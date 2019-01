Hellofresh SE : le roi de la box-repas en hypercroissance

C'est la bonne surprise de fin de semaine à Francfort : le groupe HelloFresh a dépassé ses objectifs 2018 en affichant des ventes en progression de 41% (entre 1,275 et 1,279 milliard d'euros) et une marge qui dépassera 27%. Initialement, le groupe tablait respectivement sur "32 à 37%" et "plus de 25%". L'Ebitda, incluant les dernières acquisitions, se situera entre -54 et -58 millions d'euros. Des détails sont attendus le 29 janvier et la publication annuelle intégrale le 6 mars.Une solide publication qui entraîne le titre en hausse de 16% en bourse en matinée, à 8,365 EUR, après un pic à 8,805 EUR un peu plus tôt.HelloFresh propose des boîtes-repas contenant tous les ingrédients nécessaires à la réalisation d'un plat. La société, née à Berlin, est numéro un du marché américain de la spécialité. Rocket Internet détient un peu plus de 47% du capital.