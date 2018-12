Communiqué de médias: 100 secondes pour expliquer ce qui est «simple» – le nou-veau film d'entreprise d'Helvetia

Le nouveau film d'entreprise illustre l'approche d'Helvetia, «simple», pour faciliter autant que possible l'accès de ses clients à l'assurance et à la prévoyance. Il s'inscrit dans la foulée de la nouvelle image d'entreprise lancée en 2017 sous le slogan «simple.clair.helvetia».

Pour marquer son 160e anniversaire, Helvetia présente dès aujourd'hui le nouveau film d'entreprise sur le thème «simple». Celui-ci intègre l'élément central de l'image d'Helvetia lancée en 2017, «simple.clair.helvetia» et explique avec un clin d'œil, en 100 secondes, la notion de «simple» au sein du groupe Helvetia.

La simplicité d'une assurance

Dans quelle mesure une assurance peut-elle être simple? C'est la question que soulève le nouveau film d'entreprise d'Helvetia. Avec une nouvelle approche, Helvetia entend simplifier l'assurance et la prévoyance, à l'exemple des allumettes, de l'économe et du couteau suisse qui facilitent la vie quotidienne. Le nouveau film d'entreprise montre la mise en œuvre de cette approche à l'aide d'exemples. Helvetia s'investit depuis des années pour accélérer et simplifier le règlement des sinistres. Elle mise de plus en plus sur des possibilités plus simples d'interaction avec les clients et a introduit p. ex. la déclaration d'un vol de vélo par un robot conversationnel, le conseil par chat vidéo ou l'assurance de nouvelles acquisitions au moment de l'achat de ces dernières.

Les protagonistes du film sont pour la majeure partie des collaboratrices et collaborateurs d'Helvetia. Le film a été produit par l'agence de communication et de production de films zurichoise Seed. La recherche de la simplicité maximale est intégrée dans le film depuis sa conception. En 100 secondes seulement, celui-ci explique où Helvetia est simple et où elle souhaite le devenir à l'avenir.

L'intention n'est pas de prétendre que le monde de l'assurance devient soudainement plus simple. Qu'il s'agisse d'un vol ou d'un dégât d'eau, la situation n'est jamais simple. Mais le film d'entreprise montre toutefois que les clients d'Helvetia peuvent compter sur une solution aussi rapide, simple et claire que possible.







Le communiqué de presse est disponible sur le site www.helvetia.ch/media.