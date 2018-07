Heineken : La valeur du jour en Europe - HEINEKEN plie après son profit warning

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Heineken occupe la dernière place de l’indice néerlandais AEX, avec un recul de 4,53% à 88,18 euros. Le deuxième brasseur mondial a lancé un avertissement sur sa marge 2018 en raison de l’impact négatif des changes et d’une accélération marquée de son activité au Brésil où ses marges sont inférieures à celles du groupe. En rachetant Brasil Kirin pour 666 millions de dollars, Heineken est devenu l'an dernier le numéro deux brésilien de la bière. Or, l’impact dilutif de cette transaction a été plus important que prévu cette année.Le concurrent d'Anheuser-Busch InBev, numéro un mondial du secteur, anticipe désormais un repli d'environ 20 points de base de sa marge opérationnelle alors qu'il anticipait auparavant une amélioration de 25 points de base. Les investisseurs avaient déjà marqué leur mauvaise humeur en février lors de la présentation de l'objectif initial.Selon Jefferies, cette nouvelle prévision implique un résultat opérationnel (Ebit) de 3,856 milliards, à comparer avec un consensus actuel s'élevant à 3,96 milliards d'euros.Au premier semestre, les résultats d'Heineken ont aussi déçu. Son résultat opérationnel a reculé de 2,9% à 1,754 milliard d'euros et est ressorti sous le consensus Reuters s'élevant à 1,89 milliard d'euros. Il a augmenté de 1,3% en données comparables. Sa marge opérationnelle a reculé de 118 points de base à 16,3% au premier semestre. Son repli est limité à 76 points, hors impact de l'intégration de Brasil Kirin. Le bénéfice net d'Heineken a progressé de 9,1% à 950 millions d'euros.Ses revenus ont augmenté de 4,2% à 10,777 milliards d'euros et la croissance organique s'est élevée à 5,6%. La croissance en volume s'est élevée à 4,5% grâce à la progression de 7,5% de la marque Heineken. Le marché anticipait +3,1% pour l'ensemble du groupe.