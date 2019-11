Helvetica Property conclut la première émission de son fonds Swiss Opportunity 0 29/11/2019 | 08:43 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Zurich (awp) - Le gestionnaire Helvetica Property a bouclé avec succès la première émission de son fonds Helvetica Swiss Opportunity (HSO), qui a permis à la société de lever le montant maximal prévu de 50 millions de francs suisses. L'augmentation de capital réalisée entre le 4 et le 20 novembre a été largement sursouscrite, précise la société zurichoise dans un communiqué. La libération des parts nouvellement émises adviendra ce vendredi. Le produit de l'opération sera réinvesti immédiatement conformément à la politique de placements du fonds dans deux portefeuilles immobiliers en Suisse alémanique. Le fonds HSO investit dans des immeubles commerciaux sur tout le territoire helvétique, concentrant son activité sur des immeubles à usage spécial, logistique, centre de données, industrie et production, santé et loisirs, entre autres. tp/kw/buc/al 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur HELVETIC SWISS COM 08:43 Helvetica Property conclut la première émission de son fonds Swiss Opportunit.. AW 13/11 Helvetica Swiss Living clôt son augmentation de capital AW

Graphique HELVETIC SWISS COM Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine