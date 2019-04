Communiqué de presse: Une appli pour la déclaration des sinistres liés au trans-port

Dans le cadre de son assurance transport, Helvetia Assurances lance une appli permettant une déclaration des sinistres par voie numérique. Ainsi, les conductrices et conducteurs de camion et les réceptionnaires de marchandises peuvent saisir rapidement et simplement les sinistres liés au transport. Toutes les informations requises sont directement demandées par l'appli, qui permet également d'envoyer des photos, des vidéos et des messages vocaux et transmet automatiquement la position du véhicule. Fini donc les demandes chronophages dues à des déclarations de sinistres incomplètes. L'appli permet également de définir si la déclaration de sinistre doit être envoyée directement à Helvetia ou d'abord à une autre personne (collaborateur de la société de transport, courtier, etc.). «L'objectif d'Helvetia est de proposer aux clients des services clairs et simples d'utilisation. En tant que premier assureur transport de Suisse, nous franchissons à présent une étape importante dans ce sens en ce qui concerne la déclaration des sinistres», déclare David Ribeaud, responsable Specialty Markets et membre de la direction du groupe Helvetia.

Download

iPhone: App Store

Android: Google Play





