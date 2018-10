15/10/2018 | 13:46

Heineken fait part ce leundi d'un accord avec Formule E faisant du brasseur le partenaire officiel du Championnat de course en voitures électriques ABB FIA de Formule E pour cinq ans, à partir de la saison 2018-19.



Outre sa désignation exclusive comme partenaire au niveau mondial, le groupe néerlandais disposera de droits substantiels sur des évènements et des lieux de course clés, y compris Santiago du Chili, Mexico, Rome et New York.



