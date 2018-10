Communiqué de presse: SmartLife Care présente le premier appareil d’appel d’urgence à commande vocale dans le monde

SmartLife Care, une filiale d'Helvetia et de Swisscom, a développé le premier appareil d'appel d'urgence au monde à commande vocale «Allegra» et les premiers médaillons d'appel d'urgence. Les solutions d'appel d'urgence permettent de vivre plus longtemps en toute indépendance tout en se sentant en sécurité.

Le bouton d'appel d'urgence rouge a longtemps servi pour les appels d'urgence de personnes. Or, en raison de la stigmatisation et de mauvaises fonctionnalités, il arrivait souvent que les clients ne parviennent pas à joindre le secouriste en cas d'urgence. En se concentrant sur le design et les fonctionnalités, SmartLife Care, une filiale d'Helvetia Assurances et de Swisscom, a mis au point un nouvel appareil d'urgence nommé «Allegra». Il peut être activé par commande vocale et sert en même temps de radio DAB+. Le design élégant et l'option radio disponible devraient en faire un appareil plus facilement acceptable tout en augmentant la disponibilité en cas d'urgence. En plus de cet appareil, de nouveaux boutons d'urgence en forme de médaillons à l'apparence de bijou ont été développés.

Priorité aux besoins de la clientèle et aux capacités motrices

Les solutions d'appel d'urgence de SmartLife Care se composent de trois éléments modulables sur mesure: bouton, appareil et abonnement. Les clients peuvent tout simplement prendre contact avec le destinataire de leur choix et parler avec lui par des haut-parleurs. Chaque client peut choisir qui prévenir en cas d'urgence. Fini l'époque d'émetteurs grossiers au poignet. Les nouveaux boutons d'appel d'urgence séduisent par leur esthétique. D'ailleurs, ils ont déjà été primés à l'international en 2017, recevant le prix Red Dot Design.

Les solutions d'appel d'urgence reposent sur une solution Cloud intelligente qui surveille les appareils d'appel d'urgence en continu. Les clientes et clients peuvent notamment être localisés à tout moment par GPS. De plus, SmartLife développe d'autres solutions dans le domaine Ambient Assisted Living. Elles sont censées aider les utilisateurs à vivre de manière autonome entre leurs quatre murs et lors de leurs déplacements.

Filiale commune d'Helvetia et de Swisscom

La participation d'Helvetia à SmartLife Care fait partie de la stratégie helvetia 20.20. Helvetia veut ainsi notamment utiliser des innovations de manière ciblée afin de saisir de nouvelles sources de revenu. Depuis 2017, Helvetia et Swisscom gèrent SmartLife Care, ancienne unité de Swisscom, ensemble. Dans l'intervalle, SmartLife Care est devenu le deuxième prestataire de systèmes d'appel d'urgence en Suisse. Le service n'est pas uniquement utilisé par des séniors, mais également par des malades chroniques et les services Spitex.

