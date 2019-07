HEINEKEN : dans le rouge après un semestre jugé décevant

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Heineken cède 5,5% à 97,38 euros après avoir atteint vendredi un record de 104 euros. Le titre est pénalisé par des résultats semestriels jugés décevants. Le deuxième brasseur mondial a réalisé sur les six premiers mois de l'année un résultat net de 1,054 milliard d'euros, en baisse de 1,2% sur un an. Le bénéfice par action dilué atteint 1,84 euro, en baisse de 0,8%. Le consensus tablait sur 2,11 euros. Le résultat opérationnel a atteint 1,781 milliard, quasi stable sur un an (+0,3%). La marge opérationnelle est ressortie à 15,6%, en baisse de 0,5 point.Le chiffre d'affaires est ressorti à 11,45 milliards, en croissance organique de 5,6%.Les revenus par hectolitre de bière ont augmenté de 3% et le volume de vente a progressé de +2,5%. Par zone, la croissance est dynamique en Asie (+12,5%) et dans une moindre mesure en Afrique, Europe de l'Est et Moyen-Orient (+6,5%) et aux Amériques (+2,7%). En Europe, le volume de bière est en baisse de -3,4%.Dans son communiqué, le groupe néerlandais dit avoir été pénalisé par la hausse de ses coûts de production.Pour autant, Heineken a confirmé sa prévision d'une hausse de l'ordre de 5% de son bénéfice d'exploitation annuel.