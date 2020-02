Accueil Zone bourse > Actions > Nyse > Hecla Mining Company HL HECLA MINING COMPANY (HL) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps Différé Nyse - 25/02 22:02:15 3.03 USD -2.57% 11:01 HECLA MINING : Le quatrième trimestre de hecla consolide les résultats du second semestre de 2019 BU 2019 HECLA MINING : Annonce ses résultats du troisième trimestre 2019 BU 2019 HECLA MINING COMPANY : Détachement de dividende FA Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Hecla Mining : LE QUATRIÈME TRIMESTRE DE HECLA CONSOLIDE LES RÉSULTATS DU SECOND SEMESTRE DE 2019 0 26/02/2020 | 11:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Hecla déclare des niveaux records de recettes annuelles, de production aurifère et de réserves d’argent Hecla Mining Company (NYSE:HL) annonce aujourd’hui ses résultats financiers et d’exploitation pour le quatrième trimestre et l’ensemble de l’exercice 2019. FAITS SAILLANTS Ventes de 225 millions de dollars; flux de trésorerie tirés de l’exploitation de 57 millions de dollars; perte nette de 8,0 millions de dollars et BAIIA rajusté de 62 millions de dollars au quatrième trimestre 1 .

. Production d’argent de 12,6 millions d’onces en 2019, en hausse de 22 %, et production d’or record de 272 873 onces, en hausse de 4 % par rapport à 2018.

Ventes de 673,3 millions de dollars en 2019 (les plus élevées de l’histoire de la Société); flux de trésorerie tirés de l’exploitation de 120,9 millions de dollars; perte nette de 99,6 millions de dollars et BAIIA rajusté de 177,7 millions de dollars 1 .

. Les réserves d’argent, de plomb et de zinc sont à des niveaux records; affichant des augmentations respectives de 11 %, 5 % et 8 % par rapport à 2018.

Réduction de la dette nette d’environ 136 millions de dollars, soit de plus de 23 % par rapport au sommet atteint en milieu d’année.

Trésorerie et équivalents de trésorerie de 62 millions de dollars en fin d’exercice, soit une progression de 35 millions de dollars, sans emprunt sur la facilité de crédit renouvelable.

Taux d’accidents avec blessure le plus bas de l’histoire de l’entreprise.

Le retour à la pleine production à Lucky Friday est en cours, la mine devrait atteindre sa pleine production avant la fin de 2020.

Moody’s Investors Service a revu à la hausse la cote de crédit du groupe de sociétés Hecla, la faisant passer de Caa1 à B3 avec des perspectives stables. « L’exercice 2019 s’est divisé en deux parties, avec des niveaux plus élevés de la production, des prix, des bénéfices et des flux de trésorerie au second semestre », indique Phillips S. Baker fils, président et chef de la direction de Hecla. « Notre situation financière s’est considérablement améliorée grâce aux bons résultats du troisième et du quatrième trimestres et nous place en meilleure position pour refinancer nos billets de premier rang. » « En 2020, aux prix actuels, nous prévoyons de continuer de produire des flux de trésorerie élevés grâce aux rendements élevés et constants de Greens Creek, à l’accélération de la production de Lucky Friday, aux améliorations prévues à Casa Berardi et la prolongation potentielle de la durée de vie de la mine à San Sebastian dans la zone Hugh », explique M. Baker. SOMMAIRE SUR LES RÉSERVES D’ARGENT ET D’OR Les réserves prouvées et probables s’élèvent à 212 millions d’onces d’argent, ce qui représente une hausse de 11 % par rapport à l’exercice précédent, et à 2,71 millions d’onces d’or, ce qui représente une baisse de 5 %. Les réserves prouvées et probables de plomb et de zinc s’élèvent respectivement à 810 930 tonnes et 1 001 930 tonnes, ce qui représente des hausses respectives de 5% et 8 %. Les réserves d’argent, de plomb et de zinc sont les plus élevées de l’histoire de la Société. Les hypothèses de prix utilisées pour les réserves de 2019 sont de 14,50 $ l’once d’argent, de 1,15 $ la livre de zinc et de 0,90 $ la livre de plomb et notre hypothèse pour le prix de l’or a augmenté de 100 $ passant à 1 300 $ l’once. Encore une fois cette année, notre hypothèse pour le prix de l’argent fait partie des plus basses du secteur. Vous reporter aux tableaux des réserves et des ressources à la fin du présent communiqué ou au communiqué publié le 5 février 2020 et intitulé « Hecla Reports Record Silver, Lead and Zinc Reserves » pour la ventilation des réserves et ressources prouvées et probables, ainsi que les niveaux de ressources et le sommaire détaillé des programmes d’exploration de la Société. APERÇU FINANCIER Quatrième trimestre terminé le Exercice terminé le FAITS SAILLANTS 31 décembre

2019 31 décembre

2018 31 décembre

2019 31 décembre

2018 DONNÉES FINANCIÈRES Ventes (milliers de dollars) $ 224 945 $ 136 520 $ 673 266 $ 567 137 Bénéfice (perte) brut (milliers de dollars) $ 25 318 $ (1 265 ) $ 23 399 $ 79 099 Perte applicable aux actionnaires ordinaires (milliers de dollars) $ (8 114 ) $ (23 831 ) $ (100 109 ) $ (27 115 ) Perte de base et diluée par action ordinaire $ (0,02 ) $ (0,05 ) $ (0,20 ) $ (0,06 ) Encaisse issue des activités d’exploitation (000) $ 57 257 $ 19 011 $ 120 866 $ 94 221 La perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires se chiffre respectivement, pour le quatrième trimestre et l’exercice 2019, à 8,1 millions de dollars et à 100,1 millions de dollars, soit 0,02 $ et 0,20 $ respectivement par action ordinaire, par rapport à des pertes nettes applicables aux actionnaires ordinaires de 23,8 millions de dollars et de 27,1 millions de dollars ou 0,05 $ et 0,06 $ par action ordinaire, respectivement, pour le quatrième trimestre et l’exercice 2018. Parmi les éléments qui ont eu une incidence sur les résultats de 2019 par rapport aux résultats de 2018, nous pouvons compter les suivants : Le bénéfice brut du quatrième trimestre de 2019 a augmenté de 26,6 millions de dollars. L’écart est attribuable aux bénéfices bruts plus élevés à Greens Creek et San Sebastian, respectivement de 22,0 millions de dollars et de 4,2 millions de dollars, et à des pertes plus faibles au Nevada et à Lucky Friday, respectivement de 3,1 millions de dollars et de 2,4 millions de dollars, lesquels ont été partiellement compensés par des pertes plus conséquentes à Casa Berardi, de 5,1 millions de dollars au quatrième trimestre.

Les bénéfices bruts de l’exercice 2019 ont baissé de 55,7 millions de dollars, principalement en raison de la charge d’amortissement au Nevada.

Les pertes sur les contrats dérivés portant sur les métaux du quatrième trimestre et de l’exercice 2019 se sont élevées à 1,3 million de dollars et 4,0 millions de dollars respectivement, comparativement à une légère perte au quatrième trimestre et à un gain de 40,3 millions de dollars sur l’ensemble de l’exercice. Au cours des troisièmes trimestres de 2019 et 2018, la Société a réglé des contrats dans le cours avant leur échéance pour des produits en espèces d’environ 6,7 millions de dollars et 32,8 millions respectivement.

Nous avons enregistré des pertes respectives sur les opérations de change de 1,5 million de dollars et 8,2 millions de dollars au quatrième trimestre et pour l’exercice 2019, par rapport à des gains de 7,5 millions de dollars et de 10,3 millions de dollars pour les périodes respectives en 2018. Les variations s’expliquent en grande partie par les fluctuations du dollar canadien par rapport au dollar américain.

Les intérêts débiteurs s’établissent à 14,7 millions de dollars pour le quatrième trimestre et à 48,4 millions de dollars pour l’exercice 2019, par rapport à 10,9 millions de dollars et à 40,9 millions de dollars, respectivement en 2018. L’augmentation pendant les périodes de 2019 est due à une perte sur le montant prépayé du billet de Ressources Québec et à des retraits plus élevés sur la facilité de crédit renouvelable, lesquels ont été remboursés, laissant la facilité inutilisée au 31 décembre 2019.

Nous avons réalisé des économies d’impôts respectives de 4,1 millions de dollars et 24,1 millions de dollars pour le quatrième trimestre et l’exercice 2019, par rapport à des économies respectives de 5,2 millions de dollars et de 6,7 millions de dollars pour les mêmes périodes de l’exercice précédent.

Les coûts liés à la suspension des activités se sont établis à 3,3 millions de dollars et à 12,1 millions de dollars, respectivement, pour le quatrième trimestre et l’exercice 2019, comparativement à des coûts de 2,4 millions de dollars et de 20,7 millions de dollars pour les mêmes périodes de l’exercice précédent.

Nos frais d’exploration et de pré-exploitation se sont chiffrés à 3,0 millions de dollars et à 19,1 millions de dollars, respectivement, pour le quatrième trimestre et l’exercice 2019, par rapport à 9,4 millions de dollars et 40,6 millions de dollars, respectivement, pour les mêmes périodes de l’exercice précédent, en raison d’une baisse des dépenses dans tous les sites. La trésorerie tirée des activités d’exploitation s’est respectivement établie à 57,3 millions de dollars et à 120,9 millions de dollars pour le quatrième trimestre et l’exercice 2019, ce qui représente des hausses respectives de 38,2 millions de dollars et de 26,6 millions de dollars par rapport aux mêmes périodes de l’exercice précédent. L’augmentation au quatrième trimestre de 2019 est principalement attribuable à une baisse des dépenses au Nevada, à une hausse des ventes et à un repli de l’activité d’exploration. L’augmentation pour l’exercice 2019 découle des mêmes facteurs, combinés à la baisse des coûts d’acquisition et des coûts liés à la suspension de Lucky Friday, ainsi qu’à l’incidence des variations du fonds de roulement, et elle a été partiellement annulée par la baisse des produits en espèces découlant du règlement de contrats dérivés sur les métaux de base avant leur date d’échéance. Le BAIIA rajusté a progressé de 43,2 millions de dollars par rapport au trimestre précédent et de 6,4 millions de dollars par rapport à 2018 pour s’établir à 177,7 millions de dollars en 20191. Ces hausses sont principalement attribuables à la baisse des dépenses au Nevada, à la hausse des ventes et à la baisse des dépenses d’exploration. Les dépenses en immobilisations du quatrième trimestre ont totalisé 23,4 millions de dollars, soit 12,9 millions de dollars à Greens Creek, 7,7 millions de dollars à Casa Berardi et 3,0 millions de dollars à Lucky Friday. Les dépenses en immobilisations y compris pour les éléments hors trésorerie pour le matériel acquis en vertu de contrats de location-acquisition ont totalisé 128,1 millions de dollars pour l’exercice 2019, comparativement à 140,6 millions de dollars à l’exercice précédent. Prix des métaux Les prix réalisés moyens pour le quatrième trimestre 2019 et l’exercice 2018 se sont chiffrés respectivement à 17,47 $ et 16,65 $ par once d’argent, par rapport à 14,58 $ et à 15,63 $, respectivement, pour les mêmes périodes de l’exercice précédent. Les prix réalisés moyens pour l’or au quatrième trimestre et pour l’exercice 2019 se sont établis respectivement à 1 488 $ et à 1 413 $ l’once, soit 20 % et 12 % de plus qu’au cours des mêmes périodes de l’exercice précédent. Les prix réalisés moyens pour le plomb ont augmenté de 3 % et le prix du zinc a baissé de 4 % par rapport au trimestre précédent. Les prix réalisés moyens pour le plomb et le zinc pour l’exercice 2019 ont chuté respectivement de 13% et de 10% par rapport à l’exercice 2018. APERÇU DES OPÉRATIONS Aperçu Le tableau ci-dessous résume la production consolidée pour les quatrièmes trimestres et les exercices terminés le 31 décembre 2019 et 2018. Quatrième trimestre terminé le Exercice terminé le 31 décembre

