HeidelbergCement : en retrait après ses semestriels

30/07/2019 | 10:21

HeidelbergCement recule de 1,4% à Francfort, après la publication d'un BPA en croissance de 38% à 1,71 euro sur l'exercice écoulé, manquant largement l'estimation moyenne des analystes qui était d'un peu plus de 2,20 euros.



Le fournisseur de matériaux de construction a accru son profit des activités en cours (avant dépréciations et amortissements) de 21% à près de 1,45 milliard d'euros, pour des revenus en progression de 9% à 9,2 milliards (+7% hors effets de changes et de périmètre).



'De bonnes marges en Asie et en Europe de l'Ouest et du Sud ont plus que compensé de faibles activités liées aux conditions météo en Amérique du Nord et en Afrique-Méditerranée Orientale', explique son président Bernd Scheifele, qui confirme les objectifs annuels.



