1622 Zone 124 supérieure PTR-1704 12365 48/-40 152,5 177,8 13,8 0,15 456 124 Ce qui comprend 175,2 177,8 2,0 0,76 447 124 PTR-1705 12422 360/-49 98,4 113,2 11,5 0,37 467 124 Ce qui comprend 103,3 108,2 3,3 0,60 467 Secteur est, zone 148, niveau 485 à 525 CBE-0171 14750 343/--34 1072,6 1090,6 16,1 0,45 2162 148 Ce qui comprend 1084,4 1090,6 4,9 0,87 2165 148 CBE-0172 14773 346/--33 1036,2 1062,7 22,3 0,65 2120 148 Ce qui comprend 1044,7 1059,8 12,8 1,05 2121 148 CBE-0173 14769 346/--39 1118,5 1151,3 26,6 0,63 2257 148 Ce qui comprend 1130,9 1148,0 13,4 1,12 2260 148 CBE-0174 14815 355/--33 1044,4 1071,9 24,3 0,38 2107 148 Ce qui comprend 1044,4 1048,0 3,0 0,67 2102 148 Ce qui comprend 1065,7 1069,0 3,0 1,06 2112 148 CBE-0175 14814 355/--37 1087,6 1116,8 23,6 0,18 2188 148 CBE-0176 14817 355/--29 1021,7 1056,2 30,2 0,16 2074 148 Ce qui comprend 1048,0 1052,9 4,6 0,47 2079 148 CBE-0177 14755 340/--24 993,8 1011,9 15,2 0,78 2008 148 CBE-0178 14758 340/--29 1016,8 1034,5 14,7 1,03 2061 148 CBE-0495-002 14880 304/--14 1425,9 1468,9 8,5 0,11 1729 148 Ce qui comprend 1442,0 1451,7 2,0 0,41 1729 148 CBE-0525-006 14817 36/-24 204,5 263,6 13,1 0,14 1687 148 Ce qui comprend