2019 31 décembre

2018 31 décembre

2019 31 décembre

2018 RÉSUMÉ DE LA PRODUCTION Argent – Onces produites 3 411 988 2 715 385 12 605 234 10 369 503 Onces payables vendues 3 999 013 2 260 690 11 548 373 9 254 385 Or – Onces produites 74 773 70 987 272 873 262 103 Onces payables vendues 85 237 64 478 275 060 247 528 Plomb – Tonnes produites 6 804 4 704 24 210 20 091 Tonnes payables vendues 7 118 3 615 19 746 16 214 Zinc – Tonnes produites 16 185 13 711 58 857 56 023 Tonnes payables vendues 12 147 9 201 39 381 39 273 Les tableaux ci-dessous présentent un sommaire de la production finale, du coût des ventes et des autres coûts de production directs ainsi que de l’amortissement pour dépréciation et épuisement (« coût des ventes »), du coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent et d’or, et du coût de maintien opérationnel total (« CMOT »), déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent et d’or, pour le quatrième trimestre et la période de douze mois terminée le 31 décembre 2019. Quatrième trimestre terminé le Total Greens Creek Lucky

Friday San Sebastian Casa Berardi Opérations au

Nevada 31 décembre 2019 Argent Or Argent Or Argent Argent Or Or Argent Or Argent Production (onces) 3 411 988 74 773 2 741 090 15 356 216 488 422 434 3 897 34 793 10 499 20 727 21 477 Hausse (baisse) par rapport à 2018 26 % 5 % 27 % 17 % 1 562 % (5 ) % 33 % (3 ) % 43 % 9 % (76 ) % Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement (milliers de dollars) $ 91 124 $ 108 503 $ 71 481 s.o. $ 5 472 $ 14 171 s.o. $ 60 444 s.o. $ 48 059 s.o. Hausse (baisse) par rapport à 2018 45 % 45 % 48 % s.o. 40 % 33 % s.o. 28 % s.o. 74 % s.o. Coût décaissé par once d’argent ou d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits2, 4 $ 3,58 $ 1 003 $ 2,76 s.o. s.o. $ 8,89 s.o. $ 1 037 s.o. $ 946 s.o. Hausse (baisse) par rapport à 2018 $ (0,43 ) $ (45 ) $ 0,97 s.o. s.o. $ (5,89 ) s.o. $ 97 s.o. $ (305 ) s.o. CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent et d’or3 $ 11,31 $ 1 187 $ 7,86 s.o. s.o. $ 11,78 s.o. $ 1 278 s.o. $ 1 024 s.o. Hausse (baisse) par rapport à 2018 $ (2,22 ) $ (395 ) $ (0,06 ) s.o. s.o. $ (7,73 ) s.o. $ (70 ) s.o. $ (996 ) s.o. Exercice terminé le Total Greens Creek Lucky

Friday San Sebastian Casa Berardi Mines au Nevada 31 décembre 2019 Argent Or Argent Or Argent Argent Or Or Argent Or Argent Production (onces) 12 605 234 272 873 9 890 125 56 625 632 944 1 868 884 15 673 134 409 31 540 66 166 181 741 Hausse (baisse) par rapport à 2018 22 % 4 % 24 % 10 % 274 % (8 ) % 5 % (17 ) % (17 ) % s.o. s.o. Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement (milliers de dollars) $ 278 849 $ 371 018 $ 211 719 s.o. $ 16 621 $ 50 509 s.o. $ 217 682 s.o. $ 153 336 s.o. Hausse (baisse) par rapport à 2018 15 % 51 % 11 % s.o. 70 % 21 % s.o. 9 % s.o. s.o. s.o. Coût décaissé par once d’argent ou d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits2, 4 $ 2,93 $ 1 066 $ 1,97 s.o. s.o. $ 8,02 s.o. $ 1 051 s.o. $ 1 096 s.o. Hausse (baisse) par rapport à 2018 $ 1,85 $ 195 $ 3,10 s.o. s.o. $ (1,67 ) s.o. $ 251 s.o. s.o. s.o. CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent et d’or 3 $ 10,13 $ 1 411 $ 5,99 s.o. s.o. $ 12,10 s.o. $ 1 354 s.o. $ 1 527 s.o. Hausse (baisse) par rapport à 2018 $ (1,31 ) $ 185 $ 0,41 s.o. s.o. $ (2,58 ) s.o. $ 274 s.o. s.o. s.o. Mine Greens Creek – Alaska L’augmentation de la production d’argent et d’or pendant le trimestre et l’exercice découle des teneurs plus élevées, la hausse trimestrielle étant également due à une hausse du débit. L’usine de traitement a traité en moyenne 2 351 tonnes par jour au quatrième trimestre, et 2 318 tonnes par jour pour l’ensemble de l’exercice. Le débit annuel a établi un record. La hausse du coût des ventes et des coûts décaissés par once d’argent pour les périodes était principalement due à la hausse des coûts de production et des coûts de traitement. La baisse du CMOT par once d’argent, pour le trimestre découle d’une hausse de la production d’argent. Pour l’ensemble de l’exercice 2019, Greens Creek a généré une trésorerie tirée des activités d’exploitation d’environ 136,2 millions de dollars et a dépensé 29,3 millions de dollars en immobilisations, générant des flux de trésorerie disponibles de 106,9 millions de dollars5. Casa Berardi – Québec Le recul de la production trimestrielle et annuelle d’or était attribuable à la baisse des teneurs, comme prévu. La production d’or a également été touchée par la baisse du débit de l’usine et des taux de récupération, au premier semestre de 2019, en raison des modifications planifiées à l’équipement de l’usine en vue de permettre une hausse du débit ainsi qu’à l’installation de composantes au circuit de lixiviation au carbone en mai. L’usine de traitement a traité en moyenne 3 583 tonnes métriques par jour au quatrième trimestre 2019, et 3 425 tonnes métriques par jour durant l’exercice 2019. La hausse des coûts de vente trimestriels et annuels est attribuable au décapage d’une extension de la fosse East Mine Crown Pillar ((EMCP) ainsi qu’à l’augmentation des quantités de matériel stérile et de minerai extraits de la fosse et des coûts de transport de matériel plus élevés en raison de l’approfondissement de la fosse. Les coûts d’usinage ont également été plus élevés en raison des coûts de préconcassage du minerai visant à augmenter le débit, de l’augmentation des coûts d’amélioration, d’entretien et de réactifs de l’usine. Ces facteurs qui ont eu une incidence sur les coûts d’exploitation et de traitement, tout comme la baisse de la production d’or, ont également entrainé une augmentation des coûts décaissés par once d’or. Cependant, le CMOT par once d’or a diminué au quatrième trimestre en raison de la baisse des dépenses en immobilisations. Pour l’ensemble de l’exercice 2019, Casa Berardi a généré une trésorerie tirée des activités d’exploitation d’environ 55,7 millions de dollars et a dépensé 35,8 millions de dollars en immobilisations, générant des flux de trésorerie disponibles de 20,0 millions de dollars5. Des études visant l’amélioration des processus seront mises en place en 2020 afin d’améliorer le débit et le taux de récupération et de baisser les coûts pour augmenter les flux de trésorerie. San Sebastian – Mexique La chute de la production de métaux à San Sebastian était prévue en raison de la baisse des teneurs et du passage de fosses à ciel ouvert abritant du minerai à teneur élevée à une production souterraine à plus faible teneur. L’usine de traitement a traité en moyenne 425 tonnes par jour au quatrième trimestre 2019, et 479 tonnes par jour durant l’exercice 2018. Le coût des ventes plus élevé est dû à l’augmentation du coût de l’exploitation souterraine et à l’amortissement. Les coûts décaissés et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, ont été plus faibles en raison de l’augmentation des crédits liés aux sous-produits attribuables à la hausse des prix de la production d’or, le CMOT ayant également été touché par la baisse des dépenses d’exploration. Pour l’ensemble de l’exercice 2019, San Sebastian a généré une trésorerie tirée des activités d’exploitation d’environ 19,1 millions de dollars et a dépensé 5,0 millions de dollars en immobilisations, générant des flux de trésorerie disponibles de 14,1 millions de dollars5. La Société termine son étude sur le minerai sulfuré de la zone Hugh et prévoit de prendre une décision sur le développement au premier trimestre, ce qui permettrait à la production de commencer à la fin de l’année. Mines au Nevada La production d’or a augmenté de 9 % par rapport au trimestre précédent. Les actifs ont été acquis le 20 juillet 2018. En 2019, la quantité moyenne de minerai traité s’élevait à 576 tonnes par jour. Les coûts de vente de l’exercice ont augmenté principalement en raison des résultats déclarés sur l’ensemble de l’exercice et ont été plus élevés au quatrième trimestre en raison du volume plus élevé des ventes et de l’augmentation de l’amortissement. Cependant, les coûts décaissés par once d’or et le CMOT ont reculé de 305 $ et 996 $ l’once d’or au quatrième trimestre, en raison de l’augmentation de la production d’or découlant de teneurs plus élevées; la baisse du CMOT étant également due au repli des dépenses d’exploration, partiellement compensé par la hausse des réinvestissements de maintien. L’exploitation du minerai à vue devrait se poursuivre à Fire Creek jusqu’au milieu de l’année environ, moment de l’arrêt planifié des activités minières. Pour diminuer la teneur de coupure, la Société étudie des méthodes d’exploitation minière, de traitement du minerai réfractaire et l’hydrologie. La production ne devrait pas recommencer avant que ces études n’aient été terminées et que les permis nécessaires soient reçus. Mine Lucky Friday – Idaho En 2019, la production a été similaire à celle de 2018, et comme l’an dernier, la production ainsi que les projets en capital furent effectués par le personnel salarié. Les travailleurs syndiqués à Lucky Friday ont ratifié une convention collective en janvier 2020 et nombreux sont ceux qui retournent au travail. La Société prévoit un retour progressif du personnel de la mine avec une accélération de la production jusqu’à la pleine capacité à la fin de 2020. La mise à l’essai souterraine et les modifications de la machine d’extraction commandée à distance sont en cours en Suède. La machine devrait être livrée à Lucky Friday à la fin 2020. EXPLORATION ET PRÉ-EXPLOITATION Exploration Les dépenses d’exploration (y compris l’expansion des activités) ont été de 2,4 millions de dollars et de 15,9 millions de dollars, respectivement, pour le quatrième trimestre et l’exercice 2019. Cela représente des baisses respectives de 71 % et de 55 % par rapport aux mêmes périodes en 2018. Ces baisses sont principalement dues au repli des dépenses engagées par les mines au Nevada et à une réduction globale de l’exploitation en 2019. Un sommaire complet des activités d’exploration a été publié le 5 février 2020 sous forme d’un communiqué de presse intitulé « Hecla Reports Record Silver, Lead and Zinc Reserves ». Pré-exploitation Les dépenses de pré-exploitation se sont élevées à 0,6 million de dollars au quatrième trimestre de 2019 et à 3,2 millions de dollars pour l’exercice 2019. Elles avaient comme principal objectif la progression des dossiers de permis de Rock Creek et Montanore. Rock Creek et Montanore À Rock Creek, la Société a mis à jour son plan d’exploitation pour tenir compte du rapport de décision publié en 2018 et Kootenai National Forest l’a partiellement approuvé. En décembre 2019, la Société a soumis une demande de modification au Montana Department of Environmental Quality, le ministère de la Protection de l’environnement du Montana, pour modifier le permis d’exploration existant en fonction du rapport de décision. La Société prévoit de continuer son processus d’approbation de permis à ce site, bien que le projet fasse l’objet d’un litige. À Montanore, au troisième trimestre de 2019, Kootenai National Forest a publié la version préliminaire d’une étude d’impact environnemental à des fins d’évaluation et en vue de faire un appel aux commentaires du public. En outre, le projet fait l’objet d’un litige qui n’a pas encore été résolu. La Société prévoit de continuer son processus d’approbation de permis à ce site, bien que le projet fasse l’objet d’un litige. PRODUITS DÉRIVÉS DE MÉTAUX ET DE DEVISES Contrats de vente à terme de métaux communs Le tableau ci-dessous résume les quantités de métaux de base engagées en vertu de contrats de vente à terme réglés financièrement, autres que des couvertures provisoires visant les écarts de prix entre l’expédition et le règlement avec les clients, au 31 décembre 2019. Livres sous contrat (en

