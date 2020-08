HelloFresh : résultats élevés, objectifs rehaussés

L'entreprise berlinoise, qui permet à ses clients de choisir parmi ses recettes en ligne et de se faire livrer les ingrédients préportionnés à domicile, a également relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, citant une demande accrue dans un contexte de résurgence du virus sur certains de ses marchés et une meilleure rétention de ses clients.

HelloFresh prévoit désormais pour 2020 une croissance de son chiffre d'affaires en monnaie constante comprise entre 75 et 95%, contre 55 à 70% auparavant, et une marge d'EBITDA ajusté comprise entre 9 et 11%, contre 8 à 10% précédemment. Le groupe, qui a connu une augmentation constante des commandes au cours des derniers mois en raison du nombre croissant de personnes qui dépendent des livraisons de nourriture et qui cuisinent à la maison pendant la pandémie, bénéficie des règles de distanciation sociale et des risques renouvelés de seconde vague, qui éloignent les clients des magasins physiques et des restaurants.

Le chiffre d'affaires de la société au deuxième trimestre a plus que doublé par rapport à l'année précédente, passant de 436,7 à 972,1 M€, dans le haut de la fourchette des attentes (965 à 975 M€). L'EBITDA ajusté a atteint 153,6 M€, contre 145-155 M€ selon les estimations de juillet de la société.

"La croissance que nous avons connue ces derniers mois a été exceptionnelle, car les clients, nouveaux et existants, ont fait d'HelloFresh leur choix de prédilection pour cuisiner à la maison", s'est réjoui le directeur général Dominik Richter, ajoutant qu'il y avait des indicateurs clairs que les clients ont commencé à prendre de nouvelles habitudes.

