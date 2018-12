Helvetia: André Keller devient chef des placements

Zurich (awp) - Helvetia a nommé André Keller directeur des placements de capital et membre de la direction à partir du 1er avril 2019. Il remplacera Ralph-Thomas Honegger qui part à la retraite, a annoncé vendredi l'assureur.

André Keller, 49 ans, travaille depuis plus de 20 ans dans le secteur des assurances en Suisse et à l'étranger. Le spécialiste en économie d'entreprise, a occupé diverses positions de direction dont en dernier celle de directeur des investissements d'Axa XL et XL Group aux Etats-Unis. Le Suisse a également travaillé pour Nationale Suisse et Swiss Re.

Le nouveau responsable était par ailleurs déjà passé chez Helvetia en 1997. Il s'occupait alors de la clientèle de placement et de la prévoyance privée, précise le communiqué.

lk/al