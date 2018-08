Henkel : lance un nouvel adhésif en Amérique du Nord

16/08/2018 | 13:13

En marge de la publication de ses résultats trimestriels, Henkel annonce le lancement de Loctite PL Premium Max, nouvelle génération de produits adhésifs pour le marché de la construction en Amérique du Nord.



L'Allemand explique que ce produit, vendu exclusivement chez Home Depot et des distributeurs professionnels, pourra être utilisé pour tout projet intérieur ou extérieur où l'adhésion à long terme est essentiel, tels que les escaliers, rampes et planchers.



