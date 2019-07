Henkel : Goldman Sachs passe à l'achat

03/07/2019 | 10:55

Précédemment neutre sur le dossier Henkel, Goldman Sachs est passé à l'achat en misant sur une forte accélération de la croissance au second semestre. L'objectif de cours sur l'action préférentielle passe de 94 à 100 euros, soit un potentiel de hausse de l'ordre de 10%.



Les analystes relèvent d'abord la sous-performance marquée du titre, qui en un an a perdu 16% de sa valeur alors que le DAX 30 prenait 2%. En effet, la croissance organique du groupe de produits chimiques, détergents, soins et adhésifs de grande consommation devrait n'afficher au 1er semestre qu'une croissance organique 0,3%, le 2ème trimestre s'annonçant 'faible'. Mais en raison notamment des innovations produit, ce taux devrait grimper à 3,4% durant la deuxième partie de l'année, ouvrant ainsi la voie à une amélioration des marges.



Enfin, en termes de PER, le titre présente, selon Goldman Sachs, une décote de l'ordre de 25% sur son secteur.





