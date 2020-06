Accueil Zone bourse > Actions > Nyse > Hecla Mining Company HL HECLA MINING COMPANY (HL) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps Différé Nyse - 12/06 22:10:00 3.1 USD +1.31% 09:31 HECLA MINING : Déclare les mesures prises face à la covid-19 et publie ses résultats du premier trimestre 2020 BU 21/05 HECLA MINING COMPANY : Détachement de dividende FA 05/03 HECLA MINING COMPANY : Détachement de dividende FA Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Hecla Mining : DÉCLARE LES MESURES PRISES FACE À LA COVID-19 ET PUBLIE SES RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 2020 0 13/06/2020 | 09:31 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Une perturbation minimale des activités et une ample réserve de liquidités annoncent un solide deuxième semestre de 2020 pour Hecla Hecla Mining Company (NYSE:HL) (Hecla ou la société) a dévoilé aujourd’hui ses résultats financiers et d’exploitation du premier trimestre 2019. NOUVELLES SUR LA COVID-19 Notre réaction rapide à la COVID-19 nous a permis d’en alléger les impacts.

Nous exploitons 4 de nos 5 mines, ce qui représente 95 % de la production de la société.

Nous avons repris l’exploitation le 16 avril à la mine Casa Berardi, une fois levée l’interdiction imposée à l’ensemble du secteur par le gouvernement le 23 mars.

Nous ne comptons aucun cas connu de COVID-19 dans les sites de Hecla.

Nous avons modifié nos prévisions annuelles. « Notre réaction rapide à la COVID-19 a protégé nos travailleurs, nos sites et les collectivités qui nous accueillent », a affirmé Phillips S. Baker fils, président et chef de la direction de Hecla. « Puisque nous exploitons nos principales mines, nous nous attendons à ce que le second semestre de l’exercice soit tout aussi fort que le premier. Les activités reprennent à Casa Berardi, Lucky Friday retourne à sa pleine capacité et la production se poursuit à Greens Creek. Nous avons tiré un bon rendement de nos établissements du Nevada, en plus de signer un accord de traitement qui sera réalisé par une tierce partie pour un échantillon en vrac de minerai réfractaire. De plus, les résultats de l’étude hydrologique sont satisfaisants et annoncent une poursuite de la production au moins jusqu’à la fin de l’année. Malgré notre solide position financière, avec plus de 200 millions de dollars en trésorerie à la fin du trimestre, aucune dette qui arrive à échéance à très court terme et aucun grand projet d’immobilisation prévu pour les prochaines années, nous allons réduire de 25 % nos dépenses de 2020 en matière d’exploration et d’immobilisations. Nous continuons également à protéger nos revenus avec des ventes à terme sur le plomb et le zinc et avec l’établissement d’options de vente pour l’or et l’argent. Ces options établissent un prix plancher, mais sans limiter notre participation à toute hausse du cours », nous apprend M. Baker. « Enfin, nous sommes parvenus à établir de nouvelles prévisions pour les coûts et la production. Nos prévisions de production d’argent n’ont pas beaucoup changé, compte tenu d’une hausse d’environ 10 % du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits. La légère hausse s’explique principalement par la hausse des frais de réalisation des fonderies et par une réduction des crédits liés aux sous-produits en raison d’un déclin de la production et des prix du zinc. Nous avons réduit nos prévisions de production d’or d’environ 10 %, mais notre CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, reste pratiquement inchangé en raison de la baisse de nos dépenses en immobilisations », précise M. Baker. FAITS SAILLANTS Production de 3,2 millions d’onces d’argent (2,6 millions d'onces vendues) et production d’or de 58 792 onces.

Ventes de 136,9 millions de dollars et flux de trésorerie issue des activités d’exploitation de 5 millions de dollars.

Gain de 7,9 millions de dollars issu de nos contrats sur les produits dérivés des métaux produits.

Perte nette de 17,2 millions de dollars, ou 0,03 $ par action ordinaire, pour le trimestre.

Coût des ventes et autres coûts directs de production et amortissement, dépréciation et épuisement (« coût des ventes ») de 125,6 millions de dollars.

Profit brut de 11,4 millions de dollars, BAIIA rajusté de 37,8 millions de dollars et rapport dette nette/BAIIA rajusté (12 derniers mois) de 2,5. 1,2

Les résultats financiers ont subi l’incidence d’une baisse des prix prévisionnels pour une expédition à Greens Creek, d’une hausse des frais de réalisation, d’une hausse des stocks et de la fermeture en raison de la COVID-19 à Casa Berardi.

Un contrat de traitement d’un échantillon en vrac au Nevada et une étude hydrologique indiquent, en ce qui a trait à l’eau, que l’infrastructure existante permettra d’établir un plan d’extraction de minerai réfractaire.

Nous avons conclu des contrats d’option de vente afin d’établir un prix plancher à 16 $ pour l’argent au deuxième trimestre, et à 1450 $, 1650 $ et 1600 $, respectivement, pour l’or au deuxième, troisième et quatrième trimestres. Ces contrats couvrent la majorité de la production prévue et ne limitent pas nos gains, sauf en ce qui a trait aux coûts associés aux contrats eux-mêmes.

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme totalisent 215,7 millions de dollars, ce qui comprend une utilisation de notre facilité de crédit renouvelable de l’ordre de 210 millions de dollars.

Nous avons émis de billets de premier rang d’une valeur de 475 millions de dollars dont l’échéance tombe en 2028, ce qui remplace nos billets de premier rang d’une valeur de 506,5 millions de dollars qui arriveront à échéance en 2021, ce qui réduit notre dette à long terme et repousse l’échéance de nos dettes.

Nous avons maintenu les dividendes pour les actions ordinaires et privilégiées. APERÇU FINANCIER Premier trimestre terminé le FAITS SAILLANTS 31 mars 2020 31 mars 2019 DONNÉES FINANCIÈRES Ventes (milliers de dollars) $ 136 925 $ 152 617 Marge brute (milliers de dollars) $ 11 372 $ 3 444 Perte applicable aux actionnaires ordinaires (milliers de dollars) $ (17 323 ) $ (25 671 ) Perte de base et diluée par action ordinaire $ (0,03 ) $ (0,05 ) Perte nette (000) $ (17 185 ) $ (25 533 ) Trésorerie issue des activités d’exploitation (000) $ 4 927 $ 20 030 La perte nette pour le premier trimestre s’est établie à 17,2 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 25,5 millions de dollars au premier trimestre 2019. Ce résultat s’explique par les facteurs ci-dessous : Baisse des recettes attribuable à la baisse des prix prévisionnels pour une expédition à Greens Creek, hausse des coûts de traitement et pertes liées à la fermeture en raison de la COVID-19 à Casa Berardi.

Hausse du bénéfice brut en raison d’une hausse des prix et de la teneur du minerai en or à nos mines du Nevada, ce qui a été partiellement atténué par une baisse du bénéfice brut à Greens Creek.

Gain net de 6,6 millions de dollars sur les opérations de change, par rapport à une perte nette de 3,1 millions de dollars au premier trimestre 2019, l’écart s’expliquant principalement par la faiblesse du dollar canadien par rapport au dollar américain.

Gain de 7,9 millions de dollars issu de nos contrats sur les produits dérivés des métaux, par rapport à une perte de 1,8 million de dollars au premier trimestre 2019, l’écart étant attribuable à une baisse des cours des métaux de base, et de l’argent à la fin du trimestre.

Hausse de 10,2 millions de dollars des coûts associés à la reprise graduelle de la production et à l’interruption des activités issue 1) d’une baisse de la production à Lucky Friday où on a préféré les dépenses en immobilisations à l’accélération de la production une fois la grève terminée en janvier 2020; 2) de la suspension de la production aux mines Midas et Hollister, ainsi qu’à l’usine de traitement Aurora au Nevada; 3) d’une suspension temporaire de la production à la mine Casa Berardi, sous l’impulsion d’un ordre de fermeture visant l’ensemble du secteur minier au Québec dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19.

Hausse des intérêts versés de 5,6 millions de dollars, ce qu’on explique principalement par des coûts ponctuels de refinancement des billets de premier ordre, ce qui comprend un mois où des versements étaient dus pour les billets arrivant à échéance en 2021 et 2028.

Réduction des économies d’impôts de 6,2 millions de dollars en raison de pertes moins élevées que prévu au Nevada et à Casa Berardi. Baisse de 75 % des flux de trésorerie d’exploitation par rapport au premier trimestre 2019. Ils s’établissent maintenant à 4,9 millions de dollars, ce qu’on explique par une hausse des intérêts versés et des coûts d’accélération de la production et d’interruption des activités. BAIIA rajusté de 37,8 millions de dollars, une augmentation de 35 % par rapport au premier trimestre 2019 qu’on attribue principalement à un recul des dépenses d’exploration et à une hausse des marges au Nevada et à Casa Berardi, ce qui a été partiellement atténué par une baisse de la marge à Greens Creek, la majorité des expéditions du trimestre ayant eu lieu en mars, les coûts de traitement ayant augmenté et les prix moyens de l’argent, du plomb et du zinc ayant chuté. Les dépenses en immobilisations ont totalisé 20,0 millions de dollars, relativement à 36,4 millions de dollars au premier trimestre 2019, la baisse s’expliquant principalement par une réduction des dépenses associées aux mines du Nevada. Les dépenses en immobilisations pour le premier trimestre se sont chiffrées respectivement à 8,5, 5,5, 4,3, 0,9 et 0,8 million de dollars, respectivement, pour Casa Berardi, Greens Creek, Lucky Friday, les mines du Nevada et San Sebastian. Prix des métaux Le prix réalisé pour l’argent au premier trimestre 2020 était en moyenne de 14,48 $ l’once, soit 8 % de moins que le prix de 15,70 $ réalisé au premier trimestre 2019. Le prix réalisé de l’or a connu une hausse de 21 %, alors qu’on a remarqué des baisses de 16 % pour le plomb et de 32 % pour le zinc. La chute du prix réalisé de l’argent à un niveau inférieur à la valeur marchande moyenne de 16,94 $ pour le premier trimestre s’explique par le fait qu’une large part de nos ventes d’argent a pris la forme d’expéditions de concentré en mars, alors que le prix atteignait son plancher trimestriel. Les ventes de mars ne sont pas encore réglées, et la société prévoit reconnaître un gain au moment du règlement des ventes au deuxième trimestre. Ce gain s’expliquera soit par une hausse du cours de l’argent soit par la levée d’options de vente. Trimestre terminé le 31 mars 2020 2019 Argent – London PM Fix ($/oz) $ 16,94 $ 15,57 Prix réalisé par once $ 14,48 $ 15,70 Or – London PM Fix ($/oz) $ 1 583 $ 1 304 Prix réalisé par once $ 1 588 $ 1 308 Plomb – LME : prix final d’achat au comptant ($/livre) $ 0,84 $ 0,92 Prix réalisé par livre $ 0,78 $ 0,93 Zinc – LME : prix final d’achat au comptant ($/livre) $ 0,96 $ 1,23 Prix réalisé par livre $ 0,88 $ 1,30 Contrats d’option de vente de métaux précieux et contrats de vente à terme de métaux communs En juin 2019, Hecla a commencé à utiliser des contrats d’option de vente réglés financièrement pour protéger ses futures ventes d’or et d’argent contre le risque de baisse potentielle des cours de ces métaux. Ces options de vente donnent à la société la possibilité, mais pas l’obligation, de réaliser des prix déterminés. La société conclut des contrats de vente à terme réglés financièrement, que l’on peut aussi appeler des contrats de couverture provisoire, afin de gérer son exposition au risque de fluctuation des cours de l’argent, de l’or, du zinc et du plomb pour les expéditions de concentrés à partir de Greens Creek. La société fait également appel à ce type de contrat pour gérer son exposition à la fluctuation des cours du zinc et du plomb (mais pas de l’argent et de l’or) associée aux futures expéditions de concentrés à partir de Greens Creek. Pourcentage de la production prévue protégée et Prix moyen par once/livre Options de vente (prix plancher) Ventes à terme Argent Or Zinc Plomb Protection en % des ventes T2/2020 100% 16,00$ 100% 1 450$ 86% 0,91$ 71% 0,76$ T3/2020 0% 59% 1 650$ 84% 0,87$ 61% 0,81$ T4/2020 0% 40% 1 600$ 66% 0,88$ 42% 0,78$ T1/2021 0% 0% 2% 0,88$ 1% 0,75$ APERÇU DES OPÉRATIONS Le tableau suivant résume la production sur une base consolidée pour les trimestres ayant pris fin le 31 mars 2020 et 2019. Premier trimestre terminé le 31 mars 2020 31 mars 2019 RÉSUMÉ DE LA PRODUCTION Argent – Onces produites 3 245 469 2 923 131 Onces payables vendues 2 582 279 2 898 083 Or – Onces produites 58 792 60 021 Onces payables vendues 57 103 60 936 Plomb – Tonnes produites 5 893 5 784 Tonnes payables vendues 4 130 4 848 Zinc – Tonnes produites 12 847 13 944 Tonnes payables vendues 9 836 9 533 La différence entre les onces produites et vendues durant le trimestre s’explique principalement par les moments choisis pour expédier du concentré à partir de Greens Creek. La production du premier trimestre correspond à 10,8 millions d’onces d’équivalents d’argent, ou de 115,511 onces d’équivalents d’or. Le tableau ci-dessous présente un résumé de la production, du coût des ventes, du coût décaissé par once d’argent ou d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, et du coût de maintien opérationnel total (CMOT) par once d’argent ou d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, pour les trimestres et périodes de 12 mois terminés aux 31 mars 2020 et 2019.

