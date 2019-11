Heineken : Kaiser Brésil maintenu dans le système Coca-Cola

01/11/2019 | 09:09

Heineken annonce qu'un tribunal arbitral du Brésil a conclu que sa filiale locale Kaiser doit conserver ses engagements actuels au sein du système de distribution de Coca-Cola jusqu'à leur terme initial, soit le 19 mars 2022.



'Durant cette période, Kaiser collaborera avec le système de distribution de Coca-Cola pour maintenir le même niveau d'excellence de distribution des marques Heineken, Amstel, Sol, Kaiser et Bavaria', réagit le brasseur.



Le Néerlandais, qui détient aussi au Brésil Kirin depuis juin 2017, ajoute que ses équipes locales 'continueront à lutter pour l'excellence opérationnelle et à préparer une transition en douceur vers un système de distribution unifié en temps voulus'.



