Communiqué de presse: Helvetia lance une solution de prévoyance liée à des fonds, à la structure de coûts transparente

Helvetia Assurances a entièrement remanié sa solution de prévoyance liée à des fonds, appelée «Helvetia Plan de performance». Les clients bénéficient désormais d'une transparence des coûts bien meilleure. Les fonds utilisés sont uniquement grevés de frais liés à la gestion administrative proprement dite, ce qui permet des frais de gestion et d'administration intéressants, et donc d'obtenir un rendement plus élevé. Dans ce nouveau modèle de frais, Helvetia prélève en toute transparence des frais de portefeuille annuels uniformes de 0,3% pour tous les fonds. Tous les frais sont présentés de manière transparente. «La clientèle souhaite des solutions de prévoyance transparentes. Le nouveau Plan de performance d'Helvetia nous permet de répondre à cette attente», explique Reto Keller, Responsable Prévoyance privée Suisse et membre de la direction du groupe Helvetia.

Les clients actuels aussi bénéficient d'avantages!

L'offre s'adresse aux clients en quête de potentiels de rendement attrayants et d'une couverture individuelle liée à un capital-décès garanti. Le fonds est sélectionné en fonction d'un profil de d'investisseur correspondant au client. Cette offre est disponible non seulement pour les nouveaux clients, mais aussi pour les personnes déjà clientes. Ainsi, Helvetia propose à toute sa clientèle une migration gratuite vers ce nouveau modèle de frais.

Une solution basée sur les fonds Helvetia

Le cœur de cette nouvelle gamme de fonds est constitué par des fonds gérés par Helvetia elle-même, dont deux ont été lancés cet été. D'autres fonds Helvetia seront lancés en 2019. Avec ces fonds, l'assureur met à la disposition des clients privés sa compétence en matière de placement, jusqu'ici réservée sous cette forme aux clients institutionnels. «Notre gamme de fonds offre à nos clients la possibilité d'investir dans des instruments de placement professionnels jusqu'ici réservés aux seuls investisseurs institutionnels», déclare Reto Keller.

