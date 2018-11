Henkel : améliore ses bénéfices au 3e trimestre

15/11/2018 | 09:19

Henkel -qui détient par exemple les marques Loctite, Schwarzkopf et Purex- dévoile un BPA ajusté en croissance de 2,6% à 1,58 euro, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée améliorée de 40 points de base à 18,4%, au titre du troisième trimestre 2018.



Le groupe allemand de produits de consommation courante a vu son chiffre d'affaires progresser de 1,1% pour atteindre 5,04 milliards d'euros, avec une croissance organique de 2,7% tirée avant tout par les technologies adhésives (+3,8%).



Pour l'ensemble de 2018, Henkel confirme anticiper un BPA ajusté en hausse de 3 à 6% et une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 18%, pour une croissance organique du chiffre d'affaires toujours attendue entre 2 et 4%.