Premier trimestre terminé le 31 mars 2020 Greens Creek Lucky Friday San Sebastian Casa Berardi Mines au Nevada Argent Or Argent Or Argent Argent Or Or Argent Or Argent Production (onces) 3 245 469 58 792 2 775 707 12 273 95 748 346 625 2 802 26 752 5 934 16 965 21 455 Hausse/(baisse) 11 % (2) % 24 % (14) % (45) % (21) % (21) % (16) % (28) % 64 % (68) % Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement (en milliers) $ 60 314 $ 65 239 $ 49 182 - $ 2 832 $ 8 300 - $ 48 325 $ - $ 16 914 - Hausse/(baisse) (12) % (19) % (9) % s.o. 30 % (33) % s.o. (2) % s.o. (46) % s.o. Coûts décaissés par once d'argent ou d'or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits 3, 5 $ 5,76 $ 1 061 $ 5,63 - $ - $ 6,91 - $ 1 268 - $ 735 - Hausse/(baisse) 155 % (17) % 1 049 % s.o. s.o. (38) % s.o. 14 % s.o. (59) % s.o. CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent ou d’or4 $ 11,06 $ 1 302 $ 7,90 - - $ 9,59 - 1 615 - $ 808 - Hausse/(baisse) 18 % (26) % 144 % s.o. s.o. (42) % s.o. 21 % s.o. (74) % s.o. Mine Greens Creek – Alaska Durant le premier trimestre, la mine Greens Creek a lancé une quarantaine de 14 jours afin que ses employés puissent ensuite entreprendre une période de 28 jours de travail. Aucune personne qui ne s’est pas soumis à cette quarantaine n’est autorisée à entrer sur le site de la mine, y compris les membres de la collectivité locale. La société demeure extrêmement prudente durant la pandémie, et voit la protection des travailleurs et de la collectivité locale comme son ultime priorité. Les résultats que nous publions dans le présent document et nos nouvelles prévisions tiennent compte de ces changements. Notre exploitation de la mine Greens Creek s’est en gros déroulée comme prévu et d’une manière semblable à la même période de l’exercice précédent, hormis une hausse des coûts décaissés et du CMOT, déduction faite dans les deux cas des crédits liés aux sous-produits. Ces hausses sont attribuables aux facteurs ci-dessous : 2 expéditions de plomb, par rapport aux 3 qui ont eu lieu au premier trimestre 2019. Hausse des coûts de traitement de 4 millions de dollars par rapport à la même période de 2019. Ces dépenses accrues en matière de traitement vont se poursuivre en 2020. Coûts de traitement supplémentaires de 4 millions de dollars en raison d’une vente pour laquelle le client a omis de respecter la convention d’achat. La société prévoit une action en justice à cet égard. Réduction du volume et des prix associés aux sous-produits qui a entraîné une réduction de près de 6,6 millions de dollars de la valeur des crédits liés aux sous-produits. L’usine a traité en moyenne 2185 tonnes par jour (tpj) au premier trimestre comparativement à 2298 tpj au premier trimestre 2019. La réduction du volume est en raison d’une interruption de service tôt dans le trimestre visant à remplacer un moteur du broyeur SAG défaillant. Le rendement de l’usine de traitement a ét supérieur au plan pour le reste du trimestre, et sera en mesure de récupérer les tonnes « perdues » d’ici la fin de l’exercice. Vente de plus de 2 millions d’onces d’argent à un prix inférieur à la moyenne du premier trimestre, ce qui a touché les recettes et les flux de trésorerie. Nous n’avions effectué aucune opération de couverture provisoire pour ces expéditions, si bien qu’une hausse des prix des métaux pourrait entraîner une hausse des flux de trésorerie par rapport aux prévisions au deuxième trimestre, une fois les transactions réglées. En raison de la grande valeur de chacune de ces expéditions, le moment où elles ont lieu peut avoir une incidence sur les résultats financiers trimestriels. La société confirme ses prévisions antérieures pour la production d’argent en 2020 qui sera de 8,9 à 9,3 millions d’onces, et pour la production d’or qui oscillera entre 46 000 et 48 000 onces. Notre estimation du coût des ventes s’établit à 205 millions de dollars, alors que nos estimations du coût décaissé et du CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits s’établissent respectivement entre 6,00 $ et 6,75 $ et entre 9,50 $ et 10,00 $, la hausse des coûts étant attribuable à l’augmentation des coûts de traitement, à la baisse prévue des prix des métaux communs et aux dépenses liées à la COVID-19. Mine Casa Berardi – Québec La mine Casa Berardi a partiellement repris la production le 16 avril après une fermeture déclarée par le gouvernement le 23 mars. On prévoit qu’il faudra environ un mois après la reprise pour atteindre la production maximale. La fermeture a influencé la production du premier trimestre et les résultats financiers de la mine en raison des journées de travail perdues et de l’impossibilité de traiter le minerai et de vendre les produits en cours durant le trimestre. Le recul de la production d’or est aussi attribuable à une baisse de la teneur du minerai et du taux de récupération entraînés principalement par des retards dans deux chantiers long trou sous terre et par une dilution souterraine plus élevée que prévu. La chute du coût des ventes s’explique principalement par un volume inférieur. La hausse du coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits s’explique pour sa part principalement par la réduction de la production d’or décrite ci-dessus. L’usine a traité en moyenne 3644 tonnes par jour au cours du premier trimestre, pour un débit de traitement approximativement équivalent à celui du premier trimestre 2019. Si on élimine du calcul les jours perdus en raison de l’interruption des activités imposée par le gouvernement, le débit annualisé s’établit à 4011 tonnes par jour, une augmentation de 9 % par rapport au premier trimestre 2019, ce qui reflète nos initiatives d’amélioration des processus. Les activités d’amélioration des processus vont se poursuivre en 2020, et on mettra l’accent sur l’amélioration de la fiabilité, du débit et de la récupération. Nous nous attendons à ce que ces efforts mènent à une réduction des coûts et à une hausse des flux de trésorerie, mais la patience est de mise, car nos activités sont ralenties par les restrictions touchant les déplacements des travailleurs qui découlent des mesures liées à la COVID-19. Pour le reste de l’exercice, nous prévoyons une légère hausse de la production souterraine dont la teneur est supérieure à celle du premier trimestre de 30 % environ. Nous allons bientôt lancer la production dans la zone 148 de l’East Mine. La société réduit ses prévisions pour la production d’or à entre 119 000 et 124 000 onces en raison de l’interruption des activités imposée par le gouvernement et du temps qu’il faudra pour revenir à une production maximale. Notre estimation du coût des ventes s’établit à 185 millions de dollars, alors que nos estimations du coût décaissé et du CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits s’établissent respectivement entre 900 $ et 975 $ et entre 1225 $ et 1275 $. La hausse des coûts par once s’explique par la baisse de la production prévue. Mine San Sebastian — Mexique À la fin mars, le gouvernement du Mexique a ordonné une réduction des activités à un niveau minimal dans le secteur minier jusqu’au 30 avril en réaction à la COVID-19, puis jusqu’au 30 mai, mais il est possible que les restrictions soient levées plus tôt dans les régions où on enregistre peu de cas, comme Durango. Les activités de Hecla à San Sebastian sont suspendues depuis la fin mars. On ne s’attend pas à ce que la fermeture ait une incidence importante sur la production de l’ensemble de l’exercice, pourvu qu’elle reprenne au deuxième trimestre, car on prévoyait déjà réduire la production à une partie de l’exercice seulement. La chute de la production d’or et d’argent s’explique par la réduction prévue des teneurs, ce qui a entraîné une baisse du coût des ventes. La réduction du coût décaissé par once d'argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, s'explique par une hausse des prix des sous-produits de l’or. La baisse du CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, s’explique quant à elle par une hausse des crédits liés aux sous-produits et par une réduction des dépenses en immobilisations et d’exploration. L’usine a traité en moyenne 390 tonnes par jour au cours du premier trimestre, soit une baisse de 21 % par rapport à la même période de l’exercice 2019. La société continue d’analyser les possibilités qui s’offrent à elle en matière de minerai sulfuré dans la Hugh Zone et de minerai oxydé à El Toro. Les travaux qui restent à faire dans la Hugh Zone seront axés sur notre capacité à tirer du minerai un troisième concentré à vendre, le cuivre, ce qui aurait une forte incidence sur le rendement potentiel du projet. Hecla continue de s’interroger sur la séquence à appliquer aux deux gisements. Si on établit que la mine est en mesure de produire trois concentrés, la production pourrait reprendre en 2021 ou 2022. La société réduit son estimation de la production de 200 000 onces pour l’établir entre 0,6 million et 0,8 million d’onces en raison de la baisse prévue de la teneur des blocs qu’il nous reste à extraire. Notre estimation du coût des ventes s’établit maintenant à 25 millions de dollars, alors que nos estimations du coût décaissé et du CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits s’établissent respectivement entre 6,25 $ et 8,00 $ et entre 8,00 $ et 10,75 $. La hausse des coûts s’explique par la baisse de la production prévue. Ces estimations présupposent que la mine reprendra la production avant la fin du deuxième trimestre. Mines au Nevada Nous avons continué à exploiter nos mines au Nevada durant la pandémie, car le Nevada considère que les activités minières sont essentielles. Les activités d’extraction n’ont pas été touchées outre mesure. La hausse de la production au Nevada s’explique par une hausse des teneurs qui a toutefois été atténuée par une réduction du débit de l’usine de traitement. Le coût des ventes a chuté de quatre millions de dollars en raison de la suspension des activités de production aux mines Hollister et Midas et à l’usine de traitement Aurora que nous avons classée comme des coûts liés à la suspension des activités. Le coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits a chuté en raison d’une hausse de la production d’or. Le CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, a atteint un niveau nettement inférieur au résultat de la même période de l’exercice précédent en raison de la hausse de la production d’or et de réinvestissements de maintien quasi nuls. À la fin du trimestre, nos stocks comptaient environ 7000 onces d’or associées à une charge de carbone élevée. L’usine de traitement, que nous exploitons un lot à la fois, a traité en moyenne 190 tonnes par jour au premier trimestre, ce qui constitue une baisse de 59 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. La société a conclu une entente avec Nevada Gold Mines pour le traitement d’un échantillon en vrac de 30 000 tonnes de minerai réfractaire issu de Fire Creek. Grâce à cette entente, la société pourra entreprendre un programme d’essais d’exploitation de plus grande envergure pour le minerai réfractaire de Fire Creek et d’établir des taux de récupération. On prévoit que l’extraction de l’échantillon en vrac se déroulera durant le reste de 2020, alors que le traitement du minerai se poursuivra jusqu’au début 2021. Cet essai représente une façon progressive et peu risquée de nous renseigner sur les possibilités d’abaisser la structure des coûts à Fire Creek et d’ainsi réaliser la valeur des ressources inférées qui s’établissent à environ 543 000 tonnes (0,512 onces/tonne d’or et 0,543 onces/tonne d’argent). On prévoit que le traitement et l’analyse de l’échantillon en vrac seront des activités autofinancées. Les études de la société visant à justifier une poursuite de la production à Fire Creek ont elles aussi progressé. Les résultats de la dernière étude hydrologique indiquent que les droits de captation d’eau, les permis connexes et l’infrastructure de traitement de l’eau actuels pourraient suffire à appliquer un plan de mine conceptuel que nous sommes en train d’élaborer pour les ressources en question. En 2021, nous utiliserons les résultats d’extraction et de traitement de l’échantillon en vrac pour raffiner le plan de mine conceptuel et l’analyse économique. La société a pris d’autres dispositions en ce qui a trait au traitement du carbone, ce qui lui a permis d’interrompre les activités à l’usine de traitement Aurora durant le trimestre. L’usine de traitement Midas devrait clore ses activités au troisième trimestre, car nous avons épuisé le minerai oxydé de Fire Creek. La société confirme son estimation de la production qui oscillera entre 24 000 et 29 000 onces d’or pour l’exercice. Notre estimation du coût des ventes s’établit maintenant à 39 millions de dollars, alors que nos estimations du coût décaissé et du CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits s’établissent respectivement entre 825 $ et 1000 $ et entre 850 $ et 1050 $. Les estimations pour 2020 ne tiennent pas compte des avantages que nous pourrions tirer du projet d’échantillon en vrac. Mine Lucky Friday – Idaho Nous avons continué à exploiter la mine Lucky Friday durant la pandémie, car l’Idaho considère que les activités minières sont essentielles. Il n’y a aucun cas déclaré dans le Shoshone County, le comté où se trouve la mine. Les travailleurs syndiqués à Lucky Friday ont ratifié une convention collective en janvier 2020, et nous avons rappelé l’ensemble du personnel au travail. La société fait de nouvelles embauches, une opération qui devrait se terminer avant la fin de l’exercice, afin d’atteindre une production maximale. La chute de la production d’argent par rapport à la même période de l’exercice précédent s’explique principalement par une évolution de nos activités qui sont passées d’une production par les employés salariés à des activités de relance complète de la production une fois la grève terminée. La société confirme ses estimations antérieures pour la production d’argent qui s’établira entre 1,4 et 1,8 million d’onces. Notre estimation du coût des ventes pour une production maximale s’établit maintenant à 14 millions de dollars, alors que nos estimations du coût décaissé et du CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits s’établissent respectivement entre 9,50 $ et 10,25 $ et entre 14,00 $ et 15,00 $. EXPLORATION La société a dépensé 2,5 millions à des fins d’exploration au premier trimestre, ce qui représente une réduction de 43 % par rapport à la même période de l’exercice précédent, en raison d’une réduction des activités dans l’ensemble des sites. À Greens Creek, on a suspendu le forage le 20 mars pour réduire les risques associés à la pandémie de COVID-19. On compote reprendre le forage d’ici le troisième trimestre. À la mine Casa Berardi, on a suspendu le forage le 26 mars en application d’un ordre du gouvernement du Québec lié à la pandémie, mais les activités ont repris à petite échelle le 21 avril avec du forage de délimitation et de chantier. On a suspendu les activités de forage d’exploration au Mexique le 10 avril, et on prévoit provisoirement une reprise en juin. Greens Creek – Alaska À la mine Greens Creek, d’excellents résultats issus du forage de délimitation ont permis d’accroître les ressources dans les zones East Ore et 200 South au premier trimestre. Dans la zone East Ore, des intersections ciblant le centre de la zone à sur 183 m le long de la faille ont révélé 8,3 oz d’argent par tonne, 0,13 oz d’or par tonne, 16,0 % de zinc et 5,0 % de plomb sur 6,6 m, et 13,1 oz d’argent par tonne, 0,54 oz d’or par tonne, 33,4 % de zinc et 9,1 % de plomb sur 3,0 m. Ces résultats confirment nos modèles d’estimation des ressources inférées antérieurs. Dans la zone 200 South, des intersections au sud du secteur 200 South Bench sur 168 m le long de la faille ont révélé 27,5 oz d’argent par tonne, 0,11 oz d’or par tonne, 0,7 % de zinc et 0,4 % de plomb sur 6,2 m, 16,2 oz d’argent par tonne, 0,05 oz d’or par tonne, 1,3 % de zinc et 0,6 % de plomb sur 4,7 m et 13,9 oz d’argent par tonne, 0,05 oz d’or par tonne, 1,3 % de zinc et 0,6 % de plomb sur 6,1 m. Quand le forage reprendra, nous planifions pour le deuxième trimestre 2020 de mieux délimiter les zones East Ore et 200 South. Le tableau A figurant au bas du communiqué présente des faits saillants plus complets sur les analyses de forage à Greens Creek. Casa Berardi – Québec À la mine Casa Berardi, le forage dans la Mine Est avait pour objectif de définir la continuité et d’élargir la zone minéralisée dans la zone 148 qui présente une excellente minéralisation. Le forage de délimitation dans la zone 148 ciblait les prolongations en plongée à l’est et à l’ouest de la ressource à teneur élevée de la lentille 148-01, sous les infrastructures actuelles de la Mine Est. Les intersections issues de ce forage ont révélé 0,52 oz d’argent par tonne sur plus de 7,3 m, 0,13 oz d’or par tonne sur plus de 6,0 m, (dont 0,43 oz d’or par tonne sur plus de 0,7 m) et 0,15 oz d’or par tonne sur plus de 3,2 m (dont 0,47 oz d’or par tonne sur plus de 0,8 m). Le forage d’exploration a ciblé les évolutions en plongée à l’est et à l’ouest de la minéralisation du corridor qui offre une minéralisation à teneur élevée dans la lentille 148-01. Les intersections ont révélé 0,40 oz d’or par tonne sur plus de 4,0 m (dont 0,53 oz d’or par tonne sur plus de 1,8 m), 0,19 oz d’or par tonne sur plus de 2,5 m (dont 0,52 oz d’or par tonne sur plus de 0,7 m) et 0,21 oz d’or par tonne sur plus de 4,8 m (dont 0,46 oz d’or par tonne sur plus de 0,8 m). Dans la zone Mine Ouest, le forage dans les zones 118 et 119 a ciblé diverses lentilles 118 le long de la faille Casa Berardi en vue de prolonger la minéralisation connue en profondeur et vers l’est au-delà des ressources actuelles. On a également visé la lentille 119-02, ce qui nous a permis de passer de ressources inférées à indiquées. Des intersections récentes dans la zone 118 comprenaient 0,14 oz d’or par tonne sur plus de 2,9 m et 0,15 oz d’or par tonne sur plus de 3,9 m, ce qui suggère que la zone se poursuit en profondeur. Des intersections récentes dans la zone 119 ont révélé 0,10 oz d’or par tonne sur plus de 3,0 m (dont 0,35 oz d’or par tonne sur plus de 0,8 m) et 0,18 oz d’or par tonne sur plus de 4,4 m (dont 0,93 oz d’or par tonne sur plus de 0,7 m), ce qui prolonge la minéralisation dans la lentille 119-02. Au deuxième trimestre 2020, on prévoit du forage souterrain en vue de prolonger et de délimiter les ressources de la zone 123 de la Mine Ouest et de la zone 148 qui présente une teneur élevée dans la Mine Est. Le tableau A figurant au bas du communiqué présente des faits saillants plus complets sur les analyses de forage à Casa Berardi. San Sebastian – Mexique Durant le trimestre, nous avons utilisé en surface à San Sebastian et dans un forage en grille une technique de circulation inverse courte à la verticale dans le but d’explorer de nouveaux filons de l’autre côté du manteau sédimentaire et près de minerai oxydé à proximité de la surface. Nous avons tiré des échantillons de mort terrain et de substratum rocheux à l’ouest de la zone actuelle des ressources El Toro. PRÉ-EXPLOITATION Les dépenses de pré-exploitation se sont chiffrées à 0,5 million de dollars ce trimestre et ont principalement servi aux procédures d’obtention de permis pour Rock Creek et Montanore. ESTIMATIONS 20206 La société a établi de nouvelles prévisions pour la production annuelle, les coûts et les dépenses : Perspectives sur la production 2020 Production d’argent

