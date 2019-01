Heidelberger Druckmaschinen AG : Masterwork va entrer au capital, le titre flambe

Avec une hausse de plus de 20% à la mi-journée, Heidelberger Druckmaschinen est la vedette de la Bourse de Francfort. L'entreprise allemande, qui fournit des équipements d'impression à toutes sortes d'industries, notamment de l'emballage, a annoncé l'arrivée du chinois Masterwork Group dans son capital, à hauteur de 8,5%. Le conseil d'administration a validé la transaction, qui aura lieu via une augmentation de capital réservée. Les titres vont être émis à 2,68 EUR pièce, alors que l'action ne cotait que 1,726 EUR à la clôture, hier.Les fonds permettront au groupe d'accélérer sa transformation digitale et de se développer, indique le management.