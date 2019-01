Henkel : la douche froide

Les dirigeants d'Henkel ont pris les investisseurs par surprise ce matin en annonçant des chiffres préliminaires pour 2018 et des perspectives 2019. Il suffit de regarder la variation de l'action, -6%, pour comprendre que les nouvelles ne sont pas bonnes et qu'elles ne redoreront pas le blason d'un management déjà critiqué. Les résultats 2018 sont un peu inférieurs aux attentes, mais ce sont surtout les objectifs 2019 qui provoquent le plongeon du titre. Henkel a prévu d'investir lourdement dans sa division soins personnels et de la maison et dans le numérique.



Le consensus de bénéfice par action 2019 devrait afficher une baisse à deux chiffres, pronostique Martin Deboo chez Jefferies, plutôt caustique. "On dirait que le chemin de croix d'Henkel sur ses prévisions continue. Les marges 2018, qui avaient toujours impliqué un 4ème trimestre inconcevable, ont déçu. Les marges 2019 ont été abaissées à cause d'un alourdissement des investissements, alors même qu'Henkel a toujours réfuté les inquiétudes du marché au sujet de la baisse des frais marketing". Pour ne rien arranger, la beauté ne se reprend pas. La baisse du titre est accentuée, estime Deboo, par sa valorisation généreuse, qui rend d'autant plus nécessaire une vigoureuse reprise en mains du management.



L'action évolue au plus bas depuis le début de l'année 2016.