milliers) Prix moyen par livre Zinc Plomb Zinc Plomb Contrats sur ventes prévues Règlements 2020 441 11 740 $ 1,13 $ 0,98 Les contrats représentent 1 % de la production payable prévue de zinc pour l’année, à un prix moyen de 1,13 $ la livre et 30 % de la production payable prévue de plomb pour l’année prochaine à un prix moyen de 0,98 $ la livre. Contrats d’option de vente sur métaux précieux En juin 2019, nous avons commencé à utiliser des contrats d’options de vente réglés financièrement pour protéger nos futures ventes d’or et d’argent contre le risque de baisse potentielle des cours de ces métaux. Ces options de vente nous donnent la possibilité, mais pas l’obligation, de réaliser des prix déterminés sur des quantités d’argent et d’or vendues dans le futur. Le tableau ci-dessous dresse un sommaire des quantités de métaux pour lesquelles nous avons signé des contrats d’option de vente et le prix d’exercice moyen au 31 décembre 2019. Onces sous contrat (en

milliers) Prix moyen par once Argent Or Argent Or (onces) (onces) (onces) (onces) Contrats sur ventes prévues Règlements 2020 5 700 130 15,73 $ 1 435 $ Contrats d’achat à terme de devises Le tableau ci-dessous dresse un sommaire des dollars canadiens et pesos mexicains que la société s’est engagée à acheter en vertu de contrats de change à terme au 31 décembre 2019. Monnaies visées par des

contrats (en milliers de

CAD/MXN) Taux de change moyen CAD MXN CAD/USD MXN/USD Règlements 2020 110 300 7 100 1,30 20,72 Règlements 2021 80 700 — 1,29 — Règlements 2022 63 300 — 1,30 — Règlements 2023 24 700 — 1,31 — ESTIMATIONS 20206 Perspectives sur la production 2020 Production

d’argent

(millions d’onces) Production d’or

(milliers d’onces) Équivalent

d’argent

(millions d’onces) Équivalent d’or

(milliers d’onces) Greens Creek* 8,9 – 9,3 46 – 48 21,5 – 22,1 240 – 246 Lucky Friday* 1,4 – 1,8 s.o. 3,2 – 3,6 35 – 40 San Sebastian 0,8 – 1,0 7 – 8 1,4 – 1,7 16 – 19 Casa Berardi s.o. 135 – 140 12,1 – 12,6 135 – 140 Mines au Nevada s.o. 24 – 29 2,2 – 2,6 24 – 29 Total 11,1 – 12,1 212 – 225 40,4 – 42,6 450 – 474 * Les onces d’équivalent incluent la production de plomb et de zinc Perspectives sur les coûts de 2020 Coût des ventes

(millions de dollars) Coût décaissé, déduction

faite des crédits liés aux

sous-produits, par once

d’argent et d’or2, 4 CMOT, déduction faite

des crédits liés aux

sous-produits, par once

d’argent et d’or3 Greens Creek 200 $ 4,25 $ – 5,00 $ 8,50 $ – 9,75 $ Lucky Friday* 15 $ 5,25 $ – 5,50 $ 8,75 $ – 9,00 $ San Sebastian 25 $ 3,00 $ – 4,25 $ 6,25 $ – 8,50 $ Total pour l’argent 240 $ 4,00 $ – 5,00 $ 11,00 $ – 12,25 $ Casa Berardi 185 $ 875 $ – 900 $ 1 225 $ – 1 275 $ Mines au Nevada 50 $ 825 $ – 1 000 $ 850 $ – 1 050 $ Total pour l’or 235 $ 850 $ – 925 $ 1 150 $ – 1 250 $ * Coût prévu des ventes pendant la pleine production.