(millions d’onces) Production d’or

(milliers d’onces) Équivalents d’argent

(millions d’onces) Équivalents d’or

(milliers d’onces) Original Actuel Original Actuel Original Actuel Original Actuel Greens Creek* 8,9 à 9,3 8,9 à 9,3 46 à 48 46 à 48 21,5 à 22,1 21,5 à 22,1 240 à 246 240 à 246 Lucky Friday* 1,4 à 1,8 1,4 à 1,8 s.o. s.o. 3,2 à 3,6 3,2 à 3,6 35 à 40 35 à 40 San Sebastian 0,8 à 1,0 0,6 à 0,8 7 à 8 6 à 7 1,4 à 1,7 1,1 à 1,4 16 à 19 12,5 à 16 Casa Berardi s.o. 135 à 140 119 à 124 12,1 à 12,6 10,7 à 11,1 135 à 140 119 à 124 Mines au Nevada s.o. 24 à 29 24 à 29 2,2 à 2,6 2,2 à 2,6 24 à 29 24 à 29 Total8 11,1 à 12,1 10,9 à 11,9 212 à 225 195 à 208 40,4 à 42,6 38,7 à 40,8 450 à 474 430,5 à 455 * Les onces d’équivalents comprennent la production de plomb et de zinc. Perspectives sur les coûts de 2020 Coût des ventes (millions de dollars) Coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent et d’or3 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent et d’or4 Original Actuel Original Actuel Original Actuel Greens Creek 200$ 205$ 4,25 $ à 5,00 $ 6,00 $ à 6,75 $ 8,50 $ à 9,75 $ 9,50 $ à 10,00 $ Lucky Friday* 15 $ 14 $ 5,25 $ à 5,50 $ 9,50 $ à 10,25 $ 8,75 $ à 9,00 $ 14,00 $ à 15,00 $ San Sebastian 25 $ 25 $ 3,00 $ à 4,25 $ 6,25 $ à 8,50 $ 6,25 $ à 8,50 $ 8,00 $ à 10,75 $ Total pour l’argent 240 $ 244 $ 4,00 $ à 5,00 $ 6,50 $ à 7,00 $ 11,00 $ à 12,25 $ 12,25 $ à 13,25 $ Casa Berardi 180 $ 185 $ 875 $ à 900 $ 900 $ à 975 $ 1 225 $ à 1 275 $ 1 225 $ à 1 275 $ Mines au Nevada 40 $ 39 $ 825 $ à 1 000 $ 825 $ à 1 000 $ 850 $ à 1 050 $ 850 $ à 1 050 $ Total pour l’or 220 $ 224 $ 850 $ à 925 $ 900 $ à 975 $ 1 150 $ à 1 250 $ 1 150 $ à 1 250 $ * Coût des ventes prévu à une production maximale. Le coût décaissé et le CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits à Lucky Friday sont calculés en se fondant uniquement sur les estimations de la production du quatrième trimestre 2020 et des coûts. Perspectives en immobilisations et exploration pour 2020 (millions) Original Actuel Dépenses en immobilisations 2020E 115 $ 90 $ Dépenses en exploration 2020E (hormis l’expansion des activités) 15 $ 11 $ Dépenses en pré-exploitation 2020E 2,5 $ 2,2 $ DIVIDENDES Actions ordinaires Le conseil d’administration a décidé de déclarer un dividende trimestriel en numéraire de 0,0025 $ par action ordinaire, à verser le ou vers le 2 juin 2020 aux actionnaires inscrits au registre au 22 mai 2020. Le prix réalisé pour l’argent a été de 14,48$ au premier trimestre et par conséquent, il n’a pas satisfait aux critères permettant de déclarer un dividende plus élevé selon la politique de la société en matière de dividendes. Actions privilégiées Le conseil d’administration a décidé de déclarer un dividende trimestriel en numéraire de 0,875 $ par action privilégiée, à verser le ou vers le 1er juillet 2020 aux actionnaires inscrits au registre au 15 juin 2020. TÉLÉCONFÉRENCE ET WEBÉMISSION Une téléconférence et une webémission sont prévues le jeudi 7 mai à 10 h, heure de l’Est, pour discuter de ces résultats. Vous pouvez participer à la téléconférence en composant le numéro sans frais 1 855 760-8158 ou, pour les appels internationaux, le 1 720 634-2922. Le mot de passe des participants est HECLA. Ils pourront accéder à la webémission en direct et archivée de Hecla sur www.hecla-mining.com sous « Investors » ou via Thomson StreetEvents Network. À PROPOS DE HECLA Fondée en 1891, Hecla Mining Company (NYSE:HL) est un producteur d’argent à faible coût américain de premier plan qui exploite des mines en Alaska, en Idaho et au Mexique. La société est aussi un producteur d’or, grâce à des mines situées au Québec (Canada) et au Nevada. Hecla possède également des propriétés en phase d’exploration et de pré- exploitation dans huit districts d’exploitation minière aurifère et argentifère de classe internationale aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ainsi qu’un bureau d’exploration et des investissements dans des projets d’exploration argentifères au stade préliminaire au Canada. NOTES Mesures financières ne correspondant pas aux PCGR Les mesures financières ne correspondant pas aux PCGR ont pour objectif de fournir des renseignements supplémentaires, et ne sont associées à aucune signification précise en fonction des principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. On ne devrait ni analyser ces mesures par elles-mêmes ni les utiliser comme substituts des mesures du rendement créées en fonction des PCGR. 1 Le BAIIA rajusté est une mesure non conforme aux PCGR et le rapprochement de celle-ci avec le bénéfice (perte) net, la mesure conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du communiqué. Le BAIIA rajusté est une mesure qu’emploie la direction pour évaluer le rendement de l’exploitation de l’entreprise, mais on ne devrait pas la considérer comme une solution de rechange au bénéfice net ou à la perte nette, ou à la trésorerie tirée des activités d’exploitation, car ces termes sont définis dans les PCGR, et ils ne permettent pas nécessairement d’établir si les flux de trésorerie seront suffisants pour satisfaire aux besoins de trésorerie. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme de primes. 2 Le ratio dette nette/BAIIA rajusté est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement entre d’une part la dette nette et le BAIIA rajusté, et d’autre part le bénéfice (perte) net et la dette nette, les mesures conformes aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du communiqué. Il s’agit d’une mesure importante qui permet à la direction de mesurer l’endettement relatif et la capacité d’assurer le service de la dette par rapport aux pairs. Elle est calculée en soustrayant l’encaisse de l’encours de la dette et en divisant le résultat par le BAIIA rajusté. 3 Le coût décaissé par once d’or ou d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement avec le coût des ventes et autres coûts de production directs et l’amortissement pour dépréciation et épuisement (que l’on appelle parfois « coût des ventes » dans le présent document) est présenté à la fin du présent communiqué. Il s’agit d’une importante statistique sur l’exploitation que la direction emploie pour mesurer le rendement d’exploitation de chacune des mines. Cette mesure est également utilisée pour établir des données de référence en matière de rendement permettant de comparer chacune des mines à celles de nos concurrents. Puisque la société extrait principalement de l’argent et de l’or, la direction emploie également cette statistique de façon globale en combinant les mines Greens Creek, Lucky Friday et San Sebastian en vue de comparer le rendement d’Hecla à celui des autres sociétés argentifères. Nous regroupons les activités au Nevada et de la mine Casa Berardi pour comparer nos résultats à ceux des autres sociétés aurifères. Cette statistique peut également s’avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elle permet de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme de primes. Le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent n’est pas présenté pour Lucky Friday pour les premiers trimestres de 2020 et de 2019, car la production a été limitée en raison de la grève et de la période d’accélération de la production après la grève. Les résultats ne sont donc pas comparables à ceux des périodes précédentes et ne sont pas indicatifs des futurs résultats d’exploitation en pleine production. 4 Le coût de maintien opérationnel total (CMOT), déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement avec le coût des ventes et autres coûts de production directs et l’amortissement pour dépréciation et épuisement, la mesure conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du présent communiqué. Le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend le coût des ventes et autres coûts de production directs, les frais de réhabilitation et d’exploration et les réinvestissements de maintien aux sites miniers. Le calcul du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend également une déduction de l’amortissement pour dépréciation et épuisement. Le CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, n’est pas présenté pour Lucky Friday pour les premiers trimestres de 2020 et de 2019, car la production a été limitée en raison de la grève et de la période d’accélération de la production après la grève. Les résultats ne sont donc pas comparables à ceux des périodes précédentes et ne sont pas indicatifs des futurs résultats d’exploitation en pleine production. Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l’heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût des produits vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l’or et de l’argent, aménager les sites et maintenir la production. La direction est d’avis que le CMOT est une mesure non conforme aux PCGR qui offre des renseignements supplémentaires à la direction, aux investisseurs et aux analystes, ce qui les aide à comprendre les éléments économiques de notre exploitation et de notre rendement et à les comparer à ceux d’autres producteurs. Cette mesure aide de plus les investisseurs à mieux définir la totalité des coûts associés à la production. Cette statistique peut également s’avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elle permet de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme de primes. 5 Le coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, concerne uniquement la production de la mine Casa Berardi et des mines du Nevada. L’or produit aux mines Greens Creek et San Sebastian est déduit des coûts décaissés de la production d’argent à titre de crédit lié aux sous-produits. Autres 6 Les attentes pour 2020 comprennent la production d’argent, d’or, de plomb et de zinc à Greens Creek, San Sebastian, Casa Berardi et nos mines du Nevada. Les conversions se fondent sur les valeurs suivantes : 1525 $ pour l’or, 17 $ pour l’argent, 0,85 $ pour le plomb et 1,00 $ pour le zinc. Les valeurs n’ont pas changé depuis la fin de l’exercice précédent, et nous avons utilisé les valeurs suivantes pour les crédits liés aux sous-produits : 1650 $ pour l’or, 15 $ pour l’argent, 0,85 $ pour le zinc et 0,75 $ pour le plomb. Il est possible que les nombres soient arrondis. Mise en garde pour les investisseurs concernant les énoncés prospectifs Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs au sens où le terme « forward-looking statements » est défini à l’article 27A de la Securities Act of 1933 et ses modifications successives, et à l’article 21E de la Securities Exchange Act of 1934 et ses modifications successives, qui sont assujettis aux règles d’exonération établies par ces lois et d’autres lois applicables dont les lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Lorsqu’un énoncé prospectif présente explicitement ou implicitement une prévision ou une opinion concernant des événements ou des résultats futurs, elle exprime cette prévision ou cette opinion en étant convaincue de bonne foi que cette prévision ou cette opinion est raisonnablement fondée. Toutefois, ces énoncés sont assujettis à certains risques, éléments incertains et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient notablement différents des résultats futurs exprimés, projetés ou présumés dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs portent souvent sur nos activités sur et notre situation et performance financières futures et emploient souvent des mots comme « pourrait », « sera », «devrait », « s’attend à », « a l’intention de », « prévoit », « croit », « estime », « vise », « anticipe » et d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs du présent communiqué peuvent comprendre ce qui suit, de façon non limitative : i) des estimations de la production future, des ventes, du coût des ventes, du coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et des dépenses en immobilisations, d’exploration et de pré-exploitation; ii) la société recevra les prix minimaux attendus pour sa production prévue d’argent et d’or en faisant appel à des options de vente pour la production du deuxième trimestre et pour sa production d’or du troisième trimestre de 2020; iii) la société réussira à gérer son exposition au risque de fluctuation des prix pour le concentré à Greens Creek et pour les expéditions prévues de concentré grâce à des contrats à terme et des contrats de couverture provisoire; iv) une attente selon laquelle une hausse des prix des métaux pourrait entraîner une hausse des flux de trésorerie prévus pour Greens Creek au deuxième trimestre, lors du règlement de la vente d’expéditions précédentes; v) l’usine de traitement de Greens Creek reprendra en 2020 les tonnes perdues en raison du remplacement d’un moteur de broyage semi-autogène défaillant; vi) la société sera en mesure de revenir à une production maximale à ses mines après les fermetures liées à la COVID-19 selon les délais établis; vii) la société sera en mesure de traiter les études d’amélioration réalisées à Casa Berardi en 2020 afin d’améliorer la fiabilité, le débit et la récupération, ce qui entraînera une réduction des coûts et une hausse des flux de trésorerie une fois les améliorations concrétisées; viii) la mine de San Sebastian sera en mesure de reprendre la production au deuxième trimestre; (ix) un accord de traitement du minerai conclu avec une tierce partie permettra à la société d’entreprendre un programme visant à réaliser des essais de plus grande envergure en exploitation par gradins et trous profonds pour le minerai réfractaire de Fire Creek, d’établir les taux de récupération à l’usine de traitement tierce, de poursuivre la production à la mine jusqu’à la fin de 2020 et le traitement du minerai jusqu’au début 2021, et de veiller à ce que les essais se financent eux-mêmes et dévoilent des occasions de réaliser la valeur des ressources inférées existantes que l’on estime à environ 543 000 tonnes; x) le caractère adéquat des droits de captation d’eau, des permis connexes et de l’infrastructure de traitement de l’eau actuels pour soutenir un plan de mine conceptuel en cours d’élaboration pour les ressources de Fire