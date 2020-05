Heineken : directrice des affaires d'entreprise nommée

19/05/2020 | 09:10

Heineken fait part de la nomination de Stacey Tank comme directrice des affaires d'entreprise et de la transformation, à partir du 1er juin. Elle rejoindra alors l'équipe de direction du brasseur, et reportera au nouveau directeur général Dolf van den Brink.



Stacey Tank a déjà travaillé pour le groupe néerlandais, dirigeant la fonction relation d'entreprise de sa filiale américaine jusqu'en 2015, avant de rejoindre la chaine de rénovation résidentielle Home Depot comme directrice des communications.