Les coûts décaissés et le CMOT de Lucky Friday sont

calculés uniquement à partir de la production et des

coûts du quatrième trimestre. Perspectives en immobilisations et exploration pour 2020 Dépenses en immobilisations 2020E (hors intérêts incorporés) 115 millions de dollars Dépenses en exploration 2020E (y compris l’expansion des activités) 15 millions de dollars Dépenses en pré-exploitation 2020E 2,5 millions de dollars Dépenses en recherche et développement 2020E 0 million de dollars TÉLÉCONFÉRENCE ET WEBÉMISSION Une téléconférence et une webémission sont prévues le jeudi 6 février à 10 h, heure de l’Est, pour discuter de ces résultats. Vous pouvez participer à la téléconférence en composant le numéro sans frais 1 855 7608158 ou, pour les appels internationaux, le 1 720 634-2922. Le mot de passe des participants est HECLA. Il est possible d’accéder à la webémission en direct et archivée de Hecla sur www.hecla-mining.com sous « Investors » ou via Thomson Reuters Eikon, site de gestion d’événements protégé par un mot de passe. À PROPOS DE HECLA Fondée en 1891, Hecla Mining Company (NYSE:HL) est une productrice d’argent à faible coût américain de premier plan qui exploite des mines en Alaska, en Idaho et au Mexique. La société produit également de plus en plus d’or, grâce à des mines situées au Nevada et au Québec (Canada). Hecla possède également des propriétés en phase d’exploration et de pré- exploitation dans huit districts d’exploitation minière aurifère et argentifère de classe internationale aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ainsi qu’un bureau d’exploration et des investissements dans des projets d’exploration argentifères au stade préliminaire au Canada. NOTES Mesures financières ne correspondant pas aux PCGR Les mesures financières ne correspondant pas aux PCGR ont pour objectif de fournir des renseignements supplémentaires, et ne sont associées à aucune signification précise en fonction des principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis. On ne devrait ni analyser ces mesures par elles-mêmes ni les utiliser comme substituts des mesures du rendement créées en fonction des PCGR. Les mesures ne correspondant pas aux PCGR utilisées dans le présent communiqué font l’objet d’un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR qui sont les plus similaires à la fin du présent communiqué. 1 Le BAIIA rajusté est une mesure non conforme aux PCGR et le rapprochement de celle-ci avec le bénéfice net, la mesure conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du présent communiqué. Le BAIIA rajusté est une mesure qu’emploie la direction pour évaluer le rendement de l’exploitation de l’entreprise, mais on ne devrait pas la considérer comme une solution de rechange au bénéfice net, ou à la trésorerie tirée des activités d’exploitation, car ces termes sont définis dans les PCGR, et ils ne permettent pas nécessairement d’établir si les flux de trésorerie seront suffisants pour satisfaire aux besoins de trésorerie. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme de primes. 2 Le coût décaissé par once d’or et d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement avec le coût des ventes et autres coûts de production directs et l’amortissement pour dépréciation et épuisement (que l’on appelle parfois « coût des ventes » dans le présent document) est présenté à la fin du présent communiqué. Il s’agit d’une importante statistique sur l’exploitation que la direction emploie pour mesurer le rendement d’exploitation de chacune des mines. Cette mesure est également utilisée pour établir des données de référence en matière de rendement permettant de comparer chacune des mines à celles de nos concurrents. Puisque la société qui extrait principalement de l’argent, la direction emploie également cette statistique de façon globale en combinant les mines Greens Creek, Lucky Friday et San Sebastian en vue de comparer le rendement de Hecla à celui des autres sociétés principalement argentifères. En ce qui a trait à Casa Berardi et aux mines au Nevada, la direction emploie les coûts décaissés par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, pour comparer le rendement de la mine à celui d’autres mines d’or. Cette statistique peut également s’avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elle permet de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme de primes. 3 Le coût de maintien opérationnel total (CMOT), déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement avec le coût des ventes et autres coûts de production directs et l’amortissement pour dépréciation et épuisement, la mesure conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du présent communiqué. Le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend le coût des ventes et autres coûts de production directs, les frais de réhabilitation et d’exploration et les réinvestissements de maintien aux sites miniers. Le calcul du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend également une déduction de l’amortissement pour dépréciation et épuisement. Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l’heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût des produits vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l’or et de l’argent, aménager les sites et maintenir la production. La direction est d’avis que le coût de maintien opérationnel total est une mesure non conforme aux PCGR qui offre des renseignements supplémentaires à la direction, aux investisseurs et aux analystes, ce qui les aide à i) comprendre les éléments économiques de notre exploitation et de notre rendement et à les comparer à ceux d’autres producteurs et à ii) avoir une vision plus transparente en raison de la meilleure définition du coût total associé à la production. Cette statistique peut également s’avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elle permet de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme de primes. 4 Le coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, une mesure non conforme aux PCGR, concerne uniquement la production de la mine Casa Berardi et des mines au Nevada. L’or produit aux mines Greens Creek et San Sebastian est déduit des coûts décaissés de la production d’argent à titre de crédit lié aux sous-produits. 5 Les flux de trésorerie disponibles, une mesure ne correspondant pas aux PCGR, sont calculés en prenant la trésorerie tirée des activités d’exploitation et en en soustrayant les immobilisations corporelles. Autres 6 Nos attentes en matière de production d’argent, d’or, de plomb et de zinc à Greens Creek, Lucky Friday, San Sebastian, Casa Berardi et à nos mines du Nevada pour 2020 ont été converties en utilisant les prix suivants : 1 525 $ l’once d’or, 17 $ l’once d’argent, 1,00 $ la livre de zinc et 0,85 $ la livre de plomb. Il est possible que les nombres soient arrondis. Mise en garde concernant les énoncés prospectifs, incluant les perspectives pour 2020 Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs au sens où le terme « forward-looking statements » est défini à l’article 27A de la Securities Act of 1933 et ses modifications successives, et à l’article 21E de la Securities Exchange Act of 1934 et ses modifications successives, qui sont assujettis aux règles d’exonération établies par ces lois et d’autres lois applicables dont les lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs peuvent notamment comprendre les éléments suivants : i) les chiffres estimatifs de la production d’argent et d’or, du coût de vente, des coûts décaissés, des crédits liés aux sous-produits, du CMOT, des crédits liés aux sous-produits pour l’ensemble de l’exercice 2020; ainsi que les chiffres estimatifs des dépenses en immobilisations, d’exploration, de pré-exploitation et de recherche et développement (en supposant des prix de 1 525 $ l’once d’or, de 17 $ l’once d’argent, de 1,00 $ la livre de zinc, de 0,85 $ la livre de plomb; à un taux de change présumé de 0,77 $ américain pour un dollar canadien et de 0,05 dollar américain pour un peso mexicain; ii) les réserves et ressources minérales de la Société; iii) le fait que le solide second semestre de 2019 place Hecla dans une meilleure position pour refinancer ses billets de premier rang; iv) le fait qu’on s’attende à ce que les flux de trésorerie continuent d’être élevés en 2020; v) l’accélération de la production à Lucky Friday pour atteindre sa pleine capacité à la fin de 2020; vi) la prolongation potentielle de la durée de vie de la mine de San Sebastian à partir de la zone Hugh avec un début de production plus tard cette année; vii) les études sur des améliorations en cours à Casa Berardi visant à améliorer le débit, la récupération et les économies de coûts pour augmenter les flux de trésorerie; viii) le nombre d’employés retournant au travail à Lucky Friday; ix) le fait que l’on prévoit que la machine d’extraction commandée à distance sera envoyée à la mine Lucky Friday après avoir réussi les essais, ce qui est prévu pour la fin de 2020; et x) la capacité de continuer le processus d’autorisation à Rock Creek et à Montanore en dépit du litige en cours. Les estimations et les prévisions relatives à des événements ou des résultats futurs sont fondées sur certaines hypothèses qui pourraient s’avérer erronées. Ces hypothèses comprennent notamment les suivantes : a) il n’y aura aucun changement important en ce qui concerne les conditions géotechniques, métallurgiques et hydrologiques et les autres conditions matérielles; b) l’obtention des permis et l’aménagement, l’exploitation et l’expansion des projets de la société seront conformes aux prévisions et aux plans d’exploitation actuels; c) l’évolution des paysages politique et réglementaire dans les pays où la société est présente sera conforme aux prévisions actuelles; d) le taux de change entre les dollars canadien et américain se maintiendra plus ou moins aux niveaux actuels; e) certaines hypothèses de prix concernant l’or, l’argent, le plomb et le zinc; f) le prix des principales fournitures se maintiendra plus ou moins aux niveaux actuels; g) l’exactitude de nos estimations actuelles en ce qui concerne les réserves minérales et les ressources minérales; h) les plans d’aménagement et de production de la société se dérouleront comme prévu, et il ne sera pas nécessaire de les modifier pour tenir compte de certains risques ou éléments incertains connus, inconnus ou imprévus. Lorsque la société présente explicitement ou implicitement une prévision ou une opinion concernant des événements ou des résultats futurs, elle exprime cette prévision ou cette opinion en étant convaincue de bonne foi que cette prévision ou cette opinion est raisonnablement fondée. Toutefois, ces énoncés sont assujettis à certains risques, éléments incertains et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient notablement différents des résultats futurs exprimés, projetés ou présumés dans ces énoncés prospectifs. Ces risques comprennent entre autres la volatilité du prix de l’or, de l’argent et des autres métaux, les risques opérationnels, la fluctuation des taux de change, la hausse des coûts de production et des teneurs du minerai, ou des taux de récupération différents de ceux prévus dans les plans d’exploitation, les relations avec la collectivité, la résolution des litiges et l’issue des projets ou des oppositions, les litiges, les risques politiques, réglementaires et environnementaux et les risques en matière de travail, de même que les risques et les résultats d’exploration, ce qui comprend le risque que les ressources minérales ne soient pas des réserves minérales, que leur viabilité économique ne soit pas établie et que les ressources minérales ne soient pas converties en réserves minérales avec la poursuite des efforts d’exploration. Pour obtenir une description plus complète de ces risques et des autres facteurs, consultez le formulaire 10-K que la société a déposé le 22 février 2019 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour l’exercice 2018, ainsi que les autres documents déposés par la société auprès de la SEC, y compris le formulaire 10-K de 2019 de la Société, qui devrait être déposé le 10 février 2020. La société ne s’engage pas à diffuser des versions mises à jour des énoncés prospectifs, y compris notamment les perspectives, pour tenir compte des événements ou des circonstances ultérieurs à la publication du présent communiqué, ou pour tenir compte de la survenue de tout événement imprévu, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Les investisseurs ne doivent pas présumer que l’absence de mise à jour de tout énoncé prospectif diffusé antérieurement constitue une reconduction de cet énoncé. Les investisseurs utilisent les énoncés prospectifs à leur propre risque. Mise en garde au sujet des réserves et des ressources à l’intention des investisseurs Les exigences d’information aux États-Unis en ce qui concerne les actifs miniers sont régies par la SEC et elles sont décrites dans le guide no 7 publié par la SEC à l’intention du secteur des valeurs mobilières, intitulé « Description of Property by Issuers Engaged or to be Engaged in Significant Mining Operations » (le guide no 7). Bien que la SEC ait récemment publié de nouvelles règles qui abrogent le guide no 7, ces règles ne deviendront contraignantes que le 1er janvier 2021. Pour l’instant, les documents d’information de la Société sont toujours rédigés conformément au guide no 7. Toutefois, la société est également un « émetteur assujetti » sous le régime des lois sur les valeurs mobilières canadiennes, et ces lois exigent que des estimations des ressources et des réserves minérales soient préparées conformément au Règlement 43-101. Le Règlement 43-101 exige que toutes les estimations de ressources et réserves minérales éventuelles soient divulguées conformément aux exigences de ce règlement. Ces renseignements canadiens figurent aux présentes afin de satisfaire aux obligations d’information de la société en vertu de la réglementation de la SEC relative à la divulgation loyale (Regulation Fair Disclosure), et afin de faciliter aux investisseurs américains l’accès à l’information accessible au public au Canada. Les exigences d’information aux États-Unis en ce qui concerne la divulgation des actifs miniers en vertu du guide no 7 sont notablement différentes des exigences du Règlement 43-101 au Canada. Le présent document contient un résumé de certaines estimations de la société portant non seulement sur les réserves prouvées et probables au sens du guide no 7 (document américain rédigé en anglais seulement), mais également sur les estimations de ressources et réserves minérales calculées conformément aux normes de définition de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole mentionnées dans le Règlement 43-101. En vertu du guide no 7, le terme « réserve » renvoie, dans le cadre de la détermination des réserves, à la part d’un gisement minéralisé qu’il est possible d’extraire ou de produire de façon légale et justifiée sur le plan économique. Dans le cadre de la définition des « réserves », l’expression « justifiée sur le plan économique » signifie qu’on a établi ou démontré de façon analytique que l’extraction est viable et justifiable selon des hypothèses raisonnables en matière de marchés et d’investissement. Dans le cadre de la définition des « réserves », l’expression « légal » ne suggère pas que tous les permis touchant l’extraction et le traitement ont été obtenus ou que les autres questions juridiques ont été entièrement résolues. Mais pour que des réserves existent, Hecla doit avoir des attentes raisonnables, en fonction des lois et règlements applicables, selon lesquelles les permis seront émis et que les questions juridiques seront résolues en ce qui a trait à l’extraction et au traitement pour un gisement en particulier dans un délai qui correspond aux plans de mine actuels de Hecla. Les termes « ressources mesurées », « ressources indiquées » et « ressources inférées » sont des termes miniers canadiens définis conformément au Règlement 43-101. Ces termes ne sont pas définis dans le guide n°7 et leur utilisation n’est habituellement pas autorisée dans les rapports et les déclarations d’enregistrement déposés auprès de la SEC aux États-Unis, à moins qu’une loi étrangère ne l’exige. Le terme « ressource » n’a pas la même signification que le terme « réserve ». Selon les exigences du guide n°7, le matériel décrit comme des « ressources indiquées » ou des « ressources mesurées » serait plutôt désigné par le terme « matériel minéralisé », et il ne pourrait être présenté que sous forme de tonnes et de teneurs seulement, et non en onces. La catégorie des « ressources inférées » n’est pas reconnue par le guide n°7. Les investisseurs sont invités à ne pas présumer que les gisements minéraux de cette catégorie seront nécessairement convertis en réserves prouvées ou probables. Les « ressources » comportent un niveau élevé d’incertitude quant à leur existence et quant à la faisabilité de leur exploitation sur les plans économique et juridique. On ne peut présumer que toute partie ou la totalité de ces « ressources » sera nécessairement reclassée dans une catégorie supérieure, ou qu’elle sera nécessairement exploitée de manière rentable. Les investisseurs sont invités à ne pas présumer que toute partie ou la totalité d’une « ressource » existe ou peut être exploitée de manière rentable ou conformément à la loi. Les investisseurs sont plus particulièrement mis en garde sur le fait que même si ces ressources peuvent être exprimées en onces d’argent ou d’or, plutôt qu’en tonnes de minerai et en teneurs d’argent ou d’or estimatives par tonne, cela ne signifie pas que ces matières donneront nécessairement lieu à du minerai exploité et transformé en argent ou en or commercialisable. Personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 Kurt D. Allen, CPG, directeur de l’exploration de Hecla Limited et Keith Blair, CPG, géologue en chef de Hecla Limited, agissant en qualité de personne habilitée au sens de la norme nationale 43-101 (la « norme 43-101 »), ont supervisé la préparation des renseignements scientifiques et techniques concernant les projets miniers de Hecla dans ce communiqué, notamment en ce qui a trait aux nouvelles installations acquises au Nevada. Les renseignements relatifs à la vérification des données, aux relevés et investigations, au programme d’assurance de la qualité et aux mesures de contrôle de la qualité, ainsi qu’un résumé des procédures d’analyse ou d’essai sont présentés dans un rapport technique intitulé « Technical Report for the Greens Creek Mine » du 31 décembre 2018 pour la mine Greens Creek, dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report on the Lucky Friday Mine Shoshone County, Idaho, USA » du 2 avril 2014 pour la mine Lucky Friday, dans un rapport technique intitulé « Technical Report on the Mineral Resource and Mineral Reserve Estimate for the Casa Berardi Mine, Northwestern Quebec, Canada » du 31 décembre 2018 pour la mine Casa Beradi (le « rapport technique de Casa Berardi »), et dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report for the San Sebastian Ag-Au Property, Durango, Mexico » du 8 septembre 2015. Ces quatre rapports techniques contiennent également une description des principales hypothèses et méthodes et des principaux paramètres utilisés pour évaluer les réserves et les ressources minérales, ainsi qu’une analyse générale expliquant en quoi certains facteurs connus en matière d’environnement, de permis, de titres ou de commercialisation, certains aspects juridiques, fiscaux ou sociopolitiques, ou d’autres facteurs pertinents pourraient avoir une incidence sur les estimations. Il est possible de trouver de l’information au sujet de la vérification des données, des relevés et investigations, et du programme et des mesures d’assurance qualité ainsi qu’un résumé des procédures d’analyses et essais dans un rapport technique publié par Klondex Mines en date du 31 mars 2018 pour la mine Fire Creek, dans un rapport technique en date du 31 mai 2017 et modifié le 9 août 2017 pour la mine Hollister et dans un rapport technique publié en date du 31 août 2014 et modifié le 2 avril 2015 pour la mine Midas. Des copies de ces rapports techniques sont disponibles sous les profils de Hecla et de Klondex sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Le M. Allen et M. Blair ont examiné et vérifié les renseignements concernant les prélèvements de forage, les données collectées de façon numérique, les levés de forage et les déterminations de la gravité spécifique concernant toutes les mines. L’examen comprenait des programmes d’assurance de la qualité et des mesures de contrôle de la qualité, notamment des pratiques de test et d’analyse, des procédures relatives à la chaîne de possession et au stockage d’échantillons, ainsi qu’une prise et une analyse indépendantes d’échantillons. Cet examen a permis de conclure que les renseignements et les procédures étaient conformes aux normes de l’industrie et pouvaient servir aux fins de l’estimation des ressources et des réserves minérales, ainsi qu’à l’aménagement minier. HECLA MINING COMPANY État consolidé condensé des bénéfices (perte) (dollars et actions en milliers, sauf données par action – non audité) Quatrième trimestre terminé le Exercice terminé le 31 décembre