Creek; xi) le potentiel d’une poursuite ininterrompue de la production à Fire Creek; xii) la société sera en mesure d’achever la mise à niveau du treuil du puits no 2 durant le deuxième trimestre à la mine Lucky Friday; xiii) la société sera en mesure d’accélérer la production pour atteindre la production maximale à la mine Lucky Friday d’ici la fin de l’exercice; xiv) la société sera en mesure de produire un troisième concentré à partir de la matière de la zone Hugh, puis de relancer la mine en 2021 ou en 2022; xv) le rendement financier de la société s’améliorera au second semestre de 2020. Les hypothèses ou les facteurs importants qui ont servi à élaborer ces énoncés ou ces renseignements de nature prospective partent du principe que les projets de développement et de production de la société se dérouleront comme prévu et ne nécessiteront pas de révision conséquemment aux risques ou aux incertitudes, qu’ils soient connus, inconnus ou imprévus, auxquels les activités de la société s’exposent. Les attentes ou estimations visant les événements ou résultats futurs se fondent sur certaines hypothèses qui pourraient s’avérer inexactes, ce qui pourrait faire que les résultats réels ne correspondent pas aux énoncés prospectifs. Ces hypothèses comprennent notamment les suivantes : i) aucune modification importante ne touchera les conditions géotechniques, métallurgiques, hydrologiques et les autres conditions physiques; ii) l’obtention de permis, l’aménagement, l’exploitation et l’expansion des projets de la société seront conformes aux attentes et aux plans de mines actuels; iii) les développements sur le plan politique et réglementaire correspondront aux attentes actuelles dans toutes les collectivités publiques où la société a des activités; iv) les taux de change USD/CAD et USD/MXN demeureront dans les environs des niveaux actuels; v) certaines présuppositions visant les prix de l’or, de l’argent, du plomb et du zinc; vi) les prix des principales fournitures demeureront dans les environs des niveaux actuels; vii) nos estimations actuelles des ressources et des réserves minérales sont exactes; viii) les plans d’aménagement et de production de la société seront appliqués comme prévu et n’auront pas besoin d’être révisés en raison de risques ou d’incertitudes connus, inconnus ou imprévus; ix) les contreparties des instruments de couverture et des contrats d’options de vente s’acquitteront de leurs responsabilités contractuelles; x) la société disposera d’une main-d’œuvre suffisante en nombre et suffisamment bien formée pour s’acquitter des tâches qui lui sont confiées; xi) la météo et les précipitations demeureront dans les normales de saison et n’auront pas d’incidence négative sur les activités de la société; xii) les relations avec les parties intéressées, notamment les autochtones, demeureront productives; xiii) la société arrivera à conclure des ententes avec des exploitants d’usines de traitement tierces qui arriveront à traiter le minerai de la société; xiv) la société conservera ses droits de captation d’eau; xv) aucun facteur ne viendra réduire les liquidités disponibles; xvi) il n’y aura pas d’augmentation importante de nos exigences actuelles en ce qui a trait à fournir ou à maintenir des cautionnements d’exécution ou de remise en état et aux garanties connexes. Il existe en outre plus d’importants risques qui, s’ils se concrétisent, pourraient entraîner des écarts entre les énoncés prospectifs et les résultats réels. Voici une liste non limitative de certains de ces risques : i) la volatilité du prix de l’or, de l’argent et des autres métaux; ii) les risques opérationnels; iii) la fluctuation des taux de change; iv) la hausse des coûts de production et des teneurs du minerai, ou des taux de récupération différents de ceux prévus dans les plans d’exploitation; v) les relations avec les collectivités; vi) la résolution des litiges et l’issue des projets ou des oppositions; vii) les risques de litiges, de relations de travail, politiques, réglementaires et environnementaux; viii) les risques et les résultats d’exploration, ce qui comprend le risque que les ressources minérales ne soient pas des réserves minérales, que leur viabilité économique ne soit pas établie et que les ressources minérales ne soient pas converties en réserves minérales avec la poursuite des efforts d’exploration; ix) le risque que les contreparties de nos titres de couverture, ce qui comprend des contrats d’option de vente, ne s’acquittent pas de leurs obligations; x) le risque que nos plans d’amélioration de nos mines Casa Berardi et du Nevada, dont Fire Creek, en ce qui a trait au minerai réfractaire et à d’autres considérations, ne soient pas couronnés de succès; xi) le risque que nos estimations pour le troisième et le quatrième trimestres ne soient pas exactes; xii) le risque que nous fassions l’objet d’une importante charge pour perte de valeur pour nos activités au Nevada; xiii) le risque que nous ne soyons pas en mesure de respecter les termes de la convention qui nous donne accès à du crédit renouvelable; xiv) le risque que nous ne soyons pas en mesure de respecter les modalités de la convention de crédit et d’ainsi conserver un accès ininterrompu aux emprunts sous-jacents. Pour obtenir une description plus complète de ces risques et des autres facteurs, consultez les formulaires 10-K et 10-Q que la société a déposés le 7 mai 2020 et le 9 février 2020, respectivement, auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour l’exercice 2019. La société ne s’engage pas à diffuser des versions mises à jour des énoncés prospectifs, incluant, mais sans s’y limiter, les perspectives, pour tenir compte des événements ou des circonstances ultérieurs à la date de la présentation, ou pour tenir compte de la survenue de tout événement imprévu, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Les investisseurs ne doivent pas présumer que l’absence de mise à jour de tout énoncé prospectif diffusé antérieurement constitue une reconduction de cet énoncé. Les investisseurs utilisent les énoncés prospectifs à leur propre risque. Mise en garde au sujet des réserves et des ressources à l’intention des investisseurs Les exigences d’information aux États-Unis en ce qui concerne les actifs miniers sont régies par la SEC et elles sont décrites dans le guide no 7 publié par la SEC à l’intention du secteur des valeurs mobilières, intitulé « Description of Property by Issuers Engaged or to be Engaged in Significant Mining Operations » (le guide no 7). Bien que la SEC ait récemment publié de nouvelles règles qui abrogent le guide no 7, ces règles ne deviendront contraignantes que le 1er janvier 2021. Pour l’instant, les documents d’information de la Société sont toujours rédigés conformément au guide no 7. Toutefois, la société est également un « émetteur assujetti » sous le régime des lois sur les valeurs mobilières canadiennes, et ces lois exigent que des estimations des ressources et des réserves minérales soient préparées conformément au Règlement 43-101. Le Règlement 43-101 exige que toutes les estimations de ressources et réserves minérales éventuelles soient divulguées conformément aux exigences de ce règlement. Ces renseignements canadiens figurent aux présentes afin de satisfaire aux obligations d’information de la société en vertu de la réglementation de la SEC relative à la divulgation loyale (Regulation Fair Disclosure), et afin de faciliter aux investisseurs américains l’accès à l’information accessible au public au Canada. Les exigences d’information aux États-Unis en ce qui concerne la divulgation des actifs miniers en vertu du guide no 7 sont notablement différentes des exigences du Règlement 43-101 au Canada. Le présent document contient un résumé de certaines estimations de la société portant non seulement sur les réserves prouvées et probables au sens du guide no 7 (document américain rédigé en anglais seulement), mais également sur les estimations de ressources et réserves minérales calculées conformément aux normes de définition de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole mentionnées dans le Règlement 43-101. En vertu du guide no 7, le terme « réserve » renvoie, dans le cadre de la détermination des réserves, à la part d’un gisement minéralisé qu’il est possible d’extraire ou de produire de façon légale et justifiée sur le plan économique. Dans le cadre de la définition des « réserves », l’expression « justifiée sur le plan économique » signifie qu’on a établi ou démontré de façon analytique que l’extraction est viable et justifiable selon des hypothèses raisonnables en matière de marchés et d’investissement. Dans le cadre de la définition des « réserves », l’expression « légal » ne suggère pas que tous les permis touchant l’extraction et le traitement ont été obtenus ou que les autres questions juridiques ont été entièrement résolues. Mais pour que des réserves existent, Hecla doit avoir des attentes raisonnables, en fonction des lois et règlements applicables, selon lesquelles les permis seront émis et que les questions juridiques seront résolues en ce qui a trait à l’extraction et au traitement pour un gisement en particulier dans un délai qui correspond aux plans de mine actuels de Hecla. Les termes « ressources mesurées », « ressources indiquées » et « ressources inférées » sont des termes miniers canadiens définis conformément au Règlement 43-101. Ces termes ne sont pas définis dans le guide n°7 et leur utilisation n’est habituellement pas autorisée dans les rapports et les déclarations d’enregistrement déposés auprès de la SEC aux États-Unis, à moins qu’une loi étrangère ne l’exige. Le terme « ressource » n’a pas la même signification que le terme « réserve ». Selon les exigences du guide n°7, le matériel décrit comme des « ressources indiquées » ou des « ressources mesurées » serait plutôt désigné par le terme « matériel minéralisé », et il ne pourrait être présenté que sous forme de tonnes et de teneurs seulement, et non en onces. La catégorie des « ressources inférées » n’est pas reconnue par le guide n°7. Les investisseurs sont invités à ne pas présumer que les gisements minéraux de cette catégorie seront nécessairement convertis en réserves prouvées ou probables. Les « ressources » comportent un niveau élevé d’incertitude quant à leur existence et quant à la faisabilité de leur exploitation sur les plans économique et juridique. On ne peut présumer que toute partie ou la totalité de ces « ressources » sera nécessairement reclassée dans une catégorie supérieure, ou qu’elle sera nécessairement exploitée de manière rentable. Les investisseurs sont invités à ne pas présumer que toute partie ou la totalité d’une « ressource » existe ou peut être exploitée de manière rentable ou conformément à la loi. Les investisseurs sont plus particulièrement mis en garde sur le fait que même si ces ressources peuvent être exprimées en onces d’argent ou d’or, plutôt qu’en tonnes de minerai et en teneurs d’argent ou d’or estimatives par tonne, cela ne signifie pas que ces matières donneront nécessairement lieu à du minerai exploité et transformé en argent ou en or commercialisable. Personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 Kurt D. Allen, CPG, directeur de l’exploration de Hecla Limited et Keith Blair, CPG, géologue en chef de Hecla Limited, agissant en qualité de personne habilitée au sens de la norme nationale 43-101 (la « norme 43-101 »), ont supervisé la préparation des renseignements scientifiques et techniques concernant les projets miniers de Hecla dans ce communiqué, notamment en ce qui a trait aux nouvelles installations acquises au Nevada. Les renseignements relatifs à la vérification des données, aux relevés et investigations, au programme d’assurance de la qualité et aux mesures de contrôle de la qualité, ainsi qu’un résumé des procédures d’analyse ou d’essai sont présentés dans un rapport technique intitulé « Technical Report for the Greens Creek Mine » du 31 décembre 2018 pour la mine Greens Creek, dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report on the Lucky Friday Mine Shoshone County, Idaho, USA » du 2 avril 2014 pour la mine Lucky Friday, dans un rapport technique intitulé « Technical Report on the Mineral Resource and Mineral Reserve Estimate for the Casa Berardi Mine, Northwestern Quebec, Canada » du 31 décembre 2018 pour la mine Casa Beradi (le « rapport technique de Casa Berardi »), et dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report for the San Sebastian Ag-Au Property, Durango, Mexico » du 8 septembre 2015. Ces quatre rapports techniques contiennent également une description des principales hypothèses et méthodes et des principaux paramètres utilisés pour évaluer les réserves et les ressources minérales, ainsi qu’une analyse générale expliquant en quoi certains facteurs connus en matière d’environnement, de permis, de titres ou de commercialisation, certains aspects juridiques, fiscaux ou sociopolitiques, ou d’autres facteurs pertinents pourraient avoir une incidence sur les estimations. Il est possible de trouver de l’information au sujet de la vérification des données, des relevés et investigations, et du programme et des mesures d’assurance qualité ainsi qu’un résumé des procédures d’analyses et essais dans un rapport technique publié par Klondex Mines en date du 31 mars 2018 pour la mine Fire Creek, dans un rapport technique en date du 31 mai 2017 et modifié le 9 août 2017 pour la mine Hollister et dans un rapport technique publié en date du 31 août 2014 et modifié le 2 avril 2015 pour la mine Midas. Des copies de ces rapports techniques sont disponibles sous les profils de Hecla et de Klondex sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Le M. Allen et M. Blair ont examiné et vérifié les renseignements concernant les prélèvements de forage, les données collectées de façon numérique, les levés de forage et les déterminations de la gravité spécifique concernant toutes les mines. L’examen comprenait des programmes d’assurance de la qualité et des mesures de contrôle de la qualité, notamment des pratiques de test et d’analyse, des