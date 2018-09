Heineken : émissions obligataires pour 1,25 milliard

04/09/2018 | 14:13

Heineken indique ce mardi avoir levé 1,25 milliard d'euros via deux émissions obligataires, dont les recettes seront utilisées pour ses besoins généraux, y compris des remboursements de dettes et/ou des acquisitions.



Le brasseur néerlandais a ainsi placé pour 600 millions d'euros d'obligations à 8,5 ans (échéance en mars 2027) avec un coupon de 1,25% et pour 650 millions d'euros d'obligations à 12,5 ans (échéance en mars 2031) avec un coupon de 1,75%.



