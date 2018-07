Heineken : dévisse après ses semestriels

30/07/2018 | 10:52

Heineken dévisse de 5% à Amsterdam, après l'annonce par le brasseur qu'il prévoit une baisse de sa marge opérationnelle annuelle d'environ 20 points de base, du fait de l'accélération de son activité au Brésil en plus d'un impact de changes négatif.



Sur son premier semestre, le groupe néerlandais a vu son bénéfice net augmenter de près de 9% en organique, à 1.076 millions d'euros, pour des revenus nets en croissance organique de 5,6% et des volumes totaux en hausse de 4,4%.