2019 31 décembre

2018 31 décembre

2019 31 décembre

2018 Ventes de produits $ 224 945 $ 136 520 $ 673 266 $ 567 137 Coût des ventes et autres coûts de production directs 139 147 102 192 450 349 353 994 Amortissement pour dépréciation et épuisement 60 480 35 593 199 518 134 044 Coût des ventes total 199 627 137 785 649 867 488 038 Bénéfice (perte) brut 25 318 (1 265 ) 23 399 79 099 Autres dépenses d’exploitation : Frais généraux et administratifs 8 977 8 693 35 832 36 542 Exploration 2 363 8 086 15 919 35 695 Pré-exploitation 615 1 272 3 150 4 887 Recherche et développement (79 ) 399 535 5 441 Autres dépenses (produits) d’exploitation 1 362 (171 ) 3 043 1 596 Perte (gain) sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers (23 ) 581 4 643 (2 793 ) Coûts liés à la suspension 3 285 2 356 12 051 20 693 Coûts d’acquisition 52 389 645 10 045 Provision pour mines fermées et remise en état 1 161 1 585 4 690 6 119 17 713 23 190 80 508 118 225 Bénéfice (perte) issu des opérations 7 605 (24 455 ) (57 109 ) (39 126 ) Autre produit financier (dépense) : Gain (perte) sur les contrats d’instruments dérivés (1 252 ) (18 ) (3 971 ) 40 253 Gains (pertes) sur la vente de placements (4 ) 2 923 (34 ) Perte non réalisée sur les placements (1 230 ) (355 ) (2 389 ) (2 816 ) Gain (perte) net sur les opérations de change (1 495 ) 7 454 (8 236 ) 10 310 Intérêts et autres Produits (dépenses) d’exploitation (1 022 ) (613 ) (4 429 ) (907 ) Frais d’intérêt (14 670 ) (10 925 ) (48 447 ) (40 944 ) (19 673 ) (4 455 ) (66 549 ) 5 862 Perte avant impôts (12 068 ) (28 910 ) (123 658 ) (33 264 ) Économie (provision) d’impôts 4 092 5 217 24 101 6 701 Perte nette (7 976 ) (23 693 ) (99 557 ) (26 563 ) Dividende sur actions privilégiées (138 ) (138 ) (552 ) (552 ) Perte applicable aux actionnaires ordinaires $ (8 114 ) $ (23 831 ) $ (100 109 ) $ (27 115 ) Perte de base par actionnaire ordinaire après dividendes sur actions privilégiées $ (0,02 ) $ (0,05 ) $ (0,20 ) $ (0,06 ) Perte diluée par actionnaire ordinaire après dividendes sur actions privilégiées $ (0,02 ) $ (0,05 ) $ (0,20 ) $ (0,06 ) Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – non dilué 502 902 480 572 490 449 433 419 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – dilué 502 902 480 572 490 449 433 419 HECLA MINING COMPANY Bilans consolidés condensés (dollars et actions en milliers – non audité) 31 décembre 2019 31 décembre 2018 ACTIF Actif à court terme : Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 62 452 $ 27 389 Placements — — Comptes clients 38 421 25 818 Stocks 66 213 87 533 Autre actif à court terme 12 038 23 410 Total de l’actif à court terme 179 124 164 150 Investissements à long terme 6 207 6 583 Encaisse et investissements à long terme soumis à des restrictions 1 025 1 025 Immobilisations corporelles et intérêts miniers, nets 2 423 698 2 520 004 Actif lié au droit d’utilisation au titre d’un contrat de location simple 16 381 — Actifs d’impôts reportés 3 537 1 987 Autre actif à long terme et charges reportées 7 336 10 195 Total de l’actif $ 2 637 308 $ 2 703 944 PASSIF Passif à court terme : Comptes fournisseurs et charges à payer $ 57 716 $ 77 861 Salaires et avantages connexes à payer 26 916 30 034 Dettes fiscales 4 776 7 727 Partie à court terme des contrats de location-acquisition 5 429 5 264 Partie à court terme des charges comptabilisées pour la remise en état et la fermeture 4 581 3 410 Portion à court terme des contrats de location simple 5 580 — Intérêts courus 5 804 5 961 Autre passif à court terme 6 172 5 937 Total du passif à court terme 116 974 136 194 Contrats de location-acquisition 7 214 7 871 Charges de remise en état et de fermeture à payer 103 793 104 979 Dette à long terme 504 729 532 799 Contrats de location simple à long terme 10 818 — Passif d’impôt reporté 138 282 173 537 Dette consolidée au titre du régime de retraite 56 219 47 711 Autre passif à long terme 6 856 9 890 Total du passif 944 885 1 012 981 FONDS PROPRES Actions privilégiées 39 39 Actions ordinaires 132 292 121 956 Excédent de capital 1 973 700 1 880 481 Déficit accumulé (353 331 ) (248 308 ) Cumul des pertes du résultat étendu (37 310 ) (42 469 ) Actions autodétenues (22 967 ) (20 736 ) Total des fonds propres 1 692 423 1 690 963 Total du passif et des fonds propres $ 2 637 308 $ 2 703 944 Actions ordinaires en circulation 522 896 482 604 HECLA MINING COMPANY Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie (dollars en milliers – non audité) 31 décembre

2019 31 décembre

2018 ACTIVITÉS D’EXPLOITATION Perte nette $ (99 557 ) $ (26 563 ) Éléments non monétaires compris dans la perte nette : Amortissement pour dépréciation et épuisement 204 475 140 905 Perte sur la vente de placements (927 ) — Perte non réalisée sur les placements 2 386 2 816 Gain sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers 4 643 (2 793 ) Provision pour coûts de remise en état et fermeture 6 914 6 090 Impôts reportés (33 387 ) (9 699 ) Rémunération à base d’actions 5 668 6 278 Amortissement des commissions de montage de prêts 2 637 2 077 Perte (gain) sur les contrats dérivés 5 613 (15 366 ) Perte (gain) sur les opérations de change 8 025 (7 104 ) Rajustement des stocks à la valeur marchande 1 399 8 191 Frais sur le remboursement anticipé de la dette à l’aide d’actions ordinaires 2 855 — Autres charges non monétaires, nettes 49 (32 ) Variation de l’actif et du passif : Comptes clients (10 939 ) 9 843 Stocks 16 146 (27 512 ) Autre actif à court et à long terme 15 618 (1 726 ) Comptes fournisseurs et charges à payer (24 355 ) 17 795 Salaires et avantages connexes à payer 9 226 (2 425 ) Dettes fiscales (3 155 ) 645 Charges comptabilisées pour la remise en état et la fermeture et autre passif à long terme 7 532 (7 199 ) Trésorerie issue des activités d’exploitation 120 866 94 221 ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT Ajouts aux immobilisations corporelles et intérêts miniers (121 421 ) (136 933 ) Acquisition d’autres entreprises, sans tenir compte des liquidités et liquidités soumises à des restrictions acquises — (139 326 ) Produit de la vente de placements 1 760 — Produit de la cession d’immobilisations corporelles 183 2 411 Produits d’assurance en raison de biens endommagés — 4 377 Achat de placements (389 ) (31 971 ) Placements arrivant à échéance — 64 895 Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement (119 867 ) (236 547 ) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Actions rachetées (2 231 ) (2 694 ) Produit de l’émission d’actions ordinaires et de bons de souscription, déduction faite des dépenses connexes 49 019 6 744 Dividendes versés aux actionnaires ordinaires (4 914 ) (4 393 ) Dividendes versés aux actionnaires privilégiés (552 ) (552 ) Emprunts sur titres de créance 279 500 102 024 Remboursement de la dette (279 500 ) (106 036 ) Commissions d’émission de titres de créance payées (976 ) (2 638 ) Remboursements des contrats de location-acquisition (7 157 ) (7 339 ) Flux de trésorerie nets fournis par (utilisés dans) les activités de financement 33 189 (14 884 ) Incidence des taux de change sur les flux de trésorerie 875 (1 515 ) Augmentation nette de trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à des restrictions et des équivalents de liquidités soumises à des restrictions 35 063 (158 725 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie, et trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à des restrictions au début de l’exercice 28 414 187 139 Trésorerie et équivalents de trésorerie, et trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à des restrictions à la fin de l’exercice $ 63 477 $ 28 414 HECLA MINING COMPANY Prix des métaux Quatrième trimestre terminé le Exercice terminé le 31 décembre

