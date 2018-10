Communiqué de presse: Augmentation de capital pour Immobilier Suisse

Avec cette augmentation de capital de CHF 150 millions, les caisses de pension ont la possibilité de participer à d'autres investissements immobiliers intéressants. L'opération a lieu à la valeur nette d'inventaire au moment de la libération. Dunja Schwander, directrice d'Helvetia Fondation de placement explique: «Avec cette troisième augmentation de capital, nous répondons à la demande toujours aussi élevée des caisses de pension de possibilités de placement dans des biens immobiliers solides et rentables à long terme en Suisse.»

Lancé à l'automne 2012, le groupe de placement Immobilier Suisse d'Helvetia Fondation de placement a connu une évolution extrêmement fructueuse. Environ CHF 600 millions ont été investis directement principalement dans l'immobilier résidentiel et les immeubles à utilisation mixte situés à des endroits économiquement intéressants en Suisse. La valeur de marché des constructions achevées a augmenté d'environ CHF 200 millions au cours des deux dernières années. Des acquisitions supplémentaires à hauteur de CHF 100 millions sont en cours d'examen.

Helvetia Fondation de placement fête ses 25 ans

Depuis 1993, Helvetia Fondation de placement permet à des caisses de pension autonomes et semi-autonomes en Suisse d'investir leur capital investi dans divers groupes de placement (actions, obligations, immobilier, hypothèques et groupes de placement mixtes). Helvetia Fondation de placement gère une fortune totale de quelque CHF 1 milliard confié par plus de 250 institutions de prévoyance dans toute la Suisse. Helvetia Fondation de placement fêtera son 25e anniversaire lors de l'assemblée des investisseurs 2019.

Avec ses groupes de placement innovants Actions Suisse Smart Beta Dynamique 100 et LPP-Mix Plus 30, Helvetia Fondation de placement s'est hissée aux premiers rangs de la comparaison de performance CAFP dans toute la Suisse.

