Heineken : Berenberg relève sa recommandation

24/03/2020 | 11:36

Berenberg relève sa recommandation sur Heineken directement de 'vente' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 80 à 90,8 euros, dans une note consacrée au secteur européen des boissons alcoolisées.



Le broker estime que les disruptions causées par la crise du Covid-19, auxquelles le secteur est selon lui fortement exposé, atteindront leur pic au deuxième trimestre 2020, avec un retour graduel à une 'nouvelle normale' vers le quatrième trimestre 2020.



'L'option la plus sensible est d'acheter de façon sélective les entreprises disposant d'activités défensives et géographiquement diversifiées avec de bonnes marges de sécurité, des marges élevées et une vigueur propre', juge Berenberg.