2019 31 décembre

2018 31 décembre

2019 31 décembre

2018 PRIX MOYENS DES MÉTAUX Argent – London PM Fix ($/oz) $ 17,30 $ 14,55 $ 16,20 $ 15,71 Prix réalisé par once $ 17,47 $ 14,58 $ 16,65 $ 15,63 Or – London PM Fix ($/oz) $ 1 480 $ 1 228 $ 1 392 $ 1 269 Prix réalisé par once $ 1 488 $ 1 237 $ 1 413 $ 1 265 Plomb – LME au comptant ($/livre) $ 0,92 $ 0,89 $ 0,91 $ 1,02 Prix réalisé par livre $ 0,91 $ 0,88 $ 0,91 $ 1,04 Zinc – LME au comptant ($/livre) $ 1,08 $ 1,19 $ 1,16 $ 1,33 Prix réalisé par livre $ 1,10 $ 1,15 $ 1,14 $ 1,27 Données de production Quatrième trimestre terminé le Exercice terminé le 31 décembre

2019 31 décembre

2018 31 décembre

2019 31 décembre

2018 MINE GREENS CREEK Tonnes de minerai traitées 216 324 212 522 846 076 845 398 Coût d’extraction par tonne $ 81,82 $ 77,87 $ 80,57 $ 71,37 Coût de broyage par tonne $ 40,31 $ 35,93 $ 37,02 $ 33,53 Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne) 15,69 12,81 14,64 12,16 Teneur du minerai broyé – Or (oz/tonne) 0,10 0,09 0,10 0,09 Teneur du minerai broyé – Plomb (%) 3,07 2,67 2,92 2,80 Teneur du minerai broyé – Zinc (%) 7,88 7,12 7,43 7,47 Argent produit (oz) 2 741 090 2 163 563 9 890 125 7 953 003 Or produit (oz) 15 356 13 097 56 625 51 493 Plomb produit (tonnes) 5 444 4 608 20 112 18 960 Zinc produit (tonnes) 15 475 13 677 56 805 55 350 Coût décaissé total par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ 2,76 $ 1,79 $ 1,97 $ (1,13 ) CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ 7,86 $ 7,92 $ 5,99 $ 5,58 Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 12 886 $ 12 170 $ 35 829 $ 46 864 MINE LUCKY FRIDAY Tonnes de minerai traitées 16 337 1 297 57 091 17 309 Coût d’extraction par tonne $ 103,83 $ 67,91 $ — $ — Coût de broyage par tonne $ 32,41 $ 22,32 $ — $ — Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne) 14,02 7,33 11,83 10,78 Teneur du minerai broyé – Plomb (%) 9,01 6,89 7,86 7,19 Teneur du minerai broyé – Zinc (%) 5,11 3,13 4,25 4,20 Argent produit (oz) 216 488 13 026 632 944 169 041 Plomb produit (tonnes) 1 360 96 4 098 1 131 Zinc produit (tonnes) 710 34 2 052 673 Coût décaissé total par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 s.o. s.o. s.o. s.o. CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 s.o. s.o. s.o. s.o. Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 3 043 $ 7 347 $ 8 989 $ 14 236 MINE SAN SEBASTIAN Tonnes de minerai traitées 39 137 44 817 174 713 156 733 Coût d’extraction par tonne $ 107,43 $ 131,16 $ 111,11 $ 149,77 Coût de broyage par tonne $ 78,15 $ 64,03 $ 65,74 $ 65,55 Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne) 11,80 10,85 11,78 14,07 Teneur du minerai broyé – Or (oz/tonne) 0,115 0,082 0,106 0,11 Argent produit (oz) 422 434 443 302 1 868 884 2 037 072 Or produit (oz) 3 897 2 928 15 673 14 979 Coût décaissé total par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ 8,89 $ 14,78 $ 8,02 $ 9,69 CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ 11,78 $ 19,51 $ 12,10 $ 14,68 Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ (458 ) $ 2 527 $ 5 035 $ 6 219 MINE CASA BERARDI Tonnes de minerai traitées – souterrain 201 937 187 956 784 568 744 947 Tonnes de minerai traitées – ciel ouvert 161 430 135 436 593 497 630 771 Tonnes de minerai traitées – total 363 367 323 392 1 378 065 1 375 718 Tonnes traitées en surface – minerai et résidus 1 797 105 1 773 114 9 329 268 6 902 760 Coût d’extraction par tonne – souterrain $ 98,03 $ 106,75 $ 99,14 $ 105,78 Coût d’extraction par tonne – combiné $ 74,54 $ 81,92 $ 79,27 $ 74,44 Coûts d’extraction par tonne extraite (minerai et résidus) – ciel ouvert $ 4,05 $ 3,10 $ 3,37 $ 3,56 Coût de broyage par tonne $ 20,22 $ 15,61 $ 18,22 $ 15,84 Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – souterrain 0,164 0,189 0,168 0,203 Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – ciel ouvert 0,064 0,041 0,055 0,059 Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – combinaison 0,119 0,129 0,120 0,136 Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne) 0,04 0,03 0,03 0,03 Or produit (oz) – souterrain 26 506 31 015 106 821 130 647 Or produit (oz) – ciel ouvert 8 287 4 849 27 588 32 097 Or produit (oz) – total 34 793 35 864 134 409 162 744 Argent produit (oz) – total 10 499 7 338 31 540 38 086 Coût décaissé total par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ 1 037 $ 940 $ 1 051 $ 800 CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ 1 278 $ 1 348 $ 1 354 $ 1 080 Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 7 699 $ 13 590 $ 36 059 $ 40 710 MINES AU NEVADA Tonnes de minerai traitées 46 661 60 484 210 397 116 383 Coût d’extraction par tonne $ 215,05 $ 245,15 $ 170,85 $ 216,80 Coût de broyage par tonne $ 88,39 $ 79,09 $ 83,20 $ 74,91 Teneur du minerai broyé – Or (oz/tonne) 0,502 0,365 0,361 0,328 Argent produit (oz) 21 477 88 156 181 741 172 301 Or produit (oz) 20 727 19 098 66 166 32 887 Coût décaissé total par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ 946 $ 1 251 $ 1 096 $ 1 221 CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits1 $ 1 024 $ 2 020 $ 1 527 $ 1 950 Acquisitions d’immobilisations (en milliers) $ 608 $ 17 589 $ 42 184 $ 32 587 1 Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits représentent des mesures non conformes aux PCGR aux États-Unis. Le rapprochement du coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement (mesure PCGR) et du coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits est présenté dans la section sur le rapprochement du coût décaissé total par once de ce communiqué. L’or, le plomb et le zinc produits ont été traités en tant que crédits liés aux sous-produits pour calculer les coûts par once d’argent. Le principal métal produit à la mine Casa Berardi et à nos mines du Nevada étant l’or, le crédit lié aux sous-produits concerne la valeur de la production d’argent. Mesures non conformes aux PCGR

(non audité) Rapprochement du coût des ventes et autres coûts de production directs et de l’amortissement pour dépréciation et épuisement (mesures conformes aux PCGR) au coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, au coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, au coût de maintien opérationnel total, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et au coût de maintien total, déduction faite des crédits liés aux sous-produits (mesures non conformes aux PCGR). Les tableaux ci-dessous présentent des rapprochements entre les mesures conformes aux PCGR qui sont les plus similaires au coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement et les mesures non conformes aux PCGR que sont i) le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, ii) le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, iii) le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et iv) le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits pour nos activités à Greens Creek, Lucky Friday, San Sebastian, Casa Berardi, à nos mines du Nevada et pour l’ensemble de la société durant les trimestres et les périodes de douze mois ayant pris fin les 31 décembre 2019 et 2018 et pour les montants estimés visant la période de douze mois ayant pris fin le 31 décembre 2020. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits est une mesure créée par des sociétés d’exploitation de métaux précieux (dont le Silver Institute) à titre de norme commune à des fins de comparaison. Nous ne pouvons toutefois pas garantir que notre façon de déclarer ces mesures non conformes aux PCGR est la même que celle des autres sociétés minières. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits est une statistique d’exploitation importante que nous utilisons pour mesurer le rendement opérationnel de chacune de nos mines. Le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits est une statistique d’exploitation importante que nous utilisons depuis peu à titre de mesure des flux de trésorerie nets de nos mines, déduction faite des coûts associés à l’exploration, à la pré-exploitation, à la réhabilitation et au réinvestissement de maintien. Cette mesure semblable au coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits que nous déclarons, mais elle comprend également les coûts d’exploration sur le site et de réhabilitation et les réinvestissements de maintien. Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l’heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût des produits vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l’or et de l’argent, aménager les sites et maintenir la production. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, nous permettent de comparer le rendement de nos mines à celui des mines de nos concurrents. Puisque la société extrait principalement de l’argent et de l’or, nous employons également ces statistiques de façon globale. Nous combinons les mines Greens Creek, Lucky Friday et San Sebastian en vue de comparer le rendement de Hecla à celui des autres sociétés principalement argentifères. Nous regroupons les mines au Nevada et Casa Berardi à des fins de comparaison aux autres sociétés aurifères. Ces statistiques peuvent également s’avérer utiles pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elles permettent de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. Le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits comprennent tous les coûts d’exploitation décaissés directs et indirects se rapportant directement aux activités matérielles de production de métaux, incluant l’extraction, le traitement et les autres coûts de transformation, les frais d’affinage et de commercialisation par des tiers, les frais généraux et administratifs sur place, les redevances et les taxes sur la production minière. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits pour chacune des mines comprend également les coûts d’exploration sur le site et de réhabilitation et les réinvestissements de maintien. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques pour la totalité des frais d’administration et d’exploration et les projets de réinvestissement de maintien. Les crédits liés aux sous-produits comprennent les recettes tirées de tous les métaux, exception faite du métal primaire produit par chacune des mines. Comme l’indiquent les tableaux ci-dessous, les crédits liés aux sous-produits sont un élément essentiel de la structure des coûts de nos mines d’argent, ce qui distingue nos opérations d’extraction d’argent en raison de la nature polymétallique de leurs gisements. En plus des usages décrits ci-dessus, le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits offrent à la direction et aux investisseurs, après une détermination du prix moyen, une indication des flux de trésorerie d’exploitation tirés de la production. Nous utilisons également ces mesures pour le suivi comparatif du rendement des opérations minières de période en période du point de vue des flux de trésorerie. Les sections des activités à Casa Berardi et au Nevada ci-dessous communiquent le coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, l’or constituant la production primaire. Les crédits liés aux sous-produits comprennent donc les produits de l’extraction d’argent, qui est considéré comme un sous-produit à Casa Berardi et au Nevada. Seuls les coûts et les onces produites associés aux mines produisant le même métal primaire sont combinés pour représenter le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits. L’or produit à la mine Casa Berardi et à nos mines du Nevada ne fait donc pas partie des crédits liés aux sous-produits figurant dans le calcul du coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et du CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits totaux pour nos propriétés argentifères que sont Greens Creek, Lucky Friday et San Sebastian. De la même façon, l’argent produit à nos trois autres unités d’exploitation ne fait pas partie des crédits liés aux sous-produits lors du calcul des mesures de l’or à Casa Berardi. En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 31 décembre 2019 Greens

