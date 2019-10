HelloFresh : la rentabilité se rapproche plus vite que prévu

"Grâce à des performances plus élevées que prévu au 3e trimestre, notamment au cours du mois de septembre, HelloFresh s'attend à réaliser en 2019 une croissance de 31 à 33% du chiffre d'affaires à changes constants et un Ebitda ajusté positif de 0,5 à 1,75%". Il n'en fallait pas plus que cette déclaration de la société allemande pour que le titre s'envole de 20% à 16,40 EUR en séance à la Bourse de Francfort. Jusque-là, le management visait 28 à 30% de croissance et une marge d'Ebitda ajusté comprise entre -1% et +1%.

L'évolution prévisionnelle du compte de résultats, avant l'annonce

HelloFresh devrait dégager 438 à 441 M€ de revenus et 13,5 à 15,5 M€ d'Ebitda ajusté au 3e trimestre. Les chiffres précis sont attenus le 5 novembre.