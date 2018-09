Heineken : Berenberg passe à 'vente'

11/09/2018 | 12:09

Berenberg dégrade sa recommandation sur Heineken, passant de 'conserver' à 'vente', et ramène son objectif de cours de 82,3 à 73 euros, dans une note plus générale sur les valeurs de la bière.



'Après plusieurs années d'inflation des coûts entrants faible (ou même négative), les entreprises de brasserie vont se trouver confrontées à un environnement plus difficile en 2019', prévient l'intermédiaire financier.



Aussi, le broker allemand a révisé ses prévisions concernant l'année prochaine pour l'ensemble des brasseurs dont il assure une couverture, de façon à y intégrer les dernières pressions inflationnistes.



