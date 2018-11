Accords définitifs entre Heineken et le plus gros brasseur chinois

La Haye (awp/afp) - Le brasseur néerlandais Heineken a annoncé lundi avoir signé des accords définitifs avec l'entreprise China Resources Beer, principal producteur chinois de bière, avec l'ambition de percer sur un marché colossal où il n'a pour l'heure qu'une présence réduite.

"Heineken a annoncé aujourd'hui avoir signé des accords définitifs avec China Resources Enterprise et China Resources Beer afin de créer un partenariat stratégique à long terme" en Chine, a indiqué le groupe basé à Amsterdam dans un communiqué.

Le brasseur néerlandais va acquérir 40% de CRH Beer, la maison mère de China Resources Beer, cotée à Hong Kong.

Numéro deux mondial de la bière, Heineken avait signé début août un accord non contraignant avec le géant asiatique, prévoyant d'acquérir pour 2,68 milliards d'euros une participation dans China Resources Beer.

"Notre partenariat stratégique à long terme aidera Heineken à accroître de manière significative la disponibilité de la marque Heineken et renforcera l'offre de CR Beer" sur le marché chinois, a déclaré le PDG du groupe Jean-François van Boxmeer, cité dans le communiqué.

"Chez Heineken, nous avons trouvé le partenaire parfait pour réaliser nos ambitions en Chine et soutenir notre croissance internationale", a estimé de son côté Chen Lang, président du conseil d'administration de China Resources Enterprise.

Les opérations de Heineken en cours en Chine seront fusionnées à celles de China Resources Beer, a précisé le brasseur néerlandais.

"Si l'approbation réglementaire est obtenue avec succès, la transaction devrait être achevée en 2019", a ajouté Heineken.

Fondé au XIXe siècle à Amsterdam, le groupe produit et vend plus de 300 marques de bière et de cidre, dont Heineken, Strongbow et Amstel. Heineken emploie plus de 80.000 personnes dans le monde.

afp/rp