Creek Lucky

Friday2 San

Sebastian Siège

social3 Total pour

l’argent Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 71 481 $ 5 472 $ 14 171 $ 91 124 Amortissement pour dépréciation et épuisement (15 359 ) (284 ) (2 838 ) (18 481 ) Coûts de traitement 14 168 1 050 328 15 546 Variation des stocks de produits (10 323 ) 308 (1 575 ) (11 590 ) Remise en état et autres coûts (1 083 ) — (558 ) (1 641 ) Exclusion des coûts reliés à Lucky Friday — (6 546 ) — (6 546 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 58 884 — 9 528 68 412 Remise en état et autres coûts 737 — 123 860 Exploration 357 — 215 227 799 Réinvestissements de maintien 12 886 — 884 35 13 805 Frais généraux et administratifs 8 977 8 977 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 72 864 — 10 750 92 853 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (23 478 ) — (23 478 ) Or (20 006 ) (5 767 ) (25 773 ) Plomb (7 825 ) — (7 825 ) Total des crédits liés aux sous-produits (51 309 ) — (5 767 ) (57 076 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 7 575 $ — $ 3 761 $ 11 336 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 21 555 $ — $ 4 983 $ 35 777 Divisé par les onces produites 2 741 — 423 3 164 Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 21,49 $ — $ 22,52 $ 21,62 Crédits liés aux sous-produits par once (18,73 ) — (13,63 ) (18,04 ) Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 2,76 $ — $ 8,89 $ 3,58 CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 26,59 $ — $ 25,41 $ 29,35 Crédits liés aux sous-produits par once (18,73 ) — (13,63 ) (18,04 ) CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 7,86 $ — $ 11,78 $ 11,31 En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 31 décembre 2019 Casa

Berardi Mines au

Nevada Total pour

l’or Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 60 444 $ 48 059 $ 108 503 Amortissement pour dépréciation et épuisement (20 154 ) (21 845 ) (41 999 ) Coûts de traitement 447 39 486 Variation des stocks de produits (4 343 ) (5 896 ) (10 239 ) Remise en état et autres coûts (130 ) (378 ) (508 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 36 264 19 979 56 243 Remise en état et autres coûts 129 378 507 Exploration 560 285 845 Réinvestissements de maintien 7 699 946 8 645 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 44 652 21 588 66 240 Crédits liés aux sous-produits : Argent (180 ) (371 ) (551 ) Total des crédits liés aux sous-produits (180 ) (371 ) (551 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 36 084 $ 19 608 $ 55 692 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 44 472 $ 21 217 $ 65 689 Divisé par les onces d’or produites 35 21 56 Coût décaissé par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 1 042 $ 964 $ 1 003 Crédits liés aux sous-produits par once (5 ) (18 ) (10 ) Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1 037 $ 946 $ 993 CMOT par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 1 283 $ 1 042 $ 1 197 Crédits liés aux sous-produits par once (5 ) (18 ) (10 ) CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1 278 $ 1 024 $ 1 187 En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 31 décembre 2019 Total pour

l’argent Total pour

l’or Total Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 91 124 $ 108 503 $ 199 627 Amortissement pour dépréciation et épuisement (18 481 ) (41 999 ) (60 480 ) Coûts de traitement 15 546 486 16 032 Variation des stocks de produits (11 590 ) (10 239 ) (21 829 ) Remise en état et autres coûts (1 641 ) (508 ) (2 149 ) Exclusion des coûts reliés à Lucky Friday (6 546 ) (6 546 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 68 412 56 243 124 655 Remise en état et autres coûts 860 507 1 367 Exploration 799 845 1 644 Réinvestissements de maintien 13 805 8 645 22 450 Frais généraux et administratifs 8 977 — 8 977 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 92 853 66 240 159 093 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (23 478 ) — (23 478 ) Or (25 773 ) — (25 773 ) Plomb (7 825 ) — (7 825 ) Argent (551 ) (551 ) Total des crédits liés aux sous-produits (57 076 ) (551 ) (57 627 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 11 336 $ 55 692 $ 67 028 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 35 777 $ 65 689 $ 101 466 Divisé par les onces produites 3 164 56 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 21,62 $ 1 003 Crédits liés aux sous-produits par once (18,04 ) (10 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 3,58 $ 993 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 29,35 $ 1 197 Crédits liés aux sous-produits par once (18,04 ) (10 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 11,31 $ 1 187 En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 31 décembre 2018 Greens

Creek Lucky

Friday2 San

Sebastian Siège

social3 Total pour

l’argent Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 48 302 $ 3 906 $ 10 638 $ 62 846 Amortissement pour dépréciation et épuisement (11 631 ) (209 ) (1 016 ) (12 856 ) Coûts de traitement 9 038 78 180 9 296 Variation des stocks de produits 2 092 (148 ) 527 2 471 Remise en état et autres coûts (587 ) — (185 ) (772 ) Exclusion des coûts reliés à Lucky Friday — (3 627 ) — (3 627 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 47 214 — 10 144 57 358 Remise en état et autres coûts 849 — 105 954 Exploration 242 — 1 164 608 2 014 Réinvestissements de maintien 12 170 — 828 157 13 155 Frais généraux et administratifs 8 693 8 693 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 60 475 — 12 241 82 174 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (22 788 ) — (22 788 ) Or (14 079 ) (3 595 ) (17 674 ) Plomb (6 475 ) — (6 475 ) Argent Total des crédits liés aux sous-produits (43 342 ) — (3 595 ) (46 937 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 3 872 $ — $ 6 549 $ 10 421 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 17 133 $ — $ 8 646 $ 35 237 Divisé par les onces d’argent produites 2 164 — 443 2 607 Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 21,83 $ — $ 22,90 $ 22,01 Crédits liés aux sous-produits par once d’argent (20,04 ) — (8,12 ) (18,00 ) Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1,79 $ — $ 14,78 $ 4,01 CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 27,96 $ — $ 27,63 $ 31,53 Crédits liés aux sous-produits par once d’argent (20,04 ) — (8,12 ) (18,00 ) CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 7,92 $ — $ 19,51 $ 13,53 En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 31 décembre 2018 Casa

Berardi Mines au

Nevada Total pour

l’or Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 47 253 $ 27 686 $ 74 939 Amortissement pour dépréciation et épuisement (16 423 ) (6 314 ) (22 737 ) Coûts de traitement 440 48 488 Variation des stocks de produits 2 686 4 711 7 397 Remise en état et autres coûts (137 ) (954 ) (1 091 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 33 819 25 177 58 996 Remise en état et autres coûts 137 567 704 Exploration 903 4 101 5 004 Réinvestissements de maintien 13 591 10 018 23 609 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 48 450 39 863 88 313 Crédits liés aux sous-produits : Argent (106 ) (1 280 ) (1 386 ) Total des crédits liés aux sous-produits (106 ) (1 280 ) (1 386 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 33 713 $ 23 897 $ 57 610 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 48 344 $ 38 583 $ 86 927 Divisé par les onces d’or produites 36 19 55 Coût décaissé par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 943 $ 1 318 $ 1 073 Crédits liés aux sous-produits par once d’or (3 ) (67 ) (25 ) Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 940 $ 1 251 $ 1 048 CMOT par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 1 351 $ 2 087 $ 1 607 Crédits liés aux sous-produits par once d’or (3 ) (67 ) (25 ) CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1 348 $ 2 020 $ 1 582 En milliers (sauf les montants par once) Trimestre terminé le 31 décembre 2018 Total pour

l’argent Total pour

l’or Total Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 62 846 74 939 $ 137 785 Amortissement pour dépréciation et épuisement (12 856 ) (22 737 ) (35 593 ) Coûts de traitement 9 296 488 9 784 Variation des stocks de produits 2 471 7 397 9 868 Remise en état et autres coûts (772 ) (1 091 ) (1 863 ) Exclusion des coûts reliés à Lucky Friday (3 627 ) (3 627 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 57 358 58 996 116 354 Remise en état et autres coûts 954 704 1 658 Exploration 2 014 5 004 7 018 Réinvestissements de maintien 13 155 23 609 36 764 Frais généraux et administratifs 8 693 — 8 693 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 82 174 88 313 170 487 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (22 788 ) — (22 788 ) Or (17 674 ) — (17 674 ) Plomb (6 475 ) — (6 475 ) Argent (1 386 ) (1 386 ) Total des crédits liés aux sous-produits (46 937 ) (1 386 ) (48 323 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 10 421 $ 57 610 $ 68 031 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 35 237 $ 86 927 $ 122 164 Divisé par les onces produites 2 607 55 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 22,01 $ 1 073 Crédits liés aux sous-produits par once (18,00 ) (25 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 4,01 $ 1 048 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 31,53 $ 1 607 Crédits liés aux sous-produits par once (18,00 ) (25 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 13,53 $ 1 582 En milliers (sauf les montants par once) Période de douze mois terminée le 31 décembre 2019 Greens

