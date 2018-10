Heineken : ventes bien orientées au 3e trimestre

24/10/2018 | 11:06

Heineken cède 0,6% à Amsterdam, le deuxième brasseur mondial revendiquant une hausse de ses ventes de bière au troisième trimestre grâce à de bonnes conditions météo en Europe et à une forte croissance au Brésil, au Mexique, au Vietnam et en Afrique du Sud.



Le groupe néerlandais a ainsi vu ses volumes de bière augmenter de 4,6% en organique, soutenus par les Amériques et l'Asie Pacifique, et de 9,2% au total, sa marque éponyme continuant de surperformer le marché.



Le résultat net publié a atteint 1,6 milliard d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, contre 1,5 milliard sur la même période en 2017, laissant Heineken confirmer ses objectifs pour l'ensemble de 2018.



