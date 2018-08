Communiqué de presse: L’Helvetia Venture Fund acquiert une participation dans la start-up allemande Alarmplane.de

L'Helvetia Venture Fund acquiert une participation dans la start-up Alarmplane.de. Cette jeune pousse allemande a développé un système d'alarme pour les bâches de camions et de semi-remorques. Ce système peu coûteux et facile à installer après coup pour bâches et portières offre une protection contre les vols de cargaison. Son fonctionnement est très simple: dès qu'un voleur cisaille la bâche pour voir ce que transporte le camion ou le semi-remorque, un signal d'alarme strident retentit. De plus, le propriétaire peut se faire informer de l'incident et obtenir les informations de géolocalisation permettant d'identifier l'endroit où se trouve le véhicule.

Grâce à ces fonds additionnels, Alarmplane.de va continuer à développer ses activités de marketing et de vente.

Les entreprises de transport profitent de cette coopération

«En tant qu'un des principaux assureurs Transport d'Allemagne, nous savons à quel point les vols de marchandises dans les camions et les semi-remorques constituent un problème grave. La société Alarmplane.de offre une protection efficace et économique contre ce risque», explique Thomas Lanfermann, président Assurances de biens et membre du Comité de direction d'Helvetia Assurances Allemagne. «Nous sommes ravis d'avoir trouvé en Helvetia Assurances un partenaire qui non seulement connaît bien notre métier mais qui en plus nous soutient dans notre conquête de nouveaux marchés», déclare Andreas Gießler, fondateur et CEO de Alarmplane.de. Ainsi, les clients d'Helvetia bénéficient de conditions préférentielles sur la bâche anti-vol et sur l'assurance Transport. Les clients qui installent la bâche développée par Alarmplane.de obtiennent jusqu'à 50% de réduction sur leur prime d'assurance.

Le communiqué de presse est disponible sur le site www.helvetia.ch/media.