procédures relatives à la chaîne de possession et au stockage d’échantillons, ainsi qu’une prise et une analyse indépendantes d’échantillons. Cet examen a permis de conclure que les renseignements et les procédures étaient conformes aux normes de l’industrie et pouvaient servir aux fins de l’estimation des ressources et des réserves minérales, ainsi qu’à l’aménagement minier. HECLA MINING COMPANY État consolidé condensé des pertes (dollars et actions en milliers, sauf données par action – non audité) Trimestre terminé le 31 mars 2020 31 mars 2019 Ventes de produits $ 136 925 $ 152 617 Coût des ventes et autres coûts de production directs 85 887 110 386 Amortissement pour dépréciation et épuisement 39 666 38 787 125 553 149 173 Bénéfice brut 11 372 3 444 Autres dépenses d’exploitation : Frais généraux et administratifs 8 939 9 959 Exploration 2 530 4 402 Pré-exploitation 535 856 Recherche et développement — 403 Autres dépenses d’exploitation 915 587 (Gain)/perte issu de la vente d'immobilisations corporelles (104 ) — Provision pour mines fermées et questions environnementales 516 570 Coûts liés à l’accélération de la production et à la suspension 12 996 2 778 Coûts d’acquisition 5 13 26 332 19 568 Perte issue des opérations (14 960 ) (16 124 ) Autre produit financier (dépense) : Gain (perte) sur les contrats dérivés 7 893 (1 799 ) Autres dépenses (527 ) (1 124 ) Gain (perte) non réalisé sur les placements (978 ) 96 Gain (perte) net sur les opérations de change 6 636 (3 133 ) Frais d’intérêt (16 311 ) (10 665 ) (3 287 ) (16 625 ) Perte avant impôts (18 247 ) (32 749 ) Économies d’impôts 1 062 7 216 Perte nette (17 185 ) (25 533 ) Dividende sur actions privilégiées (138 ) (138 ) Perte applicable aux actionnaires ordinaires $ (17 323 ) $ (25 671 ) Perte de base par actionnaire ordinaire après dividendes sur actions privilégiées $ (0,03 ) $ (0,05 ) Perte diluée par actionnaire ordinaire après dividendes sur actions privilégiées $ (0,03 ) $ (0,05 ) Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – non dilué 523 215 482 829 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – dilué 523 215 482 829 HECLA MINING COMPANY Bilans consolidés condensés (dollars et actions en milliers – non audité) 31 mars 2020 31 décembre 2019 ACTIF Actif à court terme : Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 215 715 $ 62 452 Comptes clients : Opérations 6 062 11 952 Impôts 12 547 20 048 Autres, net 9 188 6 421 Stocks 75 122 66 213 Impôts payés d’avance 5 114 107 Autre actif à court terme 18 794 11 931 Total de l’actif à court terme 342 542 179 124 Investissements à long terme 4 919 6 207 Encaisse et investissements à long terme soumis à des restrictions 1 053 1 025 Immobilisations corporelles et intérêts miniers, nets 2 393 187 2 423 698 Actif lié au droit d’utilisation au titre d’un contrat de location simple 14 909 16 381 Impôts reportés à long terme 3 007 3 537 Autre actif à long terme 4 507 7 336 Total de l’actif $ 2 764 124 $ 2 637 308 PASSIF Passif à court terme : Comptes fournisseurs et charges à payer $ 49 437 $ 57 716 Salaires et avantages connexes à payer 34 478 26 916 Dettes fiscales 5 842 4 776 Portion à court terme des contrats de location-financement 5 391 5 429 Portion à court terme des contrats de location simple 4 792 5 580 Partie à court terme des charges comptabilisées pour la remise en état et la fermeture 5 277 4 581 Autre passif à court terme 11 966 11 976 Total du passif à court terme 117 183 116 974 Obligations à long terme découlant de contrats de location‐financement 5 810 7 214 Obligations à long terme découlant de contrats de location simple 10 139 10 818 Dette à long terme : billets de premier rang 469 021 504 729 Dette à long terme : facilité de crédit renouvelable 210 000 — Charge d’impôts différés à long terme 126 237 138 282 Charges de remise en état et de fermeture à payer 97 509 103 793 Dette consolidée au titre du régime de retraite 57 309 56 219 Autre passif à long terme 14 033 6 856 Total du passif 1 107 241 944 885 FONDS PROPRES Actions privilégiées 39 39 Actions ordinaires 132 381 132 292 Excédent de capital 1 976 033 1 973 700 Déficit accumulé (371 958 ) (353 331 ) Cumul des pertes du résultat étendu (56 645 ) (37 310 ) Actions autodétenues (22 967 ) (22 967 ) Total des fonds propres 1 656 883 1 692 423 Total du passif et des fonds propres $ 2 764 124 $ 2 637 308 Actions ordinaires en circulation 523 247 522 896 HECLA MINING COMPANY Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie (dollars en milliers – non audité) Trimestre terminé le 31 mars 2020 31 mars 2019 ACTIVITÉS D’EXPLOITATION Perte nette $ (17 185 ) $ (25 533 ) Éléments non monétaires compris dans la perte nette : Amortissement pour dépréciation et épuisement 41 630 40 267 Perte (gain) non réalisée sur les placements 978 (96 ) Rajustement des stocks à la valeur marchande — 1 399 Gain sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers (104 ) — Provision pour coûts de remise en état et fermeture 1 548 1 594 Rémunération à base d’actions 1 219 1 580 Impôts reportés (3 252 ) (8 293 ) Amortissement des commissions de montage de prêts 2 140 625 Gain (perte) sur les contrats dérivés (10 437 ) 3 686 Perte (gain) sur les opérations de change (8 066 ) 5 550 Autres charges non monétaires, nettes — 2 Variation de l’actif et du passif : Comptes clients 9 955 (5 063 ) Stocks (6 602 ) 3 171 Autre actif à court et à long terme (2 642 ) 1 124 Comptes fournisseurs et charges à payer (11 879 ) (9 496 ) Salaires et avantages connexes à payer 9 495 7 212 Dettes fiscales 1 332 1 237 Charges comptabilisées pour la remise en état et la fermeture et autre passif à long terme (3 203 ) 1 064 Trésorerie issue des activités d’exploitation 4 927 20 030 ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT Ajouts aux immobilisations corporelles et intérêts miniers (19 870 ) (33 071 ) Produit de la cession d’immobilisations corporelles 154 1 Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement (19 716 ) (33 070 ) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Dividendes versés aux actionnaires ordinaires (1 304 ) (1 209 ) Dividendes versés aux actionnaires privilégiés (138 ) (138 ) Commissions de montage de prêts (458 ) (39 ) Emprunts sur titres de créance 679 500 58 000 Remboursement de la dette (506 500 ) (58 000 ) Remboursements des contrats de location-financement (1 284 ) (1 261 ) Flux de trésorerie nets fournis par (utilisés dans) les activités de financement 169 816 (2 647 ) Incidence des taux de change sur les flux de trésorerie (1 736 ) 95 Augmentation (réduction) nette de trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à des restrictions et des équivalents de liquidités soumises à des restrictions 153 291 (15 592 ) Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à des restrictions et équivalents de trésorerie en début de période 63 477 28 414 Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à des restrictions et équivalents de trésorerie en fin de période $ 216 768 $ 12 822 HECLA MINING COMPANY Données de production Trimestre terminé le 31 mars 2020 31 mars 2019 MINE GREENS CREEK Tonnes de minerai broyé 198 804 206 825 Coût d’extraction par tonne de minerai $ 83,75 $ 78,83 Coût de traitement par tonne de minerai $ 42,64 $ 35,86 Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne) 16,87 13,46 Teneur du minerai broyé – Or (oz/tonne) 0,08 0,10 Teneur du minerai broyé – Plomb (%) 3,12 2,83 Teneur du minerai broyé – Zinc (%) 6,89 7,32 Argent produit (oz) 2 775 707 2 232 747 Or produit (oz) 12 273 14 328 Plomb produit (tonnes) 5 198 4 782 Zinc produit (tonnes) 12 487 13 518 Coûts décaissés par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ 5,63 $ 0,49 CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ 7,90 $ 3,24 Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 5 510 $ 5 312 MINE LUCKY FRIDAY Tonnes de minerai traitées 10 219 13 803 Coût d’extraction par tonne de minerai $ 120,37 $ 131,25 Coût de traitement par tonne de minerai $ 42,47 $ 36,45 Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne) 9,87 13,33 Teneur du minerai broyé – Plomb (%) 7,23 7,97 Teneur du minerai broyé – Zinc (%) 3,85 3,54 Argent produit (oz) 95 748 173 627 Plomb produit (tonnes) 695 1 002 Zinc produit (tonnes) 360 426 Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 4 295 $ 1 726 MINE CASA BERARDI Tonnes de minerai traité – souterrain 160 937 189 352 Tonnes de minerai traité – ciel ouvert 170 681 140 399 Tonnes de minerai traité – total 331 618 329 751 Tonnes traitées en surface – minerai et résidus 1 724 974 2 160 123 Coût d’extraction par tonne de minerai – souterrain $ 117,81 $ 106,47 Coût d’extraction par tonne de minerai – combiné $ 76,35 $ 86,14 Coûts d’extraction par tonne extraite (minerai et résidus) – ciel ouvert 3,67 $ 3,82 Coût de traitement par tonne de minerai $ 21,97 $ 15,77 Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – souterrain 0,17 0,13 Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – ciel ouvert 0,07 0,05 Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – combiné 0,102 0,12 Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne) 0,02 0,03 Or produit (oz) – souterrain 17 581 25 264 Or produit (oz) – ciel ouvert 9 171 6 535 Or produit (oz) – total 26 752 31 799 Argent produit (oz) 5 934 8 240 Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ 1 268 $ 1 113 CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits (1) $ 1 615 $ 1 338 Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 8 506 $ 5 679 MINE SAN SEBASTIAN Tonnes de minerai broyé 35 476 44 475 Coût d’extraction par tonne de minerai $ 90,08 $ 125,59 Coût de traitement par tonne de minerai $ 63,38 $ 62,21 Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne) 10,64 10,94 Teneur du minerai broyé – Or (oz/tonne) 0,091 0,095 Argent produit (oz) 346 625 441 079 Or produit (oz) 2 802 3 530 Coûts décaissés par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits (1) $ 6,91 $ 11,23 CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ 9,59 $ 16,55 Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 803 $ 1 896 MINES AU NEVADA Tonnes de minerai broyé 17 298 41 365 Coût d’extraction par tonne de minerai $ 366,60 $ 212,56 Coût de traitement par tonne de minerai $ 150,25 $ 112,35 Teneur du minerai broyé – Or (oz/tonne) 1,055 0,300 Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne) 1,47 2,49 Or produit (oz) 16 965 10 364 Argent produit (oz) 21 455 67 438 Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits (1) $ 735 $ 1 782 CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ 808 $ 3 056 Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 857 $ 21 805 1) Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits représentent une mesure non conforme aux PCGR aux États-Unis. Le rapprochement du coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, et du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, avec le coût des ventes et autres coûts de production directs et l’amortissement pour dépréciation et épuisement (mesures PCGR) est présenté dans la section sur le rapprochement des coûts décaissés totaux par once de ce communiqué. L’or, le plomb et le zinc produits ont été traités en tant que crédits liés aux sous-produits pour calculer les coûts par once d’argent. Le principal métal produit à la mine Casa Berardi et à nos mines du Nevada étant l’or, le crédit lié aux sous-produits concerne la valeur de la production d’argent. Rapprochement du coût des ventes et autres coûts de production directs et de l’amortissement pour dépréciation et épuisement (mesures conformes aux PCGR) au coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, au coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, au coût de maintien opérationnel total, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et au coût de maintien total, déduction faite des crédits liés aux sous-produits (mesures non conformes aux PCGR). Les tableaux ci-dessous présentent des rapprochements entre les mesures conformes aux PCGR qui sont les plus similaires au coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement et les mesures non conformes aux PCGR que sont le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits pour nos activités à Greens Creek, Lucky Friday, San Sebastian et Casa Berardi durant les trimestres ayant pris fin les 31 mars 2020 et 2019. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits est une statistique d’exploitation importante que nous utilisons pour mesurer le rendement opérationnel de chacune de nos mines. Le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits est une statistique d’exploitation importante que nous utilisons à titre de mesure des flux de trésorerie nets de nos mines, déduction faite des coûts associés à l’exploration, à la pré-exploitation, à la réhabilitation et au réinvestissement de maintien. Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l’heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût des produits vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l’or et de l’argent, aménager les sites et maintenir la production. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, nous permettent de comparer le rendement de nos mines à celui des mines de nos concurrents. Puisque la société extrait principalement de l’argent et de l’or, nous employons également cette statistique de façon globale en combinant les mines Greens Creek, Lucky Friday et San Sebastian en vue de comparer le rendement d’Hecla à celui des autres sociétés argentifères. Nous regroupons les activités au Nevada et de la mine Casa Berardi à des fins de comparaison aux autres sociétés aurifères. Ces statistiques peuvent également s’avérer utiles pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elles permettent de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. Le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits comprennent tous les coûts d’exploitation décaissés directs et indirects se rapportant directement aux activités matérielles de production de métaux, incluant l’extraction, le traitement et les autres coûts de transformation, les frais d’affinage et de commercialisation par des tiers, les frais généraux et administratifs sur place, les redevances et les taxes sur la production minière. