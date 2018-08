Heijmans : renoue avec les bénéfices au 1er semestre

15/08/2018 | 09:21

Le groupe immobilier néerlandais Heijmans publie un bénéfice net de huit millions d'euros au titre de son premier semestre 2018, à comparer à une perte des opérations poursuivies de neuf millions sur la même période de l'année dernière.



L'EBITDA sous-jacent a plus que doublé à 20 millions d'euros grâce aux activités de développement immobilier et de construction résidentielle, pour un chiffre d'affaires en croissance de 21% à 780 millions malgré un tassement du nombre de logements vendus.



Heijmans affiche un carnet de commandes de 2,2 milliards d'euros à fin juin 2018, à comparer à 1,9 milliard un an auparavant, et revendique une diminution de sa dette nette, passant de 45 à 14 millions d'euros d'une année sur l'autre.



