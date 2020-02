Le patron d'Heineken sera remplacé en juin

La Haye (awp/afp) - Le PDG d'Heineken, Jean-François van Boxmeer, à la tête du brasseur néerlandais depuis 15 ans, sera remplacé à partir de juin, a annoncé la compagnie mardi.

Dolf van den Brink, actuellement président de la région Asie-Pacifique pour le groupe et au sein d'Heineken depuis 22 ans, lui succédera pour une période de quatre ans, a indiqué le brasseur dans un communiqué.

"Ce fut un grand privilège et un honneur de diriger Heineken", a déclaré le Belge Jean-François van Boxmeer, qui a commencé à travailler au sein de la compagnie en 1984.

"Je pense que c'est le bon moment pour passer le leadership à la prochaine génération", a-t-il ajouté, cité dans le communiqué.

"L'entreprise est entre de bonnes mains pour continuer à croître" sous la direction de Dolf van den Brink, a affirmé M. Van Boxmeer.

Fondé au XIXe siècle à Amsterdam, le groupe, numéro deux mondial de la bière, produit et vend plus de 300 marques de bière et de cidre, dont Heineken, Strongbow et Amstel, et emploie plus de 85'000 personnes dans le monde.

afp/ck