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits pour chacune des mines comprend également les coûts d’exploration sur le site et de réhabilitation et les réinvestissements de maintien. Le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques pour la totalité des frais d’administration, de réhabilitation, d’exploration et de pré-exploitation. Les crédits liés aux sous-produits comprennent les recettes tirées de tous les métaux, exception faite du métal primaire produit par chacune des mines. Comme l’indiquent les tableaux ci-dessous, les crédits liés aux sous-produits sont un élément essentiel de la structure des coûts de nos mines d’argent, ce qui distingue nos opérations d’extraction d’argent en raison de la nature polymétallique de leurs gisements. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits offrent à la direction et aux investisseurs, après une détermination du prix moyen, une indication des flux de trésorerie d’exploitation tirés de la production. Nous utilisons également ces mesures pour le suivi comparatif du rendement des opérations minières de période en période du point de vue des flux de trésorerie. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits est une mesure créée par des sociétés d’exploitation de métaux précieux (dont le Silver Institute) à titre de norme commune à des fins de comparaison. Nous ne pouvons toutefois pas garantir que notre façon de déclarer ces mesures non conformes aux PCGR est la même que celle des autres sociétés minières. L’information ci-dessous sur nos activités à Casa Berardi et au Nevada et de nos propriétés aurifères combinées communiquent le coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, l’or constituant la production primaire. Les crédits liés aux sous-produits comprennent donc les produits de l’extraction d’argent, qui est considéré comme un sous-produit à Casa Berardi et au Nevada. Seuls les coûts et les onces produites associés aux mines produisant le même métal primaire sont combinés pour représenter le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits. L’or produit à la mine Casa Berardi et à nos mines du Nevada ne fait donc pas partie des crédits liés aux sous-produits figurant dans le calcul du coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et du CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits totaux pour nos propriétés argentifères que sont Greens Creek, Lucky Friday et San Sebastian. De la même façon, l’argent produit à nos trois autres unités d’exploitation ne fait pas partie des crédits liés aux sous-produits lors du calcul des paramètres portant sur l’or de Casa Berardi et du Nevada. En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 31 mars 2020 Greens Creek Lucky Friday2 San Sebastian Siège social3 Total pour l’argent Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 49 182 $ 2 832 $ 8 300 $ 60 314 Amortissement pour dépréciation et épuisement (12 429 ) (302 ) (1 473 ) (14 204 ) Coûts de traitement 15 826 432 104 16 362 Variation des stocks de produits 2 870 914 253 4 037 Remise en état et autres coûts 319 — (361 ) (42 ) Exclusion des coûts reliés à Lucky Friday — (3 876 ) — (3 876 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 55 768 — 6 823 62 591 Remise en état et autres coûts 788 — 114 902 Exploration 4 — 767 350 1 121 Réinvestissements de maintien 5 510 — 56 — 5 566 Frais généraux et administratifs 8 939 8 939 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 62 070 — 7 760 79 119 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (16 026 ) — — (16 026 ) Or (17 197 ) — (4 429 ) (21 626 ) Plomb (6 926 ) — — (6 926 ) Total des crédits liés aux sous-produits (40 149 ) — (4 429 ) (44 578 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 15 619 $ — $ 2 394 $ 18 013 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 21 921 $ — $ 3 331 $ 34 541 Divisé par les onces produites 2 776 — 347 3 123 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 20,09 $ — $ 19,67 $ 20,03 Crédits liés aux sous-produits par once (14,46 ) — (12,76 ) (14,27 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 5,63 $ — $ 6,91 $ 5,76 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 22,36 $ — $ 22,35 $ 25,33 Crédits liés aux sous-produits par once (14,46 ) — (12,76 ) (14,27 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 7,90 $ — $ 9,59 $ 11,06 En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 31 mars 2020 Casa Berardi (4) Mines au Nevada (5) Total pour l’or Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 48 325 $ 16 914 $ 65 239 Amortissement pour dépréciation et épuisement (16 397 ) (9 065 ) (25 462 ) Coûts de traitement 574 26 600 Variation des stocks de produits 1 608 5 280 6 888 Remise en état et autres coûts (97 ) (326 ) (423 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 34 013 12 829 46 842 Remise en état et autres coûts 96 327 423 Exploration 691 85 776 Réinvestissements de maintien 8 506 826 9 332 Frais généraux et administratifs — CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 43 306 14 067 57 373 Crédits liés aux sous-produits : Zinc — — — Or — — — Plomb — — — Argent (100 ) (353 ) (453 ) Total des crédits liés aux sous-produits (100 ) (353 ) (453 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 33 913 $ 12 476 $ 46 389 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 43 206 $ 13 714 $ 56 920 Divisé par les onces produites 27 17 44 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 1 272 $ 756 $ 1 071 Crédits liés aux sous-produits par once (4 ) (21 ) (10 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1 268 $ 735 $ 1 061 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 1 619 $ 829 $ 1 312 Crédits liés aux sous-produits par once (4 ) (21 ) (10 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1 615 $ 808 $ 1 302 En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 31 mars 2020 Total pour l’argent Total pour l’or Total Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 60 314 $ 65 239 $ 125 553 Amortissement pour dépréciation et épuisement (14 204 ) (25 462 ) (39 666 ) Coûts de traitement 16 362 600 16 962 Variation des stocks de produits 4 037 6 888 10 925 Remise en état et autres coûts (42 ) (423 ) (465 ) Exclusion des coûts reliés à Lucky Friday (3 876 ) — (3 876 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 62 591 46 842 109 433 Remise en état et autres coûts 902 423 1 325 Exploration 1 121 776 1 897 Réinvestissements de maintien 5 566 9 332 14 898 Frais généraux et administratifs 8 939 — 8 939 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 79 119 57 373 136 492 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (16 026 ) — (16 026 ) Or (21 626 ) — (21 626 ) Plomb (6 926 ) — (6 926 ) Argent — (453 ) (453 ) Total des crédits liés aux sous-produits (44 578 ) (453 ) (45 031 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 18 013 $ 46 389 $ 64 402 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 34 541 $ 56 920 $ 91 461 Divisé par les onces produites 3 123 44 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 20,03 $ 1 071 Crédits liés aux sous-produits par once (14,27 ) (10 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 5,76 $ 1 061 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 25,33 $ 1 312 Crédits liés aux sous-produits par once (14,27 ) (10 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 11,06 $ 1 302 En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 31 mars 2019 Greens Creek Lucky Friday2 San Sebastian Siège social3 Total pour l’argent Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 54 113 $ 2 181 $ 12 351 $ 68 645 Amortissement pour dépréciation et épuisement (12 370 ) (169 ) (1 760 ) (14 299 ) Coûts de traitement 10 352 810 131 11 293 Variation des stocks de produits (3 865 ) 1 483 (853 ) (3 235 ) Remise en état et autres coûts (415 ) — (312 ) (727 ) Exclusion des coûts reliés à Lucky Friday — (4 305 ) — (4 305 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 47 815 — 9 557 57 372 Remise en état et autres coûts 737 — 123 860 Exploration 81 — 1 717 441 2 239 Réinvestissements de maintien 5 312 — 506 61 5 879 Frais généraux et administratifs 9 959 9 959 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 53 945 — 11 903 76 309 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (23 285 ) — — (23 285 ) Or (16 518 ) — (4 602 ) (21 120 ) Plomb (6 917 ) — — (6 917 ) Total des crédits liés aux sous-produits (46 720 ) — (4 602 ) (51 322 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1 095 $ — $ 4 955 $ 6 050 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 7 225 $ — $ 7 301 $ 24 987 Divisé par les onces produites 2 233 — 441 2 674 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 21,41 $ — $ 21,67 $ 21,45 Crédits liés aux sous-produits par once (20,92 ) — (10,44 ) (19,19 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 0,49 $ — $ 11,23 $ 2,26 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 24,16 $ — $ 26,99 $ 28,53 Crédits liés aux sous-produits par once (20,92 ) — (10,44 ) (19,19 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 3,24 $ — $ 16,55 $ 9,34 En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 31 mars 2019 Casa Berardi Mines au Nevada Total pour l’or Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 49 081 $ 31 447 $ 80 528 Amortissement pour dépréciation et épuisement (16 155 ) (8 333 ) (24 488 ) Coûts de traitement 442 38 480 Variation des stocks de produits 2 268 (3 246 ) (978 ) Remise en état et autres coûts (129 ) (379 ) (508 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 35 507 19 527 55 034 Remise en état et autres coûts 129 378 507 Exploration 1 346 118 1 464 Réinvestissements de maintien 5 692 12 707 18 399 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 42 674 32 730 75 404 Crédits liés aux sous-produits : Argent (126 ) (1 057 ) (1 183 ) Total des crédits liés aux sous-produits (126 ) (1 057 ) (1 183 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 35 381 $ 18 470 $ 53 851 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 42 548 $ 31 673 $ 74 221 Divisé par les onces produites 32 10 42 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 1 117 $ 1 884 $ 1 305 Crédits liés aux sous-produits par once (4 ) (102 ) (28 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1 113 $ 1 782 $ 1 277 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 1 342 $ 3 158 $ 1 788 Crédits liés aux sous-produits par once (4 ) (102 ) (28 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1 338 $ 3 056 $ 1 760 En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 31 mars 2019 Total pour l’argent Total pour l’or Total Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 68 645 $ 80 528 $ 149 173 Amortissement pour dépréciation et épuisement (14 299 ) (24 488 ) (38 787 ) Coûts de traitement 11 293 480 11 773 Variation des stocks de produits (3 235 ) (978 ) (4 213 ) Remise en état et autres coûts (727 ) (508 ) (1 235 ) Exclusion des coûts reliés à Lucky Friday (4 305 ) — (4 305 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 57 372 55 034 112 406 Remise en état et autres coûts 860 507 1 367 Exploration 2 239 1 464 3 703 Réinvestissements de maintien 5 879 18 399 24 278 Frais généraux et administratifs 9 959 — 9 959 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 76 309 75 404 151 713 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (23 285 ) — (23 285 ) Or (21 120 ) — (21 120 ) Plomb (6 917 ) — (6 917 ) Argent — (1 183 ) (1 183 ) Total des crédits liés aux sous-produits (51 322 ) (1 183 ) (52 505 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 6 050 $ 53 851 $ 59 901 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 24 987 $ 74 221 $ 99 208 Divisé par les onces produites 2 674 42 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 21,45 $ 1 305 Crédits liés aux sous-produits par once (19,19 ) (28 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 2,26 $ 1 277 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 28,53 $ 1 788 (19,19 ) (28 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 9,34 $ 1 760 En milliers (sauf les montants par once) Estimation originale pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2020 Greens Creek Lucky Friday2 San Sebastian Siège social3 Total pour l’argent Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 200 000 $ 14 500 $ 25 000 $ 239 500 Amortissement pour dépréciation et épuisement (42 000 ) (3 500 ) (7 000 ) (52 500 ) Coûts de traitement 33 700 2 750 850 37 300 Variation des stocks de produits (15 500 ) — (5 200 ) 10 300 Remise en état et autres coûts 3 500 250 1 300 5 050 Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 210 700 14 000 14 950 239 650 Remise en état et autres coûts 5 000 — 500 5 500 Exploration 800 — 2 300 3 100 Réinvestissements de maintien 35 500 2 500 600 38 600 Frais généraux et administratifs — — 29 000 29 000 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 252 000 16 500 18 350 315 850 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (79 000 ) (2 700 ) (81 700 ) Or (63 000 ) (12 000 ) (75 000 ) Plomb (29 000 ) (7 600 ) (36 600 ) Total des crédits liés aux sous-produits (171 000 ) (10 300 ) (12 000 ) (193 300 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 39 700 $ 3 700 $ 2 950 $ 46 350 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 81 000 $ 6 200 $ 6 350 $ 122 550 Divisé par les onces d’argent produites 9 100 700 900 10 700 Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 23,15 $ 20,00 $ 16,61 $ 22,40 Crédits liés aux sous-produits par once d’argent (18,79 ) (14,71 ) (13,33 ) (18,07 ) Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 4,36 $ 5,29 $ 3,28 $ 4,33 CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 27,69 $ 23,57 $ 20,39 $ 29,52 Crédits liés aux sous-produits par once d’argent (18,79 ) (14,71 ) (13,33 ) (18,07 ) CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 8,90 $ 8,86 $ 7,06 $ 11,45 En milliers (sauf les montants par once) Estimation originale pour la période de douze

