HEINEKEN : entre en Chine par la grande porte

C’est en investissant dans le numéro 1 chinois qui est aussi le n°3 mondial en volume que Heineken espère enfin conquérir le marché chinois. Présent sur ce marché depuis les années 80, sa part de marché n’était que de 0,5% en 2017. Le montant de l’opération s’élève à 2,7 milliards d’euros. Simultanément China Ressources Beer va prendre une participation de près de 1% au capital de Heineken pour un montant de 464 millions d’euros. Le groupe chinois est surtout implanté dans le créneau de la bière bon marché avec des marques comme Snow. Conscient du développement croissant des marques premium avec l’enrichissement des consommateurs, China Ressources Beer pense pouvoir ainsi être mieux armé pour s’installer sur ce créneau qui pour l’heure est surtout contrôlé par les brasseurs locaux qui assurent plus de la moitié des ventes. Le patron de CRB, Hou Xiaohai, a en effet déclaré que « le premium est la bataille importante à gagner pour les brasseurs chinois ». Heineken a du pain sur la planche car ses concurrents européens sont bien mieux implantés que lui en Chine avec notamment 16% du marché pour AB Inbev Stella Artois , etc.) et 5% pour Carlsberg (Carlsberg, Grimbergen 1664 , etc.). Le risque de cette opération qui intensifie la concurrence entre brasseurs chinois mais aussi internationaux est la pression sur les prix et la possible réduction des marges. Heineken est une très ancienne brasserie d’origine néerlandaise fondée en 1873. Il est le 2brasseur mondial avec 9,1% de part de marché derrière AB Inbev qui en détient 30%. Heineken quasi inexistant en Chine est toutefois présent dans plus de 170 pays avec environ 250 marques de bières et de cidres. En France Heineken revendique la place de n°1 avec aussi des marques comme Desperados ou Fisher . Heineken brasseur est aussi en France le premier distributeur de boissons avec sa filiale France Boissons. Avec son siège à Rueil-Malmaison et ses 3 brasseries, le groupe emploie 4 000 personnes et réalise un C.A. de près de 2 milliards d’euros.