Heineken : Jefferies reste à 'achat'

06/09/2019 | 14:13

Jefferies réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 110 euros sur Heineken, expliquant que 'du temps passé avec la direction soutient sa vision qu'il offre une croissance des revenus supérieure parmi les brasseurs'.



S'il reconnait que la réalisation par le Néerlandais des objectifs 'n'est pas une promenade de santé', le broker met en avant des facteurs aidants, comme par exemple un phasage des dépenses plus favorable au second semestre.



'Le consensus a été refondé à la baisse et les actions devraient se revaloriser sur la réalisation des prévisions', poursuit l'intermédiaire financier, considérant que le titre Heineken 'n'est pas cher pour la croissance'.