mois se terminant le 31 décembre 2020 Casa Berardi Mines au Nevada Total pour l’or Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 185 000 $ 50 000 $ 235 000 Amortissement pour dépréciation et épuisement (57 000 ) (23 000 ) (80 000 ) Coûts de traitement — — — Variation des stocks de produits (7 000 ) (4 000 ) (11 000 ) Remise en état et autres coûts 1 000 1 250 2 250 Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 122 000 24 250 146 250 Remise en état et autres coûts 600 200 800 Exploration 2 600 — 2 600 Réinvestissements de maintien 46 000 1 000 47 000 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 171 200 25 450 196 650 Crédits liés aux sous-produits : — Argent (500 ) (500 ) (1 000 ) Total des crédits liés aux sous-produits (500 ) (500 ) (1 000 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 121 500 $ 23 750 $ 145 250 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 170 700 $ 24 950 $ 195 650 Divisé par les onces d’or produites 137 27 164 Coût décaissé par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 891 $ 898 $ 892 Crédits liés aux sous-produits par once d’or (4 ) (19 ) (6 ) Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 887 $ 879 $ 886 CMOT par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 1 250 $ 943 $ 1 199 Crédits liés aux sous-produits par once d’or (4 ) (19 ) (6 ) CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1 246 $ 924 $ 1 193 En milliers (sauf les montants par once) Estimation originale pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2020 Total pour l’argent Total pour l’or Total Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 239 500 $ 235 000 $ 474 500 Amortissement pour dépréciation et épuisement (52 500 ) (80 000 ) (132 500 ) Coûts de traitement 37 300 2 000 37 300 Variation des stocks de produits 10 300 (11 000 ) (700 ) Remise en état et autres coûts 5 050 2 250 7 300 Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 239 650 146 250 385 900 Remise en état et autres coûts 5 500 800 6 300 Exploration 3 100 2 600 5 700 Réinvestissements de maintien 38 600 47 000 85 600 Frais généraux et administratifs 29 000 — 29 000 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 315 850 196 650 512 500 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (81 700 ) — (81 700 ) Or (75 000 ) — (75 000 ) Plomb (36 600 ) — (36 600 ) Argent (1 000 ) (1 000 ) Total des crédits liés aux sous-produits (193 300 ) (1 000 ) (194 300 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 46 350 $ 145 250 $ 191 600 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 122 550 $ 185 650 $ 318 200 Divisé par les onces produites 10 700 164 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 22,40 $ 892 Crédits liés aux sous-produits par once (18,07 ) (6 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 4,33 $ 886 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 29,52 $ 1 199 Crédits liés aux sous-produits par once (18,07 ) (6 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 11,45 $ 1 193 En milliers (sauf les montants par once) Estimation actuelle pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2020 Greens Creek Lucky Friday2 San Sebastian Siège social3 Total pour l’argent Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 205 000 $ 14 000 $ 25 000 $ 244 000 Amortissement pour dépréciation et épuisement (40 000 ) (2 500 ) (4 300 ) (46 800 ) Coûts de traitement 47 700 3 000 — 50 700 Variation des stocks de produits 6 600 — (5 600 ) 1 000 Remise en état et autres coûts 2 500 200 500 3 200 Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 221 800 14 700 15 600 252 100 Remise en état et autres coûts 3 500 200 500 4 200 Exploration 500 — 775 1 275 Réinvestissements de maintien 25 500 2 850 75 28 425 Frais généraux et administratifs — — 29 000 29 000 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 251 300 17 750 16 950 315 000 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (67 000 ) (2 000 ) (69 000 ) Or (68 000 ) (10 500 ) (78 500 ) Plomb (27 000 ) (6 000 ) (33 000 ) Total des crédits liés aux sous-produits (162 000 ) (8 000 ) (10 500 ) (180 500 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 59 800 $ 6 700 $ 5 100 $ 71 600 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 89 300 $ 9 750 $ 6 450 $ 134 500 Divisé par les onces d’argent produites 9 100 675 700 10 475 Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 24,37 $ 21,78 $ 22,29 $ 24,07 Crédits liés aux sous-produits par once d’argent (17,80 ) (11,85 ) (15,00 ) (17,23 ) Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 6,57 $ 9,93 $ 7,29 $ 6,84 CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 27,62 $ 26,30 $ 24,21 $ 30,07 Crédits liés aux sous-produits par once d’argent (17,80 ) (11,85 ) (15,00 ) (17,23 ) CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 9,81 $ 14,44 $ 9,21 $ 12,84 En milliers (sauf les montants par once) Estimation actuelle pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2020 Casa Berardi Mines au Nevada Total pour l’or Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 185 000 $ 39 000 $ 224 000 Amortissement pour dépréciation et épuisement (66 000 ) (14 000 ) (80 000 ) Coûts de traitement — 2 000 2 000 Variation des stocks de produits (5 000 ) (3 550 ) (8 550 ) Remise en état et autres coûts 1 000 1 250 2 250 Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 115 000 24 700 139 700 Remise en état et autres coûts 600 500 1 100 Exploration 2 600 85 2 685 Réinvestissements de maintien 34 500 1 000 35 500 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 152 700 26 285 178 985 Crédits liés aux sous-produits : Argent (1 400 ) (650 ) (2 050 ) Total des crédits liés aux sous-produits (1 400 ) (650 ) (2 050 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 113 600 $ 24 050 $ 137 650 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 151 300 $ 25 635 $ 176 935 Divisé par les onces d’or produites 122 27 149 Coût décaissé par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 943 $ 915 $ 938 Crédits liés aux sous-produits par once d’or (11 ) (24 ) (14 ) Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 931 $ 891 $ 924 CMOT par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 1 252 $ 974 $ 1 201 Crédits liés aux sous-produits par once d’or (11 ) (24 ) (14 ) CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1 240 $ 949 $ 1 187 En milliers (sauf les montants par once) Estimation actuelle pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2020 Total pour l’argent Total pour l’or Total Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 244 000 $ 224 000 $ 468 000 Amortissement pour dépréciation et épuisement (46 800 ) (80 000 ) (126 800 ) Coûts de traitement 50 700 2 000 52 700 Variation des stocks de produits 1 000 (8 550 ) (7 550 ) Remise en état et autres coûts 3 200 2 250 5 450 Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 252 100 139 700 391 800 Remise en état et autres coûts 4 200 1 100 5 300 Exploration 1 275 2 685 3 960 Réinvestissements de maintien 28 425 35 500 63 925 Frais généraux et administratifs 29 000 — 29 000 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 315 000 178 985 493 985 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (69 000 ) — (69 000 ) Or (78 500 ) — (78 500 ) Plomb (33 000 ) — (33 000 ) Argent (2 050 ) (2 050 ) Total des crédits liés aux sous-produits (180 500 ) (2 050 ) (182 550 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 71 600 $ 137 650 $ 209 250 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 134 500 $ 176 935 $ 311 435 Divisé par les onces produites 10 475 149 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 24,07 $ 938 Crédits liés aux sous-produits par once (17,23 ) (14 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 6,84 $ 924 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 30,07 $ 1 201 Crédits liés aux sous-produits par once (17,23 ) (14 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 12,84 $ 1 187 (1) Comprend tous les coûts d’exploitation directs et indirects liés directement aux activités physiques de production de métaux, y compris l’extraction, le traitement, et autres coûts d’usine, dépenses de raffinage tiers et de marketing, coûts généraux et administratifs sur le site, redevances et taxes de production minière, déduction faite des Produits d’exploitation de sous-produits générés de tous les métaux autres que le métal primaire produit par chacune des mines. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits comprend également les coûts d’exploration sur le site et de réhabilitation et les réinvestissements de maintien. (2) Les employés syndiqués de la mine Lucky Friday ont été en grève de mars 2017 à janvier 2020, et la production a été restreinte depuis le début de la grève. Les coûts associés à l’accélération de la production de 6,3 millions de dollars au premier trimestre 2020, les coûts associés à la suspension des activités durant la grève de 1,9 million de dollars pour le premier trimestre 2019, les coûts de 1,8 million de dollars et de 0,9 million de dollars, respectivement, pour les dotations aux amortissements sans effet sur la trésorerie des mêmes périodes, ont été exclus des calculs du coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement, du coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, du coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, du CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits. (3) Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques pour la totalité des frais d’administration et d’exploration et les réinvestissements de maintien. (4) À la fin mars, le gouvernement du Québec a ordonné à l’industrie minière de réduire ses activités au minimum dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, ce qui a entraîné une suspension de nos activités à la mine Casa Berardi approximativement du 24 mars au 15 avril, quand les activités ont repris de manière restreinte, ce qui explique la réduction du débit de l’usine de traitement. Les coûts de 0,9 million de dollars liés à la suspension des activités pour le premier trimestre 2020 sont déclarés en tant que rubrique distincte dans nos résultats d’exploitation consolidés et ne figurent pas dans le calcul du coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement et du coût décaissé et du CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits. (5) Nous avons suspendu la production à la mine Hollister au troisième trimestre 2019 et à la mine Midas et à l’usine de traitement Aurora à la fin 2019. Les coûts de 4,0 millions de dollars liés à la suspension des activités aux mines Hollister et Midas et à l’usine de traitement Aurora pour le premier trimestre 2020 sont déclarés en tant que rubrique distincte dans nos résultats d’exploitation consolidés et ne figurent pas dans le calcul du coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement et du coût décaissé et du CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits. Rapprochement de la perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires, une mesure conforme aux PCGR, et de la perte nette rajustée attribuable aux actionnaires ordinaires, une mesure non conforme aux PCGR Dans le présent communiqué, il est fait mention de la perte nette rajustée attribuable aux actionnaires ordinaires et de la perte nette rajustée par action, des mesures non conformes aux PCGR, mais qui sont des indicateurs de notre rendement. Ces mesures excluent certaines incidences qui selon nous, en raison de leur nature, ne reflètent pas fidèlement notre rendement sous-jacent. La direction pense que la perte nette rajustée par action ordinaire permet aux investisseurs de mieux évaluer notre rendement opérationnel sous-jacent. En milliers de dollars (sauf les montants par action) Trimestre terminé le 31 mars 2020 2019 Bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires ordinaires $ (17 323 ) $ (25 671 ) Rajustements : Perte (gain) sur les contrats d’instruments dérivés (7 893 ) 1 799 Coûts liés à l’accélération de la production et à la suspension 12 996 2 778 Gains sur les prix provisoires (2 610 ) (524 ) Intérêts supplémentaires associés au remboursement anticipé de la dette à long terme 2 902 — Perte découlant de l’extinction de la dette 1 666 — Perte (gain) nette sur les opérations de change (6 636 ) 3 133 Gain sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers (104 ) — Coûts d’acquisition 5 13 Perte nette rajustée attribuable aux actionnaires ordinaires $ (16 997 ) $ (18 472 ) Nombre moyen pondéré d’actions – avant dilution 523 215 482 829 Nombre moyen pondéré d’actions – dilué 523 215 482 829 Perte nette rajustée diluée et non diluée par action ordinaire $ (0,03 ) $ (0,04 ) Rapprochement de la perte nette (mesure conforme aux PCGR) et du ratio dette (mesure conforme aux PCGR)/BAIIA rajusté (mesure conforme aux PCGR) et de la dette nette (mesure non conforme aux PCGR) Le présent communiqué fait référence à des mesures non conformes aux PCGR : le bénéfice rajusté avant les intérêts, les taxes, la dépréciation et l’amortissement (« BAIIA rajusté ») qui mesure notre rendement opérationnel, et le ratio dette nette/BAIIA rajusté des 12 derniers mois (« BAIIA rajusté DDM »), que sert à évaluer notre capacité d’assurer le service de notre dette. Le BAIIA rajusté se définit comme la perte nette avant les postes suivants : intérêts débiteurs, provision pour impôts (économie d’impôts), dépréciation, amortissement pour épuisement et dépenses d’amortissement, coûts d’acquisition, gains et pertes sur les opérations de change, gains et pertes sur les contrats dérivés, coûts liés à la suspension et à l’accélération des activités, coûts d’acquisition, gains et pertes sur les prix provisoires, rémunération à base d’actions, gains et pertes non réalisés sur les placements, provisions pour mines fermées et intérêts et autres produits d’exploitation (dépenses). On calcule la dette nette en prenant la dette totale, qui est composée des soldes de passif de nos billets de premier rang, de nos billets de 2021 et de nos contrats de location-acquisition et en en déduisant le total de notre trésorerie et équivalents de trésorerie et nos investissements à court terme. La direction est d’avis que lorsqu’ils sont présentés en compagnie de mesures conformes aux PCGR semblables, le BAIIA rajusté et le ratio dette nette/BAIIA rajusté DDM sont utiles aux investisseurs pour évaluer notre rendement opérationnel et notre capacité d’assurer le service de notre dette. Le tableau suivant rapproche la perte nette avec le rapport dette nette/BAIIA rajusté et la dette nette. En milliers de dollars Trimestre terminé le

