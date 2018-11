Heineken : accord définitif en Chine avec CRE

05/11/2018 | 10:17

Amsterdam annonce ce lundi la signature d'un accord définitif avec China Resources Enterprise (CRE) et China Resources Beer (CR Beer) en vue de la création d'un partenariat stratégique à long terme pour la Chine continentale, Hong Kong et Macao.



Dans ce cadre, Heineken devient le partenaire minoritaire de CRE, à hauteur de 40%, dans la société holding CRH (Beer) Limited, qui contrôle CR Beer, 'leader incontesté du marché mondial de la bière'



Les activités actuelles de Heineken China seront combinées à celles de CR Beer. Heineken octroiera une licence de long terme pour sa marque éponyme en Chine à CR Beer. La transaction serait immédiatement relutive sur la marge et le BPA à court terme.





