Helvetia: feu vert des actionnaires à l'acquisition de Caser

Zurich (awp) - L'assemblée générale d'Helvetia a accepté vendredi toutes les propositions du conseil d'administration. Les actionnaires ont notamment voté la création d'un capital autorisé d'au maximum 15% du capital en circulation, qui servira au financement de l'acquisition de l'espagnol Caser.

Le capital à disposition servira de base au financement de l'acquisition de Caser, a précisé l'assureur saint-gallois dans un communiqué diffusé après la clôture boursière. L'opération, annoncée en janvier dernier, doit être financée pour un tiers sur les fonds propres et deux tiers avec du capital hybride.

Après la transaction, Helvetia affirme qu'il sera solidement doté en capital. Le taux SST restera situé entre 180 et 240%. Pour une participation de près de 70% dans Caser, le groupe s'apprête à débourser environ 780 millions d'euros.

Le dividende augmenté de 20 centimes à 5 francs suisses par action a également été approuvé, et le conseil d'administration in corpore reconduit pour une durée d'un an, y compris la présidente Doris Russi Schurter.