31 mars Exercice terminé le

31 mars 2020 2019 2020 2019 Perte nette $ (17 185 ) $ (25 533 ) $ (91 209 ) $ (60 336 ) Plus : Frais d’intérêt 16 311 10 665 54 093 41 815 Plus : Impôts sur les bénéfices (1 062 ) (7 216 ) (17 947 ) (14 685 ) Plus : Amortissement pour dépréciation et épuisement 39 666 38 787 200 397 144 777 Plus : Coûts d’acquisition 5 13 637 7 551 Plus (moins) : Perte (gain) sur les opérations de change (6 636 ) 3 133 (1 533 ) (4 585 ) Plus (moins) : Perte (gain) sur les contrats dérivés (7 827 ) 1 799 333 517 Plus : Coûts liés à l’accélération de la production et à la suspension 12 996 2 778 22 269 18 454 Moins : Perte (gain) sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers (104 ) — 4 539 (2 664 ) Plus (moins) : Pertes (gains) sur les prix provisoires (2 610 ) (524 ) (2 683 ) 3 214 Plus : Rémunération à base d’actions 1 219 1 580 5 307 6 732 Plus : Provision pour mines fermées et questions environnementales 1 548 1 594 6 868 6 361 Plus/ (moins) : Perte (gain) non réalisée sur les placements 978 (96 ) 3 463 3 030 Plus : Autres 527 1 124 2 909 2 009 BAIIA rajusté $ 37 826 $ 28 104 $ 187 443 $ 152 190 Total des dettes $ 690 222 $ 548 883 Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie $ (215 715 ) $ (11 797 ) Dette nette $ 474 507 $ 537 086 Dette nette/BAIIA rajusté DDM (non conforme aux PCGR) 2,5 3,5 Tableau A – Résultats des analyses Greens Creek (Alaska) Zone