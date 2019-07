Heineken : Barclays reste positif après les résultats

30/07/2019 | 10:40

Barclays réaffirme son conseil 'surpondérer' et son objectif de cours de 111 euros sur Heineken, au lendemain de semestriels qu'il voit 'davantage comme une bosse sur la route que comme un changement de direction'.



S'il reconnait que le marché n'attendait pas la hausse d'investissement ou les vents contraires sur les coûts entrants, le broker déclare maintenir ses prévisions dans le haut des objectifs du brasseur néerlandais.



Ainsi, Barclays anticipe pour Heineken une croissance organique du profit de 5,7%, avec une progression du chiffre d'affaires de 4,7% et une expansion de marge de l'ordre de 20 points de base.



