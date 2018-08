Heineken : accords pour une coentreprise en Chine

03/08/2018 | 09:21

Heineken annonce la signature d'accords non contraignants avec China Resources Enterprise (CRE) et China Resources Beer (CR Beer) pour créer un partenariat à long terme pour la Chine continentale, Hong Kong et Macao.



Dans le contexte de ce partenariat, le Néerlandais deviendra le partenaire minoritaire de CRE, à hauteur de 40%, dans la société holding CRH (Beer) Limited (CBL) qui contrôle CR Beer, 'leader incontesté sur le plus grand marché mondial de la bière qu'est la Chine'.



Les activités actuelles de Heineken China seront combinées à celles de CR Beer et Heineken octroiera une licence de long terme pour sa marque éponyme en Chine à CR Beer. La transaction serait immédiatement relutive sur la marge et le BPA à court terme.



