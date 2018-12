Communiqué de presse: Helvetia Venture Fund investit dans la PropTech Immoledo

L'Helvetia Venture Fund acquiert une participation dans Immoledo, une PropTech thurgovienne qui numérise l'analyse de l'état des bâtiments et en simplifie ainsi considérablement la réalisation. Une analyse individuelle de la substance du bâtiment peut ainsi être effectuée, à l'inclusion de la planification des investissements requis, sans qu'il soit nécessaire de faire appel à un expert aux honoraires coûteux. Immoledo détermine la date optimale de la rénovation des bâtiments ainsi que les frais d'investissements y relatifs pour chaque élément de construction. Une projection de l'état du bâtiment peut être réalisée de manière dynamique, pendant les phases d'utilisation du bâtiment. Cette démarche permet de voir quelle est la date idéale pour rénover tel ou tel élément de construction.

L'analyse d'état est la base de toute gestion professionnelle d'immeubles. Les propriétaires, les régies immobilières, les banques ainsi que les assurances ont besoin de cette analyse. Par comparaison avec les solutions traditionnelles, Immoledo est nettement plus rapide et permet de gagner énormément de temps (jusqu'à 80%).

Les résultats de l'analyse des différents objets peuvent être regroupés concernant l'ensemble du portefeuille immobilier et coordonnés avec des valeurs comparatives saisies de manière centralisée. La qualité de l'ensemble du portefeuille peut ainsi être régulièrement évaluée et contrôlée. Ces résultats constituent pour leur part un élément important pour pouvoir réaliser une évaluation immobilière professionnelle et de première qualité. Pour ce faire, les informations sur les bâtiments du module de l'analyse d'état sont complétées avec les informations de localisation de PriceHubble. Immoledo peut être sollicitée aussi bien pour les immeubles de rendement que pour les logements en propriété à usage personnel.

Collaboration opérationnelle prévue avec Helvetia

«Immoledo est un pilier supplémentaire de l'écosystème ‹Home› qu'Helvetia met en place autour de MoneyPark», explique Martin Tschopp, responsable Développement d'entreprise chez Helvetia. Une collaboration opérationnelle est en outre prévue entre la start-up et la gérance d'immeubles. «Nous voyons un gros potentiel dans Immoledo et envisageons de simplifier ainsi l'analyse d'état de nos immeubles», explique Ralph Honegger, Chief Investment Office et membre de la direction du groupe Helvetia. Nous avons également l'intention de l'utiliser dansl'assurance-bâtiment, par exemple pour le relevé d'état avant de conclure une assurance. «Nous sommes très heureux d'avoir trouvé avec Helvetia non seulement un investisseur mais également un partenaire pour développer notre jeune entreprise», indique Christian G. Brunner, CEO et fondateur d'Immoledo.