Creek Lucky

Friday2 San

Sebastian Siège

social3 Total pour

l’argent Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 211 719 $ 16 621 $ 50 509 $ 278 849 Amortissement pour dépréciation et épuisement (47 587 ) (1 175 ) (9 772 ) (58 534 ) Coûts de traitement 48 487 2 884 760 52 131 Variation des stocks de produits (1 155 ) 1 016 (2 953 ) (3 092 ) Remise en état et autres coûts (2 523 ) — (1 588 ) (4 111 ) Exclusion des coûts reliés à Lucky Friday — (19 346 ) — (19 346 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 208 941 — 36 956 245 897 Remise en état et autres coûts 2 949 — 492 3 441 Exploration 982 — 4 667 1 332 6 981 Réinvestissements de maintien 35 829 — 2 461 108 38 398 Frais généraux et administratifs 35 832 35 832 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 248 701 — 44 576 330 549 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (91 435 ) — (91 435 ) Or (69 391 ) — (21 960 ) (91 351 ) Plomb (28 589 ) — (28 589 ) Total des crédits liés aux sous-produits (189 415 ) — (21 960 ) (211 375 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 19 526 $ — $ 14 996 $ 34 522 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 59 286 $ — $ 22 616 $ 119 174 Divisé par les onces d’argent produites 9 890 — 1 869 11 759 Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 21,12 $ — $ 19,77 $ 20,91 Crédits liés aux sous-produits par once d’argent (19,15 ) — (11,75 ) (17,98 ) Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1,97 $ — $ 8,02 $ 2,93 CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 25,14 $ — $ 23,85 $ 28,11 Crédits liés aux sous-produits par once d’argent (19,15 ) — (11,75 ) (17,98 ) CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 5,99 $ — $ 12,10 $ 10,13 En milliers (sauf les montants par once) Période de douze mois terminée le 31 décembre 2019 Casa Berardi Mines au

Nevada Total pour l’or Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 217 682 $ 153 336 $ 371 018 Amortissement pour dépréciation et épuisement (73 960 ) (67 024 ) (140 984 ) Coûts de traitement 1 876 158 2 034 Variation des stocks de produits (3 371 ) (9 008 ) (12 379 ) Remise en état et autres coûts (515 ) (2 019 ) (2 534 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 141 712 75 443 217 155 Remise en état et autres coûts 515 1 512 2 027 Exploration 3 450 2 333 5 783 Réinvestissements de maintien 36 825 24 652 61 477 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 182 502 103 940 286 442 Crédits liés aux sous-produits : Argent (508 ) (2 922 ) (3 430 ) Total des crédits liés aux sous-produits (508 ) (2 922 ) (3 430 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 141 204 $ 72 521 $ 213 725 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 181 994 $ 101 018 $ 283 012 Divisé par les onces d’or produites 134 66 200 Coût décaissé par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 1 055 $ 1 140 $ 1 083 Crédits liés aux sous-produits par once d’or (4 ) (44 ) (17 ) Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1 051 $ 1 096 $ 1 066 CMOT par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 1 358 $ 1 571 $ 1 428 Crédits liés aux sous-produits par once d’or (4 ) (44 ) (17 ) CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1 354 $ 1 527 $ 1 411 En milliers (sauf les montants par once) Période de douze mois terminée le 31 décembre 2019 Total pour

l’argent Total pour

l’or Total Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 278 849 $ 371 018 $ 649 867 Amortissement pour dépréciation et épuisement (58 534 ) (140 984 ) (199 518 ) Coûts de traitement 52 131 2 034 54 165 Variation des stocks de produits (3 092 ) (12 379 ) (15 471 ) Remise en état et autres coûts (4 111 ) (2 534 ) (6 645 ) Exclusion des coûts reliés à Lucky Friday (19 346 ) (19 346 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 245 897 217 155 463 052 Remise en état et autres coûts 3 441 2 027 5 468 Exploration 6 981 5 783 12 764 Réinvestissements de maintien 38 398 61 477 99 875 Frais généraux et administratifs 35 832 — 35 832 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 330 549 286 442 616 991 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (91 435 ) (91 435 ) Or (91 351 ) (91 351 ) Plomb (28 589 ) (28 589 ) Argent (3 430 ) (3 430 ) Total des crédits liés aux sous-produits (211 375 ) (3 430 ) (214 805 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 34 522 $ 213 725 $ 248 247 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 119 174 $ 283 012 $ 402 186 Divisé par les onces produites 11 759 200 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 20,91 $ 1 083 Crédits liés aux sous-produits par once (17,98 ) (17 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 2,93 $ 1 066 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 28,11 $ 1 428 Crédits liés aux sous-produits par once (17,98 ) (17 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 10,13 $ 1 411 En milliers (sauf les montants par once) Période de douze mois terminée le 31 décembre 2018 Greens

Creek Lucky

Friday2 San

Sebastian Siège

social3 Total pour

l’argent Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 190 066 $ 9 750 $ 41 815 $ 241 631 Amortissement pour dépréciation et épuisement (46 511 ) (1 012 ) (4 602 ) (52 125 ) Coûts de traitement 38 174 839 807 39 820 Variation des stocks de produits 3 087 (2 330 ) 2 385 3 142 Remise en état et autres coûts (2 911 ) — (1 559 ) (4 470 ) Exclusion des coûts reliés à Lucky Friday — (7 247 ) (7 247 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 181 905 — 38 846 220 751 Remise en état et autres coûts 3 397 — 419 3 816 Exploration 3 151 — 7 792 1 959 12 902 Réinvestissements de maintien 46 864 — 1 947 1 495 50 306 Frais généraux et administratifs 36 542 36 542 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 235 317 — 49 004 324 317 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (103 096 ) — (103 096 ) Or (57 316 ) (19 100 ) (76 416 ) Plomb (30 512 ) — (30 512 ) Argent Total des crédits liés aux sous-produits (190 924 ) — (19 100 ) (210 024 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ (9 019 ) $ — $ 19 746 $ 10 727 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 44 393 $ — $ 29 904 $ 114 293 Divisé par les onces d’argent produites 7 953 — 2 037 9 990 Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 22,88 $ — $ 19,07 $ 22,10 Crédits liés aux sous-produits par once d’argent (24,01 ) — (9,38 ) (21,02 ) Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ (1,13 ) $ — $ 9,69 $ 1,08 CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 29,59 $ — $ 24,06 $ 32,46 Crédits liés aux sous-produits par once d’argent (24,01 ) — (9,38 ) (21,02 ) CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 5,58 $ — $ 14,68 $ 11,44 En milliers (sauf les montants par once) Période de douze mois terminée le 31 décembre 2018 Casa Berardi Mines au Nevada Total pour l’or Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 199 402 $ 47 005 $ 246 407 Amortissement pour dépréciation et épuisement (71 302 ) (10 617 ) (81 919 ) Coûts de traitement 2 068 90 2 158 Variation des stocks de produits 1 205 7 138 8 343 Remise en état et autres coûts (558 ) (954 ) (1 512 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 130 815 42 662 173 477 Remise en état et autres coûts 558 567 1 125 Exploration 4 277 6 345 10 622 Réinvestissements de maintien 40 711 17 079 57 790 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 176 361 66 653 243 014 Crédits liés aux sous-produits : Zinc Or Plomb Argent (597 ) (2 512 ) (3 109 ) Total des crédits liés aux sous-produits (597 ) (2 512 ) (3 109 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 130 218 $ 40 150 $ 170 368 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 175 764 $ 64 141 $ 239 905 Divisé par les onces d’or produites 163 33 196 Coût décaissé par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 804 $ 1 297 $ 887 Crédits liés aux sous-produits par once d’or (4 ) (76 ) (16 ) Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 800 $ 1 221 $ 871 CMOT par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 1 084 $ 2 026 $ 1 242 Crédits liés aux sous-produits par once (4 ) (76 ) (16 ) CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1 080 $ 1 950 $ 1 226 En milliers (sauf les montants par once) Période de douze mois terminée le 31 décembre 2018 Total pour l’argent Total pour l’or Total Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 241 631 $ 246 407 $ 488 038 Amortissement pour dépréciation et épuisement (52 125 ) (81 919 ) (134 044 ) Coûts de traitement 39 820 2 158 41 978 Variation des stocks de produits 3 142 8 343 11 485 Remise en état et autres coûts (4 470 ) (1 512 ) (5 982 ) Exclusion des coûts reliés à Lucky Friday (7 247 ) (7 247 ) Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 220 751 173 477 394 228 Remise en état et autres coûts 3 816 1 125 4 941 Exploration 12 902 10 622 23 524 Réinvestissements de maintien 50 306 57 790 108 096 Frais généraux et administratifs 36 542 — 36 542 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 324 317 243 014 567 331 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (103 096 ) (103 096 ) Or (76 416 ) (76 416 ) Plomb (30 512 ) (30 512 ) Argent (3 109 ) (3 109 ) Total des crédits liés aux sous-produits (210 024 ) (3 109 ) (213 133 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 10 727 $ 170 368 $ 181 095 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 114 293 $ 239 905 $ 354 198 Divisé par les onces produites 9 990 196 Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 22,10 $ 887 Crédits liés aux sous-produits par once (21,02 ) (16 ) Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 1,08 $ 871 CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 32,46 $ 1 242 Crédits liés aux sous-produits par once (21,02 ) (16 ) CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 11,44 $ 1 226 En milliers (sauf les montants par once) Estimation pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2020 Greens

Creek Lucky

Friday2 San

Sebastian Siège

social3 Total pour

l’argent Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement $ 200 000 $ 14 500 $ 25 000 $ 239 500 Amortissement pour dépréciation et épuisement (42 000 ) (3 500 ) (7 000 ) (52 500 ) Coûts de traitement 33 700 2 750 850 37 300 Variation des stocks de produits 15 500 — (5 200) 10 300 Remise en état et autres coûts 3 500 250 1 300 5 050 Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 210 700 14 000 14 950 239 650 Remise en état et autres coûts 5 000 — 500 5 500 Exploration 800 — 2 300 3 100 Réinvestissements de maintien 35 500 2 500 600 38 600 Frais généraux et administratifs — — 29 000 29 000 CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 252 000 16 500 18 350 315 850 Crédits liés aux sous-produits : Zinc (79 000 ) (2 700 ) (81 700 ) Or (63 000 ) (12 000 ) (75 000 ) Plomb (29 000 ) (7 600 ) (36 600 ) Total des crédits liés aux sous-produits (171 000 ) (10 300 ) (12 000 ) (193 300 ) Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 39 700 $ 3 700 $ 2 950 $ 46 350 CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 81 000 $ 6 200 $ 6 350 $ 122 550 Divisé par les onces d’argent produites 9 100 700 900 10 700 Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 23,15 $ 20,00 $ 16,61 $ 22,40 Crédits liés aux sous-produits par once d’argent (18,79 ) (14,71 ) (13,33 ) (18,07 ) Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 4,36 $ 5,29 $ 3,28 $ 4,33 CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits $ 27,69 $ 23,57 $ 20,39 $ 29,52 Crédits liés aux sous-produits par once d’argent (18,79 ) (14,71 ) (13,33 ) (18,07 ) CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits $ 8,90 $ 8,86 $ 7,06 $ 11,45 En milliers (sauf les montants par once) Estimation pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2020 Casa Berardi