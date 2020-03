HelloFresh SE : Pas de retournement en vue 30/03/2020 | 09:22 achat En cours

Cours d'entrée : 25.95€ | Objectif : 34.5€ | Stop : 21.5€ | Potentiel : 32.95% La valeur HelloFresh SE présente une configuration technique moyen terme positive qui suggère de prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 34.5 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

HelloFresh SE représente actuellement 5.12 % du portefeuille Investisseur Europe PEA. Une position a été ouverte le 10/12/2019 au cours de 19.24 €. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur Europe PEA géré par Zonebourse.com.

Points forts Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 14.75 EUR.

Points faibles Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 26.4 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 44.3 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Vente au détail et distribution alimentaire - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. HELLOFRESH SE 44.96% 4 937 WOOLWORTHS GROUP LIMITED -3.76% 29 568 TESCO PLC -8.66% 28 152 AHOLD DELHAIZE N.V. -3.63% 25 648 SYSCO CORPORATION -45.81% 23 569 KROGER 2.28% 23 364 AEON CO., LTD. -0.29% 19 084 LOBLAW COMPANIES LIMITED 0.33% 17 527 CP ALL PUBLIC COMPANY LIMIT.. --.--% 16 543 SUN ART RETAIL GROUP LIMITE.. 3.72% 13 804 JERONIMO MARTINS SGPS SA 9.10% 11 093

La Rédaction © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (EUR) CA 2020 2 423 M EBIT 2020 107 M Résultat net 2020 83,5 M Trésorerie 2020 223 M Rendement 2020 - PER 2020 47,7x PER 2021 28,3x VE / CA2020 1,75x VE / CA2021 1,42x Capitalisation 4 475 M Prochain événement sur HELLOFRESH SE 28/04/20 Réunion actionnaires Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 28,14 € Dernier Cours de Cloture 27,05 € Ecart / Objectif Haut 20,1% Ecart / Objectif Moyen 4,04% Ecart / Objectif Bas -7,58% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Dominik S. Richter Chief Executive Officer Jeffrey Lieberman Chairman-Supervisory Board Thomas W. Griesel Chief Operating Officer & CEO-International Christian Gärtner Chief Financial Officer Nuno Simaria Chief Technology Officer