Heineken: bénéfice net 2019 en hausse de 13,2%, à 2,1 mds EUR

La Haye (awp/afp) - Le brasseur néerlandais Heineken a publié mercredi un bénéfice net en hausse de 13,2% pour l'année 2019, à 2,1 milliards d'euros (2,2 milliards de francs suisses), notamment grâce à une "solide performance" au cours du second semestre.

Heineken, qui a finalisé en avril un partenariat avec l'entreprise China Resources Beer, principal producteur de bière chinois, a enregistré un chiffre d'affaires de 28,5 milliards d'euros, en progression de 6,4%, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le brasseur néerlandais avait annoncé en août 2018 acquérir 40% de CRH Beer, la maison mère de China Resources Beer cotée à Hong Kong, pour 2,68 milliards d'euros.

"En 2019, nous avons enregistré une nouvelle année de croissance supérieure de notre chiffre d'affaires, avec une solide performance continue au second semestre", souligne dans le communiqué le PDG Jean-François van Boxmeer, qui a annoncé mardi son remplacement à partir de juin après 15 ans à la tête de la compagnie.

Le brasseur, numéro deux mondial de la bière, s'est réjoui de la hausse de 8,3% (contre 7,7% en 2018) de sa marque de bière éponyme, soit "sa meilleure performance depuis plus d'une décennie", avec une croissance à deux chiffres dans plus de 40 pays.

Pour 2020, Heineken prévoit une croissance organique moyenne à un chiffre de son résultat d'exploitation, sauf en cas "d'évolutions macroéconomiques et politiques négatives majeures".

"En particulier, il n'est pas possible à ce stade d'évaluer l'étendue et la durée de l'impact du coronavirus sur l'économie et sur notre entreprise", a expliqué Heineken. Selon un dernier bilan, l'épidémie a causé plus de 1.100 morts, principalement en Chine continentale.

Fondé au XIXe siècle à Amsterdam, le groupe produit et vend plus de 300 marques de bière et de cidre, dont Heineken, Strongbow et Amstel, et emploie plus de 85'000 personnes dans le monde.

afp/jh