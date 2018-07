Heineken : Jefferies n'est plus à 'achat'

31/07/2018 | 14:59

Jefferies dégrade sa recommandation sur Heineken de 'achat' à 'conserver' et réduit son objectif de cours de 100 à 95 euros, dans le sillage d'un abaissement de 2% de son estimation de BPA 2018 pour le brasseur.



L'intermédiaire financier rappelle que sa position positive précédente se fondait sur la présence du groupe néerlandais, sur son accent mis sur la montée en gamme et l'innovation, ainsi que sur l'amélioration de ses marges.



'Si les revenus dépassent les attentes, la thèse semble avoir changé et nous réduisons nos perspectives pour l'expansion des marges', indique le broker, qui voit toutefois Heineken comme une 'composition attractive à moyen terme'.



