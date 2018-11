Henkel : Credit suisse n'est plus à la vente

23/11/2018 | 10:21

Credit suisse estime que l'action de préférence Henkel, qui a perdu 10% de sa valeur en trois mois à la Bourse de Francfort, a suffisamment corrigé. Leur conseil vendeur ('sous-performance') est révoqué et fait désormais place à une position neutre : si les qualités de la division Adhésifs sont mises en avant, tel n'est pas le cas de la branche Consommation. Ajusté de 103,5 à 100 euros, l'objectif est en ligne avec le cours actuel du titre.



Dans leur note, les analystes se sont penchés sur le cas de la division d'adhésifs Tesa, qui représente 'environ 50% des ventes, mais est sans doute moins bien appréhendée que la branche de produits de consommation' représentée notamment par la marque Nivea.



Dans un secteur des adhésifs 'relativement fragmenté', Henkel détient une part de marché de 14%, qui est 2,5 fois plus élevée que celle de son concurrent le plus proche. Au-delà de cette masse critique, près de la moitié des ventes de Tesa est réalisée dans les pays émergents, 'ce qui permet de générer des rendements parmi les meilleurs, tant en ce qui concerne les marges que l'efficacité des actifs'. De plus, Tesa est moins cyclique que nombre de ses concurrents en raison d'un mix client plus équilibré.



Bref, Credit suisse valorise Tesa à hauteur de 17 fois son EBITDA anticipé pour 2019, contre 16 fois pour les valeurs comparables. Cependant, les analystes appliquent un ratio de 14,5 fois seulement aux activités de grande consommation (dont Nivea) de Henkel, 'qui selon nous est justifié par une croissance inférieure à la moyenne et une sous-représentation sur le segment des soins personnels'. D'où le conseil neutre sur la valeur.









